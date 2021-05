Nos ha llegado la petici贸n de difusi贸n del proyecto de este documental sobre Josep Llunas i Pujals que est谩 buscando financiaci贸n a trav茅s de Verkami.

RERE EL VENT DE L’ANARQUISME.

EL NAIXEMENT DE L’ANARQUISME A CATALUNYA.

Ens dirigim a vosaltres des de la cooperativa de producci贸 audiovisuals PRODUCCIONS SAURINES, actualment estem treballant en un documental amb el qual contribuir a recuperar els primers anys de l’anarquisme a Catalunya a trav茅s d’un dels seus m脿xims representants, el te貌ric Josep Llunas i Pujals.

Llunas, nascut l’any 1852 a Reus, de ben petit es trasllad脿 amb la seva fam铆lia a Barcelona on s’inici脿 en la professi贸 de tip貌graf, modulant a partir d’aqu铆 el seu pensament pol铆tic cap a l’anarquisme fins a convertir-se en el m茅s importat te貌ric de l’anarcocol路lectivisme del XIX a la Pen铆nsula Ib猫rica. Aquest documental vol recuperar de l’oblit a trav茅s de la vindicaci贸 de Llunas i Pujals tota una 猫poca, la de la segona meitat del segle XIX – un moment for莽a ignorat en el relat hist貌ric generat despr茅s de la mort de Franco -. Rere el vent de l’anarquisme ens servir脿 per endinsar-nos en uns anys on el lliurepensament estava a primera ordre del dia, un m贸n habitat per ma莽ons, feministes, obrers, federalistes, espiritistes i molts m茅s.

El documental es rodar脿 al llarg dels mesos de maig i juny d’aquest any i comptem amb la participaci贸 de Jordi Mart铆 Font; Manuel Vicente; Dolors Mar脥n; Teresa Abell贸, Xavier Diez i Ferran Aisa, totes persones expertes i coneixedores del moviment obrer a Catalunya.

Per tirar endavant la producci贸 hem iniciat una campanya de crowdfunding a la que ens agradaria que don茅ssiu una ullada i ens ajud茅ssiu a fer-ne difusi贸. Si entreu a la p脿gina de Verkami que us adjuntem trobareu m茅s informaci贸 sobre el projecte i les recompenses, algunes com el recital de poemes de Llunas amb poetes actuals acabaran format part del documental, altres s贸n petits tresors de la tipografia, la cultura i l’art.

https://vkm.is/anarquia

Esperem que trobeu el projecte interessant i si 茅s possible en ajudeu a fer-lo realitat.