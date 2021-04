–

M1 | Langileon Nazioarteko Eguna Bayonne / Baiona

Alors que l’année dernière nous vivions un 1er mai confiné où toutes les manifestations avaient été interdites, le 1er mai 2021 doit être synonyme de lutte et de solidarité : nous appelons à former un cortège populaire, solidaire, féministe et anti-capitaliste.

Les raisons de manifester et de lutter sont aujourd’hui nombreuses :

– La gestion catastrophique de la crise sanitaire qui rime désormais avec méthodes autoritaires, privation de liberté, crise économique pour tenter de sauver un système capitaliste à bout de souffle et toujours plus de morts.

– L’explosion de la précarité face à cette crise sociale profonde où les mécanismes de solidarité sont largement insuffisants, les riches se sont même largement enrichis depuis le début de la pandémie sur le dos des travailleurs, mais le gouvernement nous promet toujours plus d’austérité (réforme assurance chômage, réforme retraites, coupes budgétaires dans les services publics y compris à l’hôpitala)

– Une montée de l’extrême-droite et de ses idées avec la multiplication des provocations et des agressions ces derniers mois.

– La Loi Sécurité Globale a été votée pour de bon. Entre renforcement de la police, de son immunité, et l’élargissement de ses pouvoirs à la police municipale et la sécurité privée, cette loi représente une attaque sans précédent sur le plan sécuritaire et contre nos libertés démocratiques.

– La loi “séparatisme” qui tente d’allumer un contre-feux de surenchère raciste et islamophobe.

Ce 1er mai est l’occasion de construire un front des luttes élargi avec les travailleurs et travailleuses de la santé, ceux de la culture qui occupent actuellement les théâtres, avec les quartiers populaires qui subissent précarité et répression, avec les Gilets Jaunes, les personnes migrantes et sans papiers, avec les précaires et les chômeurs en lutte et avec les travailleurs et travailleuses de tous les secteurs.

Ce 1er mai est aussi pour nous très particulier avec l’anniversaire des 150 ans de la Commune de Paris. Cette mobilisation populaire inédite constitue encore aujourd’hui le socle pour l’élaboration de formes d’auto-organisation populaire. Des femmes et des hommes organisent une réelle révolution sociale, posent les bases de la démocratie directe et d’une société égalitaire. La Commune expérimente et invente de nombreuses réformes sociales, culturelles et éducatives. C’est à ces hommes et ces femmes exemplaires et inspirants que nous voulons rendre hommage.

Rendez-vous samedi 1er mai à 11h, départ de la gare de Baiona, pour un cortège unitaire, populaire, solidaire, féministe et anti-capitaliste…

A l’issue de la manifestation, rassemblement festif place Montaut à 12h30 (n’hésitez pas à amener de quoi manger et partager)

Ipeh Antifaxista, Indar Beltza et Gilets Jaunes Pays Basque

Maiatzak 1 “Langile eta Antifaxistak”

