En el marco del programa provincial Santa Fe M谩s, cerca de 40 j贸venes de la comunidad Los Pumitas incorporan y practican los secretos de la radio, en un proyecto que se rebela contra la discriminaci贸n y la comunicaci贸n hegem贸nica.

09/05/2021

Oscar Talero lucha por los derechos del pueblo Qom en Rosario desde el a帽o 1987, cuando lleg贸 a la ciudad con s贸lo 18 a帽os. Con el tiempo, y el acompa帽amiento de cientos de familias de la comunidad Los Pumitas, en Empalme Graneros, consiguieron la construcci贸n de un centro cultural, un centro de alfabetizaci贸n, una copa de leche, una canchita de f煤tbol, una cooperativa de trabajo dedicada a la construcci贸n, y una serie de proyectos, hechos y por hacer, que marcan su pelea de tantos a帽os en Rosario. Todo lleva el nombre Qadhuoqted, que en espa帽ol significa 鈥渂ase鈥 o 鈥渃imiento鈥, la marca en el orillo de un proyecto que busca sobrevivir a la discriminaci贸n, a la marginaci贸n y a la pobreza, con una fortaleza que surge desde las ra铆ces, para que soporte todo eso y mucho m谩s. Dentro de esa lucha, hay un sue帽o realizado que es especial: la radio comunitaria Qadhuoqted, aprobada en 2009, en pleno auge de la Ley de Medios, cuando ni siquiera hab铆an conseguido un micr贸fono, pero le sobraba visi贸n para entender la posibilidad de expresi贸n que se abr铆a para las comunidades ind铆genas con la flamante normativa.

El tiempo pas贸, llegaron los equipos, se construy贸 el lugar, y en 2018 apareci贸 la primera se帽al de una comunidad aborigen en Rosario, una de las dos que tiene la provincia. Pas贸 un poco m谩s de tiempo y se empezaron a dar cursos de locuci贸n y de operador t茅cnico de radio, con el apoyo del programa provincial Santa Fe M谩s. Por si fuera poco, la radio duplic贸 la altura de la antena luego de que suscribiera un convenio con una empresa de servicio de internet.

Los inicios

鈥淟a radio empez贸 en el 2009, cuando se discuti贸 la ley de Medios. Solicitamos una licencia, sin pensar que podr铆amos realmente llegar a tenerla. Fue para muchos un sue帽o. Pensamos: 芦Sale la ley, tenemos registro como comunidad, podemos pedir禄. Lo hicimos y nos otorgaron la primera licencia, que era la misma frecuencia de FM Cristal, 107.9, pero en Buenos Aires nos pidieron si pod铆amos cambiar, total en ese momento ni sab铆amos cu谩ndo 铆bamos a poder empezar a transmitir. Nos otorgaron el 94.5. Los equipos los pedimos en aquel momento al gobierno nacional: la antena, la consola, los micr贸fonos. La radio lleva el nombre de FM Qadhuoqted 94.5 y la cobertura es hasta (la calle) 27 de febrero. Pero tambi茅n est谩 v铆a online y se puede escuchar en cualquier parte del mundo鈥, se enorgullece Talero.

El representante de la comunidad tambi茅n cont贸 el dif铆cil proceso para llegar a transmitir: 鈥淟a antena se puso reci茅n en el 2018. Ten铆amos todo el equipamiento, pero no ten铆amos el lugar. Conseguimos plata para hacer el techo y la organizaci贸n Domin贸 se encarg贸 de la construcci贸n. Ah铆 lo llamamos a Bernardo, un compa帽ero que trabaja en la radio Aire Libre, con mucha experiencia en lo que es comunicaci贸n, y la intenci贸n nuestra es que los mismos vecinos sean actores de este aparato que tenemos. Y eso es lo que estamos logrando, que tenemos un director de pueblos originarios y los que se est谩n capacitando son vecinos del barrio, chicos de la comunidad鈥.

Talero insiste en la interculturalidad como uno de los rasgos centrales del proyecto: 鈥淣osotros, los que somos del barrio, sea pueblo ind铆gena o sea criollo, tenemos la posibilidad, porque es un vecino del barrio. Lo mismo si es paraguayo, correntino, el proyecto es intercultural, las lenguas maternas tienen mucho valor para nosotros, estamos abiertos a todo el que se quiere capacitar, si viene alguien del centro tambi茅n, porque esta es una radio comunitaria, ind铆gena, damos lugar a todas las personas, nosotros no usamos la discriminaci贸n, aunque hayamos sido discriminados muchas veces. Ese es nuestro paradigma鈥.

La radio est谩 en la planta alta del centro cultural, arriba del centro de alfabetizaci贸n y el lugar donde se entrega la copa de leche. Se sube a ella por una escalera que hace de lazo con los sue帽os de los pibes y pibas del barrio.

鈥淣osotros convocamos a todos los vecinos del barrio que quisieran hacer una experiencia radial. Y nos cost贸 mucho, porque muchos vecinos no creen que sea una radio, es como que no terminan de creerlo. Y otros dijeron: 芦Que van a tener una radio estos indios禄, eso tambi茅n sufrimos, pero para nosotros es un desaf铆o, que concretamos y le damos la posibilidad a todos los vecinos que quieran venir a hacer un programa, pero tambi茅n tenemos que tener plataforma como una FM intercultural. Los que m谩s han hecho son programas cristianos. La evangelizaci贸n para m铆 ha sido secuencia del trabajo de desaparici贸n de nuestra cultura, pero la radio es del barrio鈥, dijo Talero.

Los talleres de capacitaci贸n

鈥淟os talleres arrancaron en 2019, antes de la pandemia. El a帽o pasado lo hicimos lo hicimos al aire libre, no dentro del estudio, para cuidarnos, hasta que en un momento se tuvo que suspender. Adherimos al lineamiento del Ministerio de Salud. Hoy hay 37 pibes que vienen a los talleres de operaci贸n t茅cnica, producci贸n y locuci贸n. Son dos veces a la semana, pero igual los pibes vienen otros d铆as a colaborar en la organizaci贸n, en la copa de leche, en la limpieza鈥, cuenta Talero.

Sobre los instructores de los cursos, dijo: 鈥淏ernardo es el profesor de operaci贸n t茅cnica, pero tratamos de variar, porque si tenemos actores de la comunidad lo ponemos. Lo ten铆amos a Enzo, capacitado en operaci贸n t茅cnica, pero ahora consigui贸 un trabajo en relaci贸n de dependencia, y trajimos a otro compa帽ero, de la FM Aire Libre. Son compa帽eros de mucha trayectoria y gran importancia en su rol de capacitador鈥.

Con 29 a帽os, Elizabeth, cont贸 su experiencia en los talleres del Santa Fe M谩s: 鈥淯na amiga me habl贸 sobre el tema del curso de locuci贸n, me pregunt贸 si me sumaba y le dije que s铆. Me gusta hablar frente al micr贸fono, pero me falta un poco sacarme la timidez. A medida que van pasando los cursos se va la timidez y agarramos m谩s confianza. Va queriendo. Lo que m谩s me gusta es dar informaci贸n de noticias del d铆a. Ojal谩 en alg煤n momento puede trabajar de esto y seguir avanzando, hasta tener un programa propio. Pero primero los profesores tienen que ver que estamos avanzando y que ponemos nuestro esfuerzo. Nos cuesta hacer una entrevista y hacer las preguntas, cuando llega el momento nos ponemos nerviosas y empieza la timidez, pero falta un poco m谩s de esfuerzo para poder lograrlo鈥.

Su compa帽era Francisca, de 28, explica: 鈥淗ace dos a帽os que estoy en los talleres de locuci贸n. Estando en la radio subimos informaci贸n del barrio, por eso me gust贸 locuci贸n. Yo hace poco me lanc茅 a un programa propio, con otra compa帽era. Me fue bien y me gust贸, porque las compa帽eras se van adaptando a los micr贸fonos. Lo suspendimos por la pandemia. Era un programa cristiano. Me gustaba porque los vecinos escuchaban. Me gustar铆a que todo el grupo siga鈥.

Silvana es la encargada de acompa帽ar a los j贸venes en el proceso de capacitaci贸n: 鈥淟o que encontramos en principio fue sacar a los chicos de la calle, de la droga, del alcohol. Les pedimos a las madres que participen, porque tenemos todav铆a dentro de la comunidad el patriarcado, que cost贸 un mont贸n sacarlo. En un curso hay trece chicas mujeres, que se est谩n animando reci茅n ahora a hacer radio, a participar, a unirse a los encuentros, a los que antes no ven铆an por miedo, por temor o por verg眉enza. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de sacar a las chicas a la realidad de que tienen oportunidad, es un gran logro que las chicas puedan animarse a hacer radio, locuci贸n, producci贸n. En este momento estamos sacando dos micros de pueblos originarios en la semana del pueblo originario, que eso antes no lo hac铆amos si no lo hac铆an los varones. Ahora nosotras, como mujer, queremos tomar ese poder y demostrar que nosotras podemos hacer eso y mucho m谩s, en lo que es radio. Encontramos un camino, queremos seguir ese camino y llegar hasta el final鈥.

鈥淎 las j贸venes les interesa las clases, les interesa participar, que otro compa帽ero produzca su programa, y hasta la familia est谩 contenta, porque se comunica para acompa帽ar y felicitar鈥, cerr贸 Silvana.

