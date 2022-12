–

December 12, 2022

Querida comunidad de Contexto:

A comienzos de este mes, hemos celebrado la Asamblea Confederal de Ecologistas en Acci贸n. Este a帽o tocaba en C贸rdoba. Para todas las personas que acudimos es siempre un momento de recarga de energ铆a de la buena, de reencuentro con compa帽eros y compa帽eras de muchos a帽os, de conocimiento de quienes se han acercado de forma reciente, de revisi贸n de lo mucho que se hace y que compartimos, y de debate y aproximaci贸n sobre aquello en lo que tenemos diferencias y voluntad de entendernos.

En esta ocasi贸n, el debate de apertura, y parte del espacio del plenario, lo hemos dedicado a la biodiversidad. Los y las compa帽eras del 谩rea de Conservaci贸n de la Naturaleza presentaron un manifiesto interno en el que expresaban preocupaci贸n porque, incluso dentro de nuestra organizaci贸n, la centralidad del cambio clim谩tico o la crisis energ茅tica han restado esfuerzo colectivo al trabajo sobre la p茅rdida de biodiversidad.

Creo que tienen raz贸n y yo quiero empezar a hacer los deberes. Por eso, en esta carta os quiero hablar de eso.

En una cultura como la nuestra, alienada respecto a la trama de la vida de la que formamos parte, no se entiende bien el concepto de biodiversidad. Si preguntamos a quienes tenemos cerca, probablemente encontraremos respuestas que apuntan a denominar biodiversidad al conjunto de las especies vivas que habitan el planeta. Hasta Dios, cuando decidi贸 controlar por las bravas una humanidad descarriada, pidi贸 a No茅 que metiera en el arca a su familia y a una parejita de cada animal impuro y a unos cuantos m谩s de los puros. Con eso se garantizaba el reinicio de la vida en la Tierra.

Pero la biodiversidad, adem谩s de los seres vivos pertenecientes a las distintas especies, abarca tambi茅n la densa y compleja red de interrelaciones que se tejen entre todos ellos, y tambi茅n de lo vivo con lo inerte (el agua, las rocas o el aire).

La biodiversidad, por tanto, no es una suma de especies, ni un banco de semillas o de germoplasma. La biodiversidad es el conjunto de especies, relaciones y estrategias que garantizan la protecci贸n y continuidad de la vida en su conjunto. La biota 鈥揷onjunto de los seres vivos鈥 fue creando las condiciones adecuadas para que se d茅 la vida en la Tierra tal y como la conocemos hoy. Coevoluciona y regula el ambiente. La atm贸sfera, los oc茅anos y el suelo est谩n regulados por el crecimiento, la muerte, el metabolismo y las actividades de los seres vivos interdependientes entre s铆.

En una cultura como la nuestra, construida sobre una ilusi贸n de individualidad, que no visibiliza ni da valor a los v铆nculos y relaciones que sostienen la propia vida humana, que fragmenta el conocimiento, y considera la naturaleza poco m谩s que un almac茅n de recursos inagotables, no es extra帽o que no se entienda bien el concepto de biodiversidad. A fin de cuentas, se trata de comprender que lo que hemos aprendido a tratar por separado 鈥搇os seres humanos, el resto del mundo vivo, los oc茅anos, la atm贸sfera, el clima, los suelos o la propia econom铆a鈥 en realidad forman parte de un todo integrado e indivisible.

Desde que comenzara la vida en el planeta, hace 3.800 millones de a帽os, la tendencia predominante en la evoluci贸n ha sido la multiplicaci贸n del n煤mero de especies y la complejizaci贸n de las relaciones entre ellas

Desde que comenzara la vida en el planeta, hace 3.800 millones de a帽os, la tendencia predominante en la evoluci贸n ha sido la multiplicaci贸n del n煤mero de especies diferentes y la complejizaci贸n de las relaciones entre ellas y con el entorno. Este ha sido el seguro de vida que la propia vida dise帽贸 para s铆. La organizaci贸n en red y la diversidad son dos patrones sist茅micos de lo vivo, imprescindibles para la adaptabilidad a los posibles cambios que se produzcan. Son una garant铆a ante la incertidumbre. Aumentando la biodiversidad, aumentan las probabilidades de supervivencia.

A estas alturas, en la comunidad de Contexto, ya no hace falta recordar que los seres humanos formamos parte de esa trama de la vida y dependemos de ella.

Insectos, murci茅lagos, aves, manglares, corales, praderas marinas, lombrices, algas, hongos y bacterias, animales, plantas鈥 fotosintetizan haciendo posible que la energ铆a del sol y los minerales circulen por las cadenas tr贸ficas; mantienen a los suelos f茅rtiles, polinizan las plantas, purifican el agua y el aire; mantienen sanos peces y 谩rboles, y combaten las plagas y enfermedades de los cultivos y los animales, tambi茅n de los humanos. Su acci贸n conjunta regula el clima. Reparan y restauran los da帽os que se producen, restituyendo los equilibrios que permiten que la vida se mantenga.

Nuestra existencia depende de tener aire limpio, agua, alimentos y un clima habitable, tres dimensiones reguladas por la biodiversidad. No hay econom铆a sin biodiversidad. La econom铆a transforma y a帽ade valor monetario a lo que previamente ha producido la trama de la vida. En realidad, el capitalismo extrae, transforma y vende con beneficio.

El capitalismo, incluido obviamente el de Estado de China, presenta una l贸gica antag贸nica con la de la biodiversidad. Los tiempos y los espacios para asegurar el conjunto de la vida son c铆clicos y lentos. Chocan frontalmente con la velocidad y los ritmos que exige la acumulaci贸n y el crecimiento de las tasas de ganancia del capital. En la naturaleza, la productividad se basa en la diversidad y la red; en el capitalismo se basa en el monocultivo (de alimentos, de artefactos o de mentes) y en la individualizaci贸n. Lo que se llama complejidad en la econom铆a dominante causa simplificaci贸n en la biosfera, lo que se ha llamado progreso en nuestra cultura es regresi贸n en la trama de la vida. Una regresi贸n que no lleva a un lugar desde el que comenzar de nuevo el mismo camino. Los procesos en lo vivo, a partir de un punto de perturbaci贸n, son irreversibles. La trama de la vida se reorganiza en una direcci贸n incontrolable en la que puede que la vida humana sea inviable o mucho m谩s dif铆cil.

El planeta est谩 sufriendo la mayor p茅rdida de biodiversidad desde la 茅poca de la extinci贸n de los dinosaurios. Es la Sexta Gran Extinci贸n. En las cinco anteriores desapareci贸 una parte significativa de las especies que exist铆an. No olvidemos que somos una especie.

En la mesa de debate y formaci贸n que inaugur贸 la asamblea de Ecologistas en Acci贸n, Fernando Valladares recordaba que son ya un mill贸n de especies las que est谩n contra las cuerdas. Cada diez minutos desaparece una. De muchas de ellas, se desconoce qu茅 funciones tienen, ni qu茅 es lo que se destruye cuando desaparecen.

El IPBES 鈥揺quivalente al IPCC que estudia el Cambio Clim谩tico鈥 advierte de la alta probabilidad de extinciones masivas y colapsos de ecosistemas incluso antes de 2030

Las causas directas de la hecatombe de la diversidad, en palabras de Jorge Riechmann, son la sobreexplotaci贸n, los monocultivos intensivos, la sobreutilizaci贸n de pesticidas e insecticidas que se filtran al agua, la deforestaci贸n, la alteraci贸n de los ciclos hidrol贸gicos, la contaminaci贸n de las aguas subterr谩neas y superficiales, el propio cambio clim谩tico, en definitiva, la destrucci贸n de los h谩bitats naturales. Las causas 煤ltimas que subyacen son el modelo de producci贸n, distribuci贸n y consumo capitalista.

La biodiversidad es la estrategia que la trama de la vida, autorregulada y autolimitada, ha puesto a punto y probado a lo largo de miles de millones de a帽os de historia natural y, sencillamente, no es compatible con un sistema econ贸mico basado en la homogeneizaci贸n, la simplificaci贸n y la expansi贸n continua. El IPBES, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas 鈥揺quivalente al IPCC que estudia el Cambio Clim谩tico鈥, advierte de la alta probabilidad de extinciones masivas y colapsos de ecosistemas incluso antes de 2030.

La cuesti贸n de la alimentaci贸n es clave. Seg煤n la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Alimentaci贸n y la Agricultura (FAO), el estado de la biodiversidad para la alimentaci贸n y la agricultura en el mundo es cr铆tico. De unas 6.000 especies de plantas que se cultivan para obtener alimentos, menos de doscientas contribuyen de manera sustancial a la producci贸n alimentaria mundial, y nueve representan el 66% del total de la producci贸n agr铆cola. La ya fr谩gil seguridad alimentaria puede agravarse si las pocas variedades cultivadas empeoran sus productividades a causa del cambio clim谩tico.

La producci贸n ganadera mundial se basa en unas cuarenta especies de animales, de las cuales solo cinco proporcionan la mayor parte de la carne, la leche y los huevos. En el 谩mbito de la pesca, el 33% est谩 sobreexplotada, y el 60% ha alcanzado su l铆mite de aprovechamiento. Y todo ello con un nivel inaceptable de sufrimiento animal.

El modelo de consumo crea una especie de realidad paralela que hace pensar, sin embargo, que nunca 鈥揺n los lugares de privilegio 鈥 hubo m谩s variedad entre la que elegir. Cuando nos situamos delante de la estanter铆a de un supermercado podemos encontrar leche desnatada, semidesnatada o entera. Leche enriquecida con vitamina D, leche espec铆fica para embarazadas, para la infancia. Leche sin lactosa. Muchas marcas y tipos de envase. Pero la mayor parte de la alimentaci贸n mundial es producida a partir de s贸lo doce plantas y cinco razas de animales. La diversidad alimentaria en el mercado es un fake.

Si contin煤a la debacle de biodiversidad, la adaptaci贸n al cambio clim谩tico ser谩 mucho m谩s dif铆cil

Si contin煤a la debacle de biodiversidad, la adaptaci贸n al cambio clim谩tico ser谩 mucho m谩s dif铆cil. El clima, el ciclo del agua, la depuraci贸n del aire, la polinizaci贸n, la fotos铆ntesis鈥 No son sustituibles. Las experiencias de generaci贸n de ecosistemas artificiales han fracasado estrepitosamente. Las formas m谩s inteligentes de adaptarse pasan por realizar enfoque ecointegradores y reorganizar la pol铆tica y la econom铆a de modo que se permita que la propia Naturaleza venga en nuestro auxilio.

Entre el 7 y el 19 de diciembre se celebra en Montreal la COP15 del Convenio de Diversidad Biol贸gica. Naciones Unidas convocar谩 a gobiernos de todo el mundo para acordar un nuevo marco mundial para la diversidad biol贸gica posterior a 2020. Es dif铆cil que se pueda acordar nada decente si no se ponen l铆mites y se embrida un modelo econ贸mico para el cual el alimento, la naturaleza y las personas son solo recursos.

Valladares, en la mesa inaugural de nuestra Asamblea, recordaba que el IPCC en su 煤ltimo informe hablaba del capitalismo como causa estructural y denunciaba la pol铆tica como hipocres铆a organizada. El IPBES, a帽ad铆a, mantiene una mal llamada prudencia que ya se sabe que no funciona. A煤n no se habla claro sobre p茅rdida de biodiversidad. Hacen falta l铆mites, porque, como ya hemos visto, el mercado no regula nada y no para hasta que ya no queda nada por destruir.

En la misma mesa, Simone Lovera, directora de la Coalici贸n Mundial de los Bosques, expresaba que el peor resultado posible en la COP15 no es solo que las negociaciones encallen, sino que las soluciones consistan en crear mecanismos de compensaciones que beneficien a los negocios.

Las amenazas a la biodiversidad hoy est谩n financiadas a partir de subsidios y subvenciones. Resulta fundamental eliminar incentivos perversos y revisar las soluciones financieras y pagos por servicios ambientales que con mucha frecuencia favorecen a terratenientes. Es necesario denunciar el absurdo que supone compensar la p茅rdida de un humedal ac谩 con la plantaci贸n de 谩rboles all谩. No se deben confundir las soluciones basadas en la naturaleza con las compensaciones, es decir, con pagar por el derecho a destruir, porque aunque se pague, el dinero no puede reparar las funciones ecosist茅micas perdidas. No se trata de practicar solo una especie de punitivismo preventivo ambiental, sino de blindar la biodiversidad y la vida.

Para proteger la biodiversidad tambi茅n hay que respetar y aprender de las eficaces iniciativas de conservaci贸n comunitaria de los pueblos ind铆genas

Para proteger la biodiversidad tambi茅n hay que respetar y aprender de las eficaces iniciativas de conservaci贸n comunitaria que los pueblos ind铆genas, las mujeres y muchas comunidades locales est谩n implementando en sus territorios. Con frecuencia, los mecanismos de protecci贸n violan los derechos de pueblos ind铆genas cuyos conocimientos y formas de relaci贸n con el territorio son tachadas de atrasadas. Pero la realidad es que las 煤ltimas regiones silvestres que quedan en el planeta est谩n habitadas desde hace milenios por grupos humanos. Los pueblos ind铆genas viven en territorios que, en muchos casos, albergan niveles excepcionalmente altos de biodiversidad. Algo sabr谩n de conservaci贸n, digo yo.

Los pueblos ind铆genas ocupan una importante porci贸n de bosques tropicales y boreales, monta帽as, pastizales, sabana, tundras y desiertos de los menos deteriorados del planeta, junto con grandes 谩reas de la costa y riberas del mundo (tambi茅n manglares y arrecifes de coral). La importancia que han jugado los pueblos ind铆genas en la conservaci贸n de la biodiversidad y los ecosistemas es por tanto evidente.

Existe una fuerte correlaci贸n entre los lugares en los que existe mayor biodiversidad y aquellos en los que se conserva un mayor n煤mero de lenguas habladas. Esta alta correspondencia llev贸 a Nietschmann a formular un axioma biocultural, denominado 鈥渃oncepto de conservaci贸n simbi贸tica鈥, seg煤n el cual la diversidad biol贸gica y la cultural son rec铆procamente dependientes y geogr谩ficamente coterr谩neas. Este es un principio clave para crear un nuevo paradigma de la conservaci贸n y es la expresi贸n de una nueva l铆nea integradora e interdisciplinaria, que poco a poco va ganando terreno.

Hay pueblos que recuerdan y pueblos que no tienen memoria de su pertenencia a la vida. La sociedad industrial ha olvidado mucho de su patrimonio biocultural. La inyecci贸n ingente de energ铆a y materiales para producir sin l铆mites y la tecnolog铆a que permit铆a alimentar la ilusi贸n de fuga de la tierra han arrinconado mucho conocimiento que ya s贸lo est谩 en las experiencias de las personas mayores y en algunos habitantes del medio rural. Es preciso recuperarlo. Y reinventarlo, porque no encontraremos soluciones en el pasado, aunque s铆 inspiraci贸n que ayude a imaginar.

El capitalismo no sabe imaginar. Siempre plantea la misma salida. M谩s crecimiento, m谩s privatizaci贸n y monetizaci贸n de todo lo que es imprescindible para vivir y, por tanto, proporciona clientela segura. Pretende seguir aniquilando la diversidad cultural y biol贸gica para echar m谩s madera a un sistema que hace aguas por todas partes.

Se necesita, como dec铆a Francisco Com铆n en nuestro encuentro de C贸rdoba, una acci贸n urgente, pero acci贸n con sabidur铆a. Una sabidur铆a terr铆cola.

Quiz谩s empaparnos de la importancia que tienen los v铆nculos entre todo lo vivo, de lo crucial de la interdependencia, ayude tambi茅n a mejorar nuestros movimientos y organizaciones

Hace falta una pol铆tica de restauraci贸n. Pensar qu茅 hay que restaurar, para qu茅, para qui茅n y c贸mo. Y con estas cosas pensadas y compartidas, pensar en objetivos y en financiaci贸n. Sin objetivos concretos, cada cual llama restauraci贸n a una cosa distinta; sin financiaci贸n es un brindis al sol.

La sociedad industrial ha irrumpido en la trama de la vida como elefante en la cacharrer铆a. Con prepotencia y chuler铆a. Ahora toca hacerse responsable de las consecuencias sobre las sociedades, sobre la naturaleza, sobre el presente y el futuro. Estamos emplazadas a hacernos cargo del sostenimiento de la vida. A comprender los riesgos y a exigir un plan de emergencia para detener la p茅rdida de biodiversidad. Un plan que se comprometa con la renaturalizaci贸n de ciudades y pueblos y la restauraci贸n de los ecosistemas da帽ados.

Qui茅n sabe鈥 Quiz谩s empaparnos de la importancia que tienen los v铆nculos y las relaciones entre todo lo vivo, de lo crucial de la interdependencia, ayude tambi茅n a mejorar nuestros movimientos y organizaciones. A comprender que la diversidad en ellas no es una anomal铆a ni un problema, sino que es tambi茅n un patr贸n sist茅mico social y que la homogeneizaci贸n y la falta de inteligencia social para acoger lo diverso, en tiempos que requieren creatividad e imaginaci贸n, empobrece, a铆sla y resta.

Nuestras organizaciones deben abrir hueco a la diferencia y, a la vez, conseguir que toda la diversidad interaccione para conseguir un objetivo com煤n: que la vida sea sostenida. No cualquier tipo de vida, una vida con dignidad y derechos.

Siempre aparecer谩n algunos sujetos que traten de parasitar el conjunto en su beneficio. Tambi茅n en esto podremos aprender de una biodiversidad que ha sabido expulsar a lo largo de la historia de la evoluci贸n a quienes no saben vivir con todos.

Un abrazo,

Yayo Herrero