En Rojava, en el Kurdist谩n sirio, la Universidad Mesopot谩mica de Ciencias Sociales de Qamishlo y, sobre todo, la Universidad Femenina de Rimelan, desaf铆an la forma tradicional de concebir la transmisi贸n del conocimiento. Los alumnos no son s贸lo j贸venes, sino tambi茅n adultos, incluso abuelas y abuelos. Algunos son ya licenciados, otros son analfabetos, todos tienen conocimientos que compartir. Los profesores no son necesariamente profesores especializados; son personas cuya experiencia vital les ha dado ideas que pueden compartir. Aqu铆 estudian, entre otras cosas, la lengua y la historia del pueblo kurdo, empezando por la historia de las mujeres, ya que la Jineoloj卯, o 鈥渃iencia de las mujeres鈥, tiene una historia que abarca d茅cadas. Los estudiantes eligen un problema social concreto, luego investigan y escriben una tesis sobre c贸mo resolverlo: el aprendizaje es siempre pr谩ctico y tambi茅n te贸rico, y est谩 orientado a servir a un bien social. Los ex谩menes en estas universidades no miden los conocimientos, son m谩s bien un repaso, un di谩logo. De hecho, la educaci贸n en Rojava no consiste en 鈥渁probar una carrera y hacerse rico鈥. Del mismo modo, la academia no busca desarrollar la profesionalidad, sino cultivar a la persona en su totalidad.

Tras el estallido de la guerra civil en Siria y la retirada de las fuerzas gubernamentales sirias del Kurdist谩n occidental, los kurdos de esa regi贸n tuvieron una oportunidad 煤nica de afirmar su autonom铆a. Aunque amenazado por la expansi贸n del Estado Isl谩mico desde Irak, y el excedente de combates desde Siria, el movimiento revolucionario kurdo declar贸 casi de inmediato la supremac铆a de las nuevas instituciones aut贸nomas, un modelo pol铆tico conocido como 鈥渃onfederalismo democr谩tico鈥, que pretende garantizar la autogesti贸n democr谩tica de una sociedad sin Estado.

Una vez establecidas las instituciones aut贸nomas, la necesidad de un nuevo tipo de educaci贸n era primordial. No es que los habitantes del Kurdist谩n occidental carezcan de educaci贸n: las tasas de graduaci贸n de la escuela secundaria eran y son muy altas, como yo y el resto de una delegaci贸n acad茅mica aprendimos durante nuestra visita. Pero la educaci贸n fue crucial para crear la cultura revolucionaria en la que pod铆an prosperar. No s贸lo afect贸 a los ni帽os y j贸venes, sino tambi茅n a los adultos, incluso a los ancianos.

Como nos explic贸 Aldar Xel卯l, miembro del consejo del Tev-Dem, es decir, de la coalici贸n pol铆tica que gobernaba la regi贸n aut贸noma de Rojava, el proyecto pol铆tico de Rojava 鈥渘o consiste s贸lo en un cambio de r茅gimen, sino en crear una mentalidad que lleve la revoluci贸n a la sociedad鈥. Dor卯n Ak卯f, que ense帽a en dos universidades de Rojava, est谩 de acuerdo: 鈥淗ay que cambiar la percepci贸n鈥, nos dijo, 鈥減orque ahora la mentalidad es muy importante para la revoluci贸n. La educaci贸n es crucial para nosotros鈥.

El primer problema al que se enfrent贸 la revoluci贸n fue el de la lengua que deb铆a utilizarse en la educaci贸n. Durante 40 a帽os, bajo el r茅gimen de Al Assad, los ni帽os kurdos tuvieron que aprender y estudiar en 谩rabe. La lengua kurda estaba prohibida en la vida p煤blica; su ense帽anza era ilegal y pod铆a ser castigada con la c谩rcel e incluso con la tortura. Por eso, cuando los kurdos sirios tomaron las comunidades en sus manos, inmediatamente planificaron la educaci贸n en lengua kurda. La primera de estas escuelas en abrirse fue la de Seh卯d en Fewz卯, en el cant贸n de Afrin, seguida de una en Koban锚 y otra en Ciz卯r锚. En agosto de 2014, solo en Ciz卯r锚 hab铆a 670 escuelas con 3.000 profesores que impart铆an cursos de lengua kurda a 49.000 alumnos.

La Universidad Mesopot谩mica de Qamishlo

A principios de diciembre, nuestra delegaci贸n visit贸 la primera y 煤nica instituci贸n de ense帽anza superior, la Universidad Mesopot谩mica de Ciencias Sociales de Qamishlo. El r茅gimen de Al Assad no hab铆a permitido ninguna instituci贸n de este tipo en las zonas kurdas; esta se inaugur贸 en septiembre de 2014 y sigue en gran parte en construcci贸n. La ense帽anza y los debates tienen lugar principalmente en kurdo, aunque las fuentes suelen estar en 谩rabe, ya que muchos textos esenciales a煤n no han sido traducidos.

Uno de los retos a los que se enfrenta la universidad, seg煤n nos contaron varios miembros de la administraci贸n y del profesorado, es que la gente del noreste de Siria piensa que tiene que ir al extranjero para obtener una buena educaci贸n. 鈥淨ueremos cambiar esta idea鈥, dijo uno de los miembros de la facultad, 鈥渘o queremos que la gente se sienta inferior por el lugar donde vive. Hay mucho conocimiento y sabidur铆a en Oriente Medio, y estamos tratando de descubrirlo. Muchas cosas que han sucedido en la historia han ocurrido aqu铆鈥.

El curso escolar consta de tres periodos y cada uno dura tres o cuatro meses, que van desde la visi贸n general de la asignatura hasta la especializaci贸n y los proyectos finales. El plan de estudios incluye principalmente historia y sociolog铆a.

驴Por qu茅 esos temas? Son esenciales, nos dijeron. Durante el r茅gimen, 鈥渘uestra existencia [como kurdos] fue impugnada. Intentamos demostrar que existimos y que hemos hecho muchos sacrificios en el camino鈥 Nos vemos como parte de la historia, como sujetos de la historia鈥. La educaci贸n pretende 鈥渞evelar las historias de los pueblos que han sido negadas鈥 crear una nueva vida para superar los a帽os y siglos de esclavitud de pensamiento que se han impuesto a los pueblos鈥. B谩sicamente, su prop贸sito es 鈥渆scribir una nueva historia鈥.

El plan de estudios de sociolog铆a adopta una postura cr铆tica contra el positivismo del siglo XX y busca, en cambio, desarrollar una nueva ciencia social alternativa para el siglo XXI, lo que Abdullah 脰calan, el l铆der del Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK), ahora en prisi贸n, llama la 鈥渟ociolog铆a de la libertad鈥. Para su proyecto final, los estudiantes eligen un problema social concreto, lo investigan y escriben una tesis sobre c贸mo resolverlo. As铆, el aprendizaje es tanto pr谩ctico como te贸rico y tiene como objetivo servir a un bien social.

De hecho, la educaci贸n en Rojava no consiste en 鈥渉acer carrera y enriquecerse鈥. Del mismo modo, la academia no busca desarrollar la profesionalidad, sino cultivar a la persona en su totalidad. 鈥淐reemos que el ser humano es un organismo, pero no puede ser cortado en pedazos, separado en diferentes ciencias鈥, nos dijo un profesor. 鈥淯na persona puede ser escritora o poeta y tambi茅n interesarse por la econom铆a, porque el ser humano forma parte del conjunto de la vida鈥.

A diferencia de los enfoques occidentales convencionales, la pedagog铆a de la academia rechaza la transmisi贸n de hechos en una sola direcci贸n. De hecho, no separa estrictamente a profesores y alumnos. Los profesores aprenden de los alumnos y viceversa; idealmente, a trav茅s del discurso intersubjetivo, llegan a conclusiones compartidas.

Los profesores no son necesariamente profesores especializados; son personas cuya experiencia vital les ha dado ideas que pueden impartir. Un profesor, por ejemplo, cuenta cuentos populares una vez a la semana. Nos dijeron: 鈥淨ueremos que los profesores nos ayuden a entender el sentido de la vida鈥. 鈥淣os centramos en dar significado a las cosas, en ser capaces de interpretarlas y comentarlas y tambi茅n de analizarlas鈥.

Los estudiantes hacen ex谩menes, pero no miden los conocimientos y son m谩s bien un repaso, un di谩logo. Y los propios profesores se someten a la evaluaci贸n de los alumnos. Un alumno puede decir: 鈥淣o lo has explicado muy bien鈥. Un profesor criticado tiene que repasar el tema con el alumno hasta que ambos sientan que se han entendido.

Universidad de Mujeres en Rimelan

La Universidad Femenina Estrella de Yekitiya (nombre de una organizaci贸n de mujeres) lleva el enfoque de la educaci贸n m谩s all谩 que la Universidad Mesopot谩mica. Nuestra delegaci贸n tambi茅n la visit贸 a principios de diciembre.

Fundada en 2012, su objetivo es educar a los cuadros revolucionarios femeninos, por lo que naturalmente el 茅nfasis en la ideolog铆a es m谩s pronunciado. En los 煤ltimos 30 a帽os, nos dijo la profesora Dor卯n Ak卯f, las mujeres han participado en el movimiento de liberaci贸n kurdo, primero como combatientes y luego en las instituciones femeninas. Hace tres a帽os, las mujeres kurdas crearon la Jineoloj卯, o 鈥渃iencia de las mujeres鈥, que consideran la culminaci贸n de esa experiencia de d茅cadas.

En la Universidad de Rimelan, los estudiantes reciben primero una visi贸n general de la Jineoloj卯, 鈥渆l tipo de conocimiento que fue robado a las mujeres鈥, y que ahora pueden recuperar. 鈥淚ntentamos superar la inexistencia de mujeres en la historia. Intentamos comprender c贸mo se producen y reproducen los conceptos dentro de las relaciones sociales existentes, y luego elaboramos nuestra propia idea. Queremos establecer una verdadera interpretaci贸n de la historia, examinando el papel de las mujeres y haci茅ndolas visibles en la historia鈥.

La Jineoloj卯, nos dijo Dor卯n Ak卯f, considera que las mujeres son 鈥渓as principales protagonistas de la econom铆a, y la econom铆a la principal actividad de las mujeres鈥 La modernidad capitalista define la econom铆a como la principal responsabilidad del hombre. Pero nosotros decimos que eso no es cierto, que siempre y en todas partes las mujeres son las principales protagonistas de la econom铆a鈥. Debido a esta contradicci贸n fundamental, sostiene Dor卯n, la modernidad capitalista acabar谩 siendo derrotada.

La forma en que las personas interpretan la historia influye en su forma de actuar, y por eso 鈥渉ablamos de la organizaci贸n social prehumana. Tambi茅n examinamos c贸mo ha aparecido hist贸ricamente el Estado y c贸mo se ha construido el concepto鈥, a帽adi贸 Ak卯f. Sin embargo, el poder y el Estado no son lo mismo. 鈥淓l poder est谩 en todas partes, pero el Estado no est谩 en todas partes. El poder puede operar de diferentes maneras. El poder, por ejemplo, est谩 presente en la democracia de la gente com煤n, que no tiene nada que ver con el Estado鈥.

Jineoloj卯 considera que la quintaesencia de la mujer es la democracia. La Academia de la Estrella instruye a los estudiantes (son principalmente mujeres) en la educaci贸n c铆vica en Rojava. 鈥淓studiamos los mecanismos pol铆ticos, los parlamentos de mujeres, las comunas de mujeres y los parlamentos generales (mixtos), las comunas mixtas, los parlamentos de barrio. Aqu铆 en Rojava siempre hemos tenido mixtos y s贸lo para mujeres. En los mixtos, la representaci贸n de las mujeres es del 40%, y adem谩s siempre hay una copresidenta para garantizar la igualdad鈥.

Al igual que en la Universidad de Mesopotamia, a los estudiantes de la Universidad de las Estrellas se les ense帽a a verse como ciudadanos, con 鈥渆l poder de discutir y construir鈥 No existe el profesor y el alumno. La sesi贸n se basa en el intercambio de experiencias鈥. 鈥淟os alumnos van desde adolescentes hasta abuelas. Algunos son licenciados universitarios y otros son analfabetos. Todo el mundo tiene conocimiento, tiene la verdad en su vida, y todo el conocimiento es fundamental para nosotros鈥 La mujer mayor tiene experiencia. Una mujer de 18 a帽os es el esp铆ritu, es la nueva generaci贸n que representa el futuro鈥.

Cada programa termina con una sesi贸n final llamada plataforma, en la que cada estudiante posa y dice c贸mo participar谩 en la democracia de Rojava. 驴Se unir谩 a una organizaci贸n o a las Unidades de Protecci贸n de la Mujer (YPJ), o participar谩 en un consejo de mujeres? 驴Qu茅 tipo de responsabilidades asumir谩?

Preguntamos a Dor卯n sobre las ense帽anzas de la universidad en materia de g茅nero (palabra que no existe en kurdo). 鈥淣uestro sue帽o鈥, dijo, 鈥渆s que la participaci贸n de las mujeres y la construcci贸n de la sociedad por ellas cambie a los hombres y que surja un nuevo tipo de masculinidad鈥. Los conceptos de hombre y mujer no tienen ninguna base biol贸gica: estamos en contra de esta idea. Definimos el g茅nero como masculino y la masculinidad en relaci贸n con el poder y la hegemon铆a. Por supuesto que creemos que el g茅nero est谩 fabricado por la sociedad. Adem谩s, explic贸. 鈥淓l problema de las mujeres no es s贸lo de las mujeres: est谩 incrustado en la sociedad, por lo que la exclusi贸n de las mujeres es un problema de la sociedad. As铆 que tenemos que redefinir las mujeres y la sociedad juntos y al mismo tiempo. El problema de la libertad de las mujeres es el problema de la libertad de la sociedad鈥.

Continu贸 citando una frase de 脰calan, 鈥淢atar al hombre鈥, que se ha convertido en un eslogan que significa que 鈥渆l hombre masculino debe cambiar鈥. Asimismo, seg煤n Dorin, hay que eliminar la subjetividad colonizada de las mujeres, o la feminidad. La ambici贸n social que encarna la universidad es superar la dominaci贸n y el poder hegem贸nico y 鈥渃rear una vida en com煤n igualitaria鈥.

FUENTE: Janet Biehl / Comune Info / Pressenza / Traducci贸n: David Mel茅ndez Tormen

