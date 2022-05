–

La humanidad cambia…

¿Me entero?:

Pues, mirad, apenas me entero.

¿Cambia para bien o para mal?

Os juro que yo veo las cosas en muchos matices blancos y negros.

¿Qué veo ahora?: Más bien gris.

¿Eso es bueno o eso es malo?:

¿Qué es el bien y qué es el mal?

¿La gente no comete errores…?

¿La humanidad es perfecta…?

¿Las ideas son perfectas…?

Yo veo como la gente acierta y se equivoca.

Debo ser observador…

¿Soy tío o tía?

Soy hombre.

Pero mitad mujer.

Sé que el camino es difícil pero sé que mi disidencia busca La Verdad.

¿La Verdad es importante?:

Es.

¿No lo es?

No os pido que lo comprobéis pero os pido que lo analicéis.

¿Dónde estaría La Vida sin el análisis?

Vida… ¿Con mayúscula o con minúscula?

No sé… Deberá depender de la cultura.

¿Y la cultura?

Lo mismo debe ser…

Para mí “Hombre” significa muchas cosas y no siempre lo he tenido encuenta.

“hombre”, la verdad, que menos.

¿Y “Verdad”?

Pues “Verdad”, es verdad, que cambia.

¿No cambiamos? Yo cambio…

¡No cambio!

¿Cambio?:

Yo sé que soy más mayor; más adulto, dicen… Y por eso sé que no he cambiado pero he cambiado.

Yo sé que sigo siendo un niño; “¡un niño mayor!”, me diréis.

Pues eso lo dejo bajo mi criterio.

Sé que hay críticas. Sé que hay críticas y yo leo mucha crítica…

Sé que hay presos…

¿Y?

¿?

A mí me importan los presos.

“¡Ya estamos hablando de política!”

Pues yo soy antipolítico. Soy más social.

“Si os lo creéis, os doy un premio…”, diréis.

¡Qué me da igual!

“¡Ya estamos pasando!”

¿Ya estáis diciendo tacos?

Paso mucho de los tacos.

¿Os lo creéis?: hay cosas que no cambian. Y, esas cosas, van a pasar a menudo.

¿Y, si me equivoco?:

“Es qué eres mala persona”.

Bueno, es que yo hablo con mis voces y mis voces me dicen esas cosas.

¡Adiós!

-Richie punk–