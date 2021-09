–

La soledad no se encuentra, se hace.

Marguerite Duras

En vacaciones o en cualquier tiempo similar, puede llegar a suceder algo m谩s que un idiotismo intelectualoide-escapista o un culto por la inmediatez del consumo: al menos por momentos, puede acontecer tambi茅n una desconexi贸n, mejor dicho, una conexi贸n distinta con y del conflicto: eso que es el coraz贸n materialista-espiritual de la neurosis.

En ese instante opera un trance que va del purismo desenfrenado de la satisfacci贸n a la potencia apacible de la satisficci贸n. Menos sublimaci贸n 鈹noci贸n pretenciosa si las hay鈹 que arrojo calmo. Se trata de un movimiento, del reverso de la pedagog铆a, que Piglia nos ense帽贸 desde Borges: dejar de fiscalizar v铆a papers c贸mo est谩 la realidad en la ficci贸n, para atreverse entonces a experimentar c贸mo est谩 la ficci贸n en la realidad. Un viaje de vuelta circular.

***

Estando de vacaciones Freud experiment贸 el sue帽o m谩s famoso de la historia [del psicoan谩lisis], 鈥渓a inyecci贸n de Irma鈥, y aprendi贸 algo tan inesperado como a帽orado: los sue帽os pinchan el cuerpo desde el alma. Despert贸 para tomar coraje y dej贸 de tragarse los sapos de la medicina rigurosa y desopilante de su tiempo, la cual negaba al alma con el fin de aplastar al hecho carnal, sexuado y mortal. Intuy贸 que lo m谩s interesante de un sue帽o es el momento de un despertar.

Luego, en Estudios sobre la histeria conocimos a Katharina[i], una joven que Freud escuch贸 mientras estaba en otro descanso, esta vez en las monta帽as. Como estaba de vacaciones se permiti贸 relajarse y, as铆, sustituir la supuesta profundidad que la hipnosis garantizaba por la apuesta de 鈥渕antener una simple pl谩tica鈥, arribando igualmente a efectos no s贸lo terap茅uticos y de alivio, sino anal铆ticos.

Desde esta peripecia Freud comenz贸 a tomarle el gusto a lo que se convertir铆a en el 煤nico principio rector del psicoan谩lisis, la asociaci贸n libre. Porque si bien no existe un correlato directo de la asociaci贸n libre para quien psicoanaliza, una escucha no relajada atentar铆a contra la misma. De m谩s est谩 decir que esa relajaci贸n de la que hablamos no es ociosa, perezosa o pasiva, sino por el contrario una ardua posici贸n activa: no hay nada m谩s activo que simplemente escuchar.

Cuando se aprende a nadar se debe primero aprender a flotar. En este orden se fundamenta la 鈥渁tenci贸n parejamente flotante鈥: flotar para no ahogar el nado del decir, que es siempre un Nadar de noche (Juan Forn).

Viajar y vacacionar no son necesariamente an谩logos, y solemos record谩rselos a nuestros analizantes viajeros: se puede viajar sin estar de vacaciones, y viceversa. En el mismo sentido, poco interesante es viajar, descansar, o comenzar un an谩lisis, presumiendo a priori cu谩l ser谩 el efecto, qu茅 se pretender谩 encontrar, etc. Buscar y encontrar, tanto como viajar y vacacionar, son dos actos diferenciados que eventualmente coinciden. Dicha coincidencia, m谩s que eventual, remite en todo caso a la contingencia de una elecci贸n.

Parafraseando al Cromwell de Freud, nunca se llega tan alto como cuando no se sabe hacia d贸nde vamos: por ello no hay tal cosa como un 鈥減sicoan谩lisis sin l谩grimas鈥, las cuales no son necesariamente tristeza.

***

Esos momentos tan gloriosos como llanos donde uno aprende, descubre, o quiz谩s simplemente enuncia algo que era anhelado con fervor, pero con fervor apagado. Se reaviva un poco, o bastante, un fuego muerto harto conocido, un calor 铆ntimo pero estropeado con la humedad compulsiva del intelecto, del rendimiento y de lo que garpa.

En el silencio, all铆 donde suele haber sonidos con pretensi贸n de ideas, tan geniales como (in)utilitarias, aparecen chorros amablemente centr铆fugos de m煤sica. Cualquier m煤sica, la que a uno m谩s le guste, eso da igual. Escuchamos eso de nuestras verdades reveladas y obvias que, a decir verdad, chorreaba falsedad; o al rev茅s, o铆mos en nuestro cuerpo que all铆, en esos sortilegios cotidianos y enga帽osos de s铆, exist铆a una verdad tan dura como confortable puede resultar la arena.

En este momento, o quiz谩s hace un rato, aprend铆 o perfeccion茅 sin esfuerzos una minucia t茅cnica de nataci贸n; luego perfeccion茅 mi forma de limpiar la hoja de afeitar, y ahora aprend铆 a escribir sin pensar. Nada del otro mundo, y justamente por ello, por mundano, el asunto es tan fascinante.

Un descubrimiento m谩s ac谩 de s铆; todo lo contrario a aquello de lo cual se ocupan los llamados 鈥渆specialistas鈥, esos ex茅getas de vidas ajenas que postulan una existencia compartimentalizable en individualidades, coartada de un neoespiritualismo del desentendimiento. EspeCIAlistas de un 鈥渞adicalismo cerebral鈥 鈹a.k.a. Facundo Manes鈹 o bien de un inconciente hippie (bella provocaci贸n de J. Alem谩n).

Si de vaticinar se trata, mucho m谩s interesante la adivinaci贸n de un pasado, que nunca es propio ni todo verdadero.

Freud atin贸 muy bien que 鈥la verdad al cien por ciento es tan rara como el alcohol al cien por ciento鈥, y uno de sus interlocutores epistolares, Stefan Zweig, sentenci贸 amablemente que 鈥渓a teor铆a de Freud se ha mostrado irrefutablemente verdadera, en el sentido creador, seg煤n la frase inolvidable de Goethe: <Solamente es verdadero lo que es fecundo>鈥. La verdad se escapa, afortunadamente, de la pretensiosa completud de lo verdadero, y para ello se vale de ciertos elementos no tan significativos: esos que para otros y para la propia neurosis son degradados en 鈥渇alsedades鈥.

***

Los Elige tu propia aventura conten铆an al principio una 鈥淎dvertencia鈥 que incluye un pasaje crucial: 鈥渘o leas de corrido (鈥) de tanto en tanto, mientras leas, se te va a pedir que tomes tus propias decisiones鈥︹. Gran consejo sobre el vivir, el leer o el analizar para quien no lo pidi贸: leer es siempre escribir, y escribir no se hace de corrido sino siempre eligiendo. Al leer conviene posicionarse como si estuvi茅ramos encarnando una novela de iniciaci贸n: se aprende como efecto indirecto de una experiencia.

Freud tambi茅n dijo alguna vez que la 煤nica manera de hacer importantes descubrimientos era disponiendo todas las ideas exclusivamente enfocadas en un inter茅s central: en un psicoan谩lisis ese inter茅s es lo insignificante. Una pasi贸n shakespeariana: 鈥渟oy tuyo entero pues veo en ti todas las im谩genes que am茅鈥[ii]. M谩s o menos esto es lo que llamamos transferencia.

Se trata de algo similar a la intuici贸n; por ende, deseo. La intuici贸n es efecto de una extrospecci贸n precisa. Eso mismo: lo que no se busca, lo que se encuentra, por ejemplo, al conversar con lo que escribo. Algo mucho m谩s ac谩. Una soledad construida, una proximidad tan cierta e inminente como necesariamente conjetural: un aprendizaje insignificativo.

Eso.

*Autor de #Psicoan谩lisisEnVillaCrespo y otros ensayos (2019)

[i] Katharina se llamaba Aurelia 脰hm (de soltera Kronich), y se encontr贸 con Freud en 1893.

[ii] Soneto XXXI de la compilaci贸n traducida por Mujica Lainez.

