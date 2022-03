–

De parte de Nodo50 March 11, 2022 17 puntos de vista

Aprobada la Línea

Púrpura de la ocupación en Jerusalén

Santiago González Vallejo

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Publicado en Gara, 10 de marzo de 2022

El Comité de Planificación Regional de las autoridades de ocupación

israelíes ha aprobado, a finales de este mes de febrero, el trazado propuesto

para la Línea Púrpura de tranvía entre Jerusalén y los Territorios Palestinos

Ocupados próximos, en los cuales se encuentran asentamientos de colonos

israelíes.

Esta operación es una más de las muchas que tienen por objeto la

desposesión de los palestinos, además de que favorece la movilidad de la

población de la potencia ocupante en territorio ocupado.

Esta línea, en concreto, tiene 14 kilómetros y 19 paradas, por la zona sur,

de este a oeste, y pasa, por ejemplo, por Givat Hamatos, Territorio Palestino Ocupado,

una zona en la que se está expropiando a los palestinos y donde se están

planificando miles de viviendas, ¿para quién? ¿Qué dirá la diligencia debida de

CAF? Para usuarios que pagarán su billete.

No importa que el diseño urbanístico lo haga la potencia ocupante, que las

viviendas sean para los colonos. Ellos pagarán por el billete el mismo precio

que cualquier usuario, sea un palestino expropiado y expulsado de su casa, o un

nuevo colono. CAF, la empresa, dirá, que no discrimina y que ambos minimizarán

su huella de carbono. A lo mejor, el palestino querrá llegar a Belén, sorteando

el Muro que se come Cisjordania. Quizás haya alguien que le ofrezca un nuevo

hogar si es de Jerusalén, pero no podrá vivir junto a su pareja palestina si

ésta proviene de otra localidad palestina porque, aunque haya nacido en

Jerusalén, aunque su familia pueda acreditar su permanencia en esa ciudad desde

hace generaciones, un palestino de Jerusalén es considerado por Israel como

mero residente, un extranjero en su propia tierra. De hecho, su única

acreditación será una tarjeta de residencia que puede rescindirse por múltiples

motivos y así sucede, en efecto, muchas veces. Generalmente está prohibida la

posibilidad de reagruparse si quieren establecerse en Jerusalén.

Podrá ser incluso conductor de un tranvía, que eso no está cuestionado, en

principio, o albañil. ¿Hay igualdad de oportunidades, capacidad de formación

para ciertos títulos superiores en el caso de palestinos e israelíes? ¿Podrían

optar a ser contratados en la economía palestina, si ésta fuera no dependiente

y forzada a la desindustrialización por la Ocupación? Pero ésta no es la

situación: dependerá su trabajo y su categoría de las autoridades y las

empresas israelíes, que privilegian la contratación profesional y laboral de

ciudadanos israelíes.

Hay quien a todo esto lo llama apartheid. CAF, no, ni tampoco su socio

Shapir, ni el Histadrut (los sindicatos israelíes) ni tantos otros.

La Línea Púrpura se financiará con el presupuesto de 13.000 millones de

shekels (más de 3.600 millones de euros) que el gobierno israelí ya ha

destinado a la construcción de las líneas Verde y Azul. La planificación de la

Ocupación y los hechos consumados no salen gratis.

En agosto de 2021 se preseleccionaron cinco consorcios, entre ellos el

formado por las empresas CAF y Shapir, para licitar una concesión

público-privada de 25 años a fin de construir, operar y mantener las líneas

Púrpura y Azul, que suman 31 km de recorrido, con 53 paradas, y una flota

combinada de 61 tranvías.

CAF y Shapir son el consorcio idóneo. Ya gestionan las líneas Roja y Verde,

que penetran en Cisjordania y dan servicios a las colonias próximas. Shapir

figura en la Base de Datos, elaborada por las Naciones Unidas, de empresas que

se lucran y facilitan la ocupación. Hay algunos fondos de Inversión que ya han

desinvertido por esta razón. CAF, de momento, no forma parte de la Base de

Datos, simplemente porque su implicación es posterior al cierre del plazo de

elaboración de la misma, pero hay formalmente 31 organizaciones de derechos

humanos y solidarias que han solicitado su inclusión en esa Base de Datos de

las Naciones Unidas.

CAF habla de récords de beneficios y cartera de pedidos en su Informe Anual

del ejercicio 2021, firmado por su Consejo de Administración y la empresa

auditora Ernst Young (en otros ejercicios fue Deloitte). Se refiere además a lo

exitoso de su filial de autobuses, Solaris, cuya plantilla se encuentra

actualmente en huelga en Polonia al considerar sus salarios muy bajos y

desproporcionados en relación a los beneficios. Por lo que toca a los proyectos

para ampliar y construir líneas de tranvías entre la ciudad ocupada de

Jerusalén y las colonias próximas en los Territorios Palestinos Ocupados, en

los que participa CAF y que ya están ejecutándose, de modo cínico, afirma que “ha defendido la inexistencia de vulneración

alguna de las directrices de la OCDE ni de los Derechos Humanos en general,

habiendo por el contrario adoptado las máximas cautelas y diligencia debida en

aplicación de sus procedimientos internos en materia de Compliance. Más

concretamente, se ha realizado y revisado en varias ocasiones el análisis de

los riesgos potenciales ligados a la actividad del Grupo CAF en dicho proyecto,

así como la gestión de los mismos”.

La UE, la OCDE y otros organismos internacionales están aplicando sanciones

a empresas rusas, a oligarcas rusos a causa de la invasión de Ucrania por parte

de Rusia. ¿Qué pensaríamos si CAF construyera una línea de tranvía en la

Ucrania ocupada en colaboración con una empresa rusa y con financiación del

gobierno de Moscú?

Por su parte, Amnistía Internacional pide a los gobiernos lo siguiente, si

se quiere luchar contra el apartheid israelí: “Establecer y hacer cumplir la prohibición en sus mercados de productos

procedentes de asentamientos israelíes y regular las actividades de las

empresas domiciliadas en su jurisdicción para prohibir que operen en

asentamientos o comercien con bienes de éstos.” Y, en concreto, respecto a

las empresas que operan, exige “Adoptar

procedimientos adecuados y códigos de conducta con arreglo a las normas

internacionales para garantizar que sus propias actividades en Israel y los TPO

no contribuyen al sistema de apartheid ni se benefician de él; abordar este

impacto cuando se produzca y cesar las actividades pertinentes si no se puede

prevenir.”

CAF (y Solaris) está favoreciendo el desplazamiento de población de la

potencia ocupante a territorio ocupado. Se lucran con ello. Son agentes

necesarios en la Ocupación y el apartheid.

Ya sólo hace falta que las administraciones vascas, españolas, europeas

sean coherentes y juzguen si CAF y Solaris contribuyen a la Ocupación y al

apartheid, para que, sin doble vara de medir en sus relaciones comerciales,

tomen medidas respecto a estas empresas.