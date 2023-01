–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia January 20, 2023





La Secci贸 de CGT Generalitat Valenciana ha denunciat davant la Unitat d鈥橧gualtat la discriminaci贸 que estan patint les mares lactants que opositen a la Generalitat Valenciana.

Les convocat貌ries d鈥檕posicions no contemplen que hi haja espais adequats per a alletar a beb茅s en cas necessari, com s贸n les sales de lact脿ncia, ni permeten a les mares recuperar el temps que dediquen a alletar-los durant les proves.

CGT sol路licitem:

鈥 La creaci贸 de sales de lact脿ncia o llocs adequats en els centres de treball i es tinga en compte en els espais on es convoquen els ex脿mens d鈥檕posicions

鈥 Convocat貌ries d鈥檕posicions en les quals es contemple que les aspirants amb beb茅s lactants puguen comunicar al tribunal, abans de l鈥檌nici de la prova, la necessitat d鈥檌nterrompre-la durant el temps imprescindible per a l鈥檃lletament. I que puguen exercir aquest dret en un espai habilitat a aquest efecte i el temps que romanguen s鈥檃fegir脿 al temps establit per a la realitzaci贸 de la prova.

鈥 Que s鈥檌ncloguen aquests drets en els plans d鈥檌gualtat de dones i homes de la Generalitat Valenciana

La discriminaci贸 laboral directa i/o indirecta est脿 recollida en la Llei d鈥橧gualtat de G猫nere 3/2007, en el seu T铆tol I, articles 3 a 13. Des d鈥檃quest sindicat considerem que estan patint una discriminaci贸 directa per ra贸 de g猫nere 鈥渁quelles situacions en les quals a una persona, per ra贸 del seu g猫nere, li la tracta de manera menys favorable a altres persones de g猫nere oposat鈥 tant com discriminaci贸 indirecta per ra贸 de g猫nere 鈥渜uan una disposici贸, criteri o pr脿ctica que en aparen莽a s贸n neutres, acaba posant en desavantatge a les persones d鈥檜n g猫nere respecte a les persones d鈥檜ns altres. 脡s a dir, parlem de discriminaci贸 indirecta quan una norma, regla o pol铆tica que aparentment no tenen intencionalitat discriminat貌ria, acaben sent-ho en la pr脿ctica鈥.

Recuperar el temps dedicat a alletar en els ex脿mens 茅s una pr脿ctica habitual en altres administracions. La Generalitat Valenciana lluny de recon茅ixer aquest dret contesta davant les sol路licituds realitzades que recuperar el temps seria motiu de discriminaci贸, just el contrari que diuen les lleis d鈥檌gualtat.

Esperem que la Generalitat Valenciana rectifique i facen un pas avant en tema d鈥檌gualtat. Aix铆 com que complisquen el que pregonen en els plans d鈥檌gualtat vigents 鈥 eliminant els obstacles que impedeixen la participaci贸 plena de les dones en tots els 脿mbits i nivells de l鈥橝dministraci贸, fer efectiu el principi d鈥檌gualtat de manera transversal i incloure la perspectiva de g猫nere鈥. Que els Plans d鈥橧gualtat servisquen per a alguna cosa m茅s a estar penjats en la web.