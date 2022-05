–

Desde hace un mes, en el sitio web de Organise! hemos estado recopilando declaraciones y art铆culos producidos por anarquistas sobre la guerra en Ucrania. El punto de partida fue airear las voces de Europa Central y del Este, porque relativamente pocxs anarquistas occidentales parec铆an estar en contacto con sus perspectivas, aunque lxs compa帽erxs del este ped铆an expl铆citamente que se les escuchara.

En su mayor parte, lxs anarquistas brit谩nicxs no han seguido el ritmo del deterioro de la situaci贸n pol铆tica, con la brutal represi贸n de la disidencia en Rusia y Bielorrusia, y la creciente probabilidad de que Putin cumpla su amenaza de invadir m谩s partes de Ucrania. Pero lxs anarquistas de Ucrania vieron la amenaza y empezaron a prepararse para quedarse y resistir o para huir. Muchxs no ten铆an otra opci贸n.

Por lo general, lxs anarquistas tratamos de llevar las luchas de los pueblos oprimidos a la atenci贸n del p煤blico a trav茅s de nuestros propios medios de comunicaci贸n, luchando nosotrxs mismos para hacer algo de ruido por encima de las narrativas predominantes. Nuestro papel es diferente aqu铆. Todo el mundo sabe lo que est谩 pasando. Nuestro trabajo ahora es analizar la guerra 鈥搕anto la general como la espec铆fica鈥 de manera que, en 煤ltima instancia, haga avanzar la Guerra de clases. Adem谩s de separar la realidad de la ficci贸n en los medios de comunicaci贸n m谩s difundidos, lo hacemos dando sentido a situaciones complejas, bas谩ndonos en nuestra teor铆a hist贸rica y en nuestro conocimiento interno de lxs anarquistas de la regi贸n.

El 煤nico luchador anarquista que ha muerto en Ucrania, por lo que sabemos, es Igor Volokhov, que muri贸 en un bombardeo ruso cerca de Kharkiv antes del 15 de marzo. Quer铆a crear una red de cooperativas anarquistas en Ucrania. 驴Qu茅 podemos decir de una muerte tan idealista y tr谩gica? Este art铆culo considera algunas de las cuestiones relacionadas con lo que lxs anarquistas est谩n haciendo y diciendo en los pa铆ses m谩s obviamente implicados 鈥揢crania, Rusia y Bielorrusia鈥 y lo que lxs anarquistas de Occidente est谩n diciendo y haciendo en respuesta a la situaci贸n a medida que 茅sta evoluciona. Han surgido diferentes perspectivas dentro de grupos, redes, organizaciones, federaciones e internacionales, tanto dentro como fuera de la regi贸n. Aqu铆 presentamos algunas de estas perspectivas y las debatimos cr铆ticamente, pero sin la intenci贸n de hacer declaraciones definitivas. Al igual que todo el mundo, la AF todav铆a est谩 procesando lo que depara el panorama general, y tambi茅n estamos escuchando a todxs lxs dem谩s.

La situaci贸n en el momento de la impresi贸n

La guerra no muestra signos de llegar a su fin, a trav茅s de la 芦victoria禄 de cualquiera de los bandos o de una soluci贸n diplom谩tica. Lxs ciudadanxs ucranianxs siguen siendo bombardeadxs y, cuando intentan huir de las zonas m谩s afectadas, son secuestradox y llevadxs a Rusia para realizar trabajos forzados, o son torturadxs y ejecutadxs. M谩s de 5 millones de ucranianxs est谩n ya desplazadxs internamente o se refugian en otros pa铆ses. La gente de a pie en Ucrania est谩 contraatacando con todo tipo de armas suministradas desde el exterior o simplemente razonando con j贸venes reclutas rusxs cansadxs y desesperadxs. El hundimiento del barco de guerra crucero Moskva marca un punto de inflexi贸n en cuanto a la determinaci贸n ucraniana, as铆 como un impacto significativo en la capacidad rusa en el Mar Negro, pero 10.000 individuxs m谩s morir谩n o se descubrir谩 que han muerto, no obstante.

La situaci贸n entre la gente del frente se est谩 desintegrando a medida que se hace evidente la escala y la barbarie de los cr铆menes de guerra, incluso por parte de soldados rusxs individuales. Tambi茅n est谩n surgiendo historias de atrocidades inevitables en el lado ucraniano. Por supuesto, palidecen en comparaci贸n, pero la mayor铆a de lxs soldados rusxs tambi茅n son v铆ctimas de la guerra, aunque eso tenga poco sentido inmediato para la gente que est谩n masacrando. Por estas razones, lxs anarquistas consideran que todas las guerras son cr铆menes.

Los factores que alimentan la negativa a luchar y las deserciones del ej茅rcito ruso van desde el miedo, el fr铆o y el hambre, hasta la ira, y tambi茅n la solidaridad con lxs civiles ucranianxs. La muerte de unxs 500 marinerxs en el Moskva tampoco habr谩 ayudado a la moral de la armada. Tambi茅n en Bielorrusia se informa del rechazo a unirse a la guerra en expansi贸n. Pero la magnitud de esta resistencia hasta ahora no da lugar a esperar que derribe la capacidad militar de Putin.

La perspectiva popular en Occidente es que los Estados deber铆an enviar m谩s armas a las fuerzas ucranianas e intervenir con decisi贸n, sin llegar a provocar a Putin para que desencadene una guerra nuclear. Parece que la gente quiere esta acumulaci贸n militar tanto como quiere ayudar a lxs refugiadxs. Hay muchas cosas c铆nicas que decir sobre por qu茅 Occidente se preocupa m谩s por lxs ucranianxs que, por ejemplo, por lxs afganxs, lxs kurdxs y lxs sudanesxs que luchan por la libertad, sobre todo por el color de la piel. Pero no cabe duda de que hay ganas de implicarse a un nivel m谩s profundo que el de condenar a Putin, aprobar sanciones y financiar labores de ayuda. 驴Parece entonces extra帽o que algunxs anarquistas tengan una visi贸n m谩s cautelosa del apoyo a la lucha militar en Ucrania que el p煤blico en general? Es decir, en no querer enviar dinero para armas cuando son solicitadas por lxs anarquistas para la autodefensa.

Primero, algunos antecedentes.

El anarquismo en Europa del Este

Nuestro punto de partida para comentar estos acontecimientos es lo que conocemos a trav茅s de la participaci贸n en la Internacional de Federaciones Anarquistas (IAF-IFA). Hemos trabajado durante las 煤ltimas d茅cadas con grupos de la IAF-IFA o asociados a ella en Eslovenia y Croacia, Bielorrusia, Rep煤blica Checa y Eslovaquia, Bulgaria y Macedonia, y hemos participado en la solidaridad con la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores (AIT) en Croacia, Serbia y Rusia. Hemos colaborado con lxs compa帽erxs del grupo basado en la ex-URSS 鈥淎cci贸n aut贸noma鈥, hemos distribuido y revisado sus documentos cuando se imprim铆an, y tambi茅n la revista en ingl茅s 鈥淎bolishing the borders from below鈥 (= 鈥淎boliendo las fronteras desde abajo鈥). Pr谩cticamente hemos apoyado a lxs exiliadxs de los pa铆ses de la ex-URSS, as铆 como a lxs presxs anarquistas y antifascistas mantenidxs en condiciones inimaginables, sin una representaci贸n legal asequible, durante muchos a帽os, por no decir que han sido torturadxs e incluso asesinadxs. Al mismo tiempo, nuestrxs compa帽erxs del antiguo bloque sovi茅tico en general han sido perseguidxs activamente por fascistas con pistolas y cuchillos y han visto amenazadas sus familias y hogares por su actividad contra la extrema derecha.

Desde que nos unimos por primera vez a la IAF-IFA, lxs miembrxs de su federaci贸n de la esfera de la ex-URSS nos dec铆an: 鈥楴o pod茅is entenderlo. Para nosotrxs es diferente鈥. Lo era, lo es y est谩 empeorando. Hemos trabajado para ser conscientes y para que otrxs anarquistas brit谩nicxs sean conscientes de esta situaci贸n, y en los 煤ltimos a帽os el movimiento en Gran Breta帽a se ha enriquecido con compa帽erxs de Europa del Este que saben todo esto de todos modos. Aun as铆, sigue existiendo el peligro de que estemos operando en realidades paralelas pero desiguales.

Lo que queremos decir es que, por un lado, est谩n las posiciones te贸ricas e hist贸ricas perfeccionadas por lxs anarquistas cl谩sicxs y adoptadas por sus sucesorxs ideol贸gicxs como la AF-IFA y la SolFed-AIT en Gran Breta帽a, y menos expl铆citamente por la mayor铆a de lxs anarquistas brit谩nicxs que no est谩n en organizaciones. Esta posici贸n es que 芦no hay m谩s guerra que la Guerra de clases禄, y que la respuesta a todas las guerras entre estados es 芦una plaga en ambas casas禄. Luego culpamos a las ambiciones militaristas de nuestros propios pa铆ses y al papel de la OTAN. Pero es mucho m谩s f谩cil luchar contra la guerra de clases anti-militarista en los pa铆ses 芦democr谩ticos禄, con cosas como el derecho a la protesta, a la representaci贸n legal y a juicios relativamente transparentes y sentencias proporcionadas. S铆, estas cosas se est谩n erosionando; bienvenido sea el menor grado de lo que lxs compa帽erxs en Rusia y Bielorrusia han estado enfrentando durante d茅cadas.

En la actualidad s贸lo hay tres agrupaciones anarquistas significativas en Rusia, todas ellas publicando tambi茅n en ingl茅s: la Cruz Negra Anarquista (ABC Mosc煤), la secci贸n rusa de la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores KRAS-AIT y Acci贸n Aut贸noma. Autonomous Action es una red y una plataforma de Internet para anarquistas de diversas perspectivas y es probablemente el lugar m谩s actualizado y relevante para que la gente de fuera de Rusia busque informaci贸n, aunque finalmente ha sido bloqueado oficialmente dentro de la propia Rusia el 8 de abril de este a帽o 2022.

En cuanto a Bielorrusia, ya no es viable organizarse abiertamente como anarquistas, si es que lo es. Se presta apoyo a lxs presxs anarquistas y antifascistas a trav茅s de ABC Bielorrusia, pero la atenci贸n se ha centrado en Ucrania, y el sitio web Pramen dice (6 de abril de 2022): 芦Nuestra lucha tiene como objetivo principal la protecci贸n del pueblo de las atrocidades de la dictadura rusa禄.

El anarquismo actual en Ucrania

Antes de abordar las posiciones de lxs anarquistas fuera de Ucrania, vale la pena se帽alar d贸nde se encuentran las palabras de lxs propixs anarquistas ucranianxs. Son f谩ciles de encontrar. S贸lo en las 煤ltimas semanas est谩n apareciendo numerosos art铆culos y entrevistas con anarquistas en Ucrania 鈥搖cranianxs y extranjerxs鈥 as铆 como comentarios sobre la situaci贸n en el sitio Enough 14. Se trata de un sitio que hace referencia a los levantamientos en Ucrania en 2014 y que enlaza con sitios y peri贸dicos de todo el mundo, reuniendo perspectivas anarquistas, sobre todo en la propia Ucrania, y encajando muy bien con LibCom.org. Actualmente hay diarios de guerra de un combatiente bielorruso, entrevistas actualizadas y art铆culos de grupos anteriores a la guerra, por ejemplo, la iniciativa de tipo 芦comida-no-bombas禄 de Bandera Negra en el oeste de Ucrania, que ha estado en marcha desde 2016.

Desde que comenz贸 la guerra, el grupo m谩s evidente es el Comit茅 de Resistencia, que se form贸 como una unidad anarquista de 芦defensa territorial禄. Lxs ucranianxs no tienen que estar necesariamente en el ej茅rcito propiamente dicho, sino que suelen estar en estos grupos m谩s de base. Su semi-autonom铆a es lo que hizo viable al Comit茅 de Resistencia en sus inicios.

La Operaci贸n Solidaridad es un grupo y un sitio web que lleva noticias de apoyo a estas unidades, promoviendo de forma m谩s expl铆cita la ayuda humanitaria y el equipamiento defensivo para lxs combatientes. Por ejemplo, el 10 de abril de 2022 publicaron 鈥淗emos entregado una c谩mara t茅rmica, bancos de energ铆a, m谩scaras de gas y carabinas a la unidad de reconocimiento a茅reo que participa en los combates en el este de Ucrania. Se entregaron un casco nuevo, rodilleras, coderas y dos cajas de medicamentos a los param茅dicos, que tambi茅n se encuentran en el este. Y la defensa territorial de Kiev recibi贸 3 chalecos antibalas, c谩maras t茅rmicas, torniquetes, carabinas y relojes. 隆La solidaridad es nuestra arma!鈥

Por otro lado, seg煤n nuestros contactos, parece que las armas 鈥搃ncluidas las de las Unidades de Defensa Territorial y, por tanto, las de lxs anarquistas dentro de ellas鈥 est谩n ahora, en 煤ltima instancia, a disposici贸n del ej茅rcito ucraniano, ya que lxs militares han establecido estructuras para regular la tenencia y el movimiento de armas. Un autor de Acci贸n Aut贸noma predijo esto ya el 13 de marzo de 2022. Entonces, 驴se ha demostrado que es un error armar a lxs anarquistas ucranianxs justo cuando el resto de la resistencia ucraniana est谩 siendo armada, debido a la posibilidad de que puedan perder esas armas a manos del Estado?

Nuestra respuesta inicial a la guerra

Algunxs AF-erxs (grupos de Londres y N贸madas) emitieron una respuesta a la guerra muy temprano (5 de marzo de 2022).

鈥淐omo anarquistas estamos en contra de todas las guerras de estado y nos solidarizamos con las v铆ctimas de esas guerras, las personas cuyas vidas ser谩n destruidas como 芦da帽os colaterales禄 en la b煤squeda de poder de sus gobernantes. Sea quien sea el que 芦gane禄 esta guerra, es dif铆cil que mejore la vida del pueblo de Ucrania o del pueblo de Rusia. Muchxs morir谩n, muchxs m谩s ver谩n sus vidas arruinadas, y las consecuencias de esta guerra empobrecer谩n a la gente que sufre bajo ambos gobiernos.

Esperamos que de este derramamiento de sangre los pueblos de todos los pa铆ses implicados no sean enga帽ados en un nacionalismo a煤n m谩s agresivo y en el apoyo a sus l铆deres/as corruptxs, sino que vean a estxs l铆deres/as como lo que realmente son: traficantes de poder que se esconden detr谩s de las mentiras nacionalistas y que no se preocupan por sus s煤bditxs y lxs utilizar谩n como carne de ca帽贸n para sus propios objetivos. La 芦gloria nacional禄 y los 芦intereses del Estado禄 siempre se han comprado con la sangre de la gente com煤n que no comparte ning煤n inter茅s con lxs gobernantxs que exigen su sacrificio.

Sin embargo, aunque no somos fan谩ticos del Estado ucraniano, ni del Estado ruso, ni de los Estados occidentales que apoyan a Ucrania, la mayor parte de la culpa de esta guerra recae claramente en Mosc煤. Se trata de una guerra de agresi贸n imperialista contra un territorio que tradicionalmente ha sufrido horriblemente bajo el Imperio Ruso y la Uni贸n Sovi茅tica. Pero tambi茅n debemos tener claro que, aunque el Estado ruso sea el agresor, el Estado ucraniano sigue siendo un d茅spota sobre su propio pueblo, y sus partidarios occidentales no son menos imperialistas que Rusia, aunque puedan ser el menor de los males en esta situaci贸n concreta.

Ante este desastre, nuestra solidaridad se dirige a todxs nuestrxs compa帽erxs ucranianxs. Lxs anarquistas ucranianxs se ven ahora obligadxs a elegir entre luchar contra el imperialismo ruso y arriesgarse a ser arrastradxs a apoyar en la pr谩ctica las instituciones nacionalistas y militaristas a las que todxs lxs anarquistas se oponen, o intentar oponerse a toda acci贸n militar y arriesgarse a permitir que el pueblo de Ucrania tenga un estado t铆tere forzado que probablemente ser谩 incluso peor que el actual estado ucraniano. No envidiamos a lxs que tienen que hacer esta elecci贸n, y no nos sentir铆amos c贸modxs juzgando a ningunx de nuestrxs compa帽erxs por cualquier elecci贸n que hagan. Les deseamos suerte a todxs.

Nuestra solidaridad con lxs anarquistas rusxs y bielorrusxs que sin duda est谩n haciendo lo que pueden para oponerse a esta guerra, y con cualquiera que trabaje contra la guerra dentro de esos estados. La guerra suele traer consigo un aumento del nacionalismo y de la represi贸n interna, y es probable que la situaci贸n sea a煤n m谩s dif铆cil para nuestrxs compa帽erxs de esos pa铆ses, que ya tienen que trabajar bajo una gran represi贸n.

Nuestra solidaridad tambi茅n se dirige al Comit茅 de Resistencia y a los pueblos de Ucrania que han tomado esta posici贸n contra el fascismo y las fuerzas de la invasi贸n imperial. Nuestra solidaridad tambi茅n se dirige a lxs manifestantes contra la guerra en todo el mundo, pero especialmente a lxs de Rusia y Bielorrusia, que se levantan contra la tiran铆a que lxs silencia. Y, por 煤ltimo, nuestra solidaridad se dirige a todxs lxs que se han auto-organizado para proporcionar el apoyo y la ayuda mutua que tanto necesitan no s贸lo lxs que luchan en Ucrania, sino tambi茅n lxs refugiadxs禄.

Es una declaraci贸n interesante para la AFed. Al aceptar un papel armado para lxs anarquistas que ya est谩n en Ucrania y que se dirigen a ella, estos dos grupos estaban en sinton铆a con gran parte de lo que dec铆an lxs anarquistas en Ucrania, en Rusia y lxs exiliadxs bielorrusxs.

La m谩s cercana fue quiz谩s la de nuestra federaci贸n hermana en Francia (FA-IFA). Pero su declaraci贸n tambi茅n alud铆a a un problema: 芦Nos solidarizamos con nuestrxs compa帽erxs de la regi贸n, que han decidido huir o luchar en los escuadrones de auto-defensa ucranianos, aunque sabemos que las fuerzas de extrema derecha de ideolog铆a fascista y nazi (pero en gran minor铆a, a pesar del disgusto de Putin) tambi茅n operan all铆 desde 2014禄.

La presencia de una ultra-derecha armada y recientemente poderosa en Ucrania iba a ser un problema, y lo sigue siendo. Otras cuestiones 鈥搎ue abordaremos en primer lugar鈥 se refieren a cosas como, por ejemplo, si nuestro tradicional an谩lisis anti-militarista sigue siendo v谩lido o si la guerra de Putin en Ucrania es algo que tenemos que abordar de manera diferente, y el papel de la OTAN en nuestro an谩lisis.

Ninguna guerra salvo la Guerra de clase

Las declaraciones de la mayor铆a de las organizaciones anarquistas, incluidas las tres internacionales, se basan en el an谩lisis de que hay que oponerse a todas las guerras entre Estados. Esto se basa en observaciones generales probadas y comprobadas sobre la naturaleza de la guerra. Pocxs anarquistas estar铆an en desacuerdo con la IAF-IFA en que 芦condenamos la criminal agresi贸n a Ucrania promovida por el gobierno ruso, junto con todos los militarismos, y nos solidarizamos con los pueblos oprimidos de ambos lados de la frontera, promoviendo el apoyo activo a las v铆ctimas del conflicto, a lxs refugiadxs, desertorxs y prisionerxs de todos los lados de esta guerra y de su potencial expansi贸n禄. Sin embargo, la AIT considera que ambos bandos son diferentes s贸lo superficialmente: 芦Lxs revolucionarios鈥 deben actuar en inter茅s de la clase trabajadora, y no en inter茅s de una formaci贸n capitalista de cualquier tipo. Debe entenderse que, independientemente de ciertas diferencias entre ellxs, que lxs pintan en este o aquel segmento con colores m谩s agradables, la lucha contra los intereses de la clase obrera es com煤n a todas las fuerzas capitalistas禄. Anarkismo va incluso m谩s all谩 en su igualdad de condiciones, condenando el 芦imperialismo禄 ruso y ucraniano: 鈥淣uestro deber revolucionario y de clase dicta la organizaci贸n y el fortalecimiento del movimiento internacionalista, anti-b茅lico y anti-imperialista de la clase obrera. La l贸gica del imperialismo m谩s agresivo o m谩s progresista es una l贸gica que conduce a la derrota de la clase obrera禄.

Pero la cuesti贸n que plantean lxs anarquistas ucranianxs y muchxs rusxs y bielorrusxs es, 驴qui茅n estar谩 para luchar contra la Guerra de clases en lo inmediato si tratamos a todos los bandos con igual hostilidad? Ellxs no, si las cosas siguen como est谩n. El an谩lisis de lxs internacionales est谩, desde esa perspectiva, lleno de abstracciones y es irreal a nivel del terreno, desde donde lxs anarquistas ucranianxs est谩n pidiendo nuestra ayuda pr谩ctica, incluyendo equipo militar para defenderse.

Pero para que una sociedad en guerra contra un vecino progrese hasta ser una sociedad en guerra contra sus gobernantes, se requiere una base ideol贸gica y organizativa revolucionaria arraigada dentro de la clase obrera, que pueda resistir todo lo que el Estado le lance. Esto est谩 lejos de ser el caso en Europa del Este. Incluso la evaluaci贸n anarquista m谩s positiva y detallada del movimiento anti-b茅lico en Rusia (KRAS-AIT, 1 de abril de 2022), busca a duras penas ejemplos significativos incluso de desaf铆o inter-clasista al militarismo estatal. Ha habido manifestaciones en cientos de ciudades rusas, pero esto s贸lo parece aumentar el n煤mero total de detenciones (m谩s de 15.000 hasta el 13 de marzo), encarcelamientos e incluso condenas a trabajos forzados (123 individuxs s贸lo en San Petersburgo). Es sencillamente imposible montar una amenaza seria a la opresi贸n del Estado all铆 y no es de extra帽ar que lxs anarquistas est茅n entre lxs que han tenido que huir del pa铆s. Esto no es un juicio sobre lxs antimilitaristas, y mucho menos sobre lxs anarquistas, y no es exclusivo de esta guerra, por supuesto.

驴No es Putin otro mat贸n capitalista?

Es decir, todxs lxs pol铆ticxs y todos los estados son tan malxs como lxs dem谩s, 驴no? Entonces, 驴por qu茅 lxs anarquistas se involucrar铆an en la defensa de Ucrania, especialmente si lxs anarquistas han hecho poco progreso all铆 en su historia reciente?

Como escribi贸 un autor en Acci贸n Aut贸noma en febrero, justo antes de la guerra: 芦Los resultados de los primeros 30 a帽os de 芦democracia禄 en Ucrania son, por decirlo suavemente, poco convincentes. La econom铆a y los medios de comunicaci贸n est谩n en manos de oligarcas rivales, la corrupci贸n alcanza niveles asombrosos, el desarrollo econ贸mico est谩 por detr谩s de muchos pa铆ses africanos y, adem谩s, el pa铆s se ha convertido en el centro del movimiento neo-nazi en todo el mundo. Y estos problemas son b谩sicamente de cosecha propia, no el resultado de las intrigas del Kremlin.鈥

Pero contin煤an: 芦Sin embargo, la alternativa es a煤n peor. Putin no es s贸lo el gendarme de Europa, sino el gendarme del mundo entero: desde Siria hasta Myanmar, siempre que un dictador tortura y mata a miles de su propio pueblo, Putin est谩 ah铆 para apoyarlo. Ya no hay elecciones en Rusia. Incluso los intentos m谩s moderados de cambiar algo se traducen en causas penales y persecuciones禄.

El autor tambi茅n recurre a nuestra herencia anarquista, se帽alando que tanto Bakunin como Malatesta estaban de acuerdo en que la democracia defectuosa era un entorno mejor para lxs anarquistas que el imperialismo o la dictadura. Lxs anarquistas ucranianxs tambi茅n adoptan este punto de vista. Consideran que hay mucho por lo que luchar en Ucrania en t茅rminos de libertades pol铆ticas y personales que est谩n infinitamente m谩s amenazadas por Putin que por la clase capitalista ucraniana.

Como se帽ala un/a anarquista ucranianx, 芦algunxs compa帽erxs extranjerxs se sorprendieron e incluso se enfadaron con el hecho de que en Ucrania hayamos construido una resistencia, tomado las armas y luchado. No estamos encantados con el Estado ucraniano (es neo-liberal m谩s que nazi o fuertemente autoritario); tiene muchos problemas como un sistema olig谩rquico, corrupci贸n, destrucci贸n de las redes de seguridad social, violencia policial y nazi, etc. Al mismo tiempo, Ucrania es un espacio de control estatal relativamente bajo que est谩 creciendo, por un lado, pero por otro tambi茅n es un espacio de levantamiento de poderes sociales progresistas禄.

As铆 que para muchxs anarquistas de la ex-URSS, lo m谩s l贸gico es ayudar a lxs anarquistas de la Ucrania relativamente democr谩tica a defenderse. Mientras puedan defenderse, claro. Zelensky ha cerrado al menos 11 partidos/organizaciones pol铆ticas ucranianas, todas ellas casi genuinas y pro-rusas, cleptocr谩ticas y autoritarias. A principios de febrero ya hab铆a cerrado medios de comunicaci贸n pro-rusos. Los Estados siempre censuran las voces disidentes en tiempos de guerra. Sin embargo, casi nadie en Occidente lo ha comentado, probablemente porque aparentemente no puede hacer nada malo. Pero cualquier censura estatal es una bandera roja para lxs anarquistas. Adem谩s, la polic铆a tambi茅n visit贸 recientemente la oficina de la Operaci贸n Solidaridad. Por suerte, esta vez las cosas salieron bien, pero 驴por cu谩nto tiempo? Y si hay una forma segura de dejar a lxs anarquistas a merced de su propio Estado, es descuidar la solidaridad activa y p煤blica, aunque s贸lo sea para que sus opresores sepan que estamos mirando.

驴Est谩 equivocado nuestro anti-militarismo hist贸rico?

Se podr铆a argumentar que la posici贸n esencialista anti-b茅lica 鈥搎ue Malatesta desarroll贸 y a la que se adhiri贸, y de la que Kropotkin se apart贸 famosamente en 1914鈥 se elabor贸 en los d铆as anteriores al fascismo y antes del incentivo capitalista global predominante para la guerra. Lxs anarquistas han luchado contra lxs fascistas en varios escenarios y ahora est谩n en la vanguardia de la exposici贸n de los beneficios de la guerra para el capital global. Pero en t茅rminos de qui茅n es el enemigo, el mundo no se ha movido simplemente del imperialismo anticuado a trav茅s del fascismo al capitalismo. Putin encarna los tres. La ideolog铆a que llev贸 a Turqu铆a al genocidio armenio en 1915 est谩 viva de nuevo en su enfoque de Ucrania. Nunca ha desaparecido, a pesar de la supuesta 芦paz禄 que ha tra铆do al mundo la militarizaci贸n mutua de las grandes naciones y sus guerras por delegaci贸n desde la Primera Guerra Mundial. Como Franco, Mosley, Hitler y Mussolini, por no mencionar a Stalin, Putin es un man铆aco genocida. Lxs anarquistas han luchado contra todos ellos, y nunca sin hacer concesiones y tomar decisiones en el camino que resultaron equivocadas. Aun as铆, nunca fuimos recibidxs con los brazos abiertos en los c铆rculos anti-fascistas, ya sean 芦democracias禄 o la izquierda autoritaria.

驴C贸mo se relaciona esto con la situaci贸n actual? Porque lxs anarquistas 鈥搃ncluidxs lxs combatientes extranjerxs鈥 tambi茅n han luchado en guerras recientes, la m谩s obvia es la de Siria, y tuvieron el apoyo de gran parte del movimiento. 驴En qu茅 se diferencia esto de la Ucrania actual? Tal vez porque hubo movimientos anarquistas lo suficientemente significativos como para que, si ten铆an 茅xito militarmente, pudieran llegar a ver el 茅xito de la revoluci贸n social. Como los hubo, por ejemplo, en la Ucrania makhnovista, en la Espa帽a de los a帽os 30 y en el Chiapas moderno. En otras palabras, 驴los riesgos parec铆an merecer la pena? 驴El hecho de que 茅ste no sea el caso en Ucrania, se esconde (al menos p煤blicamente) detr谩s de la reticencia de algunas de las mayores estructuras anarquistas a apoyar a lxs anarquistas ucranianxs con formas de defensa militar?

Seguramente, no s贸lo apoyamos a lxs anarquistas que esperamos que ganen sus luchas; apoyamos a nuestrxs compa帽erxs con lo que ellxs digan que necesitan. Si esto no es as铆, 驴cu谩les son las implicaciones? 驴Lxs anarquistas de las democracias liberales m谩s grandes y 芦libres禄 pueden decidir el destino del anarquismo en pa铆ses con movimientos m谩s d茅biles? En otras palabras, 驴tenemos que decidir qu茅 芦solidaridad禄 necesitan realmente?

Como deja claro el representante de la Operaci贸n Solidaridad en una mesa redonda de YouTube, el apoyo externo y la atenci贸n pol铆tica podr铆an marcar una enorme diferencia en la credibilidad del anarquismo ucraniano y, por tanto, en su futura viabilidad despu茅s de la guerra, ganada o perdida. Est谩 claro que aboga por nuestra ayuda sobre la base de la potencial relevancia futura del movimiento all铆. Pero si lo que se busca es la credibilidad externa, parece que esto tendr铆a el precio de sofocar una importante cr铆tica anti-b茅lica en Occidente.

鈥淣i OTAN ni Mosc煤鈥

Tal es el grito de la izquierda autoritaria, y tambi茅n de algunos anarquistas sin conocimiento local de Europa del Este. Pero la OTAN significa cosas diferentes para los compa帽eros del Este y del Oeste cuando se trata de nuestra realidad concreta y material. Incluso partiendo de la misma base ideol贸gica, experimentamos el orden mundial de forma subjetivamente diferente. En Ucrania y Rusia, la OTAN se siente como una especie de enemigo muy lejano, dado que est谩 controlando a Putin hasta cierto punto. De forma m谩s inmediata, oponerse a la OTAN como prioridad propagand铆stica no tiene sentido en el contexto ruso o ucraniano. Podr铆a parecer que se est谩 a favor de Putin, que no se sabe qui茅n es el agresor hasta el punto de enfrentar a lxs anarquistas con la mayor铆a de la poblaci贸n, y en un momento muy malo estrat茅gicamente para lxs anarquistas.

Pero la situaci贸n relativa a la OTAN es muy diferente en Occidente. El dominio de la OTAN a铆sla a nuestros propios estados de la cr铆tica anti-militarista en todos los niveles sociales, haciendo retroceder d茅cadas de lucha contra las armas nucleares y el despliegue de las fuerzas de la OTAN como parte de las propias guerras por delegaci贸n de los Estados Unidos. Lxs anarquistas de Occidente hemos pagado nuestro propio precio por esta actividad. Tampoco podemos olvidar que lxs anarquistas de los Balcanes fueron ellxs mismxs bombardeados por la OTAN. Lxs anarquistas de los pa铆ses en los que podemos organizarnos con relativa libertad, no podemos oponernos al militarismo ruso sin tratar de socavar nuestros estados de origen y su amo militar tambi茅n. Por mucho que les parezca a lxs compa帽eros de Europa del Este, la OTAN no s贸lo no es la gran salvadora, sino que es una opresora de la auto-actividad de la clase trabajadora.

Pero hay que distinguir entre un an谩lisis anarquista de la OTAN y el de la izquierda leninista, criticado recientemente en un art铆culo sobre una manifestaci贸n del 9 de abril de 2022 en Berl铆n. Los objetivos expansionistas de la creciente familia de la OTAN sin duda presionaron el bot贸n de p谩nico de Putin, pero culpar a la OTAN principalmente por el conflicto es impl铆citamente tambi茅n culpar a pa铆ses como Polonia, los Balcanes y los Estados B谩lticos que se liberaron de la ex-URSS. Recientes art铆culos de anarquistas de Europa del Este en Freedom denuncian esta forma de pensar. Recientemente, un autor que se encuentra en Ucrania ha respondido a las afirmaciones de la izquierda brit谩nica en relaci贸n con la prohibici贸n de los partidos ucranianos mencionados anteriormente, que eran grupos de izquierda. No nos oponemos a que se ponga de manifiesto el autoritarismo de Zelensky, pero est谩 claro que estos partidos no son socialistas.

La cuesti贸n es que si la izquierda repite deliberadamente la justificaci贸n de Putin para la 芦des-nazificaci贸n禄 de la guerra, muestra, en el mejor de los casos, una indiferencia hacia la gente de Ucrania, que pagar谩 el precio. Pero lxs anarquistas occidentales tambi茅n tienen que pensar muy cuidadosamente sobre c贸mo posicionarse en t茅rminos de la OTAN. O m谩s bien, c贸mo y d贸nde es pol铆ticamente 煤til y sensible expresar nuestra posici贸n.

Cu谩l es el papel de la derecha

La Guerra de clases no se est谩 librando en Ucrania. Nadie se vuelve contra el Estado ni lo critica seriamente. Incluso lxs anarquistas admiten que las alianzas entre clases son la norma. C贸mo podr铆a ser diferente, dado el punto de partida de lxs anarquistas ucranianxs tal y como estaban las cosas en febrero.

Lo que unifica a lxs ucranianxs, entonces, es el 芦patriotismo禄. Por supuesto, nos resistimos a cualquier nivel de sentimiento patri贸tico, pero es dif铆cil ir tan lejos como la declaraci贸n inicial del art铆culo de Acci贸n Aut贸noma 芦Guerra y lucha social禄 (8 de abril de 2022), de que 芦lo peor que ha hecho Putin en Ucrania es reconciliar a las autoridades con el pueblo禄. Esto parece un poco distante en la escala de 芦peores cosas禄. Pero, por decirlo de otro modo, al autor le parece que la guerra, aunque la gane Ucrania, har谩 que el cambio social sea menos factible, porque la gente perdonar谩 al gobierno las dificultades futuras en nombre de la unidad nacional. Muy probablemente. Lxs KRAS-AIT son a煤n m谩s extremistas (1 de abril de 2022) 芦鈥 muchxs 芦izquierdistas禄 y 芦anarquistas禄 se apresuran a apoyar el derramamiento de sangre, embriagados de basura patri贸tica禄. Sin embargo, en la prisa por ser anti-militarista, debido al v铆nculo entre la guerra y la xenofobia, es condescendiente equiparar el hecho de tomar las armas por parte de lxs compa帽erxs ucranianxs con el derechismo, por mucho que el 芦patriotismo禄 est茅 muy extendido entre la poblaci贸n en general.

驴Debemos preocuparnos por el 芦patriotismo禄 en Ucrania, en la gran escala de las cosas? No hay rastro de patriotismo en esta declaraci贸n de la unidad Rev Dia en Ucrania, 芦驴Por qu茅 los anarquistas van a la guerra?禄. Dicen: 芦La cuesti贸n es que 茅sta no es una guerra entre Ucrania y Rusia, sino una guerra por el futuro de todos los pa铆ses de la antigua Uni贸n Sovi茅tica (URSS). El gobierno ruso ha sido durante mucho tiempo el guardi谩n de los reg铆menes dictatoriales de toda la antigua URSS. Los ha apoyado en tiempos dif铆ciles, como hizo en Bielorrusia y Kazajist谩n鈥 La guerra en Ucrania podr铆a ser la 煤ltima oportunidad para derrocar y abolir la dictadura禄. Esto es que lxs anarquistas toman las armas por el internacionalismo.

La cuesti贸n m谩s importante que surge para lxs anarquistas es la de la extrema derecha con la que lxs anarquistas tienen que enfrentarse. Parece seguro que, aparte del este del pa铆s, donde el regimiento Azov es una verg眉enza para el 芦liberalismo禄 ucraniano, la extrema derecha ha perdido la base de apoyo que ten铆a antes. La amenaza fascista nunca puede ser subestimada o ignorada, pero Ucrania no parece estar cada vez m谩s nazificada por el proceso de la guerra.

No obstante, en Ucrania existe una extrema derecha contraria a Putin, que forma parte de las unidades territoriales y del ej茅rcito oficial. No est谩 nada claro que todxs lxs anarquistas de all铆 est茅n negociando esta cuesti贸n de la forma en que lxs anarquistas deber铆an hacerlo. Tenemos el derecho de comentar esto, mientras que al mismo tiempo somos conscientes de la desinformaci贸n o los informes no representativos que podr铆an servir al ej茅rcito ucraniano, a Putin o a la izquierda occidental. La tolerancia del fascismo, por muy pragm谩tica que sea, por parte de cualquier elemento del movimiento anarquista mundial, nos desacreditar铆a a todxs. Por lo menos, hace que no est茅 claro dentro de la clase trabajadora lo que lxs anarquistas realmente defienden, porque nosotrxs mismxs somos opositorxs a la 芦democracia liberal禄. No se debe permitir que surja una confusi贸n entre lxs fascistas y nosotrxs en pa铆ses donde el fascismo ha tenido que ser combatido militarmente antes, como en la propia Ucrania.

Conclusi贸n

En su art铆culo de 1912 芦La guerra y los anarquistas禄, Malatesta dijo sobre la guerra italiana en Libia: 芦Aborrecemos la guerra, que es siempre fratricida y perjudicial, y queremos una revoluci贸n social liberadora; deploramos la lucha entre los pueblos y defendemos la lucha contra las clases dominantes. Pero si, por alguna desgracia, estallara un enfrentamiento entre un pueblo y otro, estamos con los pueblos que defienden su independencia禄.

Dos a帽os m谩s tarde, el movimiento anarquista europeo estaba dividido sobre la cuesti贸n de tomar partido en una guerra imperialista a煤n m谩s devastadora. Lxs anarquistas est谩n ahora de acuerdo en que Malatesta ten铆a raz贸n al oponerse al apoyo de Kropotkin a la Entente contra las Potencias Centrales. 驴Por qu茅 ten铆a raz贸n? En parte, porque los dos bandos estaban, esa vez, en una posici贸n m谩s igualitaria y hab铆a una perspectiva mucho mejor de una guerra de clases resultante. Como dijo recientemente el KRAS-AIT, 芦鈥ecordemos las procesiones hist茅ricas de masas que recorrieron los pa铆ses en la v铆spera y en las primeras semanas de la Primera Guerra Mundial. Luego pasaron varios a帽os 鈥y las masas, enfurecidas por las penurias, el enga帽o y el sufrimiento, casi acabaron con el mundo de los estados y los capitales, lo que dio lugar a las guerras鈥 鈥 Ahora, por desgracia, se est谩 infinitamente lejos de eso禄.

Tampoco es que este tipo de cuestiones sean nuevas para los anarquistas brit谩nicos. Desarrollamos enfoques matizados sobre Siria y apoyamos el anarquismo kurdo mientras manten铆amos una posici贸n anti-militarista. Pero estos enfoques se desarrollaron a partir de los errores cometidos por algunxs en el siglo XX, en particular algunos enfoques anarquistas brit谩nicos a la ruptura de Yugoslavia y a la lucha muy inmediata contra la ocupaci贸n brit谩nica de Irlanda del Norte. La gente argumentaba todo tipo de posiciones 芦anarquistas禄 contradictorias, desde el apoyo a los bombardeos de la OTAN como 芦el menor de los males禄 en relaci贸n con Serbia y Bosnia, hasta la defensa del Ej茅rcito Republicano Irland茅s (IRA) a pesar de que su enfoque brutal del anarquismo estaba bien establecido. Lxs anarquistas occidentales han tenido que desarrollar enfoques pragm谩ticos, as铆 como ideol贸gicamente coherentes, para las guerras de todo tipo. Pero estos son seguramente m谩s v谩lidos cuando se desarrollan en conjunto con lxs anarquistas m谩s directamente afectadxs por ellas.

Este art铆culo fue publicado el 26 de abril de 2022 en el n煤mero 96, primavera/verano, de la revista Organise! de la AFed