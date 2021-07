_________________Traducci贸n tarcoteca – “ Fit for 55″: The EU Green Deal and the Industrial Collapse of Europe ” – Global Research 14.7.2021 por F. William Engdahl

La Uni贸n Europea est谩 en el proceso de imponer, de arriba hacia abajo, las medidas m谩s draconianas vistas hasta la fecha, que destruir谩n efectivamente la industria moderna en los 27 estados de la Uni贸n Europea. Bajo sugerentes nombres como 鈥淔it for 55鈥 y “European Green Deal”,est谩n ultimando medidas en Bruselas que causar谩n el peor desempleo industrial y el peor colapso econ贸mico desde la crisis de la d茅cada de 1930. Industrias como el autom贸vil o el transporte, generaci贸n de energ铆a y el acero est谩n listos para ser cercenados, todo por una hip贸tesis no probada llamada “calentamiento global provocado por el hombre”.

Si bien la mayor铆a de los ciudadanos de la UE se han visto distra铆dos por las interminables restricciones por una pandemia parecida a la gripe llamada covid19, los tecn贸cratas de la Comisi贸n de la UE en Bruselas han estado preparando un programa de desintegraci贸n planificada de la econom铆a industrial de la UE. El aspecto conveniente de un grupo supranacional no elegido lejos en Bruselas o Estrasburgo es que no rinden cuentas a ning煤n votante real. Incluso tienen un nombre para eso: D茅ficit Democr谩tico.

Si se promulgasen las medidas a punto de ser finalizadas por la Comisi贸n de la UE bajo la presidencia alemana Ursula von der Leyen y el vicepresidente para el calentamiento global del tecn贸crata holand茅s Frans Timmermans, aqu铆 hay una pista de lo que podr铆a suceder.

“Aptos para el 55”

El 14 de julio, la Comisi贸n de la UE presenta su agenda verde 鈥淎ptos para el 55鈥 [‘Fit for 55’, ni si quiera se han molestado en traducirlo] . Si bien el t铆tulo suena m谩s a anuncio para un estudio de salud de gente de mediana edad, ser谩 el programa de desindustrializaci贸n m谩s draconiano y destructivo jam谩s impuesto fuera de la guerra.

鈥淎ptos para el 55鈥 ser谩 el marco central de las nuevas leyes y normas de Bruselas para reducir dr谩sticamente las emisiones de CO2, utilizando programas como impuestos al carbono, l铆mites de emisiones y programas de l铆mites y comercio.

En abril de 2021, la Comisi贸n de la UE anunci贸 un nuevo objetivo clim谩tico de la UE: las emisiones se reducir谩n en un 55% para 2030 en comparaci贸n con 1990, frente al 40% acordado previamente. De ah铆 el apropiado nombre “Aptos para 55”. Pero la industria y la fuerza laboral de los estados de la UE ser谩n cualquier cosa menos aptas si el plan avanzase. Dicho simplemente, es el fascismo tecnocr谩tico que se est谩 imponiendo sin debate p煤blico sobre unos 455 millones de ciudadanos de la UE.

Este Fit for 55 es la primera vez en el mundo que un grupo de pa铆ses, la UE, impone oficialmente una agenda para forzar un absurdo “Cero CO2” para 2050 y un 55% menos CO2 para 2030. El rey del Acuerdo Verde de la UE, el Comisario Frans Timmermans dijo en mayo: 鈥淔ortaleceremos el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, actualizaremos la Directiva de Impuestos Energ茅ticos y propondremos nuevos est谩ndares de CO2 para autom贸viles, nuevos est谩ndares de eficiencia energ茅tica para edificios, nuevos objetivos para energ铆as renovables y nuevas formas de apoyar combustibles limpios e infraestructura para transporte limpio“.

En realidad, destruir谩 la industria del transporte, el acero, el cemento, as铆 como la generaci贸n el茅ctrica de combustibles de carb贸n y gas.

Aqu铆 los principales temas del siniestro ‘Fit For 55’.

Coches y Camiones

Un objetivo principal del Pacto Verde de la UE ser谩n las medidas que obligar谩n a los veh铆culos con motor de combusti贸n interna, autom贸viles y camiones de gasolina o di茅sel, a adherirse a tan punitivos l铆mites de emisi贸n de CO2 que se ver谩n obligados a abandonar las carreteras en 2030, si no antes. El plan cambiar谩 el objetivo actual de una reducci贸n del 37,5% en las emisiones de CO2 de los veh铆culos para 2030 a cero emisiones para 2035. El 7 de julio 2021, una coalici贸n de sindicatos, empresas de la industria del transporte y proveedores, incluida la Confederaci贸n Europea de Sindicatos y la Asociaci贸n Europea de Fabricantes de Autom贸viles ACEA, envi贸 un llamamiento urgente al Zar Verde de la UE, Frans Timmermans. Afirmaron:

“… queremos ver la transformaci贸n industrial y la innovaci贸n en Europa, en lugar de la desindustrializaci贸n y la disrupci贸n social”. La carta se帽alaba que la UE no tiene planes para una “transici贸n justa” para la industria automotriz de la UE, incluida la formaci贸n de nuevas capacidades para los trabajadores desplazados: “Actualmente, no existe tal marco para los 16 millones de trabajadores en nuestra ecosistema de movilidad y, en particular, el sector de la automoci贸n de Europa, que es una fuente inagotable de empleo industrial鈥.

Este no es un problema menor, ya que la transici贸n de los autom贸viles y camiones con motor de combusti贸n interna a los autom贸viles el茅ctricos significar谩 una gran interrupci贸n sin precedentes en las actuales cadenas de proveedores de autom贸viles. La carta se帽ala que, en toda la UE, el sector automotriz tiene el 8,5% de todos los empleos de fabricaci贸n europeos y en 2019 produjo casi el 10% del PIB solo en Alemania, junto con el 40% del gasto en investigaci贸n y desarrollo del pa铆s. Actualmente, la UE representa m谩s del 50% de las exportaciones mundiales de productos del autom贸vil. Se帽alan que la transici贸n a veh铆culos con cero emisiones de CO2 supondr谩 la p茅rdida de al menos 2,4 millones de puestos de trabajo cualificados y bien remunerados en toda la UE. Regiones enteras se deprimir谩n. La carta se帽ala que Bruselas a煤n tiene que mapear las consecuencias para el sector automotriz del Green Deal.

En abril, la presidenta de la Comisi贸n de la UE alemana, Ursula von der Leyen, indic贸 que July Fit for 55 podr铆a desplegar un draconiano esquema de comercio de emisiones de carbono (Emission Trading Scheme ETS) m谩s all谩 de las centrales el茅ctricas o la industria para cubrir el transporte por carretera y los edificios en un complemento de “quien contamina paga”. La vinculaci贸n con el ETS forzar谩 autom谩ticamente sanciones econ贸micas a los conductores o propietarios de viviendas m谩s all谩 de los actuales impuestos al carbono a pesar de tener un impacto muy limitado de alrededor del 3% en las emisiones. Esto, adem谩s de los est谩ndares de emisiones de autom贸viles m谩s estrictos, asestar谩 un golpe mortal a los consumidores y la industria. Cuando el gobierno franc茅s impuso tal impuesto al carbono en 2018, desencaden贸 las protestas nacionales de los chalecos amarillos y oblig贸 a Par铆s a retirarlo.

Acero

El dr谩stico plan de la UE contiene nuevas disposiciones que supondr谩n un cambio dr谩stico para las industrias del acero y el cemento de la UE que consumen mucha energ铆a. El acero es la segunda industria m谩s grande del mundo despu茅s del petr贸leo y el gas. Actualmente, la UE es el segundo mayor productor de acero del mundo despu茅s de China. Su producci贸n es de m谩s de 177 millones de toneladas de acero al a帽o, o el 11% de la producci贸n mundial. Pero el plan de Timmermans introducir谩 nuevas medidas que aparentemente penalizar谩n las importaciones de acero de productores “sucios”, pero que de hecho har谩n que el acero de la UE sea menos competitivo a nivel mundial. Las filtraciones del plan de la UE indican que planean eliminar los permisos de contaminaci贸n ETS gratuitos actuales para industrias de uso intensivo de energ铆a como el acero o el cemento. Eso supondr谩 un golpe devastador para ambas industrias esenciales. Lo llaman el mecanismo de ajuste de la frontera de carbono. Como se帽ala el Center for European Policy Network, los exportadores de acero de la UE 鈥渘o recibir谩n ninguna compensaci贸n por la interrupci贸n de la asignaci贸n gratuita. Como resultado, sufren considerables desventajas competitivas en comparaci贸n con sus competidores de terceros pa铆ses 鈥.

Impuestos al carbono del carb贸n

El nuevo objetivo clim谩tico de la UE del 55% para 2030 implica una eliminaci贸n casi completa del carb贸n para 2030 en toda la UE. Esto afectar谩 a Alemania, con mucho el mayor consumidor de energ铆a de carb贸n de la UE. El gobierno alem谩n, que ya cuenta con la energ铆a el茅ctrica m谩s cara del mundo debido a la transici贸n de Merkel Energiewende hacia la energ铆a solar y e贸lica poco fiables que har谩 que se cierre la 煤ltima planta de energ铆a nuclear en 2022, ha abandonado recientemente su plan para eliminar el carb贸n para 2038. eliminar gradualmente mucho antes, pero por razones pol铆ticas obvias en un a帽o electoral, no ha revelado su nueva fecha de 鈥carb贸n cero鈥.

Ya est谩 claro lo absurdo que es creer que la UE, especialmente Alemania, podr谩 lograr cero carbono para 2030, reemplaz谩ndolo ni siquiera con gas natural, sino con las poco fiables energ铆as solar y e贸lica. El 1 de enero de 2021, como parte del decreto sobre la reducci贸n de la energ铆a del carb贸n, se cerraron 11 centrales el茅ctricas de carb贸n con una capacidad total de 4,7 GW. Ese cierre dur贸 ocho d铆as, ya que varias de las centrales el茅ctricas de carb贸n tuvieron que volver a conectarse a la red para evitar apagones debido a un per铆odo prolongado de bajos vientos. Se orden贸 que las plantas de carb贸n cerradas operaran en estado de reserva a costa de los consumidores. La comisi贸n del gobierno de Berl铆n que redact贸 el plan de eliminaci贸n del carb贸n no incluy贸 a los representantes de la industria el茅ctrica ni a expertos en redes el茅ctricas.

Con el nuevo elemento destructivo ‘plan Fit for 55’ de la Comisi贸n de la UE, el coraz贸n de la industria europea, Alemania, est谩 preprogramado no solo para el desempleo industrial severo en los sectores del acero, el cemento y el autom贸vil [los m谩s carbonocontaminadores]. Tambi茅n est谩 preprogramado para que se den cortes de energ铆a como el que devast贸 Texas a principios de 2021 cuando se congelaron los molinos de viento. En 2022 en Alemania, como se se帽al贸, se cerrar谩 la 煤ltima planta nuclear junto con otra energ铆a de carb贸n, eliminando as铆 el 3% de esta energ铆a. Tambi茅n se restar谩n 6.000 aerogeneradores adicionales debido a la edad, para un recorte total del 7%. Sin embargo, la adici贸n planificada de nueva energ铆a e贸lica y solar no se acercan a reemplazar esa cantidad, por lo que para 2022 Alemania podr铆a tener un d茅ficit de entre el 10% y el 15% en capacidad por el lado de la generaci贸n.

El WEF Gran Reset y el EU Green Deal

Lo que es dif铆cil de entender para los ciudadanos cuerdos de este ‘EU Fit for 55’ y el Gran Reset de Davos o la Agenda 2030 de la ONU relacionada a nivel mundial, es que todo es un plan tecnocr谩tico deliberado para la desintegraci贸n de la econom铆a, utilizando la fraudulenta excusa del peligro no probado del calentamiento global, que afirma, basado en modelos inform谩ticos poco fiables que ignoran la influencia de nuestro sol en los ciclos clim谩ticos de la Tierra, que veremos una cat谩strofe para 2030 si el mundo no reduce las inofensivas y esenciales emisiones de CO2 para la vida.

El siempre activo Foro Econ贸mico Mundial de Davos, como parte de su Gran Reinicio, tambi茅n est谩 desempe帽ando un papel importante en la configuraci贸n del Pacto Verde para Europa de la Comisi贸n de la UE. En enero de 2020, el Foro Econ贸mico Mundial en su Reuni贸n Anual en Davos reuni贸 a l铆deres de la industria y las empresas con el vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans para explorar c贸mo catalizar el Pacto Verde Europeo. La inauguraci贸n del 14 de julio por Bruselas es el resultado. El WEF apoya al CEO Action Group for the European Green Deal para conseguir que las grandes corporaciones respalden el plan dist贸pico de Bruselas.

**

F. William Engdahl es consultor y conferencista sobre riesgos estrat茅gicos, es licenciado en pol铆tica por la Universidad de Princeton y es autor de best sellers sobre petr贸leo y geopol铆tica, exclusivamente para la revista en l铆nea 鈥淣ew Eastern Outlook鈥 donde se public贸 originalmente este art铆culo.