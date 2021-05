–

Tararear 芦Marichuy, color de la tierra, anticapitalista de coraz贸n禄, es inevitable cuando viene a nuestra mente y coraz贸n ese tiempo. La cumbia de Marichuy, de Los Rebeldes del Sur estuvo tambi茅n, de manera permanente, acompa帽谩ndonos en esa nueva apuesta de los pueblos zapatistas y los pueblos del Congreso Nacional Ind铆gena (CNI).

El Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) y la Asamblea del V Congreso Nacional Ind铆gena anunciaban que, por decisi贸n un谩nime, Mar铆a de Jes煤s Patricio Mart铆nez (Marichuy), mujer ind铆gena nahua, vocera del Concejo Ind铆gena de Gobierno (CIG) contender铆a en el proceso electoral para obtener la candidatura a la presidencia de M茅xico en el 2018.

Recordamos, algunas de las que pudimos escuchar la plenaria del V Congreso del CNI, c贸mo ante la guerra de exterminio contra los pueblos en resistencia y el incremento al despojo de sus territorios, al estar entre 芦la espada y la pared禄, la Asamblea tomaba la decisi贸n de ir 芦a la ofensiva禄. 鈥≧ecordamos lo dif铆cil de esta decisi贸n. A todas nos estremeci贸, fue una propuesta muy discutida y pol茅mica. Fueron muy criticados los pueblos del CNI y los zapatistas, sobre todo en los medios de pago, se tergivers贸 la informaci贸n. Muchos se distanciaron.

Sin embargo, tambi茅n fueron un mont贸n de personas que vieron en esta idea, una luz. Luego, luego se pusieron a hacer an谩lisis y a sacar su lista grande de muchas preguntas, desvelaban la dignidad con la que se propon铆a, no ir por el poder, sino irse conformando como Concejo Ind铆gena de Gobierno, tejerse como CNI con otros pueblos que a煤n no estaban organizados e impulsar la conformaci贸n de redes de apoyo. Se propon铆a conseguir una coordinaci贸n muy amplia y organizada. Nosotras, a煤n sin entenderla del todo, decidimos escuchar y participar.

Para nosotras, esta iniciativa fue muy importante. La convocatoria a conformarnos en Redes de Apoyo al CIG para buscar que Marichuy apareciera en la boleta electoral, fue muy compleja. Nos enfrentamos a muchas dificultades, imposiciones, carencias, torpezas. Vivimos una experiencia organizativa a nivel nacional y, tenemos que decir, organizarse no es nada f谩cil, genera conflictos y duele, cuesta mucho trabajo.

Quienes atendimos al llamado, desde distintas geograf铆as, desde distintos modos, como redes de apoyo, fuimos aclar谩ndonos que ese esfuerzo organizativo nacional no ten铆a como destino ganar las elecciones. La lucecita iluminaba lo importante: tejernos.

Participamos muchas, muchos, desde colectivos, organizaciones, como individuos; tanto del campo como de la ciudad. Conocimos otros territorios, aprendimos de otras maneras de hacer las cosas, conocimos diferentes luchas, muchas que no se sienten representadas ni por las instituciones ni por los partidos pol铆ticos, pues en M茅xico se encuentran en una profunda crisis de credibilidad. Nos encontramos con quienes podemos caminar.

Nos toc贸 ponernos en mucho movimiento. Hicimos brigadas, 芦casitas Marichuy禄 como puntos de informaci贸n, mesas de trabajo, asambleas, reuniones, actividades varias, canciones, festejos, recorridos, tenemos muchas an茅cdotas de esas actividades. Aprendimos a disfrutar de los esfuerzos colectivos, a convivir y a alegrarnos con los trabajos. Fue muy grato poder asistir a los eventos organizados en los cinco primeros caracoles zapatistas. No nos cupo duda de lo mucho que hay que aprender de las y los compa帽eros zapatistas.

En el transcurso de las actividades de recabaci贸n de firmas, encuentros y reuniones, que fueron muy constantes, fuimos confirmando que el esfuerzo que se iba realizando ayudaba a agruparnos desde abajo y a la izquierda. Desde ah铆 se gener贸 un trabajo importante que, ahora vemos, no solo fue a corto plazo, pues algunas y algunos, todav铆a resistimos de manera organizada, no sin dificultades, en nuestros espacios.

Pero las y los zapatistas no paran en su construir, no cesaron sus invitaciones a no rendirnos y a no olvidar que 芦la Hidra capitalista禄 no descansa. Principalmente vimos mucho avance en las compa帽eras zapatistas: organizar dos encuentros internacionales de mujeres fue una tarea tit谩nica y maravillosa, resultado de mucha organizaci贸n, de muchos recursos y muchos esfuerzos de ellas para con nosotras. Estos encuentros han sido muy importantes para nosotras mujeres, pues en ellos escuchamos las realidades de muchas otras, iguales y diferentes a nosotras, entendimos que tenemos que hacer mucho todav铆a, pero juntas, para mantenernos con vida. 芦La lucha es por la vida禄, nos dijeron; 芦El acuerdo es vivir禄, resumi贸 el modo y la urgencia para organizarnos, movilizarnos, aun y con el miedo, encontrar un modo com煤n para que ya no seamos asesinadas, violadas, agredidas, cada quien a su tiempo y en su lugar. La lucecita que en esos encuentros de mujeres se encendieron con ellas, las mujeres zapatistas, nos dio la esperanza de que s铆 es posible, y que tenemos que seguir contagi谩ndonos las ganas de luchar por todas las que somos, las que estuvieron y las que estar谩n, principalmente, para que puedan vivir y que un d铆a haya mujeres viviendo sin miedo.

En este a帽o 2021, dentro de un contexto global muy complicado, en el que las formas de comunicarnos y las posibilidades de acci贸n com煤n est谩n muy restringidas, el EZLN lanza una nueva iniciativa a recorrer los cinco continentes; expandir, a trav茅s de su recorrido por el mundo, lazos que puedan dar luz a lo que sigue. Intercambiar conocimientos entre los pueblos que en el mundo luchan para seguir existiendo, seguramente traer谩 claridad sobre el camino, ese que vayan a trazarse, en esta necia apuesta por la vida, todas y todos aquellos que hoy declaran su lucha por vivir.

Pensamos que esa 芦Declaraci贸n por la vida禄 es una nueva apuesta a romper nuestros paradigmas, a construir puentes donde ni siquiera los imaginamos, a organizarnos a niveles m谩s amplios de los que podemos ver e imaginar, a encontrarnos con quienes no sabemos siquiera que existen. El contexto global que estamos viviendo, necesita que nos hagamos preguntas m谩s amplias, que las redes se hagan m谩s fuertes y m谩s extensas y que la lucecita de las compa帽eras zapatistas se extienda a todos los rincones y corazones del mundo.