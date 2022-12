–

El pasado 23 de diciembre sali贸 publicado el Decreto de la Fiscal铆a que procede al archivo de las diligencias de investigaci贸n al constatar que no existen elementos que determinen que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incurriesen en infracci贸n penal alguna en lo acontecido en la frontera entre Melilla y Nador el 24 de junio de 2022. Sucedi贸 un viernes. Y no un viernes cualquiera, sino el d铆a del inicio de la operaci贸n salida, en la v铆spera de Nochebuena, en un fin de semana en el que se realizaron unos 18 millones de desplazamientos. 芦Entre los que van y los que reciben, siendo Nochebuena un s谩bado, es posible que estemos ante los d铆as de menor consumo de prensa del a帽o. Esto que as铆 dicho puede parecer un hecho trivial y anecd贸tico, es algo esencial para aquellas personas que configuran la agenda p煤blica: son d铆as perfectos para esconder informaci贸n que no desean que sea conocida芦, explica Lucila Rodr铆guez-Alarc贸n en P煤blico. No queremos que esta decisi贸n de Fiscal铆a caiga en el olvido; por ello, con cierta premura, vamos a proceder a compartir una serie de notas sobre dicho Decreto.

En todo el escrito, la Fiscal铆a reitera una serie de ideas que no solo sirven de fundamentaci贸n para concluir que no se ha producido delito alguno, sino tambi茅n son necesarias para la construcci贸n de su propio relato. La Fiscal铆a entiende que cerrar la v铆a judicial no es suficiente, sino que tambi茅n hay que articular un discurso, parejo al sostenido desde el Ministerio de Interior, para contrarrestar p煤blicamente cualquier resquicio de cr铆tica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la pol铆tica migratoria y fronteriza de Espa帽a y de la UE.

1.- La primera idea reiterada es que las personas que intentaron cruzar a suelo espa帽ol tuvieron una actitud violenta y agresiva. 鈥Violentando la frontera鈥, 鈥entrada masiva y violenta鈥, 鈥ataque masivo a una frontera espa帽ola鈥, 鈥済rupo incontrolado, agresivo y armado con elementos contundentes鈥, 鈥actuaci贸n extremadamente violenta contra los agentes espa帽oles鈥, 鈥gran virulencia de la acci贸n protagonizada por los migrantes鈥 o 鈥manteniendo una actitud agresiva y hostil hacia las fuerzas de orden p煤blico鈥. Estas son algunas de las descripciones utilizadas por la Fiscal铆a a lo largo de todo el Decreto, incluso en aquellos puntos en los que no se est谩 evaluando concretamente este hecho se siguen utilizando este tipo de descripciones que construyen una imagen espec铆fica. En un punto, la Fiscal铆a asegura que 鈥渓os propios migrantes que prestaron declaraci贸n en estas diligencias reconocen el uso de la fuerza para lograr su objetivo de entrar en Espa帽a鈥, utilizando para ello dos testimonios. Pero en contra de lo que nos quiere hacer creer la Fiscal铆a, uno de ellos afirma que 鈥su objetivo era llegar, no pegar ni matar a nadie鈥, y el otro que utilizaba las piedras como elemento de disuasi贸n, no de agresi贸n. Este discurso es el mismo sostenido por el ministro Marlaska en cada declaraci贸n p煤blica, un relato realmente perverso que pretende trasladar el mensaje de que solo aquellos que dispongan de una actitud irreprochable son merecedores de derechos humanos fundamentales.

Parece que algunos medios acaban de descubrir esta semana exactamente qui茅n es Marlaska a ra铆z de las informaciones sobre el 24-J que desvelan que minti贸 como un bellaco y exigen su dimisi贸n como ministro del Interiorhttps://t.co/Quv8dEm9vb 鈥 Todo por Hacer (@TodoPorHacer1) December 2, 2022

Por otro lado, aunque la Fiscal铆a reconoce el lanzamiento de piedras por parte de agentes espa帽oles a personas que se encontraban encaramadas a la valla, con el peligro que ello conlleva por el riesgo de ca铆da desde cierta altura, el Ministerio P煤blico mantiene que la actuaci贸n fue proporcionada, 鈥no existiendo elementos que permitan deducir que hubiera la intenci贸n de lesionar por parte de los agentes鈥. En este supuesto concreto, no ve indicio de delito alguno, como mucho una sanci贸n disciplinaria, dej谩ndonos claro que la misma piedra, en funci贸n de la mano que la sostenga, adquiere diferente consideraci贸n.

2.- La Fiscal铆a no pone en cuesti贸n que el peque帽o recinto de acceso al patio general del puesto fronterizo sea territorio espa帽ol, por lo que afirma que el amontonamiento de las personas se produjo a ambos lados de la frontera. Pero resuelve que 鈥los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroqu铆鈥 y que 鈥la actuaci贸n de los agentes espa帽oles se desarroll贸 铆ntegramente en territorio espa帽ol鈥, para justificar que los hechos no se sit煤an dentro de los l铆mites de la jurisdicci贸n espa帽ola. La Fiscal铆a utiliza el material videogr谩fico disponible en funci贸n de sus intereses. Si bien recurre a las grabaciones del helic贸ptero y del dron, no hace menci贸n alguna a las decenas de v铆deos publicados en redes sociales y medios de comunicaci贸n, o de los dos completos reportajes realizados por la BBC y Lighthouse Reports. De hecho, es curioso c贸mo el 煤nico v铆deo de redes sociales referenciado es sobre un hecho que tiene lugar en el lado marroqu铆 de la frontera, el resto no es que sean contrapuestos argumentalmente, es que directamente no existen. Por ello, hechos de una gravedad absoluta, ampliamente documentados por diferentes medios de comunicaci贸n, como el que hubiera cuerpos completamente inertes en suelo espa帽ol que fueron arrastrados al lado marroqu铆 o que agentes marroqu铆es golpearan a personas en el recinto fronterizo espa帽ol (en el reportaje elaborado por El Pa铆s, un superviviente describe c贸mo los agentes marroqu铆es asesinan a golpes a un compa帽ero suyo en el lado espa帽ol de la frontera), no pueden no ser mencionados en una investigaci贸n sobre los hechos. Es realmente grave cerrar una investigaci贸n obviando aquello que resulta m谩s inc贸modo para las autoridades espa帽olas ocurrido en territorio espa帽ol, y, por tanto, correspondiente a la jurisdicci贸n espa帽ola.

Por otro lado, la Guardia Civil indica en un informe que utilizaron m谩s de 100 artefactos, entre botes de humo y gases lacrim贸genos, as铆 como unos 50 sprays de pimienta y antidisturbios, en toda su actuaci贸n. Los v铆deos nos indican que dicho material fue usado principalmente cuando las personas se encontraban en el interior del patio del puesto fronterizo. Por ello, cabr铆a preguntarse hasta qu茅 punto el c煤mulo de gases qu铆micos influy贸, por un lado, en la situaci贸n general de p谩nico que desemboc贸 en la avalancha en la puerta, y, por el otro, en la salud de las personas, pues, por mucho que la Fiscal铆a remarque el hecho de que se tratara de un espacio abierto, cualquiera que haya sufrido un spray de pimienta o un bote de humo cerca, se puede imaginar que el volumen de material utilizado, al que hay que sumar el lanzado por los agentes marroqu铆es, en un espacio del que no era posible salir, tiene considerables efectos en la respiraci贸n y en la visi贸n, pudiendo generar da帽os graves en la salud si, adem谩s, se produce una situaci贸n de aplastamiento.

3.- Otra idea repetida a lo largo del escrito que sirve como fundamento jur铆dico para que la Fiscal铆a no contemple una serie de delitos, es que 鈥los agentes que formaban parte del operativo en tierra no eran conscientes, ni pod铆an serlo, del riesgo que se estaba generando en el interior del patio鈥, pues, seg煤n la Fiscal铆a, los agentes situados en tierra no pod铆an ver lo que estaba ocurriendo en el puesto fronterizo porque abandonaron el recinto interior y, desde el exterior, la propia estructura de las vallas y puertas limita la visibilidad, y desde el helic贸ptero o desde el puesto que recib铆a las im谩genes del dron no comunicaron lo que estaba teniendo lugar al resto del dispositivo. Esto se debe, en base a lo que dice el Decreto, a que la avalancha y lo ocurrido despu茅s (el amontonamiento a ambos lados de la puerta, la actuaci贸n de los agentes marroqu铆es en suelo espa帽ol, el traslado de los cuerpos al lado marroqu铆, etc.) no fue visualizado ni grabado por ninguno de los dos aparatos, pues consideraron que el inter茅s se encontraba en otro punto de la frontera. El Decreto dice exactamente que los del helic贸ptero 鈥渘o pensaron que existiera riesgo para la integridad de los que all铆 se hallaban鈥 y fijaron su atenci贸n sobre otra zona. Pero, nos gustar铆a preguntar si la decisi贸n de no grabar la puerta del puesto fronterizo justo en este momento fue fruto de una orden o que casualmente los pilotos de los dos aparatos coincidieron en considerar que el inter茅s estaba en otro espacio y por ello tomaron la misma decisi贸n.

Gendarmes marroqu铆es actuando en suelo espa帽ol

Tambi茅n habr铆a que preguntarse c贸mo los agentes lanzaron esa cantidad de botes de humo y gases lacrim贸genos al interior del patio si no ten铆an conocimiento de lo que estaba ocurriendo en su interior. Como esta, hay un mont贸n de preguntas que surgen al leer el relato de los hechos pero que, por alg煤n motivo, la Fiscal铆a no se plantea.

Por otro lado, como respuesta al hecho de que la Guardia Civil no abriera la puerta, la Fiscal铆a sentencia que, aunque los agentes hubieran conocido lo que estaba ocurriendo en el interior del patio, tampoco hubieran podido actuar para evitar el embotellamiento. Nos sorprende la firmeza de dicha afirmaci贸n, como si las muertes estuvieran predestinadas a ocurrir, pero estamos convencidas de que si el patio no se hubiera llenado de gases qu铆micos y de que si las dos puertas se hubieran abierto sin una legi贸n de agentes con la porra en la mano y las escopetas lanzapelotas preparadas, el resultado hubiera sido distinto.

5.- En relaci贸n a las 470 expulsiones, la Fiscal铆a se ampara en la doctrina del TEDH que avala las conocidas como devoluciones en caliente, eso s铆, siempre que existan v铆as accesibles para la solicitud de visados y protecci贸n internacional en la propia frontera o en consulados y embajadas, un medio que la propia Fiscal铆a reconoce estar pr谩cticamente limitado en su totalidad. Por lo que, de facto, la entrada administrativamente irregular sigue siendo la 煤nica alternativa de la que disponen las personas que necesitan refugio para poder presentar su solicitud en Europa, por esta raz贸n, dichas expulsiones al margen del procedimiento establecido en la ley de extranjer铆a no deber铆an encontrar amparo por los Tribunales.

Otros dos requisitos, para que dichas expulsiones puedan considerarse dentro del marco normativo, son la evaluaci贸n de las circunstancias personales y disponer de garant铆as de que la persona no es devuelta a un entorno peligroso. En relaci贸n al primero, la Fiscal铆a indica que el teniente coronel al mando del operativo afirma que realiz贸 los rechazos en frontera de forma individual, comprobando el n煤mero, circunstancia y estado de cada una de las personas expulsadas, seg煤n su declaraci贸n, 茅l mismo constat贸 cada caso. Teniendo en cuenta que se produjeron un total de 470 devoluciones en caliente, que los rechazos dieron comienzo a partir de las 9:30, y que, en un momento, el teniente coronel marcha al hospital donde estaban recibiendo asistencia sanitaria los agentes espa帽oles heridos, regresando de nuevo a la zona a las 13:30, como mucho supervisar铆a durante 3 horas los rechazos en frontera, es decir, cada 2 minutos realizar铆a la valoraci贸n de 5 personas. Por ello, nos genera ciertas dudas la profundidad de dicha evaluaci贸n. De hecho, se asegura que ning煤n menor fue devuelto, mientras que el reportaje de Lighthouse Reports, hecho p煤blico por El Pa铆s, concluye que, al menos, hubo un menor. Por otro lado, en las 134 personas que accedieron a la ciudad y fueron internadas en el CETI, hab铆a tambi茅n un menor, por lo que no ser铆a descabellado pensar que tambi茅n hubiera habido alguno entre las 470 personas expulsadas.

Sobre el segundo requisito, la Fiscal铆a vuelve a incidir en el hecho de que los agentes desconoc铆an lo ocurrido en el interior del puesto fronterizo, es decir, no ten铆an constancia de que se hab铆a generado una situaci贸n de peligro. De nuevo, siendo generosas con lo indicado por la Fiscal铆a, y, por ello, aceptando la nula visibilidad de los agentes en el lado espa帽ol, nos cuesta creer que, estando a escasos metros, no escucharan los gritos de lamento y dolor, y las peticiones de ayuda que s铆 pueden escucharse en los v铆deos subidos a redes sociales. Es dif铆cil creer que alguien podr铆a pensar que todo estaba transcurriendo con normalidad al otro lado de una valla situada a escasos metros.

La tragedia que aconteci贸 es la m谩s mort铆fera jam谩s ocurrida en la frontera terrestre entre los dos pa铆ses, entre muertos y desaparecidos la cifra asciende a m谩s de 100 personas. De hecho, es realmente grave que ni conozcamos el n煤mero exacto de personas fallecidas. Sobre los hechos, es indudable que no todo, pero s铆 parte de lo ocurrido tuvo lugar en suelo espa帽ol. Pero, aunque no hubiera sido as铆, no podemos abstraernos de lo que acontece en nuestra frontera, m谩s a煤n cuando es propiciado por la pol铆tica migratoria espa帽ola y europea. Por ello, no podemos permitir que no se haga justicia, no podemos permitir que sus nombres caigan en el olvido, pero, sobre todo, no podemos permitir que se vuelva a repetir.