June 14, 2023

鈥淪iempre se dijo que 茅ramos fascistas, cuando no era cierto. Ahora es verdad Miguel: esto que vimos ayer es el fascismo鈥

Alicia Eguren en conversaci贸n con Miguel Bonasso, en El presidente que no fue.

鈥淢i madre dec铆a que hab铆a buenas y malas noticias sobre el infierno. La buena es que el infierno es s贸lo un producto de la morbosa imaginaci贸n humana. La mala es que todo lo que imaginan los seres humanos, suelen crearlo鈥

Severance

Primera cuesti贸n, Ezeiza es un momento de inflexi贸n en la historia Argentina que marca un nuevo intento de clausurar la crisis org谩nica abierta con el Cordobazo para aislar primero y aniquilar despu茅s a los sectores m谩s radicales del proceso de movilizaci贸n, en particular las organizaciones armadas y el clasismo. Ese ataque tiene como primer blanco a las corrientes revolucionarias del peronismo, en especial a la Tendencia liderada por Montoneros que se encontraba en un proceso de fusi贸n 鈥損ronto concretada鈥 con las FAR.

Implica un cambio audaz en la estrategia de sectores del bloque dominante que despu茅s de 18 a帽os de proscripci贸n del peronismo y 17 del exilio de Per贸n intentan cerrar la crisis de dominaci贸n por medio del propio Per贸n, generando las condiciones para acelerar el enfrentamiento del l铆der con las distintas vertientes del peronismo revolucionario.

El primer cap铆tulo de ese giro estrat茅gico lo lleva adelante el dictador Alejandro Agust铆n Lanusse con el dise帽o del Gran Acuerdo Nacional (GAN). Por medio de esa iniciativa Lanusse buscaba que la inevitable convocatoria a elecciones nacionales ante la rebeli贸n social en curso se hiciera garantizando el repudio de las principales fuerzas pol铆ticas y sociales a las acciones armadas de las organizaciones guerrilleras, requisito central para quitarles sustento social y poder proceder a su aniquilamiento. Pretend铆a adem谩s que en el futuro gobierno civil las Fuerzas Armadas conservaran un peso decisivo, que no se investigaran las acciones represivas y los negociados de la dictadura y sobre todo que no hubiera ninguna amnist铆a que liberara a les combatientes guerrilleres ni a les sindicalistas combativos y clasistas que poblaban las c谩rceles del r茅gimen.

El elemento radicalmente novedoso del GAN consist铆a sin embargo en buscar de manera secreta el aval de Per贸n. Para ello, Lanusse implement贸 algunos gestos por dem谩s simb贸licos como la devoluci贸n del desaparecido cad谩ver de Evita desde la dictadura de Aramburu y Rojas, junto a la promesa del reintegro de su grado de general, as铆 como de la suma acumulada de todos sus salarios incautados desde el golpe de 1955. Tanto porque el alto nivel de conflictividad social dificultaba a los sectores m谩s negociadores el acercamiento a Lanusse a riesgo de quedar atrapados en el repudio social como debido a que la estrategia de Per贸n era otra, los objetivos del GAN 鈥揳l menos en ese momento鈥 no podr铆an efectivizarse.

El caudillo sab铆a que no ejerc铆a pleno control sobre los actores de la oleada de protesta, pero s铆 pod铆a integrar en su estrategia hechos que no depend铆an de su voluntad. Por un lado, hizo p煤blico el intento de negociaci贸n de Lanusse dej谩ndolo en evidencia frente a la mayor铆a de las Fuerzas Armadas que no conoc铆an esa iniciativa. Se neg贸 en todo ese per铆odo a cuestionar las acciones de la guerrilla a la vez que alentaba secretamente a las organizaciones armadas peronistas para que avanzaran, integr谩ndolas como actores leg铆timos del movimiento peronista bajo el r贸tulo de 鈥淔ormaciones especiales鈥. Era la 茅poca de 鈥渓a juventud maravillosa鈥.

En paralelo buscaba acuerdos pol铆ticos sumamente amplios con otras fuerzas pol铆ticas, incluyendo al radicalismo, para establecer un compromiso que permitiera conseguir elecciones sin la proscripci贸n del peronismo. De esa manera, en un juego de pinzas, apostaba por una salida electoral que le permitiera regresar al gobierno a la vez que utilizaba la carta de la radicalizaci贸n y una posible salida revolucionaria para obligar a Lanusse y al establishment a negociar desde una posici贸n de debilidad.

El car谩cter m煤ltiple de ese dise帽o pol铆tico se prestaba a diversos equ铆vocos. Los pol铆ticos del Partido Justicialista y la burocracia sindical esperaban ser los protagonistas privilegiados de la salida institucional. Por otro lado, las organizaciones armadas peronistas 鈥搉o todas, como era el caso de las FAP o al menos, tras diversas rupturas, de su sector mayoritario鈥 y en particular Montoneros, que viv铆a un crecimiento vertiginoso, ve铆an en Per贸n a alguien que se hab铆a transformado en el exilio y regresaba como el estratega de una salida revolucionaria que har铆a realidad el proclamado socialismo nacional.

Pronto se ver铆an quienes estaban m谩s cerca del verdadero proyecto del l铆der, pero antes, un despechado Lanusse convocaba a elecciones con la participaci贸n del peronismo. Sin embargo, Per贸n no podr铆a ser candidato en virtud de carecer del m铆nimo tiempo de residencia en el pa铆s que estilaba la ama帽ada convocatoria. Es esa situaci贸n la que desemboca en la elecci贸n de Per贸n de ungir a H茅ctor J. C谩mpora como el candidato presidencial del peronismo y en la contundente victoria electoral de Marzo de 1973 por m谩s del 49% de los votos. A nadie se le escapaba que la mayor legitimidad pol铆tica no resid铆a en quien ocupaba la presidencia, sino en el propio Per贸n.

Se iniciaba la conspiraci贸n en el seno del propio peronismo para derribar al gobierno de C谩mpora, que coronar铆a en la masacre de Ezeiza pero cuyos objetivos iban mucho m谩s all谩. Hab铆a que disciplinar como fuera al espacio multifac茅tico de la protesta social nacido a caballo del Cordobazo.

Segunda cuesti贸n, esos objetivos chocaban con la din谩mica social establecida en el breve interregno de C谩mpora. Ese momento estar铆a signado por su asunci贸n con la presencia de los presidentes de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Dortic贸s, con alrededor de un mill贸n de personas movilizadas y un evidente predominio num茅rico de las columnas de la Juventud Peronista. Esa misma noche, se produc铆a la liberaci贸n inmediata de los presos pol铆ticos, arrancada por una movilizaci贸n masiva conocida como el Devotazo, que precede a la ley de amnist铆a aprobada por el parlamento. Casi inmediatamente, comenzaba una ola de tomas de distintas dependencias p煤blicas.

De all铆 que el temor de los factores de poder frente al gobierno de C谩mpora no estribaba en un programa econ贸mico y social moderado sino en las luchas sociales que le daban su contexto. De una manera mucho m谩s profunda el dilema que se jugaba era: transformaciones de fondo apoyadas en las luchas sociales o reinstitucionalizaci贸n de la mano del acuerdo entre la clase pol铆tica de los partidos mayoritarios, la burocracia sindical y la fracci贸n de la burgues铆a industrial nucleada alrededor de la Confederaci贸n General Econ贸mica (CGE). C谩mpora deb铆a ser desplazado porque su llegada al gobierno era un fruto m谩s de lo primero que de lo segundo. El presidente vicario no pod铆a 鈥搉i probablemente quer铆a鈥 llevar adelante el proyecto de depuraci贸n que el propio Per贸n impulsaba.

Tercera cuesti贸n, ese proyecto de recomposici贸n sist茅mica con el retorno del peronismo al gobierno se basaba centralmente en 3 aspectos:

A) La reedici贸n de un pacto social tripartito entre empresarios, sindicatos y el Estado, que requer铆a un acuerdo con la burocracia sindical del peronismo 鈥揻uertemente autonomizada en los a帽os de proscripci贸n鈥 quienes a cambio de aceptar una disciplina vertical contar铆an con diversas ventajas y herramientas para atacar las corrientes clasistas y combativas del movimiento obrero, reforzando su control de los sindicatos.

B) Relegitimar el sistema pol铆tico canalizando negociaciones por el parlamento para disminuir el conflicto en las calles y f谩bricas. Ese aspecto presupon铆a la b煤squeda de consenso con la Uni贸n C铆vica Radical, como demuestra el abrazo de Per贸n con Balb铆n.

C) Fundamental, disciplinar al conjunto del movimiento peronista, en particular sus corrientes revolucionarias. Si eso no ocurr铆a se contemplaba su eliminaci贸n directa, como Ezeiza comenzar铆a a ejemplificar.

El GAN hab铆a fracasado en gran parte de sus objetivos, pero el regreso de Per贸n con ese proyecto pone sobre el tapete toda una discusi贸n. A帽os m谩s tarde, durante la dictadura de Videla, el propio Lanusse, con no poca soberbia y autovaloraci贸n, dir铆a que su acierto mayor fue permitir el regreso de Per贸n, con la certeza de que terminar铆a ineludiblemente en su enfrentamiento con las corrientes revolucionarias. Es cierto, el antiguo dictador hablaba con el diario del lunes, atribuy茅ndose una previsi贸n que tal vez no entraba en su idea original, pero analizando el contexto debemos decir que la mentira esconde una parte de verdad.

Cuarta cuesti贸n, esa ofensiva requer铆a la puesta en marcha de una nueva estrategia contrainsurgente 鈥損reanunciada en la masacre de Trelew durante la dictadura previa鈥 amasada en los s贸tanos de tortura de los militares franceses en Argelia y Vietnam primero y poco despu茅s por la Doctrina de Seguridad Nacional perge帽ada por EEUU en la Escuela de las Am茅ricas. Su versi贸n m谩s elaborada part铆a de asesinatos sistem谩ticos a la militancia de agrupaciones de base de todo tipo para generar terror social, desmovilizar por esa v铆a a franjas importantes de la poblaci贸n y confinar a las organizaciones revolucionarias a sus propias fuerzas.

En la fase inicial la primera l铆nea de esa estrategia de exterminio la liderar铆a la ultraderecha del peronismo, con Jos茅 L贸pez Rega 鈥搒ecretario privado de Per贸n鈥 orquestando el dise帽o operativo desde el Ministerio de Bienestar Social. La Triple AAA ser铆a el embri贸n del terrorismo de Estado, mientras las Fuerzas Armadas se replegaban temporariamente para recuperarse del desgaste sufrido en la dictadura previa y esperaban su oportunidad. Ese rol de la ultraderecha del peronismo cont贸 con el aval del propio Per贸n, apoyo sin el que no se habr铆a podido llevar adelante ese ataque[1].

Agreguemos que los v铆nculos de Per贸n establecidos a principios de los 70鈥 con la Logia mas贸nica Propaganda Dos (P2) de origen italiano, que contaba como integrante a L贸pez Rega, se basaban en un acuerdo de combate al comunismo en el Cono Sur, donde hab铆a que impedir que Argentina siguiera el camino del Chile de Salvador Allende. Los acuerdos pol铆ticos iban de la mano de una red de negocios de la que participaban importantes ejecutivos de trasnacionales como la FIAT, el Vaticano, pol铆ticos, militares y empresarios de distintos lugares del mundo. Gelli jug贸 un papel determinante en que se concretara la entrega del cad谩ver de Eva Per贸n, en que el Vaticano levantara la excomulgaci贸n que pesaba sobre el l铆der desde su enfrentamiento con la Iglesia Cat贸lica en su segundo gobierno y en financiar parte de los recursos que se necesitaban en Puerta de Hierro. Otro de los v铆nculos que un铆a la P2 y la ultraderecha con el c铆rculo m谩s cercano de Per贸n 鈥搄unto a L贸pez Rega鈥 era uno de sus guardaespaldas, el ex coronel croata, Milo Bogetich 鈥揺n realidad Mile Ravlic鈥, un criminal de guerra que hab铆a sido miembro del gobierno pronazi croata nacido en la Segunda Guerra Mundial.

Si la historia no es la de conspiraciones de palacio, lo que parece indudable es que ninguna decisi贸n que tomaran las organizaciones armadas, en particular Montoneros, por moderada que fuera, pod铆a frenar la estrategia de exterminio cuyos componentes y lazos se ven铆an tejiendo desde mucho tiempo atr谩s.

De all铆 que adem谩s haya que enmarcar Ezeiza en el contexto internacional de ofensiva mundial del capital desde los 70鈥 en adelante, en los inicios de consolidaci贸n de los planteos neoliberales cuyos primeros experimentos se iban a desarrollar precisamente en Latinoam茅rica. Se trataba de la contraofensiva estadounidense para consolidar una hegemon铆a amenazada por la derrota en Vietnam 鈥揺vidente ya en 1973鈥, el auge del movimiento antib茅lico y las luchas afroamericanas en su propio pa铆s y la ola de protestas radicalizadas que recorr铆an el mundo desde 1968.

Apenas una semana despu茅s de Ezeiza, en Uruguay el presidente Juan Mar铆a Bordaberry junto a las Fuerzas Armadas establec铆a una dictadura c铆vico-militar que disolv铆a el Parlamento, ilegalizaba los partidos pol铆ticos y los sindicatos, establec铆a una estricta censura y control sobre los medios de comunicaci贸n y la detenci贸n y tortura de diversos referentes de las fuerzas de izquierda. Ya el potente Movimiento de Liberaci贸n Nacional Tupamaros (MNLT), organizaci贸n armada de importante desarrollo, hab铆a sufrido una fuerte derrota en 1972. Sus principales l铆deres se encontraban detenidos en condiciones aberrantes como rehenes de los militares, con la orden de ser asesinados ante cualquier acci贸n militar de los Tupamaros.

Tan s贸lo 9 d铆as despu茅s de Ezeiza, en Chile se desarrollar铆a el Tancazo contra el gobierno de Salvador Allende. El regimiento blindado N潞 2 liderado por el Teniente Coronel Souper atac贸 la casa de gobierno de La Moneda y el Ministerio de Defensa. En la asonada, el camar贸grafo argentino Leonardo Henrichsen filmar铆a su propia muerte cuando un soldado le dispara a quemarropa.

El levantamiento ser铆a sofocado por fuerzas militares leales. Sin embargo, como explicar铆a el dictador fascista Augusto Pinochet poco despu茅s, se trataba s贸lo de un ensayo sin intervenci贸n de las fuerzas principales en el golpe, con la intenci贸n de medir la reacci贸n del gobierno y las fuerzas populares. Observar con qu茅 recursos contaban, ubicar militares verdaderamente leales a la defensa del orden constitucional y sobre todo percibir si a nivel popular se evidenciaba una reacci贸n que contara con armas propias frente al golpe. El advenimiento del fascismo y el 11 de Septiembre se encontraban a la vuelta de la esquina.

Tanto en Chile como en Uruguay la escalada hab铆a comenzado mucho antes, apadrinada por la CIA y con una alta influencia de la dictadura brasile帽a que se hab铆a instalado en el poder en 1964 en el caso de Uruguay. Un tiempo m谩s tarde se instalar铆a el Plan C贸ndor, que articulaba la represi贸n de las distintas dictaduras de la regi贸n.

Ezeiza se enmarca en esas coordenadas de giro en la estrategia represiva y de contraofensiva de las clases dominantes a nivel mundial y sobre todo regional. En el caso argentino el operativo inclu铆a culpar a las organizaciones armadas de la masacre, desplazar a C谩mpora de la presidencia y habilitar un nuevo gobierno peronista para lograr el control del Estado tras el retorno de Per贸n a la Casa Rosada.

Quinta cuesti贸n, Ezeiza ser谩 presentado como un combate militar provocado sobre todo por los 鈥渟ectores infiltrados en el movimiento鈥, 鈥淐omunistas鈥, 鈥淭rotskistas鈥, como forma de aludir en ese momento a la Tendencia Revolucionaria liderada por Montoneros, para luego extender esos motes al conjunto de la lucha social. Una vez m谩s, como en otras represiones hist贸ricas, el rol de los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos ser谩 central para amplificar ese discurso al un铆sono. La invenci贸n dominante consistir谩 en hablar de un intento de copamiento del palco, falacia que resultar铆a imposible de probar. En el mejor de los casos desde los medios comerciales se hablar铆a de un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda del movimiento peronista, perspectiva que incluso en sectores progresistas perdura hasta el d铆a de hoy. Como prueban las investigaciones m谩s serias no hubo tal, sino una emboscada preparada con antelaci贸n porque sus objetivos estaban fijados de antemano.

Un enfoque comparativo de masacres contra las organizaciones populares encuentra r谩pidamente, m谩s all谩 de sus diferencias, ciertas similitudes a tener en cuenta por cualquier proyecto emancipatorio. Cuando el poder real percibe una amenaza a sus intereses con capacidad de movilizaci贸n e inserci贸n social toma la decisi贸n del asesinato, sea por medio de grupos parapoliciales 鈥揈zeiza鈥 o por las fuerzas represivas 鈥揂vellaneda el 26 de Junio del 2002, por mencionar una masacre cercana. A su vez, prepara una trama de deslegitimaci贸n previa y sobre todo posterior, contando con la complicidad directa del poder medi谩tico y con la anuencia de determinados sectores de la clase pol铆tica e incluso de grupos con alguna clase de incidencia en las clases subalternas que repiten o reformulan distintas variantes del discurso dominante 鈥搇a burocracia sindical en Ezeiza, con un sector que formaba parte directamente de los ejecutores o personajes como D鈥橢lia culpando a las v铆ctimas tras el 26 de Junio del 2002.

Sexta cuesti贸n, la masacre preanuncia el terrorismo de Estado que llevar谩 adelante la 煤ltima dictadura y cuyo germen podemos ubicar en la existencia de la Triple AAA y el Operativo Independencia en Tucum谩n durante el tercer gobierno peronista.

La tarea principal de desarticulaci贸n y fragmentaci贸n de la clase obrera, requer铆a de la modificaci贸n de la estructura econ贸mico-social de la Argentina. Un anticipo de ese giro que abandonaba por primera vez cualquier intento redistribucionista del peronismo ser铆a el Rodrigazo, brutal ajuste econ贸mico 鈥揹errotado coyunturalmente por la movilizaci贸n obrera enmarcada en las Coordinadoras Fabriles鈥 implementado en el gobierno de Isabel Per贸n tras la muerte del l铆der.

Hay un hilo conductor que articula Ezeiza con esos giros, con la dictadura y con un peronismo que tras el retorno de la democracia abandona cualquier tipo de discurso que cuestione el sistema capitalista. Los 90鈥 y el neoliberalismo desenfadado menemista tienen como antecedente ineludible los jalones previos.

A su vez, tras una nueva crisis de dominaci贸n condensada en el 2001, el retorno del peronismo bajo el kirchnerismo se plante贸 el reconocimiento de ciertas demandas surgidas en un nuevo ciclo de luchas populares, enmarcado en una preocupaci贸n por la redistribuci贸n en clave de recomposici贸n de la gobernabilidad bajo un capitalismo social. Un sistema que supuestamente puede aunar crecimiento econ贸mico con mayor ganancia del capital y mejora adquisitiva de las clases populares, por medio de un neodesarrollismo que postula la defensa de un capitalismo con mayor regulaci贸n del Estado y la renegociaci贸n de los t茅rminos entre Estado y mercado.

El proyecto de institucionalizaci贸n adquiri贸 rasgos de autonom铆a relativa que le valieron, por cierto no inmediatamente, la ruptura con gran parte del bloque dominante y el rechazo visceral de un amplio sector social enancado en una concepci贸n cultural tributaria de los peores sustratos clasistas, racistas, mis贸ginos y reaccionarios.

La paulatina desaparici贸n del peronismo revolucionario 鈥搈谩s all谩 de la dignidad de grupos y referentes minoritarios que continuaron fieles a su historia鈥 parad贸jicamente se reforz贸 en el auge del kirchnerismo, con un retorno folkl贸rico a los 70鈥. Un regreso discursivo ya despojado de cualquier intento de transformaci贸n estructural y reacio a todo proceso de movilizaci贸n que no sea estrictamente controlado desde el Estado. Ese perfil se impuls贸 en el momento de mayor peso hegem贸nico del proyecto kirchnerista elaborado tras el conflicto con el agronegocio en el 2008. Surgi贸 acompa帽ado de medidas de fuerte impacto social 鈥揷omo la AUH o la recuperaci贸n de las AFJP鈥, de la aparici贸n de La C谩mpora 鈥搉ombre no casualmente relacionado con el momento hist贸rico que describimos鈥 como fuerza juvenil y de la conmoci贸n que caus贸 la muerte de N茅stor Kirchner. Su instante de mayor impacto probablemente hayan sido los festejos del Bicentenario. Esa m铆stica setentista, que cal贸 profundamente en una parte muy considerable de la juventud y que s贸lo hab铆a asomado t铆midamente en los albores del kirchnerismo, se volvi贸 aspecto central del discurso.

Sin embargo, la proclamada politizaci贸n de esa juventud tuvo como paradigma su incorporaci贸n al Estado como funcionarios que, en el mejor de los casos, ven铆an a administrar lo existente de manera progresista. Nada de imaginar cambios de fondo. La herramienta pol铆tica ten铆a que ser la captura de las estructuras del Partido Justicialista y de las oficinas gubernamentales y no la modificaci贸n de relaciones de fuerza en la sociedad civil. Cada paso posterior se evidenci贸 rigurosamente subordinado al culto de las relaciones de fuerza mundiales, regionales y nacionales consideradas casi como inmutables. La separaci贸n entre una ret贸rica que apelaba a la memoria de les combatientes y sus luchas result贸 progresivamente cada vez m谩s disfuncional con las tibias pr谩cticas burocr谩ticas cotidianas.

El punto es que esa separaci贸n, esa brecha, ese abismo estaba presente desde el inicio de su puesta en marcha. En ese dise帽o el pasado se revisita pero no juega un rol de redenci贸n y de nueva batalla de les vencides de la historia, como nos reclamaba 鈥搚 reclama鈥 Walter Benjam铆n, sino apenas de arma ret贸rica para dotar de potencialidad hegem贸nica un proyecto de institucionalizaci贸n.

Fue hijo en m谩s de un sentido, desde una mirada de la historia de largo plazo, de esa modificaci贸n en un sentido regresivo de la estructura econ贸mica y social, de la subjetividad traumatizada por la derrota con la resignaci贸n como componente determinante cuyo inicio, en tanto contraofensiva del bloque dominante, podemos datar en Ezeiza. La interpelaci贸n a esa herencia, que fue el significado principal del ciclo de luchas condensado en el 2001, fue r谩pidamente recanalizado, al menos mayoritariamente, hacia ese dispositivo.

Agotado el intento ante la inviabilidad del modelo neodesarrollista en un contexto diametralmente diferente al que le dio origen y ya lejano el 2001, asistimos en los 煤ltimos tiempos a una profunda relectura que, en palabras de Cristina Kirchner, revalora ser 鈥渓os que nos quedamos con Per贸n鈥, es decir, reivindicar a los sectores que abandonaron Montoneros tras el enfrentamiento creciente con Per贸n.

La m铆stica recreada anteriormente v铆a una supuesta identificaci贸n con ese sector del peronismo revolucionario se trastoca ya en una toma de distancia que acent煤a la reivindicaci贸n de la verticalidad, la obediencia y la aceptaci贸n de las reglas de juego dominantes con escaso margen para su modificaci贸n, a煤n parcial. El apoyo a la candidatura de Scioli contra Macri primero, la de Alberto Fern谩ndez despu茅s y el sostenimiento del ajuste de Massa basado en el acuerdo con el FMI evidencian ese giro.

La posibilidad de recreaci贸n del peronismo revolucionario en el marco del peronismo actual a nuestro juicio hace mucho tiempo que se mostr贸 agotada. Ezeiza fue el inicio de ese camino de destrucci贸n de los intentos de transformar en un sentido anticapitalista la identidad popular del peronismo, pero tambi茅n el preanuncio 鈥搄unto a la anterior masacre de Trelew- de lo que el poder real estaba dispuesto a llevar a cabo para apagar cualquier intento revolucionario dentro y fuera del peronismo.

Reconstruir esas articulaciones, esas rupturas y continuidades, pero sobre todo las tentativas de 鈥渢omar el cielo por asalto鈥, con sus luces y sombras, son tareas imprescindibles. Revisitar Ezeiza como jal贸n de una estrategia del enemigo y principalmente en clave de acercamiento a aquel momento de m煤ltiples pr谩cticas contrahegem贸nicas no puede hacerse desde un lugar o sentido meramente estatalista ni tampoco como copia o bronce que impulsan los mitos del eterno retorno. Por el contrario, debiera ser b煤squeda de sus contenidos m谩s revulsivos, de indagar y resignificar los principios de utop铆a, resistencia y esperanza que albergaron. De rememoraci贸n cr铆tica como insumo para la acci贸n en todo nuevo intento de cambiar radicalmente la pesadilla de la realidad existente.

[1] Ver en este Dossier El papel de Per贸n en la estrategia de aniquilamiento.