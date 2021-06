–

De parte de Indymedia Argentina June 28, 2021 37 puntos de vista

Varias organizaciones de Pueblos Originarios y movimientos sociales han venido acu帽ando el concepto de 鈥淧lurinacional鈥, como una forma de transformar los ejes colonialistas de los Estados que se han basado en el etnocentrismo, discriminaci贸n, negaci贸n y racismo, sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, persisten a煤n confusiones, entendi茅ndose muchas veces lo plurinacional como multiculturalismo.

Interculturalidad

Tanto la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n como la Confederaci贸n de nacionalidades Ind铆genas del Ecuador (CONAIE), promovieron y desarrollaron conceptualmente con fuerza desde los a帽os 90, propuestas relativas a lo intercultural como construcci贸n de sociedad, as铆 como de transformaci贸n de los sistemas educativos.

El concepto de interculturalidad apunta a describir el ejercicio de interacci贸n y regulaci贸n entre dos o m谩s culturas de un modo horizontal y sin茅rgico. Esto supone el reconocimiento de derechos de los Pueblos que habitan un mismo territorio, como sujetos de derechos colectivos, para que ninguno se encuentre por encima de otro en condiciones de supremac铆a y se favorezca el encuentro, el respeto, el di谩logo e igualdad.

La interculturalidad surge como una propuesta de descolonialidad y a su vez, como una cr铆tica a la instalaci贸n conceptual de 鈥淢ulticulturalidad鈥 impulsado principalmente desde corrientes occidentales anglosajonas, que ha sido descrito por diversos autores como una 鈥渆nsaladera鈥, un 鈥渕osaico cultural鈥 o 鈥淯n collage de culturas鈥, entendida como la existencia de diferentes culturas que habitan en un mismo espacio territorial, sin relaci贸n entre s铆, las que coexisten en posiciones de desigualdad al no estar reguladas, en donde unas culturas se imponen sobre las otras y en condici贸n de asimetr铆as de tipo social, pol铆tica, econ贸mica y val贸rica.

La profesora y acad茅mica, Catherine Walsh, ha se帽alado en el a帽o 2008 que la interculturalidad a煤n no existe. Es algo por construir, que va mucho m谩s all谩 del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad. Se帽ala y alienta, m谩s bien, un proceso y proyecto social pol铆tico dirigido a la construcci贸n de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas que rompan con el marco uninacional, recalcando lo plural-nacional no como divisi贸n, sino como estructura m谩s adecuada para unir e integrar.

Plurinacionalidad

Como una forma de avanzar en esa igualdad y en la transformaci贸n de estados coloniales en la Regi贸n, se han levantado propuestas relativas al Plurinacionalismo o plurinacional, que hace referencia a la coexistencia de dos o m谩s pueblos-nacionalidades, asumido y reconocido por algunos estados en su r茅gimen pol铆tico y constitucional, con situaciones m谩s evidentes en procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia.

Sin embargo, dicha idea inspiradora sobre la 鈥減lurinacionalidad鈥 ha sido paulatinamente capturada por los estados y su expresi贸n ha quedado reducida a trav茅s de su institucionalizaci贸n en desmedro de su potencial pol铆tico transformador para avanzar hacia relaciones interculturales y reconocimientos debidos de derechos bajo criterios de justicia, igualdad y reparaci贸n.

El art铆culo 鈥淧lurinacionalidad en la Constituci贸n de Bolivia: 驴una noci贸n capturada por el Estado?鈥, de Cristina Oyarzo Varela, publicado en la Revista Cenaltes, Vol. 12 (2021), se帽ala que, en Bolivia, el Estado Plurinacional se institucionaliz贸 en 2009 por medio de la Asamblea Constituyente, luego de un amplio periodo de movilizaciones sociales. Sin embargo, la idea de plurinacionalidad hab铆a aparecido en 1983, en el contexto de los debates del sindicalismo campesino, cuya hip贸tesis se basa que dicha la noci贸n fue capturada por el Estado, enfatizando su institucionalizaci贸n en desmedro de su potencial pol铆tico en la reconfiguraci贸n de las relaciones inter茅tnicas e interculturales.

Una publicaci贸n del 2009 denominada 鈥淧lurinacionalidad: democracia en la diversidad鈥, el autor Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente en Ecuador plantea: 鈥淓n una naci贸n como la ecuatoriana, cargada de racismo y con problemas hist贸ricos de falta de democracia, la construcci贸n de un Estado plurinacional se convierte no s贸lo en un reto sino en una necesidad鈥, entendiendo dicha necesidad de reconocer la existencia de distintas nacionalidades y pueblos dentro de un mismo territorio, rompiendo las caracter铆sticas uninacionales y monoculturales.

Otra publicaci贸n de Alberto Acosta del 2008 (Buen Vivir, Plurinacionalidad y Derechos de la Naturaleza en el debate constituyente), indica: 鈥淟a plurinacionalidad exige reformular las relaciones de poder entre Estado y ciudadanas/os -en tanto individuos siempre viviendo en comunidad- para que sean 茅stos los aut茅nticos poseedores de soberan铆a. Esto demanda, de entrada, consolidar los Derechos Humanos (individuales y colectivos), enriquecidos con los Derechos de la Naturaleza para construir el Buen Vivir鈥, quien agrega que la interculturalidad como fundamento de la plurinacionalidad, sintetiza, adem谩s, el reconocimiento diario de las diversidades. 鈥淪e trata de una vida en com煤n e inclusiva, sin cabida a la exclusi贸n ni la inclusi贸n subordinada鈥.

En el a帽o 2008, El ex Relator de la ONU sobre Pueblos Ind铆genas, James Anaya, se帽alaba a la Asamblea Constituyente de Ecuador: 鈥淪er铆a deseable que la nueva Constituci贸n incluyera una referencia expresa a la Declaraci贸n ONU sobre Derechos Pueblos Ind铆genas, incorporando as铆 los derechos reconocidos en el marco constitucional del pa铆s鈥.

Asimismo, Anaya indic贸 en dicha ocasi贸n: 鈥淓l t茅rmino plurinacional no conlleva por s铆 solo significado jur铆dico en el derecho internacional, ni es de significado com煤n o sui generis en los sistemas de derecho interno de los pa铆ses. Corresponde a conceptos que surgen en el 谩mbito de planteamientos pol铆ticos sobre la construcci贸n de Estado; pero aun as铆 no representa internacionalmente un conjunto 煤nico o fijo de postulados pol铆ticos. Por consiguiente, la plurinacionalidad en s铆 no implica necesariamente el impulso de ciertas condiciones o tendencias m谩s all谩 de la identificaci贸n de la coexistencia de varias identidades denominadas nacionales. M谩s bien el significado preciso de la plurinacionalidad depende del contexto espec铆fico en que se plantea y de los atributos espec铆ficos que se le asignan鈥.

En el marco del proceso constituyente del Ecuador, La Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas del Ecuador (CONAIE), propon铆a la respecto la siguiente definici贸n: 鈥淟a Plurinacionalidad es un sistema de gobierno y un modelo de organizaci贸n pol铆tica, econ贸mica y sociocultural que propugna la justicia, las libertades individuales y colectivas, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad, el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y de todas sus regiones y culturas, en base al reconocimiento juridicopol铆tico y cultural de todas las nacionalidades y pueblos ind铆genas que conforman el Ecuador.鈥

Libredeterminaci贸n/Autodeterminaci贸n

La Constituyente Mapuche en Chile, Natividad Llanquileo, en el marco de los desaf铆os en el Pa铆s este 2021, se帽ala en un reciente art铆culo publicado en Le Monde Diplomatique, versi贸n impresa, que el reconocimiento a lo plurinacional no es relevante si s贸lo se limita a lo simb贸lico, indicando: 鈥淗emos sostenido que la soberan铆a debe recaer en todos los Pueblos que habitan Chile, con un reconocimiento expl铆cito como sujetos de derechos colectivos cuya matriz es la autodeterminaci贸n. No hacerlo, es seguir extendiendo los actos hist贸ricos y sistem谩ticos de violencia, despojos, masacres, discriminaci贸n, abuso, arbitrariedad y dominaci贸n鈥.

Agrega en otro punto: 鈥淓l Estado Plurinacional no es un estado de naciones enfrentadas o enemigas, sino donde caben todas las naciones, valoradas, respetuosas de los DDHH de todas las personas y hermanadas a partir de intercambios rec铆procos de saberes y cosmovisiones, que aseguren un buen vivir para las actuales y futuras generaciones, bajo un marco de reconocimiento expl铆cito de derechos en igualdad鈥.

El 2008 el ex Relator de la ONU James Anaya, indicaba como observaci贸n del proceso de revisi贸n Constitucional del Ecuador: 鈥淓l modelo de Estado plural incluyente de los pueblos, comunidades y nacionalidades ind铆genas se encuentra reforzado a煤n m谩s por la Declaraci贸n de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. La Declaraci贸n se centra en el principio de que 鈥淸l]os pueblos y las personas ind铆genas son libres e iguales a todos los dem谩s pueblos y personas鈥︹ (art. 1). Afirma que 鈥淟os pueblos ind铆genas tienen el derecho a la libre determinaci贸n鈥 (art. 3), mientras que prev茅 que este derecho ser谩 ejercitado dentro del marco de la unidad pol铆tica e integridad territorial de los Estados (art. 46.1). Por lo tanto, 鈥渓os pueblos ind铆genas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones pol铆ticas, jur铆dicas, econ贸micas, sociales y culturales, manteniendo a su vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida pol铆tica, econ贸mica, social y cultural del Estado鈥 (art. 5).

Un Estado garante de los Derechos Humanos debe asegurar un efectivo cumplimiento del est谩ndar internacional de Derechos Humanos, desde la efectiva esfera de protecci贸n a todos y cada uno de sus habitantes sin distinci贸n, a las comunidades y a los respectivos Pueblos y Nacionalidades, en conformidad con sus obligaciones.

En Chile, en el marco del proceso Constituyente, la implementaci贸n plena y efectiva, de buena fe, de las normativas internacionales de Derechos Humanos deben ser parte de las prioridades y en el caso de los Pueblos Ind铆genas, la Declaraci贸n ONU sobre Pueblos Ind铆genas debe ser parte del cumplimiento del est谩ndar.

La Declaraci贸n sobre Pueblos Ind铆genas de la ONU, otorga preeminencia a los derechos colectivos y reconoce expresamente el derecho a la libre determinaci贸n, asociado al autogobierno y la autonom铆a para sus asuntos internos. Tambi茅n reconoce el derecho a conservar y reforzar sus propias formas de organizaci贸n jur铆dicas, econ贸micas, sociales y culturales, manteniendo el derecho a la participaci贸n social y pol铆tica en el Estado. Establece el derecho a la supervivencia cultural, Igualdad, no discriminaci贸n, garant铆as de no repetici贸n, integridad cultural, bienestar, entre otros preceptos.

El Derecho a la Libredeterminaci贸n de los Pueblos y Naciones est谩 definido desde hace mucho en diversos pactos y tratados internacionales de Derechos Humanos y aunque el Convenio 169 de la OIT (1989) reconoce parte de los derechos colectivos ind铆genas, el colonialismo y el racismo predominante de los Estados que transgrede, atropella y vulnera, obliga a que su definici贸n tenga que explicitarse en el caso ind铆gena, como sucede en la Declaraci贸n ONU sobre Derechos de los Pueblos Ind铆genas, bajo principios de progresividad, lo que da cuenta que, en materia de normativas locales, es indispensable que exista claridad absoluta en su reconocimiento, implementaci贸n y garant铆as.

鈥 los pueblos ind铆genas tienen derecho a la libre determinaci贸n 鈥 en ejercicio de su derecho a la libre determinaci贸n, tienen derecho a la autonom铆a o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.

Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos