Salvador Segu铆, nacido en 1887 en L茅rida, fue pintor de brocha gorda hasta su asesinato en 1923 por sicarios retribuidos por la patronal catalana. La burgues铆a culta, impregnada del 芦seny禄 catal谩n [sensatez] europe铆sta y a favor de la honradez, es por definici贸n detentadora de parte del capital, lo que significa que es cloacal con respecto a los explotados y a sus defensores, lo mismo en el siglo XIX que en el XXI.

El padre de Salvador Segu铆 era panadero, la madre trabajaba (no se sabe en qu茅 oficio) y llegaron a Barcelona pocos a帽os despu茅s del nacimiento del hijo. Salvador, ya rebelde en la escuela desde muy joven empez贸 a trabajar a los 12 a帽os y por un amigo dio con textos anarquistas. Luego r谩pidamente tuvo un cargo en 芦la sociedad profesional de pintores [鈥 sufri贸 una prolongada detenci贸n [por participar en disturbios] [鈥 tom贸 parte activa en los sucesos禄 de la Semana Tr谩gica en Barcelona en 1909, a los 22 a帽os, nos dice Jos茅 Viadiu.

Salvador Segu铆, autodidacta, destac贸 por su capacidad de organizador sindical y orador (en catal谩n y en castellano). Fue secretario de CNT en Catalu帽a, dimiti贸 para pasar a ser secretario de la Federaci贸n del ramo de Construcci贸n y reorganizarla. En 1917 fue uno de los dirigentes de la huelga general. En 1918 tuvo un gran protagonismo en el congreso de Sanz y la adopci贸n de los Sindicatos 脷nicos y fue nombrado de nuevo secretario de CNT en Catalu帽a. En 1919 tuvo un papel trascendental durante la huelga de la Canadiense. Y no ces贸 su actividad. Incluso cuando fue detenido 16 meses escribi贸 varios folletos y mantuvo una vasta correspondencia.

Por esta trayectoria militante, esta vida entregada a la CNT es importante conocer qu茅 fueron las reacciones de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo y de Salvador Segu铆 frente a la revoluci贸n en Rusia a partir de 1917, cuando llegaron las primeras noticias de la ca铆da del zarismo.

Una ca铆da espont谩nea en febrero de 1917 (calendario religioso de la 茅poca) en la capital del imperio zarista, Leningrado, gracias a los obreros (hombres y mujeres) y los soldados y oficiales rebeldes (a pesar de que una derrota les condenaba a todos a ser fusilados por no obedecer a sus generales, sus gobernantes y al zar representante de dios para la religi贸n ortodoxa).

Fue espont谩nea la insurrecci贸n porque en la pr谩ctica casi todos los dirigentes revolucionarios (socialistas revolucionarios, mencheviques, leninistas y anarquistas, por orden de importancia) estaban encarcelados o exiliados.

Si bien mir茅 poco Solidaridad Obrera en 1917-1919. De hecho, en Solidaridad Obrera aparecen art铆culos sobre Rusia con posturas contradictorias.

Por ejemplo, tenemos el 3 de mayo de 1918, este t铆tulo del editorial 芦En la guerra y en la paz, los socialistas enemigos del proletariado禄 y esta frase:

Este tono conflictivo se explicaba por las tensiones entre UGT y CNT, y el PSOE indirectamente, que sin embargo hab铆an logrado unirse brevemente en marzo de 1917 en una huelga general.

En cambio, Solidaridad Obrera del 24 de noviembre de 1918 publicaba en toda la primera p谩gina

La Soli se帽alaba que el texto era una traducci贸n de un texto de propaganda sovi茅tica en franc茅s de Henriette Roland Holts [comunista holandesa que dej贸 el PC en 1924] publicado en Le Populaire. La Soli a帽ad铆a:

No daba la Soli otro comentario cuando era evidente a trav茅s del texto publicado que el soviet y los consejos depend铆an totalmente del 芦Consejo superior禄, o sea el partido de Lenin sin ning煤n control desde la base, ni siquiera en teor铆a. De todos modos, el jueves 28 de noviembre de 1918 no hubo nada sobre Rusia.

Por otra parte, en la misma p谩gina en medio del art铆culo se le铆a que el domingo 24 (el mismo d铆a de la publicaci贸n de este art铆culo) habr铆a un

A la Soli del lunes 25 de noviembre de 1918 le faltan las p谩ginas 1 y 2, por eso no hay ecos de este mitin. En cambio, otro texto denunciaba 芦La ofensiva de la calumnia禄 contra la Rusia de los comunistas (Soli, primera p谩gina, 27 de noviembre de 1918).

Manuel Lladonosa en El congreso de Santz (Barcelona, Nova Terra, 1975) comunica esta declaraci贸n de Segu铆, insistiendo sobre la preparaci贸n del sindicalismo para una circunstancia de cambio social, el 8 de diciembre de 1918:

Salvador Segu铆 pronunci贸 una conferencia en Madrid el 4 de octubre de 1919 con una declaraci贸n amplia y clar铆sima sobre el papel revolucionario del sindicalismo. De ah铆 su reserva sobre Rusia, su silencio sobre el papel del partido comunista en el poder. Adem谩s las pocas informaciones veraces demostraban que Lenin dominaba y manipulaba el sindicalismo. Y lo que proven铆a de los anarquistas rusos pasaba por filtros contradictorios y la carencia de traductores del idioma ruso.

El enfoque de Salvador Segu铆 era muy acertado porque en Alemania y Rusia el sindicalismo, como la UGT en Espa帽a, de partido marxistas social-democr谩ticos que subordinaban las clases proletarias a los intereses aleatorios y electoralistas de de sus comit茅s que cre铆an contar con burgueses progresistas. Era el mito ut贸pico de Marx y Engels, pseudo- socialistas cient铆ficos.

En diciembre de 1919, durante el II congreso de CNT en Madrid aparecieron dos posturas antagonistas dentro de la Confederaci贸n. Una de desconfianza natural de parte de anarquistas equilibrados y otra de apoyo casi incondicional a la revoluci贸n rusa bolchevique, natural por dos motivos. La creencia pueril en medidas socialistas posibles de parte de algunos pol铆ticos como Lenin y Trotski y el otro motivo era la ausencia de noticias fidedignas de los anarquistas de Rusia, tambi茅n separados entre ingenuos a favor del PC, anarcosindicalistas dominados a escala nacional por los bolcheviques y anarco-comunistas makhnovistas a煤n en fase de desarrollo.

El asturiano Eleuterio Quintallina habl贸 claro:

芦La Revoluci贸n rusa, camarada Arlandis [futuro miembro del PC] y camaradas de la ponencia, no es, no representa, no encarna el principio, la idealidad del sindicalismo revolucionario. La Revoluci贸n rusa, es, si quer茅is, una revoluci贸n de car谩cter social, una revoluci贸n de car谩cter socialista que coincide con la espiritualidad del movimiento socialista internacional [鈥 驴C贸mo intervino el sindicato, la organizaci贸n obrera, en la creaci贸n de los fundamentos b谩sicos de la Revoluci贸n? 驴Reclamando la intervenci贸n absoluta en la organizaci贸n de la vida social rusa, recabando para ella la garant铆a del reconocimiento 铆ntegro de su personalidad, la garant铆a de que habr铆a de ser la que infundiera el esp铆ritu y diera normas a la revoluci贸n que se iniciaba y que se estaba desarrollando? No; el condicionamiento de la intervenci贸n sindical se verific贸, se realiz贸, ejecut贸se, supedit谩ndose a las determinaciones del poder y ofreci茅ndose a 茅l incondicionalmente禄.