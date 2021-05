–

De parte de Acracia May 25, 2021

Hace ya una d茅cada de aquel 15 de mayo, en el que una manifestaci贸n convocada por algo llamado Democracia Real Ya, desemboc贸 en todo un movimiento de rebeld铆a contra el sistema. No soy nada amigo de elevar a los altares seg煤n qu茅 eventos, aunque he de reconocer que aquello entusiasm贸 y todav铆a hoy ando en contacto con la madrile帽a Asamblea de Carabanchel, ya que lo que fueron ocupaciones y campamentos de protestas evolucion贸, como no pod铆a ser de otra manera, en la descentralizaci贸n por barrios de las grandes ciudades. A menudo, y no solo por parte de los m谩s reaccionarios, se considera que la inefable organizaci贸n pol铆tica Podemos fue la consecuencia electoralista de aquel movimiento, lo cual hace por supuesto que se nos lleven los demonios a los m谩s 谩cratas. Pero, 驴qu茅 supuso en realidad del 15M? Hay que decir, por supuesto, que los acontecimientos de aspiraci贸n transformadora no surgen de la nada. Por un lado, infinidad de movimientos sociales, a pesar del conformismo de gran parte de la poblaci贸n y de la ignorancia por parte de los medios, llevan trabajando durante a帽os con el esp铆ritu, claramente libertario, que inspir贸 al llamado 15M.

Por otra parte, estamos hablando de pocos a帽os despu茅s de producirse una nueva crisis econ贸mica del capitalismo, en 2008, lo que supuso el incremento masivo del paro, echar de manera continua a la gente de sus vivienda y calamidades de todo tipo, especialemente para los m谩s humildes. El movimiento de los indignados posterior a aquellos a帽os, con toda su ilusi贸n y con toda ingenuidad, era horizontal, rechazaba a l铆deres y jerarqu铆as a pesar de no pocas acaparaciones interesadas, y pretend铆a transformar las cosas desde abajo. Por supuesto, como la misma sociedad, el movimiento no era homog茅neo, pero su naturaleza empuj贸 a los anarquistas a trabajar en 茅l, como no pod铆a ser de otra manera. De hecho, mi manera de entender lo libertario es esa, que sea la propia sociedad, en libertad y solidariamente, la que gestione los asuntos que les ata帽en. Sin idealizaciones, pero tampoco con cr铆ticas gratuitas, aquel movimiento supuso una experiencia para la historia, que esperamos se repita a nivel masico teniendo en cuenta el trabajo cotidiano que siguen realizando de manera pertinaz los movimientos sociales que claramente lo inspiraron.

No obstante, son muchas las preguntas en torno al 15M, probablemente sin respuesta, empezando por lo comentado al principio de este texto, si en origen fue concebido para acabar integrado en las instituciones. Visto hoy, con Podemos en coalici贸n de gobierno, para propiciar que nada cambie en realidad y todo siga m谩s o menos igual. No lo s茅, y francamente me es indiferente; s茅 que en el movimiento hab铆a mucha gente honesta y, particularmente, tuve claro el camino a recorrer juntos con unas valores claros. Por otra parte, me hizo mucha gracia el desprecio abierto por parte de cierta izquierda autoritaria, calificando el movimiento de una consecuencia de la 芦posmodernidad禄, en la que supuestamente no caben ideolog铆as y hay que hacer tabla rasa de la historia. Si por ideolog铆a e historia hay que entender dogmatismo y empecinamiento en recorrer fracasados caminos de conquista autoritaria del poder, yo soy el primero en calificarme de 芦posmoderno禄. Como dije, el 15M se produjo en un contexto de crisis del sistema, con multitud de eventos rebeldes en diversas partes del mundo, inspirados por supuesto en el trabajo previo de muchos a帽os de trabajo y luchas sociales. Hoy, una d茅cada despu茅s, conviene recordarlo con la cabeza l煤cida y seguir trabajando en la misma l铆nea.

Juan C谩spar