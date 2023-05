–

De parte de Acracia May 23, 2023 202 puntos de vista

Miles de mujeres libertarias (28.000 en agosto de 1937) reinterpretaron su papel y pusieron en marcha una revoluci贸n de la vida, de la existencia. Una revoluci贸n entendida como mutaci贸n cultural que no pretende dar un vuelco a todo como sus compa帽eros. Adem谩s de que, no se consideran sujeto pol铆tico, ficci贸n dominante de la modernidad patriarcal y que supone una teor铆a de la soberan铆a, una representaci贸n del poder, un relato individualista acerca del sujeto y de su autonom铆a. Ellas encaran la revoluci贸n practicando la escucha de lo que sucede (no de lo que quisieran que sucediera) con enfoques pr谩cticos y de eficacia que supone poner el cuerpo en las cosas para solucionar problemas. Sus objetivos parecen peque帽os, humildes, rechazan (porque no est谩n impregnadas) los esl贸ganes ideol贸gicos y realizan un ejercicio de emancipaci贸n cognitiva, una contranarrativa que busca modificar la perspectiva de lo que est谩 sucediendo, cambiando las preguntas para poder proponer nuevas respuestas. Inventan una nueva gram谩tica, un nuevo lenguaje para entender la mutaci贸n social, la transformaci贸n de la sensibilidad y la conciencia que estaba teniendo lugar.

Su revoluci贸n no empez贸 asaltando palacios, ni el cielo, ni los cuarteles del enemigo, empez贸 en las guarder铆as, en los comedores colectivos, en las maternidades, entre las personas refugiadas, entre hu茅rfanos y hu茅rfanas, entre las criaturas, en los caf茅s de las colectividades rurales donde no pod铆an entrar, entre las prostitutas, etc. Mostraron que una revoluci贸n no es 煤nicamente una suplantaci贸n de modos de gobierno, sino, y, sobre todo, un colapso de los modos de representaci贸n, una sacudida del universo semi贸tico, una reordenaci贸n de cuerpos y voces, una redistribuci贸n de espacios y de gestos. No resulta f谩cil decir exactamente c贸mo comienza un proceso de emancipaci贸n colectivo. Pero ellas sintieron la vibraci贸n que produce en los cuerpos que son atravesados por dicho proceso. Expresaron con palabras la energ铆a m谩gica de la resistencia y de la lucha[1].

Los cuidados. Un ejemplo: las guarder铆as en las ciudades

Los cuidados son todo lo necesario para que la vida funcione como ya hemos dicho; el capitalismo los obtiene gratis y los invisibiliza. Como sabemos, en la econom铆a capitalista, la vida no es responsabilidad colectiva, sino que es responsabilidad individual de las mujeres (los hombres nunca han cuidado, al igual que las mujeres de clase alta), el sistema siempre necesita de esa cara B de la econom铆a basada en el expolio de la vida, de la gente y del planeta[2].

En tiempos de guerra se incrementa el da帽o a la vida y repararlo queda, como siempre, en manos de las mujeres. As铆 fue en la Guerra Civil, especialmente en la retaguardia donde las mujeres organizaron de otra manera los 芦cuidados禄 que la Revoluci贸n mantuvo en sus manos, ocup谩ndose de solucionar un sinf铆n de problemas cotidianos. La sociedad vivi贸 un terremoto en la retaguardia, espacio que se feminiz贸.

Adem谩s, las mujeres quisieron vivir una vida plena en medio del desbarajuste de la guerra, de los bombardeos, de la proximidad del frente de batalla, de las personas heridas o muertas que hab铆a que cuidar o enterrar. En ese contexto, tomaron la palabra y la agencia, enunciaron y actuaron sobre sus problemas, sus deseos, sus tristezas, sus sue帽os y sus temores.

Los problemas para que las mujeres pudieran reunirse antes de la guerra eran numerosos al recaer sobre ellas el cuidado de la casa y de los hijos/as tras su jornada de trabajo. Mujeres anarquistas buscaron algunas soluciones antes de la guerra sin contar con los hombres, Sara Berenguer indicaba que, para asistir a las reuniones de los sindicatos (CNT), 芦de com煤n acuerdo, una de ellas, por turno riguroso, guardaba los hijos de las dem谩s para que las madres pudieran ausentarse禄[3]. Soledad Estorach tambi茅n habl贸 de otra soluci贸n parecida que puso en marcha el Grupo Cultural Femenino de Barcelona y que llam贸: 芦guarder铆as volantes禄. Ofrec铆an un servicio de guarder铆a (miembros del grupo se desplazaban a los hogares de las mujeres para cuidar de sus criaturas) a las mujeres interesadas en hacer de delegadas sindicales en CNT. Cuando volv铆a a casa de la reuni贸n, las mujeres que hab铆an cuidado de sus criaturas les explicaban m谩s cosas sobre la importancia de que las mujeres pudieran desarrollar actividad sindical[4]. Pocas veces se ha valorado esta dificultad a帽adida que las mujeres ten铆an para la militancia y el activismo sindical.

Ya durante la Guerra Civil, era habitual que en las p谩ginas de Mujeres Libres aparecieran art铆culos y textos breves en que se afirmaba que todas las mujeres eran necesarias y que todos los trabajos eran igualmente importantes. Estas afirmaciones ten铆an su raz贸n de ser, Mujeres Libres consideraba que las mujeres ten铆an que trabajar en la producci贸n, y mucho, para ganar la guerra y asegurar las transformaciones revolucionarias. Para ello, era necesario que los Comit茅s revolucionarios primero y posteriormente los gobiernos se involucraran y facilitaran esta incorporaci贸n al trabajo asumiendo el cuidado de las criaturas y otras personas dependientes. Aurea Cuadrado[5] propuso varias soluciones para resolver el problema de las criaturas: hacer turnos en las escuelas que coincidieran con los turnos de trabajo, creaci贸n de parques infantiles, guarder铆as para criaturas de 2 a 4 a帽os y casas cuna para lactantes. Algo se hizo, pero no lo suficiente.

Las secciones de trabajo de MMLL estaban interesadas tambi茅n en resolver el cuidado de las criaturas y por eso abogaron en su primer Congreso por la creaci贸n de guarder铆as en f谩bricas y talleres con dependencias para amamantarlas[6]. Igualmente se pusieron en marcha guarder铆as bajo protecci贸n de SIA (Solidaridad Internacional Antifascista)[7]. Estas guarder铆as especiales estaban destinadas a ni帽as y ni帽os hasta los 15 a帽os y tambi茅n a los hu茅rfanos/as de guerra.

驴Es m谩s revolucionaria la toma del Palacio de Invierno en Rusia (1917), el asalto al cuartel de Atarazanas en Barcelona (1936) que solucionar el cuidado de las criaturas a trav茅s de guarder铆as autogestionadas por ellas mismas?

Estamos hablando de cambios culturales que no era f谩cil introducirlos, por ello, no sorprende que Hanneke Willemse[8] se帽alara que, ninguna mujer entrevistada (a帽os despu茅s de la revoluci贸n), a excepci贸n de una, se acordara de haber intervenido en nada que tuviese que ver con la organizaci贸n de algo. Ellas le contaron que 芦en el lugar de los hombres no se sent铆an en su sitio禄[9]. Esta afirmaci贸n identifica 芦organizar algo禄 con 芦el lugar de los hombres禄; ellas organizaron muchas cosas en otros espacios que por su escaso valor patriarcal olvidaron o no lo consideraron importante.

La revoluci贸n puede ser una reordenaci贸n de cuerpos y voces, una redistribuci贸n de espacios y de gestos (por ej.: mujeres dando soluciones a los cuidados). Es clave capturar la singularidad de cada uno de los acontecimientos, pluralizar las perspectivas y construir un calidoscopio de verdades precarias capaces de mantenerse leales a la singularidad de las experiencias. Se trata de un descenso en lo ordinario que se aleja de las universalizaciones. Lo precario de sus verdades no lo consideramos como debilidad sino como potencia, en tanto que se resiste a la totalizaci贸n y a la clausura del sentido[10].



驴Aquellas mujeres revolucionaron la existencia? Depende de nuestra manera de entender la revoluci贸n

Laura Vicente

鈥斺斺

[1] Algunas reflexiones sobre la revoluci贸n proceden de Paul B. Preciado (2022): Dysphoria mundi. Barcelona, Anagrama

[2] Planteamientos de Amaia P茅rez Orozco.

[3] Sara Berenguer (1988): Entre el sol y la tormenta. Treinta y dos meses de guerra (1936-1939). Barcelona, Seuba, p. 217.

[4] Martha A. Ackelsberg, (2000, 2陋 ed.): Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipaci贸n de las mujeres. Barcelona, Virus, p. 160.

[5] 脕urea Cuadrado, 鈥淎daptaci贸n profesional de la mujer鈥, Mujeres Libres, n潞 11 (sin referencia cronol贸gica), noviembre de 1937.

[6] Martha A. Ackelsberg, Mujeres Libres. p. 193.

[7] Berenguer, Entre el sol y la tormenta, p. 154.

[8] Hanneke Willemse (2002): Pasado compartido. Memorias de anarcosindicalistas de Albalate de Cinca, 1928-1938. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.

[9] Willemse: Pasado compartido, p. 320.

[10] Catalina Trevisacce y Cecilia Varela, 鈥淟os feminismos entre la pol铆tica de cifras y la experticia en violencia de g茅nero鈥, pp. 108-109 en Deborah Daich y Cecilia Varela (2020): Los feminismos en la encrucijada del punitivismo. Buenos Aires, Biblos.