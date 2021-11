–

De parte de Memoria Libertaria November 14, 2021 10 puntos de vista

Levante/Alfons Cervera

Art铆culo recordando los inicios de las radios libres. Con especial menci贸n a Radio Klara.

Era una mezcla confusa de palabras y ruidos. Hab铆a m谩s interferencias que un tel茅fono pinchado por la polic铆a. Pero ah铆 estaban. Desafiando legislaciones que como siempre favorec铆an a los poderosos. En un piso de Moncada se las apa帽贸 un grupo de amigos libertarios para lanzar al aire la primera emisora valenciana de radios libres. Luego estuvieron en la sede que ten铆an los jubilados de la CNT en la calle Garrigues de Val猫ncia. Despu茅s ya se asentaron cerca de la Avenida del Oeste. Y ah铆 contin煤a Radio Klara, 芦emissora lliure i llibert脿ria禄, como sigue defini茅ndose desde aquel lejano mes de marzo de 1982. La primera entrevista que me hicieron con motivo de la publicaci贸n de mi primera novela (1984) fue en esa casa de la radio que sigue siendo la m铆a de toda la vida. Creo recordar que esa entrevista la hac铆an Juan Calabuig y otro colega y nunca se me va a olvidar aquel rato tan hermoso despu茅s de tanto tiempo. S茅 que hasta ahora mismo son muchos los nombres que han hecho realidad aquella primera y fant谩stica aventura radiof贸nica, alguno de ellos, como Jose Montoro, amigo imprescindible, siempre anclado a su poes铆a como arma de eso tan raro que se llama futuro. Pero los primeros nombres que conoc铆 fueron los de Manolo Gallego y Aniceto Arias y, aunque no s茅 si ten铆an relaci贸n con la radio, las agendas que sacaba como impactantes grafitis en blanco y negro F谩tima Santos. Pocos premios me han dado en la vida, pero aqu铆 tengo, en sitio de honor, el que en alg煤n aniversario me concedi贸 la gente de esa radio cabezona y felizmente insobornable.

Hizo senda por aquellos a帽os ochenta Radio 3, la emisora 芦progre禄 de RNE. De ah铆 bebimos mucha gente a la que nos chiflaba la radio. Yo mismo anduve colaborando desde Val猫ncia durante un a帽o en el programa El ciempi茅s, que dirig铆a Jaime Romo y contaba con un equipo fuera de serie. Esa senda, con Radio Klara a la cabeza, se llenar铆a de peque帽as emisoras que parec铆an de juguete. En cada esquina se abr铆a una posibilidad de romper una lanza a favor de discursos alternativos. No resultaba f谩cil, claro que no. La inversi贸n econ贸mica no era para echar cohetes, pero lo dif铆cil era conseguir una m铆nima plantilla que hiciera posible una cierta continuidad en la programaci贸n. Misi贸n casi imposible. Pero ah铆 est谩bamos. La Transici贸n hab铆a acabado y exig铆a sus reglas estrictas para el consenso. El disenso necesitaba espacios para salir de la invisibilidad. La radio era una manera de encontrar esa salida. Aunque fueran radios m谩s pobres que algunos personajes de Charles Dickens.

All谩 por el a帽o 1983 un peque帽o grupo de culos de mal asiento urdimos una de aquellas aventuras. Mi amigo Joan Garc铆a se invent贸 el nombre: R脿dio Piula. Si se r铆en ustedes me ver茅 obligado a blasfemar y los de Vox me llevar谩n a los tribunales. En un bajo de la casa de Rafa Jorge, en La Pobla de Vallbona, montamos la emisora. Yo me encargaba de un programa: La Tartana de l鈥橢staci贸. Nada menos: un nombre como para triunfar en los Premios Ondas. Pero han de saber que me escrib铆a los guiones como si fueran para una emisora profesional. Y que con Flor Sania, Susi March, el mismo Joan y otra gente que lo hac铆a posible levant谩bamos un tiempo de radio, rabiosamente humilde, que nunca he olvidado. Habl谩bamos de todo y nos lo pas谩bamos bien, que es una buena manera, entonces y ahora, de ir a contracorriente y a contratodo.

De todo han pasado tantos a帽os que parecen siglos. Veo muy poco a mucha de aquella gente. La verdad es que a nadie. Y hoy la recuerdo porque el otro d铆a, al remover cajas de escrituras antiguas buscando las cr贸nicas viajeras que escrib铆 y public贸 este diario durante varios a帽os, me encontr茅 con aquellos viejos guiones que escrib铆a para una radio de las que entonces se llamaban piratas para no nombrarlas como lo que eran en realidad: libres. Hac铆a tres copias poniendo entre los folios papel carb贸n en la Olivetti. Estaban las hojas en una carpeta azul, de esas que se cierran con gomitas el谩sticas. La abr铆 y ah铆 estaban los papeles amarillentos de hace casi cuarenta a帽os. Esos papeles finos, algunos de colores, fr谩giles como la inocencia de los d铆as felices. Volv铆 a cerrar la carpeta azul. El tiempo impone su mec谩nica, como el mar en un poema de Pere Gimferrer, uno de los mejores que he le铆do en mi vida: Oda a Venecia ante el mar de los teatros.

Aquellas viejas radios siguen existiendo. Unas en la realidad, como Radio Klara. Otras, en ese tiempo antiguo que nunca nos abandona. En La Pobla de Vallbona y para todo el Camp de T煤ria hubo una vez una de esas libres y entra帽ables radios que se llamaba R脿dio Piula. No ganamos ning煤n premio, claro que no. Pero disfrutamos como si los hubi茅ramos ganado todos. Esta columna es una muestra de que el mejor premio es guardar de lo que fuimos e hicimos una memoria felizmente agradecida. Eso mismo, la gratitud infinita a aquellas radios invisibles y en especial a mi amigo Joan, que en la Serran铆a llamamos Juanjo, es esta columna. Y c贸mo no, vida eterna a Radio Klara. Y libertaria, claro. Sobre todo libertaria.

https://www.levante-emv.com/opinion/2021/11/14/radios-59495905.html