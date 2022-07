–

De parte de La Corda July 21, 2022 53 puntos de vista

Per no oblidar les persones preses i seguir suportant l’estiu, desde La Corda hem organitzat 3 sessions de “cine kinki”, al local del Sindicat d’Habitatge de Reus (el dimarts 26 de juliol, el dimarts 9 d’agost i el dimarts 23 d’agost), sempre a les 20’00 del vespre. Hem escollit diferents pelicules que ens han semblat interessants per a passar una bona estona i generar una mica de debat sobre “la delinqüència”.

Cada sessió val 3€ amb crispetes incloses! Hi haurà una petita barra amb begudes i el més important…. aire condicionat!

Ens veiem al Sindicat d’Habitatge de Reus el proper dimarts! Deprisa, deprisa!