De parte de La Corda December 7, 2021 65 puntos de vista

Compartimos aquí unas líneas de la ultima carta de Juan “El Alemán”, compañero preso en aislamiento en la cárcel de Estremera (Madrid). Recordamos que hace poco al compa le metieron 5 años mas de talego, tal como contábamos en la ultima publicación suya: https://lacorda.noblogs.org/post/2021/08/17/hay-algo-mas-importante-incluso-que-la-libertad-la-dignidad-mas-cartas-desde-prision/ Debajo de esta carta está su nombre completo y dirección por si alguien quiere escribirle.

Hola kamarada!

A lo mejor te preguntarás porque tienes el privilegio de recibir tantas cartas de este dinosaurio Rex jajajajja es coña. Pero es cierto que me gusta escribirte… porque igual que lxs amigxs hay que ganárselos tu me has ganado con tus letras que siempre dicen algo y me conectan con el mundo. Por ejemplo, me gustó que me contaras vuestra participación en la jornada en el Vasco. No lo puedes llegar a saber, pero a mi estas cosas me llenan y me hacen ver que algo se mueve fuera, aunque sea poco y lento.

Cierto es que cada persona se expresa de un modo distinto, y yo soy claro como el agua transparente. Muchos han olvidado que si se nos da papel para limpiarnos el culo y podemos ver la tele, es gracias a todos los que sufrimos lo que no te puedes ni imaginar en su día. Muchos muertos por las drogas o asesinados por los carceleros. Cuando tu denuncias un abuso o cualquier anomalía estás ayudando a todxs y cada unx de tus kamaradas.

Sobre los grupos de la calle como tu me dices hacéis lo que podéis. Créeme que si no fuera así, no te escribiría. Pero yo he puesto mi confianza en vosotrxs porqué sé que lo hacéis todo de corazón, conciencia y espíritu.

Pues sí que estuve en cárceles de Catalunya. En la Modelo en 1985, primer grado. En Lleida 1987-1990, primer grado. Brians I, Quatre Camins… En aquella época estaba aun parte de la COPEL… Abogadxs y muchísima gente apoyándonos en todos los sentidos. Ahora hay muchas limitaciones, tanto aquí como fuera. Y estoy de acuerdo contigo que a fuera la peña se preocupa mas por su bienestar personal que por un bienestar colectivo, y que cuesta encontrar compromiso y constancia. Y es que en realidad lo que pasa en estos campos de exterminio hoy en día (pasotismo, conformismo, poca rebeldía…) es un espejo de lo que abunda en la calle.

Ya te dije que tienes mi permiso para publicar lo que quieras de lo que escribo… pues claro listillx jejjejeje estamos al fin y al cabo en el mismo hoyo. Y pon mi nombre sin cortarte ni un pelo ¿ok?

Sobre el teléfono que nos facilitasteis de la expo de Nuria Guell, no conseguí poder hablar ni una sola vez. Siempre se ponía el contestador automático. Solo me autorizaron uno de los dos números. Y la verdad, me jodió bastante no poder hablar, porque tenia mucho que decir sobre estas cloacas.

Ya he cenado y han cerrado la celda. Estoy aquí de nuevo con mi intimidad porque sigo con el FIES y no puedo vivir con nadie, y la verdad que a mi ya me va bien estar solo. Ahora estoy preparando una denuncia ante el Colegio de Médicos por la dejadez brutal que hay en este talego.

En este modulo nos meten, según ellxs, a lxs presxs mas conflictivos. Y las condiciones aquí son aun peor. Esto no lo van a sacar por la tele. Cuando sale algo por los medios siempre son los módulos de respeto, donde hay las mejores condiciones, y están llenos de violadores, chivatos y sumisos.

Aquí dentro hay mas móviles que en la calle jajjajaja Y ya te puedes imaginar quien los mete. Después de una investigación cazaron a 5 carceleros introduciendo drogas y móviles, que a ellos les cuestan nada, y aquí se venden por 300 euros. Y no exagero.

Hecho de menos recibir carta tuya. Porque aquí dentro pillar correo es como soñar que no hay rejas. Saludos a lxs demás y un abrazo para ti, que con tus ideas inspiras algunos de los paisajes de este accidentado viaje…

Resistimos.

Para escribir al compañero: