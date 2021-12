–

La C谩mara Federal recort贸 la responsabilidad del entorno de Mauricio Macri y s贸lo sostiene acusaciones a los integrantes del grupo 鈥淪uper Mario Bros鈥. Tambi茅n se libr贸 Susana Martinengo.

Por N茅stor Esp贸sito @nestoresposito

La C谩mara Federal porte帽a destroz贸 la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos: revoc贸 el procesamiento del ex jefe de la AFI Gustavo Arribas, redujo la acusaci贸n contra su ex n煤mero dos, Silvia Majdalani, a s贸lo un 鈥渋ncumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico鈥, ratific贸 que sobre Dar铆o Nieto, el secretario de Mauricio Macri (a quien no mencion贸 ni una vez en el fallo) no hay pruebas suficientes de la comisi贸n de un delito y hasta desproces贸 a la encargada de documentaci贸n presidencial Susana Martinengo.

La C谩mara eligi贸 esa v铆a, por cierto menos escandalosa que la nulidad de toda la causa, para reducir a una expresi贸n m铆nima la investigaci贸n. Fue necesario que la causa pasara a Comodoro Py para que lo que se inici贸 como un expediente con ribetes de esc谩ndalo quedara apocado a la travesura de un grupo de aventureros y cuentapropistas de la inteligencia que trabajaron por su propia iniciativa e intereses.

El tribunal entendi贸 que 鈥減or el momento鈥 no existen pruebas suficientes de la existencia de una asociaci贸n il铆cita. Y, al delimitar las acusaciones a los esp铆as cuentapropistas estableci贸 una l铆nea de corte varios escalones debajo de Macri. Ello, en los hechos, blinda al ex presidente de cualquier posibilidad de imputaci贸n.

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi descartaron de momento 鈥渓a existencia de una asociaci贸n il铆cita abocada a influir en la situaci贸n pol铆tica, social y econ贸mica del pa铆s鈥. El fallo lo reitera, por las dudas: 鈥淎 nuestro criterio, en funci贸n de la prueba reunida hasta el momento, no se encuentra corroborada la existencia de una asociaci贸n il铆cita para realizar actos de espionaje ilegal鈥. Menos a煤n, subraya que 鈥渢ampoco se ha podido tener por comprobada la finalidad de incidir en la situaci贸n econ贸mica, pol铆tica e institucional del pa铆s鈥.

De los casi 40 imputados que llegaron a esta etapa con procesamientos s贸lo diez continuar谩n en esa situaci贸n. Son, en esencia, los integrantes del grupo de WhatsApp S煤per Mario Bros y dos agentes de inteligencia vinculados con el Servicio Penitenciario Federal. De los dem谩s, ninguno fue sobrese铆do, pero tampoco parecen estar en riesgo de que las acusaciones se profundicen.

Cierto es que la C谩mara rechaz贸 los planteos de nulidad que amenazaban con desterrar de la faz de Comodoro Py a la investigaci贸n. Ese fallo fue pronosticado hasta el lunes, pero ante las sucesivas cr铆ticas y recusaciones por supuesto adelantamiento de criterio y temor de parcialidad, los jueces optaron por una salida intermedia: la causa sigue viva, pero en severa crisis respiratoria y sin asistencia para mantener los pulmones en funcionamiento.

Sobre Dar铆o Nieto (hoy legislador de la Ciudad de Buenos Aires), los jueces sostuvieron que pese a su cercan铆a con Macri y a que aparece mencionado por Martinengo en charlas con los esp铆as 鈥渃uentapropistas鈥, los elementos recabados durante m谩s de un a帽o no alcanzan para incriminarlo.

鈥淎 la fecha, con las pruebas incorporadas, no ha sido posible demostrar que el imputado hubiera requerido o divulgado informaci贸n en los t茅rminos sugeridos por los acusadores particulares, raz贸n por la cual tambi茅n en este caso deber谩 profundizarse la encuesta鈥.

La falta de m茅rito de Nieto necesitaba tambi茅n el desprocesamiento de Martinengo. As铆 fue.

鈥淓l auto de procesamiento dictado respecto de Susana Martinengo luce prematuro, raz贸n por la cual nos inclinamos por decretar un temperamento expectante a su respecto, a los fines de profundizar la investigaci贸n鈥.

El fallo ratifica los procesamientos de piezas menores del rompecabezas: Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio S谩ez, Facundo Melo, Leandro C茅sar Araque, Emiliano Federico Matta, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano. Pero deja a salvo a los personajes de mayor relevancia dentro del esquema de inteligencia ilegal: Gustavo H茅ctor Arribas, Mar铆a Bel茅n S谩ez, Mart铆n Terra, Mariano Ignacio Flores, Daiana Romina Baldasarre, Jorge Ochoa, Javier Esteban Bustos, Jonathan Ezequiel Nievas, An铆bal Rolando Meza, Mat铆as Gregorio Fern谩ndez, Sebasti谩n Alejandro Siri, Oscar Atilio Lema, Miguel 脕ngel Perrota, Fernando Carra, Emiliano Blanco, Juan Sebasti谩n De Stefano, Mariano Ruda Bart, Bernardo Miguens, Dar铆o Emiliano Picabea, Fernando Gustavo Whaler, Sebasti谩n Alejandro Iglesias y Claudio H茅ctor Marcus, Denise Aya Tenorio, Mar铆a Mercedes Funes Silva y Susana Martinengo.

All铆 hay de todo: desde funcionarios pol铆ticos hasta esp铆as 鈥渄e l铆nea鈥, descripci贸n que abarca a los agentes de planta de la AFI, que vienen de gesti贸n en gesti贸n.

El fallo tambi茅n relativiza el espionaje a presos del gobierno 2003-2015 en las c谩rceles. Y beneficia a los acusados de haber dejado caer las grabaciones que con las que periodistas tropezaban cuando corr铆an por Palermo o aparec铆an an贸nimamente por debajo de las puertas de los despachos de Comodoro Py 2002. El fallo reconoce que 鈥渆sas escuchas son las que habr铆an terminado en manos de la legisladora Elisa Carri贸 y el fiscal Carlos Stornelli鈥.

Los camaristas replicaron: 鈥淓l problema es que, si uno acude a la resoluci贸n, r谩pidamente se puede advertir que aquella cuenta con conclusiones prematuras. (鈥) La legalidad de las escuchas obedeci贸 a una orden judicial dictada en ese sentido, que debe ser diferenciada del posterior uso que se hizo de los registros鈥.

