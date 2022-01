Las primeras elecciones municipales democráticas de España tras la muerte del dictador Franco se celebraron el 3 de abril de 1979. Justo un día después, el 4 de abril, desde un piso en el centro de Barcelona, entre las 9 y las 12 de la noche, comenzó a emitir Ona Lliure (también escrito como Onda Lliure), en el 91.5 MHz de la Frecuencia Modulada. Su primera emisión comenzó con un informativo-deformativo (así lo llamaron los locutores y locutoras) con música de fondo de la película Supermán, estrenada el año anterior. En Barcelona las elecciones le habían dado el triunfo al PSC-PSOE, con Narcís Serra a la cabeza como futuro alcaldable. La emisión de Ona Lliure comenzó con la siguiente locución:

“Sobre el nuevo consistorio nos informan nuestros corresponsales que, tras una serie de negociaciones, las listas para los nuevos cargos del ayuntamiento queda así: Alcalde, Juana la Loca; Delegado de Finanzas, el ladrón de Bagdad; Delegada de Cultura, Helena Francis…”, y así hasta completar la lista de los muy honorables candidatos y candidatas, sin olvidar al entonces President Josep Tarradellas, del que se decía que iba a montar en el Palau de la Generalitat un pub y un bingo para pasar el rato mientras llegaba el traspaso de las competencias. La información-deformación se completaba con una crítica al recentísimo accidente de la central nuclear de Harrisburg, en Estados Unidos, y una entrevista, muy seria, a objetores de conciencia.

La reacción no se hizo esperar. A pesar de que la Constitución Española no tenía ni medio año de vida y su artículo 20 reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, apenas dos semanas después de esta primera emisión, el 19 de abril, Ona Lliure fue clausurada sin mediar orden judicial, precintando la policía todos sus aparatos. La orden provenía del Ministerio de Cultura, cuyo titular era Manuel Clavero, miembro del Gobierno de la UCD presidido por Adolfo Suárez. Aquella orden de clausura establecía el “cierre por falta de documentación y autorización previa” (1).

Las primeras pruebas de emisión de Ona Lliure, previas a su salida al aire, se hicieron desde el Ateneu llibertari del Poble Sec. Sus artífices fueron estudiantes de periodismo de la Universitat Autònoma y a día de hoy es considerada como la primera radio libre de España. No obstante, se conocen dos experiencias previas: la de Radio La Voz del Pobre, en Madrid en 1976, cuyos integrantes fundarían después La Cadena del Water, y Radio Maduixa (Radio Fresa), en Granollers, también en 1976.

El nombre de radios libres venía de atrás, de las radios francesas e italianas, vinculadas al movimiento contracultural y a las protestas revolucionarias de izquierdas, como Mayo del 68 (2). En marzo de 1978 se celebró en París la Asamblea Internacional de Radios Libres, conocida como ALFREDO 78 (3). Activistas catalanes estuvieron en aquel encuentro y posteriormente surgiría Ona Lliure, que a pesar de sufrir la censura y diversas clausuras emitiría intermitentemente hasta 1980, cuando echó el cierre definitivo por mandato del Gobierno Civil. La revista Ajoblanco, en su número 31 de ese mes de marzo de 1978, se hacía eco de aquel encuentro en París con un artículo sobre “Las radios libres en Francia: las radios diferentes”.

Dos años después, también en marzo pero de 1980, Ajoblanco volvía a sacar a la calle un informe sobre las radios libres, en el que se contaba la peripecia del cierre por quinta vez de Ona Lliure, ahora en conjunto con la emisora de Campana de Grà cia (4). En la noche del 24 de enero de 1980 la policía, armada con metralletas, irrumpió en la emisora y detuvo a siete personas, hombres y mujeres, trasladándolas a los calabozos de la comisaría del barrio de Lesseps, donde pasaron la noche. El encargado de ordenar el cierre y detención fue José María Belloch Puig, gobernador civil de Barcelona y a la sazón padre del que sería después ministro de Justicia con el PSOE.

Con Ona Lliure como emisora decana se inició un fenómeno radiofónico hacia finales de los 70 que estuvo en auge durante toda una década, hasta 1989, sin nada que envidiar a las redes sociales actuales, dado que si algo definía a las radios libres era su espontaneidad, el carácter asambleario de sus componentes, la originalidad de los programas y la participación activa de los y las oyentes, a quienes se les cedía el micrófono en todo momento con el fin de que dieran a conocer sus historias, noticias, proyectos, campañas, denuncias…, haciendo así patente el derecho universal no solo a estar informado, sino también a informar, en un feedback sin igual entre emisor y oyente. Abrieron a trancas y barrancas el derecho a la información que se establecía en la Constitución y que el mismo Estado no cumplía, dando voz a asociaciones vecinales, grupos sociales, colectivos, etc., todo acompañado de música en maketas de los nuevos grupos que conformaban lo que se daría en llamar la movida. Sirvieron, además, de promoción y reivindicación de las lenguas del lugar desde donde se emitía, con emisiones en galego, catalá, euskera, valenciá, aragonés o asturianu. La publicidad era mínima y muy local o no existía. Las emisoras subsistían económicamente mediante la aportación voluntaria de quienes las hacían posibles.

Como afirma Jordi López (5) , el contexto cultural y político en el que surgen estas radios libres se inscribe en la transición que va del declive de los viejos movimientos sociales de tradición marxista a finales de los 70, -de rígida estructura y fuertemente centralizados-, a la eclosión de nuevos movimientos como el ecologismo y el pacifismo –descentralizados y de asociación espontánea-, que encuentran en la radio una tecnología sencilla, económica y aplicable a pequeña escala, unida a demás a la efervescencia del fenómeno punk (el háztelo tú mismo) y a la campaña contra la instalación de las bases militares yanquis en territorio español y la entrada de lleno en la OTAN.

La campaña a favor del “NO” en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, celebrado en 1986, encontró una voz unánime de apoyo en estas radios libres por todo el estado español. Este fue uno de los factores (6) que hizo que el PSOE, plenipotenciario poder de aquellos tiempos, acabase con esta experiencia de libertad de expresión e información en democracia, contrariando lo manifestado en documentos tan serios como el Informe Mc Bride, un informe elaborado por la Unesco en 1980 que alertaba sobre el peligro del monopolio de los medios de comunicación y la existencia de barreras (tanto internas como externas a los medios) que impedían la libre circulación de la información veraz. El 18 de diciembre de 1987, tras numerosas detenciones y cierres de radios por todo el país, el gobierno del PSOE aprobó la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, la LOT, que eliminaba la figura de “emisoras educativas y culturales sin ánimo de lucro” e imponía fuertes sanciones (entre 50.000 y 10.000.000 de pesetas) a aquellas emisoras que emitieran sin licencia, concedidas a partir de entonces de manera muy restrictiva. En palabras de Pérez Martín, “cuesta, tras analizar estos puntos de la LOT, no considerarla una herramienta de represión política del movimiento de las radios libres y de apoyo a la iniciativa empresarial” (7).

Extremadura no fue ajena a aquel fenómeno de las radios libres. A mediados de junio de 1979 se celebró en Barcelona el I Encuentro de la Coordinadora estatal de radios libres, promovido por Ona Lliure, con presencia de miembros de todo el estado. No pudieron asistir colectivos de Extremadura, pero apoyaban el encuentro y pasarían a formar parte de la coordinadora que acababa de crearse (8) . Algunas de ellas comenzaron siendo radios libres y con el tiempo se convirtieron en radios comerciales. Aparte estaban también las conocidas como radios piratas, que emitían sin licencia pero tenían un claro objetivo comercial.

Aunque hay constancia de pequeñas emisoras en el Valle del Jerte, una de las radios libres pionera en Extremadura a principio de los 80 fue Radio Makuto, que emitía en la ciudad de Cáceres. Le siguieron otras dos radios claramente libres: Radio Chaqueta y Omega Radio, que empezaron a emitir sin licencia en 1983 y en poco tiempo alcanzaron una gran audiencia, a pesar de que su emisión, en FM, apenas alcanzaba un kilómetro desde la emisora.

Estas emisoras encabezaron el Colectivo Pro-Radios Libres Extremadura, que formó parte de la Coordinadora estatal de radios libres. En 1984 el colectivo extremeño publicó el primero de dos boletines (9) en el que se denunciaba el boicot al que eran sometidas Radio Chaqueta y Omega Radio en Cáceres por las emisoras comerciales, principalmente por Radio Ochenta y la SER de Cáceres. Estas emisoras emitían simultáneamente por diversas frecuencias, ocupando todo el espacio de las ondas, de modo que así acallaban a las radios libres y se convertían, en cierto modo, también en radios piratas, al ocupar frecuencias que no les correspondían. En el boletín se denunciaba la supuesta connivencia de estas emisoras comerciales con el gobernador civil de entonces, Juan Ramón Ramírez Piqueras, después Delegado de Gobierno en Extremadura, quien presuntamente hacía la vista gorda ante el avasallamiento de las emisoras comerciales.

El jueves 2 de febrero de 1984 la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la provincia de Cáceres, sin orden judicial ni ninguna otra, salvo la del Gobernador Civil, se presentó en la emisora de Omega Radio en Cáceres e hizo un informe sobre los objetos que allí había y las personas que estaban. La prensa regional, no obstante, dijo que la policía había clausurado Omega Radio, cosa que no era cierta. Radio Chaqueta había dejado poco tiempo antes de emitir debido a las coacciones recibidas, tanto por parte de las autoridades públicas como de las radios comerciales.

Fanzine Las Radios Libres en Cáceres.

Como se dice en el boletín del Colectivo Pro-Radios Libres de Extremadura, lo que más alegró a quienes estaban en Omega Radio en el momento del registro de la policía “fue las humanas palabras pronunciadas por uno de los polis acerca de esta emisora Omega Radio en conversación con los componentes de la misma: ¡Mi hijo también oye esta emisora cada sábado porque le gusta mucho y tengo que reconocer que a mí también!”. Una de sus frases más repetidas durante las emisiones era “¡Agítela antes de usar!”.

Poco después Omega Radio fue clausurada y se intentó abrir de nuevo otra emisora libre en Cáceres, Radio Tururú, sin que conste que finalmente lograra salir al aire.

Entre diciembre de 1983 y enero de 1984 comenzó a emitir en período de prueba otra Radio Libre en Coria, a cargo de quien fuera diputado por Extremadura Unida José María Rodríguez Santa. A pesar de que el proyecto contaba con el beneplácito inicial del alcalde de Coria y del gobernador civil de Cáceres, en febrero dicha emisora fue clausurada por orden de este último, sin previo aviso, generando una dura crítica de Rodríguez Santa, quien adjetivó la medida como un ataque a la libertad de expresión. Textualmente manifestó a los medios: “No sé si es que no tienen otra cosa de qué preocuparse más importante en Extremadura ciertas autoridades que sacar a la luz pública un tema intranscendente”.

El colectivo extremeño denunciaba en su boletín que mientras la SER y Radio 80 mantenían una actitud caciquil, otras emisoras de Cáceres fueron más comprensivas y ofrecieron las noticias referentes a la polémica de las radios libres de un modo mucho más objetivo, tales como RNE, Radio Cadena y Radio Popular.

Otras radios libres fueron Onda Oeste, de Montijo, emitiendo en 1986 desde un local en la calle Concepción Arenal, en la frecuencia 98.8 FM, con programas con títulos tan sugerentes como La aventura de leer, realizado por Antonia Gómez (bibliotecaria del pueblo, después archivera municipal) y Antonio Sánchez o Las mil y una tardes, realizado por Chema Álvarez, con música a cargo de Quini Guzmán. Constituidos sus impulsores en cooperativa, con escasa o ninguna publicidad comercial, no pudieron subsistir a los gastos de alquiler y luz y tuvieron que cerrar en 1988.

Componentes de Omega Radio.

Más emisoras que surgieron con el boom de las radios libres, pero con intención comercial y de ámbito muy local, fueron Radio Centro Montijo (radio pirata a cargo de Pedro Casero, Pedro Lennon), Radio Montijo, Costa Dulce de Orellana, Regional 1 de Villanueva de la Serena y otras similares. Cabe destacar también la aparición de algunas radios que se autocalificaban como libres o alternativas, pero que tenían un carácter claramente municipal, pues dependían de sus respectivos ayuntamientos, como Radio Navalmoral (Radio San Jorge) y Radio Trujillo.

La LOT, la nueva regulación que concedía licencias de modo cicatero (solo concedió dos a radios libres, una de ellas aún subsiste: Radio Klara), dejó en manos de las administraciones locales la gestión de muchas de estas radios. Las emisoras libres fueron reemplazadas por radios municipales que, en pleno auge del gobierno socialista en muchos pueblos, donde se estilaba el enchufismo más salvaje, hacían propaganda política y manipulaban la información, vetando a colectivos y voces contrarias al PSOE. Un ejemplo de aquella manipulación quedó patente cuando un grupo de personas, de diversos colectivos, ocupó Radio Universidad, la radio municipal de Montijo, entonces gobernado por el PSOE, en 1993. Aquella acción fue condenada por el gobierno civil con multas de 10.000 pesetas de las de entonces para cada participante. Era a la sazón delegada de gobierno Alicia Izaguirre, ya empleada a fondo en las cargas del 8 de marzo contra las trabajadoras en huelga de Induyco.

La última radio libre de que tenemos constancia en Extremadura subsistió hasta 1989. Se trataba de Radio Libélula, de Mérida, que emitía desde la primera planta del número 10 de la calle Alvarado, encima del Jazz Bar. Fue también cerrada por orden administrativa. Aquellos cierres vinieron acompañados de una criminalización de tales emisoras orquestada por diversos medios de comunicación, que le hacían el juego al gobierno y a la ley auspiciada por José Barrionuevo (luego condenado por secuestro y malversación de caudales públicos), entre los que destacó el periódico El País, con numerosos recortes de prensa en los que se tildaba a quienes ejercían el derecho a emitir libremente de bandoleros y piratas de las ondas.

Fueron una experiencia más de libertad, apoyo mutuo y autogestión. Como expresó en 1984 el colectivo Pro-Radios Libres de Extremadura, “si nacieron las radios libres es porque la sociedad actual las necesita, ya que el objetivo es el de cubrir el hueco que las emisoras comerciales jamás podrán llenar. Este hueco consiste en el acercamiento del medio con los oyentes, teniendo derecho a expresar las ideas, problemas o soluciones a conflictos urbanos que mediante la radio comercial las aleja (una) inmensidad, aparte de la existencia de una censura ética. No olvidemos que son empresas, como El Corte Inglés o Chocolates Elgorriaga. Lógicamente, con las radios alternativas, este problema no existe y todo es más fácil a la hora de comunicarnos por las ondas”.

Toda una declaración de principios.

NOTAS.

