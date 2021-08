–

De parte de Pozol August 28, 2021 214 puntos de vista

Queridos camaradas

Quiero darles la bienvenida al Campamento Zapatista a todos ustedes, especialmente a los compa帽eres que nos visitan desde Chiapas, que han atravesado el mar para encontrar lo

que nos asemeja, que han venido hasta tierra insumisa para escuchar, compartir y discutir con nosotres. Que nos traen m谩s de 25 a帽os de resistencia y de historia. Y que siguen poniendo el ejemplo ante el sistema hegem贸nico neo liberal, patriarcal y capitalista existente.

Su lucha, sus 茅xitos, nos dan fortaleza La traves铆a por la vida ha inspirado la creaci贸n de este espacio. Y les recibimos con mucho cari帽o.

En esta geograf铆a llamada Suiza, el coraz贸n del capitalismo se contin煤a con la tradici贸n neo colonial de explotar regiones enteras del mundo bajo una falsa m谩scara de neutralidad. Pero

tambi茅n hay qui茅n se imagina otro mundo, que lucha y se defiende, aqu铆 tambi茅n hay quien no se rinde, quien no claudica, quien no se vende

Porque a pesar de que nuestras condiciones son muy diferentes, nuestras luchas son las mismas. Contra el sistema patriarcal que nos asesina a las nosotras las mujeres, trans, personas inter y no binarias.

Contra este sistema y sus fronteras que nos dirige a una cat谩strofe ecol贸gica. Que nos obliga a migrar para luego castigarnos, para criminalizarnos.

Contra este sistema de muerte,

hay tambi茅n quien lucha por una vida digna, sin miedo.

Y este campamento tiene la intenci贸n de mirarnos, reunirnos, de conocernos, de tejer lazos.

Es una oportunidad para destacar lo com煤n, sin olvidar nuestras diferencias. Por que aqu铆 en Basilea tambi茅n se lucha y se resiste. Desde abajo y a la Izquierda

Camaradas, organic茅monos, Lleg贸 la hora.

Bienvenidos

