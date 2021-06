Zaragoza- Plz. Espa帽a 12h

Ainsa 鈥 Parking del Mes贸n de L麓Ainsa 12h

M谩s de un a帽o despu茅s del comienzo de la pandemia el deterioro de la sanidad p煤blica es cada d铆a mayor. Antes de empezar con el COVID ya estaba colapsada tras d茅cadas de recortes y privatizaciones. El personal sanitario, aplaudido hace unos meses, ahora est谩 agotado y desmoralizado.La mayor parte del dinero ha ido a parar a empresas privadas: vacunas, rastreadores, pruebas diagn贸sticas, f谩rmacos de dudosa eficacia y hospitales innecesarios, mientras permanecen cerradas miles de camas en hospitales p煤blicos.Otro tanto va a suceder con los Fondos Europeos: ir谩n a engrosar negocios privados y luego los pagaremos nosotros como Deuda.Ante las enormes listas de espera que producen muertes evitables por diagn贸sticos tard铆os (el 20% de los c谩nceres), lejos de reforzar la sanidad p煤blica, los gobiernos aumentan los contratos de las patolog铆as m谩s rentables con la sanidad privada.Los retrasos en la atenci贸n sanitaria p煤blica han llevado a mucha gente desesperada a hacerse p贸lizas con aseguradoras privadas. 脡stas, en 2020 han ganado m谩s dinero que nunca: 9.000 millones de facturaci贸n y once millones de clientes. Casi 1 de cada 4 personas tiene un seguro privado a nivel estatal.En las residencias de mayores, casi todas privadas y con condiciones penosas, se han producido casi la mitad de las muertes totales por COVID. Las denuncias de las familias por haber dejado morir a sus seres queridos son archivadas por los jueces.Mientras las patentes protegen los multimillonarios negocios de las multinacionales farmac茅uticas, los gobiernos no han adoptado medidas preventivas y de salud p煤blica b谩sicas como la actuaci贸n sobre el hacinamiento en viviendas y transportes, detecci贸n precoz y aislamiento de casos, etc.

En resumen:

Asistimos al desmantelamiento de la sanidad p煤blica y al saqueo de los fondos p煤blicos para que la empresa privada haga, m谩s que nunca, su agosto.No s贸lo se trata de un robo, sino tambi茅n de un crimen, porque lo pagamos con nuestra salud y nuestras vidas.Este ataque cotidiano a nuestros derechos se realiza al amparo de leyes estatales votadas por la derecha y la supuesta izquierda y con la complicidad directa de gobiernos de todos los colores pol铆ticos.

Solo la resistencia y la movilizaci贸n popular pueden poner fin a estos desmanes.

En defensa de la sanidad p煤blica: 隆fuera las empresas de la sanidad!