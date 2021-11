–

César Arakaki, militante del Partido Obrero, fue condenado a tres años y cuatro meses por su rol en las protestas contra la reforma previsional en diciembre de 2017. «A un sector de la política le interesa que vayamos presos. Macri espió a los familiares del submarino y sigue libre», dijo en diálogo con El Grito del Sur. Por Yair Cybel (El Grito del Sur).

Tres años y cuatro meses fue la condena con la que el juez del Tribunal Oral Federal 3, Javier Ríos, sentenció al militante popular del Partido Obrero César Arakaki por su rol en las protestas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional. Con otros tres años cargó Daniel Ruiz, también militante de izquierda (del PSTU). Ambas penas son de cumplimiento efectivo. ¿La causa que se les imputa? Intimidación publica y atentado contra la autoridad, dos figuras que a simple vista huelen a disciplinamiento de la protesta social, mientras que sobre Arakaki también pesa la acusación por lesiones contra el oficial de policía Brian Escobar. «Con esta condena lo que buscan es decirte no te manifestés o no hagas ninguna protesta porque te puede pasar lo que le pasó a Daniel Ruiz y a César Arakaki», dijo este último en diálogo con El Grito del Sur.

¿Cómo evaluás la sentencia del tribunal contra tu persona?

La verdad que me parece una tremenda injusticia, una locura. Pero esto tiene una orden política: ¿cómo puede ser que a cinco días de la elección el juez me condene a tres años y cuatro meses que es lo mismo que pide el fiscal?

¿Creés que existe un objetivo de disciplinamiento a la protesta social?

Por supuesto. Estamos viviendo el ajuste que hay, la crisis que hay, las movilizaciones. Y cada vez se van acrecentando. Con esta condena lo que buscan es decirte «no te manifestés» o «no hagas ninguna protesta porque te puede pasar lo que le pasó a Daniel Ruiz y a César Arakaki».

¿Qué argumentaba el fiscal en su contra?

El fiscal nos acusa de intimidación pública. Dice que fuimos a intimidar a los manifestantes, algo muy absurdo. ¿Cómo voy a ir yo a una manifestación a la que acuden 300 mil personas que piensan como yo, que esa ley era ajustadora para los jubilados, cómo voy a intimidar a esas personas? ¿Cómo voy a intimidar yo, siendo de un partido político, a mis propios compañeros que se movilizaron? Me parece totalmente absurdo. Además nos acusa de resistencia a la autoridad cuando los que empezaron la violencia fueron ellos, reprimiendo el día 14, cuando se suspendió la sesión por la represión y la cacería que hicieron. Hay hasta imágenes de policías gaseando a jubilados. Uno lo que hizo fue defenderse de tanta balacera, tantos gases y violencia. A los dos costados estaban reprimiendo, adelante y atrás estaban reprimiendo. Estas son las dos causas que comparto con Daniel Ruiz, pero a mí también se me acusa de agredir a un policía que cae en el medio de la manifestación por un piedrazo que le viene de costado. No quisieron averiguar de donde vino el piedrazo, pero quisieron acusar a Arakaki porque es el que estaba enfrente en una foto terrible que la pasaron por todos lados. Al policía yo no lo toco: lo hemos demostrado en los videos, rebobinándolos y pasándolos varias veces. El propio oficial se retiró de la querella y solo queda el fiscal acusándome. Y el juez dicta una sentencia de cárcel efectiva a una semana de las elecciones. Desde el año 83 han existido poquísimas causas de intimidación pública, es muy grave de lo que se me está acusando: una intimidación pública en una marcha donde van tus compañeros.

La pena sería de cumplimiento efectivo, pero tanto vos como Daniel ya estuvieron en prisión. ¿Cómo sigue ahora la causa? ¿Se disponen a apelar?

Yo estuve detenido 26 días en una cárcel común donde van chorros, narcos y estafadores. Ruiz estuvo 13 meses sin pruebas, lo tenían de rehén porque había problemas con el compañero Romero. Espiaron a su familia, está comprobado. Ahora la causa va a pasar a Casación, que se tiene que expedir en 40 días y después vamos a apelar. Yo tengo la posibilidad de ir nuevamente preso y en las condiciones en las que está hoy el sistema penitenciario: con un hacinamiento inhumano y un trato tremendo. Por eso la gente sale peor.

Hablabas de Sebastián Romero, que también carga con una acusación por participar en la movilización contra la reforma previsional…

Lo de él es peor porque lo muestran tirando pirotecnia hacia arriba, ni siquiera hacia un uniformado que estaba reprimiendo. Me parece una barbaridad: lo quieren presentar como si fuera un mortero de la guerra, pero ya sabemos cómo son los medios hegemónicos, que penalizan al que está protestando. Nosotros no fuimos a defender cualquier cosa, fuimos a protestar contra una ley que ajustaba a los jubilados.

¿Qué mensaje le darías a los jueces?

Es muy difícil que un juez sea objetivo en este país, pero les pido que si realmente aman la profesión que actúen como debe ser y que no sigan los lineamientos políticos. Esto le interesa a un determinado sector de los poderosos y de la clase política, que a nosotros nos juzguen y vayamos presos, cuando a los verdaderos delincuentes los conocen los mismos jueces: tuvimos un expresidente que voló un arsenal militar con un montón de víctimas, tenemos a otro expresidente que todavía tiene que dar explicaciones de por qué explotó un submarino y desaparecieron 44 tripulantes, que tiene que explicar por qué espiaba a los familiares de las víctimas. Es aberrante que se nos condene a nosotros por estar en una manifestación, defendiendo a los jubilados. Me parece totalmente injusto y se lo dije al juez en la cara.

