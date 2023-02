–

De parte de Nodo50 February 16, 2023 184 puntos de vista

La pol铆tica de paz del Gobierno de Gustavo Petro, que busca frenar la guerra en el pa铆s, en este departamento tiene sus altibajos

Carolina Tejada

Lo que evidencian las cifras es que, en el tercer trimestre de 2022 se empez贸 a desescalar la violencia generada por los grupos armados ilegales y sus impactos en la poblaci贸n civil, gracias a las iniciativas de di谩logo del nuevo gobierno. Sin embargo, la hist贸rica confrontaci贸n entre los armados, en otras regiones continuaron, y en algunos departamentos aumentaron los asesinatos de l铆deres y lideresas sociales.

Un pacto para cesar el conflicto

Seg煤n el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, luego de un seguimiento durante el mes de enero del 2023 al comportamiento del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de car谩cter Nacional, CFBTN, decretado entre el Gobierno Nacional y los grupos armados: la Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera, Coordinadora Guerrillera del Pac铆fico, el Estado Mayor Central; las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada ACSN; y, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, para Indepaz, en algunas regiones es m谩s evidente el efecto del cambio de gobierno y sus estrategias para frenar la violencia. En otras camina a paso de tortuga.

Las regiones en donde el cese ha tenido mayores frutos son el noroccidente, Norte de Santander y algunos municipios del Magdalena y del Valle de Aburr谩 en Antioquia. Y, est谩n aquellas regiones en las que persisten situaciones cr铆ticas, por la guerra entre grupos armados ilegales, principalmente en Arauca, Cauca, Nari帽o, Putumayo y sur de Bol铆var. Estas regiones en el marco del cese al fuego promovido a fin del a帽o 2022 e inicio del 2023, fueron v铆ctimas de acciones violentas que rompen con los acuerdos de cese al fuego. Estos hechos, seg煤n el Instituto, en su mayor铆a son de responsabilidad de las estructuras del Comando Coordinador de Occidente parte del Estado Mayor Central.

Las acciones de sicariato cuya movilidad insta a invisibilizar la responsabilidad de los determinadores de la violencia, se evidencia como la segunda modalidad m谩s recurrente. 鈥淟a violencia cr贸nica en ciudades capitales como Barranquilla, Cali y C煤cuta; y la realizaci贸n de acciones de intimidaci贸n para la disputa o ampliaci贸n de 谩reas de actuaci贸n como las amenazas recientemente conocidas en el Magdalena Medio por parte del Clan del Golfo/Autodefensas Gaitanistas鈥, afirma Indepaz, tambi茅n se presentan como parte del comportamiento en el marco del incumplimiento al CFBTN.

Durante enero de 2023, no se presentaron homicidios de personas en proceso de reincorporaci贸n, pero se presentaron 12 masacres y se registraron 29 hechos de violaciones. Los departamentos m谩s golpeados fueron Cauca con 12 casos y Nari帽o con cinco casos. 鈥淓l Estado Mayor Central est谩 relacionado en el 86% de los casos, siendo el Comando Coordinador de Occidente su estructura con la participaci贸n m谩s alta con un 58% del total de las violaciones registradas鈥 narra el Instituto y se帽alan a Cauca, Antioquia, Nari帽o, Arauca, como algunas de las regiones en donde el rompimiento del cese al fuego se cataloga como de alto impacto.

El caso de Arauca

鈥淎qu铆 no hay cese al fuego鈥 afirma Ferney Tique, l铆der de Arauca e integrante del Comit茅 Permanente de Derechos Humanos. Los grupos armados desde enero del 2022, no han cesado los combates, los hostigamientos y el asesinato de la poblaci贸n civil. La Mesa de Organizaciones C铆vicas y Populares de Arauca, MOCIPAR, ha insistido en que la violencia se mantiene, sin que las salidas propuestas por el gobierno nacional y departamental surtan efecto o sean consecuentes con el tipo de conflictividad que existe en el departamento.

Las organizaciones armadas que hacen parte en la regi贸n son, por un lado, grupos residuales y disidencias de las Farc-EP y, por otro lado, el Frente de Guerra Oriental del ELN, adem谩s del Ej茅rcito y la Polic铆a. Si bien, el cese al fuego finalmente no fue acordado entre el gobierno y el ELN, por lo cual no se incluyen dentro del an谩lisis de Indepaz, sobre el incumplido el CFBTN, s铆 ha existido un llamado desde las organizaciones sociales y la poblaci贸n civil, no solo al ELN, sino a todos los grupos armados para frenar la guerra y a avanzar en unos m铆nimos humanitarios, lo cual ha sido imposible.

En el marco de la navidad del a帽o pasado, el ELN en procesos de di谩logo con el gobierno nacional, expres贸 que entrar铆a en un Cese al Fuego Unilateral por la temporada, pero solo con 芦las Fuerzas Militares y de Polic铆a del Estado禄 lo cual implic贸 que la disputa territorial con el frente 10 de las extintas Farc se mantuviera latente. Solo en el a帽o de 2022, 356 personas fueron asesinadas en este departamento.

Por otro lado, la designaci贸n del nuevo gobernador, Wilinton Rodr铆guez del partido Cambio Radical, sobre quien recaen varias investigaciones, no ha ca铆do muy bien entre los sectores sociales. En un pronunciamiento p煤blico de la MOCIPAR, el pasado 13 de febrero, le recuerdan a Rodr铆guez: 鈥渓a necesidad de atender en la regi贸n las exigencias humanitarias de las comunidades y garantizar la vida de todos los araucanos, tener en cuenta a las comunidades ind铆genas y campesinas que por razones del conflicto se encuentran en medio del fuego cruzado鈥.

Adem谩s, le cuestionan que desde el gobierno departamental se est茅n utilizado los Puestos de Mando Unificado por la Vida, PMUV, para garantizar la continuaci贸n de la explotaci贸n petrolera con las empresas SIERRACOL ENERGY y PAREX, 鈥渓os PMUV, seg煤n circular externa del Ministerio del Interior del 3 de septiembre del 2022, son estrictamente para determinar acciones dirigidas a garantizar la vida de los ciudadanos araucanos, los liderazgos sociales y de DDHH鈥.

En asamblea permanente

Para Tique, la poblaci贸n araucana siempre ha sido propositiva ante las salidas del conflicto. 鈥淒esde a帽os anteriores hemos exigido garant铆as para la vida, para los liderazgos sociales de todos los sectores鈥, pero afirma que, estas garant铆as 鈥渘o las hemos logrado porque ni el gobierno regional, ni nacional han ofrecido las medidas necesarias y suficientes, que protejan los derechos colectivos. Necesitamos un gobierno garantista de los derechos fundamentales hacia una paz integral鈥.

Desde hace a帽os el movimiento social de la regi贸n radic贸 ante los otros gobiernos, un plan de vida del movimiento campesino, 茅tnico, c铆vico y popular, 鈥渟in respuesta alguna de querer instalar una mesa de interlocuci贸n para avanzar en las negociaciones. Creemos que el gobierno del cambio, tiene una oportunidad para avanzar en un plan de intervenci贸n social para Arauca, de la mano de las distintas plataformas sociales como MOCIPAR y las organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia鈥. Sin embargo, argumenta: 鈥淟a respuesta del gobierno ha sido dilaci贸n y poca concertaci贸n con el movimiento social. Se comprometi贸 a proteger, prevenir y garantizar vida y libertades al movimiento social a trav茅s de los PMUV y fue m谩s una noticia de prensa que resultados reales, en Arauca sigue la matanza鈥.

Por estas razones, en el marco de los avances de los di谩logos de paz y de la necesidad de avanzar en Arauca con un proceso territorial humanitario y de concertaci贸n por la vida entre los armados, la MOCIPAR se ha declarado en alerta y asamblea permanente. 鈥淣o s贸lo para respaldar las reformas del gobierno del cambio, sino adem谩s para convocar el m谩s amplio movimiento social, 茅tnico y popular en defensa de la vida, el di谩logo que conduzca al cese de fuego bilateral y multilateral verificable que desescale el conflicto armado en favor de la paz con justicia social y la permanencia digna en el territorio鈥 afirma el l铆der.

Adem谩s, se trazar谩n nuevas iniciativas y se seguir谩n apoyando: 鈥渓os di谩logos por la paz, pero con verdaderas garant铆as de protecci贸n y respeto por los diversos liderazgos. Estamos proponiendo la gesti贸n de un encuentro con altos funcionarios del gobierno nacional en procura de instalar la mesa de interlocuci贸n regional, a fin de que entre el movimiento social y el gobierno del cambio se construya un plan de intervenci贸n social para Arauca, alejado de la represi贸n militar y el aumento de la militarizaci贸n, medida hist贸rica de otros gobiernos que no ha funcionado, al contrario, ha sumido al pueblo araucano en una crisis humanitaria, social, econ贸mica y pol铆tica. Y, vamos a impulsar un nuevo foro regional: Paz, di谩logo y DDHH鈥.