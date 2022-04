–

Leyes Mordaza contra la cultura popular

El fascismo siempre odio la cultura, el arte, la educación…

Encontrado en las RRSS Pedro Gabilondo @PedroGabilondoP periodista: ‘Motin’ en la calle Loyola de Donostia porque los municipales han interrumpido a dos músicos ‘por no tener permiso’. En esta calle hay siempre músicos de distintos países y no creo que tengan permiso. La gente se ha arremolinado y ha dicho de todo a los guardias

Al final les han dejado una más, coreada por el público. Son ‘Arbasoak’ dos argentinos que llevan años aquí y cantan estupendamente en euskera. Éste ha sido el final del ‘incidente’ con gran ovación de los oyentes

4-4-2008 Caso sangrante en Bilbao: Violinista callejero. Multado y sin instrumento

Wei Mein, de nacionalidadad china, siempre con su violín, tocando en la calle, ganándose así la vida, y alegrando las mañanas, y las tardes, a los paseantes….

«La Policía me llevó esposado, me golpearon y me robaron el violín»