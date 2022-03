–

De parte de Indymedia Argentina March 19, 2022 5 puntos de vista

Las situaciones de casos particulares de vertederos que han sido noticias a nivel nacional por conflictos e impactos, son solo la punta del iceberg de un amplio conflicto que involucra a todo el archipiélago y que va más allá de una comuna en particular y que por lo demás, no puede seguir legitimándose errores, fracasos y malas gestiones que se han realizado históricamente por parte de municipios y gobierno, por lo mismo, diversas organizaciones y personas naturales de Chiloé han extendido una contundente carta a autoridades del nuevo gobierno de Gabriel Boric, al gobernador provincial, a las diversas seremías y alcandes, con el propósito de hacer partícipe a la sociedad civil en una mesa de trabajo que sea “vinculante” en cada etapa del desarrollo para nuevas iniciativas.

Uno de los puntos de discordia, es que el gobierno anterior a través de la SUBDERE, el día jueves 10 de marzo del 2022, transfirió $302.165.400 a la iniciativa de realizar un estudio que recomiende las mejores soluciones para la problemática de disposición de los residuos sólidos domiciliarios a petición de la Asociación de Municipios de Desarrollo Intercomunal de Chiloé.

Esta iniciativa incluye recomendaciones necesarias para la ejecución y cierre del actual vertedero Castro y su transformación a un sitio de disposición final para las 10 comunas del archipiélago con un nuevo modelo de recolección y acopio de los residuos.

Chiloé, 18 marzo 2022

Estimado Subsecretario del Medio Ambiente Max Estimado Gobernador Regional Patricio Vallespín

Estimadas

Delegada Presidencial Giovanna Moreira Almonacid Delegada Provincial Chiloé Mariela Núñez Ávila

Presidenta Asociación de Municipalidades de Chiloé Javiera Yánez Rebolledo

Estimadas(os) alcaldes de Chiloé: Quellón: Cristian Ojeda Chiguay, Queilen: Marcos Vargas Oyarzún, Chonchi: Fernando Oyarzún Macías, Ancud: Carlos Gómez Miranda, Castro: Juan Eduardo Vera Sanhueza, Quemchi: Luis Macás Demarchi, Dalcahue: Alex Gómez, Puqueldon: Pedro Montecinos, Quinchao: René Garcés, Curaco de Velez: Javiera Yáñez Rebolledo

cc: Seremi de Medio Ambiente Los Lagos Gobierno Actual, Seremi de Salud Los Lagos Carlos Becerra Verdugo, Consejeros Regionales Los Lagos Medio Ambiente: Francisco Reyes Castro, Alexis Casanova Cárdenas, Manuel Rivera Altamirano, Juan Cárcamo Cárcamo, Ricardo Kuschel Silva, Roberto Soto Escalona, Concejala Ancud Ruth Caicheo.

Junto con saludarles, nos dirigimos a Uds. frente a la reciente campaña propagandística de la exsubsecretaria María Paz Troncoso de SUBDERE el día jueves 10 de marzo del 2022, en que se transfirió

$302.165.400 a la iniciativa de realizar un estudio que recomiende las mejores soluciones para la problemática de disposición de los residuos sólidos domiciliarios a petición de la Asociación de Municipios de Desarrollo Intercomunal de Chiloé.

Esta iniciativa incluye recomendaciones necesarias para la ejecución y cierre del actual vertedero Castro y su transformación a un sitio de disposición final para las 10 comunas del archipiélago con un nuevo modelo de recolección y acopio de los residuos.

Nos gustaría recordarles que el vertedero Castro (sector Punahuel, borde entre las comunas de Castro y Dalcahue) tiene 27 años y en el año 2009 se llevó a cabo una declaración de impacto ambiental para el cierre y sellado de ese vertedero junto con el saneamiento de los afloramientos y acumulaciones de lixiviados con dos piscinas de manejo de lixiviados, etc. etc. Este plan nunca se cumplió y actualmente este vertedero Castro se encuentra con un

proceso de medidas provisionales desde el año 2020 (1) y un

proceso sancionatorio desde el año 2018 (2) que fue reiniciado en el 2021 debido al incumplimiento del programa de cumplimiento (Resolución SMA N°6, 22 octubre del 2021).

Todo esto es producto del “deficiente manejo operacional del vertedero, que produce malos olores, proliferación de vectores, posible contaminación de aguas subterráneas y aguas superficiales, riesgo de deslizamiento y de incendio, y con ello afectación de la salud de la población cercana a dicha instalación” (resolución SMA N°6, 22 octubre del 2021). El mal manejo incluía el problema de lixiviados que se observaron en el talud y en la base de la torta de los RSD, escurriendo por un canal de aguas lluvias hasta una piscina de lixiviados no impermeabilizada, lo que podría afectar las aguas subterráneas (SMA, resolución N° 1801, 11 septiembre del 2020) y consecuentemente los recursos hídricos.

Nuestra observación general a las “buenas noticias” de esta iniciativa de la Asociación de Municipios de Chiloé, es que se relaciona a la conflictiva situación geográfica de este vertedero, ya que no es el único insertado en un área de sacrificio que por años hemos estado denunciando. No olvidemos que el presidente Gabriel Boric mencionó en su discurso inaugural el 11 marzo del 2022 “no más zonas de sacrificio”.

El vertedero de Castro está dentro del radio de 1 ½ km, en el mismo sector acompañado por 4 vertederos industriales: en el mismo camino esta (a) Punahuel y (b) Punahuel-Resiter y en el lado norte de la ruta 5 están: (c) Corcovado (3) y (d) Aconser Mocopulli (ex Najar; al cual el 1 julio del 2021, la SMA formuló 2 cargos graves a este vertedero industrial por operar instalaciones sin contar con una RCA (4).

En la zona existen otros 2 vertederos industriales, el abandonado “vertedero Edison Bórquez Mansilla” y el “Edison Bórquez Mansilla” ambos con años de registro del 2012 (catastro nacional SPPC, SGS, MMA.gob.cl).

En total son 7 vertederos, operando desde los años 90, décadas durante las cuales estos vertederos no contaban con revestimientos (geomembrana o HDPE) de ningún tipo y durante todo este tiempo estos residuos (líquidos, lodos y sólidos) han percolado lixiviados hacia el río Puacura (drenando hacia el mar interior) y aguas subterráneas (conectadas a APR rurales) como en el área norte hacia el Estero sin Nombre que desagua al rio Grande, que a su vez drena hacia el rio Chepu.

Lo que ha ocurrido hasta la fecha con el “enterramiento de la basura” constituye un crimen ecológico que tendrá repercusiones a mediano y largo plazo que pone en riesgo toda forma de vida y que a futuro significará declarar inhabitable vastos sectores del archipiélago afectados por lixiviación de incalculables volúmenes de materiales letales que permanece bajo tierra. Todo lo que ha ingresado al archipiélago por décadas, permanece acá y termina bajo tierra o en el fondo del mar, materiales tan peligrosos como son los derivados del petróleo, pilas, baterías, material radiactivo como microondas, etc. etc.

Destacar que, a la fecha, muchas de las intervenciones en el manejo de residuos que se han hecho en el archipiélago, constituyen graves delitos y atentados contra la salud pública y daño al medio ambiente, de los que son identificables los responsables y culpables, que han actuado con impunidad. La actual Constitución de la Republica asegura a todas las personas: artículo 19, 8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La Constitución regula el medio ambiente como un derecho que se establece en favor de las personas. Esto es, para que todos los seres humanos que habitan en nuestro país puedan vivir en un entorno libre de contaminación.

Chiloé ya tiene vastas superficies de tierra y mar, destruidas, con daños irrecuperables, a menos que se detengan de inmediato los actos perversos de daños y se exijan trabajos de reparación. No solo el famoso “relleno sanitario” de Puntra El Roble sino también muchos otros “rellenos sanitarios” en Chile han demostrado incompetencia técnica y de gestión de manejo que han terminado en accidentes de lixiviados entre el 2014 al 2022 (5). Lleva a meditar que las decisiones tomadas por funcionarios públicos y sus empresas consultoras sin considerar la participación ciudadana y de organizaciones territoriales con anterioridad terminan siempre mal y no cumplen en soluciones sustentables realistas. No es suficiente predicar sobre una economía circular “verde” cuando los residuos industriales y los domiciliarios no reciclables y aquellos que aún no se reciclan que produce Chile han aumentado constamente en más de 30% en los últimos veinte años.

¿Por qué los países desarrollados pueden reciclar, reparar, reutilizar un 70% de sus residuos domiciliarios, mientras que Chiloé, pero también el resto de Chile ni siquiera recicla, repara, reutiliza no más del 10% de su basura? Estos millones de pesos deberían ser utilizados para soluciones viables de reciclaje y no para solucionarle el problema a ese vertedero sancionado e instalar allí mismo otro tipo de infraestructura que se encargue de la “disposición de residuos domiciliarios” en un sector ya décadas de años intoxicado que ha hecho vivir a las comunidades del sector en constante estrés por su salud.

Por lo tanto, solicitamos que se evalúe esta iniciativa con extremada cautela y urgencia ya que hace años que los municipios de Chiloé han demostrado una total falta de competencia y profesionalidad en este tema de disposición tanto de residuos industriales como municipales, gastando millones del patrimonio comunal en soluciones parches.

Exigimos, por medio de la presente, hacer partícipe a la sociedad civil en una mesa de trabajo que sea “vinculante” en cada etapa del desarrollo de esta iniciativa ya que tenemos suficiente experiencia con las negligencias de las instituciones públicas (municipios, autoridades sanitarias y medio ambientales, gobierno regional) que solo han perpetuado el enterrar la basura en recintos que debieron ser clausurados hace años.

Esperando una pronta respuesta Firman

PERSONAS NATURALES

Dra. Jenny Schmid-Araya (Investigadora científica).

Patricio Guzmán Soto.

Fernando Cárdenas.

Lorena Berrios (Activiste DDHH).

Antonia Piña.

Yassir Saa Castillo.

Karla Diedrichs Barrientos.

Isabel Quintana.

Diego Barahona.

Jennifer Linnebrink.

Andrés Lagarrigue.

Roberto Solís Nauto.

Jeroen Beuckels.

Dr. Peter E. Schmid.

Sara Montoya Jeldres.

Alejandra Troncoso.

Christian Soto.

Deisy Cona Seguel.

Alejandro Castro.

Jonathan Farrah.

Ida del Carmen Torres Ruiz, Presidente Junta de Vecinos N°42 Población Custodio Ampuero (Dalcahue).

Pablo Belmar.

Victoria Marin.

Pilar Mansilla.

Natasha Miranda Ojeda.

Luis H. Gómez M., Profesor Escuela Básica San Javier, Curaco de Velez.

Karin Andra Huenchunao Castillo, Presidenta Comité Independiente de Artesanos Newen y Profesora del Colegio Ambiental Ayelen.

Damian San Martin.

ORGANIZACIONES

CAC Dalcahue.

MUMS.

Movimiento Nacional Defensa Salud Mental.

Chiloé Libre de Saqueo Energético.

Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas.

Chiloé sin Basura.

CODEMA Chonchi.

Comité Artesanal y Cultural en el Archipiélago Artesanos del Arte.

Mesa de Trabajo No Más Vertederos en Mocopulli.

Agrupación para el Desarrollo Social, Ambiental y Cultural Mocopulli.

Unión Comunal de Junta de Vecinos Comuna de Dalcahue.

Comité de Adelanto Las Compuertas (Dalcahue).

Comunidad Wiñol Newen de Ancud.

Agrupación Medioambiental Aitué.

PJSchmid.com Scientific Consulting (OecoPolitico).

Colectiva Las Fieras de Ancud.

Colectiva Féminas en Acción (Dalcahue).

Chiloéactivo.

Colectivo Operación Rastrillo (Dalcahue).

Estudio Antü, tatuajes y piercings.

Colectiva Feminista Matriz de Ancud.

Comité Independiente de Artesanos Newen, Dalcahue.

Notas

1 Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) expediente SNIFA MP-043-2020

2 Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) expediente SNIFA F-041-2018

3 ver Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sitio SNIFA expedientes MP-031-2019 y MP-050-2020

4 Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sitio SNIFA expediente D-145-2021

5 ver sitio SNIFA, Superintendencia del Medio Ambiente