La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha anunciado que Delegaci贸n de Gobierno archiva los expedientes sancionadores contra las 3 afiliadas que encendieron botes de humo en la manifestaci贸n del 1潞 de Mayo en Val猫ncia. Adem谩s desde la organizaci贸n anarcosindicalista afirman que este archivo no va a hacerles dejar de reclamar la derogaci贸n de las leyes mordaza.

Seg煤n ha hecho saber CGT, las 3 personas que fueron notificadas de la apertura de expedientes sancionadores, por 鈥渉acer uso鈥 de botes de humo en la manifestaci贸n del 1潞 de Mayo que la organizaci贸n anarcosindicalista convoc贸 este a帽o en la ciudad de Val猫ncia, han recibido comunicaci贸n por parte de Delegaci贸n del Gobierno que 茅stos han sido archivados.

Desde CGT Val猫ncia recuerdan como sus afiliadas fueron rodeadas por miembros de la polic铆a en la calle de la Paz, en el transcurso de la manifestaci贸n del 1潞 de mayo de este 2022. El motivo de esta actuaci贸n policial fue que las tres personas hab铆an encendido unos botes de humo que conten铆an los colores de la bandera rojinegra, s铆mbolo de la organizaci贸n, 鈥渆n el propio contexto de la manifestaci贸n, guardando la distancia y las medidas de seguridad que dicho material requiere鈥 inciden desde CGT. Transcurridos tres meses de la identificaci贸n y la manifestaci贸n, en plenas vacaciones estivales, las tres personas recibieron en sus domicilios una multa por el importe de 601 euros cada una, en aplicaci贸n de la Ley de seguridad ciudadana seg煤n dice la denuncia. La organizaci贸n anarcosindicalista dej贸 claro desde un primer momento su 鈥渘egativa a pagar las multas por considerarlas totalmente fuera de lugar鈥 y anunciaban 鈥渆l inicio de todas las acciones necesarias鈥 para hacer frente a lo que consideraban 鈥渦na forma de represi贸n m谩s鈥 e indicaban que para el sindicato 鈥渆sta ley est谩 enfocada a evitar cualquier protesta o reivindicaci贸n en las calles鈥. Adem谩s las expedientadas explican 鈥渟iempre se mostraron decididas a llegar hasta el final, al saber que ten铆an la raz贸n y sobre todo a toda la CGT apoyando鈥.

Las afiliadas de CGT que fueron expedientadas apuntan 鈥渓a incongruencia que demuestra la Ley Mordaza tanto en su aplicaci贸n como en s铆 misma, dado que las personas que tramitan las sanciones porque ven indicios de infracci贸n, despu茅s las retiran por no verlos鈥 e inciden en que el archivo es 鈥渦na demostraci贸n m谩s de la arbitrariedad de la ley que queda al antojo de quien instruye los expedientes y de las fuerzas de seguridad del Estado que son quienes identifican a quien consideran鈥. 鈥淟a ambig眉edad en los motivos del archivo de los expedientes sancionadores evidencia la falta de veracidad de los hechos denunciados y demuestra el atropello que suponen las miles de multas impuestas por la Ley Mordaza que se habr谩n pagado voluntariamente por la trampa de reducci贸n del 50 por ciento de la sanci贸n de la multa en las que se renuncia a formular alegaciones鈥 denuncian las anarcosindicalistas.

CGT informa que a pesar del archivo de estos expedientes no van a dejar de 鈥渆xigir la derogaci贸n de las leyes mordaza y todas las medidas represivas encaminadas a acallar las protestas de la clase obrera y movimientos sociales ante la constante p茅rdida de derechos y poder adquisitivo que estamos sufriendo las trabajadoras鈥.

Arxiven l鈥檈xpedient sancionador contra les 3 afiliades de CGT per la manifestaci贸 del 1r de maig a Val猫ncia

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) ha anunciat que Delegaci贸 de Govern arxiva els expedients sancionadors contra les 3 afiliades que van encendre pots de fum en la manifestaci贸 del 1r de Maig a Val猫ncia. A m茅s des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista afirmen que aquest arxiu no els far脿 deixar de reclamar la derogaci贸 de les lleis mordassa.

Segons ha fet saber CGT, les 3 persones que van ser notificades de l鈥檕bertura d鈥檈xpedients sancionadors, per 鈥渇er 煤s鈥 de pots de fum en la manifestaci贸 del 1r de Maig que l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista va convocar enguany a la ciutat de Val猫ncia, han rebut comunicaci贸 per part de Delegaci贸 del Govern que aquests han sigut arxivats.

Des de CGT Val猫ncia recorden com les seues afiliades van ser envoltades per membres de la policia al carrer de la Pau, en el transcurs de la manifestaci贸 del primer de maig d鈥檃quest 2022. El motiu d鈥檃questa actuaci贸 policial va ser que les tres persones havien enc茅s uns pots de fum que contenien els colors de la bandera roig-i-negra, s铆mbol de l鈥檕rganitzaci贸, 鈥渆n el mateix context de la manifestaci贸, guardant la dist脿ncia i les mesures de seguretat que aquest material requereix鈥 incideixen des de CGT. Transcorreguts tres mesos de la identificaci贸 i la manifestaci贸, en plenes vacances estivals, les tres persones van rebre en els seus domicilis una multa per l鈥檌mport de 601 euros cadascuna, segons diu la den煤ncia, en aplicaci贸 de la Llei de seguretat ciutadana. L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista va deixar clar des d鈥檜n primer moment la seua 鈥渘egativa a pagar les multes per considerar-les totalment fora de lloc鈥 i anunciaven 鈥渓鈥檌nici de totes les accions necess脿ries鈥 per a fer front al que consideraven 鈥渦na forma de repressi贸 m茅s鈥 i indicaven que per al sindicat 鈥渁questa llei est脿 enfocada a evitar qualsevol protesta o reivindicaci贸 als carrers鈥. A m茅s les expedientades expliquen 鈥渟empre es van mostrar decidides a arribar fins al final, al saber que tenien la ra贸 i sobretot a tota la CGT secundant鈥.

Les afiliades de CGT que van ser expedientades apunten 鈥渓a incongru猫ncia que demostra la Llei Mordassa tant en la seua aplicaci贸 com en si mateixa, at茅s que les persones que tramiten les sancions perqu猫 veuen indicis d鈥檌nfracci贸, despr茅s les retiren per no veure鈥檒s鈥 i incideixen en qu猫 l鈥檃rxiu 茅s 鈥渦na demostraci贸 m茅s de l鈥檃rbitrarietat de la llei que queda a l鈥檃ntull de qui instrueix els expedients i de les forces de seguretat de l鈥橢stat que s贸n els qui identifiquen a qui consideren鈥. 鈥淟鈥檃mbig眉itat en els motius de l鈥檃rxivament dels expedients sancionadors evid猫ncia la falta de veracitat dels fets denunciats i demostra l鈥檃tropellament que suposen els milers de multes imposades per la Llei Mordassa que s鈥檋auran pagat volunt脿riament pel parany de reducci贸 del 50 per cent de la sanci贸 de la multa en les quals es renuncia a formular al路legacions鈥 denuncien les anarcosindicalistes.

CGT informa que malgrat l鈥檃rxivament d鈥檃quests expedients no deixaran 鈥渄鈥檈xigir la derogaci贸 de les lleis mordassa i totes les mesures repressives encaminades a fer callar les protestes de la classe obrera i moviments socials davant la constant perduda de drets i poder adquisitiu que estem patint les treballadores鈥.