De parte de SAS Madrid June 24, 2021 23 puntos de vista

De acceso libre, el proyecto incluye 8.533 fotografías de 385 autores de todas las comunidades autónomas. Una plataforma ve la luz a modo de cápsula del tiempo que será conservada y custodiada por la Universidad de Alcalá.

Imaginen la posibilidad de paralizar un país y poner a buena parte de sus documentalistas a trabajar sobre un mismo tema. La idea, extravagante y distópica antes de la pandemia, se hizo real aquel 15 de marzo de 2020. Un batallón de profesionales del fotoperiodismo, convenientemente pertrechados, salieron de sus madrigueras para contar lo que pocos veían.

Aquel día se disparó la primera foto de un carrete colectivo que no ha dejado de revelar lo que nos duele. Ahora, cuando parecemos vislumbrar los estertores de la pandemia, una selección de todas esas instantáneas quedarán conservadas en la Universidad de Alcalá de Henares. Lo harán en el llamado Archivo Covid, la mayor memoria visual colectiva de libre consulta sobre la crisis de la covid-19 en España.

En concreto se recogen 8.533 fotografías de 385 autores de todas las comunidades autónomas. Un crisol fotográfico que se ha propuesto no olvidar, como una cápsula del tiempo que nos recuerda el dolor que fuimos, la incomprensión y el miedo de aquellos días. También la solidaridad, el sentido de pertenencia y el orgullo de nuestra sanidad pública.

Fue en aquellos primeros compases pandémicos cuando el fotoperiodista Santi Palacios empezó a barruntar lo que ahora es una realidad. Así detalla a Público el germen de este Archivo Covid: “Durante los primeros días los periodistas no pudimos apenas trabajar, era imposible acceder a hospitales, morgues, cementerios, residencias… No estábamos viendo la peor consecuencia de la pandemia, que era la muerte, y esto a nivel periodístico es un desastre”.

A esa imposibilidad inicial de poder trabajar, Palacios añade otras causas que terminaron por desencadenar el proyecto: “Pensé también en la cantidad de autores y autoras que no encuentran en la industria un lugar que absorba las imágenes que producimos, por no hablar de la caducidad de las mismas, parece que hay pocas excusas para pedirle a alguien que mire una instantánea hecha hace 24 horas, algo que contradice el propio sentido de la fotografía, que nace con vocación de perdurar”.

En efecto, buena parte de aquellas sesiones maratonianas de tantos y tantos fotoperiodistas quedaron, tras los descartes editoriales, almacenadas en discos duros. Teras y teras de archivos que ahora pueden ser consultados y que nos permiten ver con otros ojos lo vivido. “Necesitamos espacios que den visibilidad a historias que muchas veces no quedan suficientemente visibilizadas, espacios que hagan perdurar esas historias para que la audiencia pueda reflexionar más allá de la línea editorial que les imprime un contexto de breaking news”.

Tras el fogonazo inicial de Palacios, la idea fue tomando forma de la mano de un amplio colectivo de profesionales de la fotografía y el vídeo documental. Expertos como Sílvia Omedes y Chema Conesa, en labores de edición, o como la periodista y documentalista Ana Palacios al frente de la gestión del archivo. Un plantel en el que se fueron integrando los diferentes fotoperiodistas que han tenido a bien reunir sus trabajos bajo un mismo paraguas, conservando, eso sí, todos los derechos de explotación.

Es el caso de María Senovilla, que decidió cubrir con su cámara la llamada Operación Balmis, por la que se desplegaron unos 1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para luchar contra la propagación del coronavirus. Parte de aquella cobertura se puede ver ahora en Archivo Covid, un registro que le planta cara a ese olvido tan nuestro que parecen pregonar estos tiempos efímeros.

“Me interesa que este proyecto haya nacido con vocación de conservar a lo largo de los años nuestro trabajo, a fin de cuentas la fotografía digital es algo fugaz, el hecho de que una institución como la Universidad de Alcalá decida conservar, gestionar y albergar lo que ha supuesto la pandemia me parecía muy importante”, explica Senovilla. Y junto a esa “vocación de conservar”, otra no menos importante y que no siempre se tiene en cuenta, a saber; la de representatividad. “El Archivo Covid es una radiografía a nivel nacional, no está centrado en las grandes ciudades como suele pasar, sino que todas las provincias tienen un hueco en el registro, eso es algo muy valioso”.

Así se puede navegar por la colección de fotos

Archivo Covid no pretende ser un mero almacén de imágenes. La presentación busca, a través de un sencillo diseño visual, que los usuarios puedan encontrar aquello que desea conocer sobre la incidencia de la pandemia en nuestro país. El archivo permite, por medio de la navegación con búsquedas cruzadas (tiempo, localización, autor y grandes temas, en primera jerarquía), distintos resultados que no podrán descargarse, ya que los derechos de explotación de las imágenes pertenecen exclusivamente a sus autores.

Las temáticas principales cubiertas por los fotoperiodistas son: la gran labor y los retos del sector sanitario, la tercera edad y la crisis en las residencias de mayores, la vida de los ciudadanos confinada y las ciudades vacías, la inactividad de sectores como la educación, la cultura, el ocio y el turismo, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, las protestas ciudadanas, la difícil gestión del incremento de fallecidos, y el duelo de las familias.

