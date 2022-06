–

De parte de ANRed June 28, 2022

Arcoiris es una niña de 6 años que vivía en la Ciudad de La Rioja y que a los 2 años de edad reveló los abusos sexuales que venía sufriendo por parte de su abuelo paterno. En estos cuatro años los abusos no cesaron y su madre viene reclamando al Poder Judicial de La Rioja acciones de protección efectiva. Ante las informaciones confusas en torno al paradero de la niña desde el Equipo Justicia por Arcoiris convocan a conferencia de prensa mañana miércoles 29 de junio a las 11:30 horas en el auditorio de ATE nacional, ubicado en Belgrano 2527, para aclarar la situación de protección y judicial. “Arcoiris no está perdida ni escondida. Está junto a su mamá Delfina, a resguardo con domicilio reservado por orden judicial, ya que en La Rioja no se le garantizaron las medidas para proteger la integridad emocional, física y sexual de la niña. Delfina Silva Zarranz, estuvo y está acorde a derecho, a disposición de la Justicia”, explica Gisell Videla del Equipo Justicia por Arcoiris. Por ANRed

Elida Barrera, abogada de Delfina y su hija en La Rioja denunció “persecución judicial” a ella y a profesionales especializadas en abuso sexual. Esta situación tomó estado público a partir del allanamiento al domicilio de la periodista Manuela Calvo con orden de secuestrar elementos “relacionados o que mencionen de manera expresa al caso Arcoiris”. Otros allanamientos se dejaron sin efecto “a partir del repudio y las solidaridades que despertó la persecución a Manuela”, señala Ivana Galdeano del Equipo Justicia por Arcoiris.

En la conferencia de prensa participarán entre otras, Aldana Ros, abogada de Delfina (madre de Arcoiris) en Buenos Aires; Dora Barrancos, historiadora feminista y asesora del presidente Alberto Fernández en temas de género; las legisladoras Mónica Macha y Romina del Pla, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad e integrante de la Comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación respectivamente; Yama Corín, madre protectora e integrante de la agrupación Mundanas y, como especialistas en la temática de abuso sexual en las infancias, Marita Beatriz Mûller, psicóloga y titular de la asociación civil Salud Activa y Liliana Hendel, periodista, psicóloga y cofundadora de Red Par.

Luego de intensas gestiones tomó intervención en las causas judiciales la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación Marisa Graham. Además, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) emitió un comunicado oficial en el que solicita a la justicia riojana que “se respeten las obligaciones internacionales comprometidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos”.

El pedido de protección a Arcoiris es acompañado por más de quinientas personalidades y organizaciones de todo el país, entre ellas la hermana Martha Pelloni y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo.