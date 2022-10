–

De parte de Nodo50 October 24, 2022 235 puntos de vista

El Reino Unido vive una situaci贸n de desgobierno pocas veces vista. La renuncia de Liz Truss, que estuvo apenas 45 d铆as como primera ministra, confirma un panorama desolador.

Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta

Liz Truss se mantuvo en el cargo apenas 45 d铆as. M谩s all谩 de su clara incapacidad para liderar al pa铆s en un contexto pol铆tico, econ贸mico y social extremadamente complejo, el principal problema, tanto del Reino Unido -en particular- como de Europa -en general-, es que lleg贸 la hora de administrar la escasez. Como dijo Emmanuel Macron hace un mes: la era de la abundancia se termin贸. La crisis derivada primero del Brexit, profundizada por la pandemia y agravada por la guerra de Ucrania, hace que sea pr谩cticamente imposible para un gobierno mantenerse en el cargo con 铆ndices de popularidad altos durante un tiempo considerable. El asunto es que el per铆odo de 鈥渓una de miel鈥 no solo se ha acortado, sino que, en muchos casos, directamente, ya no existe m谩s.

Horas antes de la renuncia de Truss, hab铆a dimitido su ministra del Interior, Suella Braverman, debido a un error administrativo propio de una amateur respecto de la crisis migratoria. Se trataba de la segunda renuncia en el gabinete conservador en apenas una semana. Un par de d铆as atr谩s, hab铆a hecho lo mismo el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, reemplazado por Jeremy Hunt. El gobierno tuvo que dar marcha atr谩s en las duras pol铆ticas fiscales anunciadas, lo que provoc贸 la renuncia de Kwarteng y la ca铆da estrepitosa en la popularidad de Truss. El propio Hunt, de 55 a帽os, sonaba como candidato a reemplazar a Boris Johnson en su momento, pero ya asegur贸 que no tiene ning煤n inter茅s en participar de la carrera para llegar al 10 de Downing Street.

En agosto, la inflaci贸n alcanz贸 su m谩ximo hist贸rico de los 煤ltimos 40 a帽os. Los economistas esperan que los aumentos de precios vuelvan a repuntar hacia finales de a帽o, augurando, adem谩s, que el Banco de Inglaterra deber谩 subir las tasas, lo que retroalimentar谩 el fen贸meno inflacionario. Reino Unido se encuentra entre las siete econom铆as avanzadas con mayor inflaci贸n del mundo, aunque es superada por Espa帽a y los Pa铆ses Bajos.

Como consecuencia de la crisis, los sindicatos se encuentran en pie de guerra. En el corto plazo, se espera que la Confederaci贸n de Sindicatos Brit谩nicos convoque a una huelga general masiva, lo que podr铆a significar la m谩s importante y multitudinaria desde las protestas de los mineros, en el per铆odo 1984-1985.

La falta de liderazgos pol铆ticos claros es tan grande que hasta Boris Johnson, que debi贸 renunciar y salir por la puerta de atr谩s hace poco menos de tres meses, suena nuevamente como candidato a volver a ocupar el cargo de primer ministro. Johnson cuenta con el apoyo necesario de m谩s de 100 diputados conservadores para disputar las primarias de su partido, aunque no est谩 claro a煤n si tiene la intenci贸n concreta de hacerlo. Lo cierto es que regres贸 al pa铆s el 22 de octubre, tras una estad铆a en el extranjero luego de su salida del poder, alimentando todav铆a m谩s los rumores de un probable regreso a los primeros planos de la pol铆tica brit谩nica.

Dentro de los Tories, el ex ministro de finanzas, Rishi Sunak, tambi茅n suena como el candidato con m谩s posibilidades de encabezar un nuevo gobierno, adem谩s de Jenny Mordaunt, la ministra de Relaciones con el Parlamento. La cadena BBC se pregunt贸 luego de la salida de Truss: 鈥溌緾u谩l es la inaudita raz贸n por la que alguien -especialmente aquellos que quieren liderar el Partido Conservador brit谩nico- pretende ser primer ministro? Como est谩n las cosas, 驴es posible que alguien en sus cabales quiera lanzarse en una campa帽a semejante para obtener el puesto?鈥. La tentaci贸n por el poder puede ser demasiado grande, incluso cuando lo que hay para gobernar no se encuentra en condiciones 贸ptimas.

Por su parte, el l铆der del principal partido de oposici贸n, Keir Starmer, de los laboristas, exigi贸 que se celebren de inmediato elecciones anticipadas, ante la clara falta de representaci贸n pol铆tica existente entre los conservadores tras la salida de Johnson y agravada por la renuncia de Truss. En la misma l铆nea lo hicieron el Partido Verde y los Liberales Dem贸cratas. La primera ministra de Escocia tambi茅n reclam贸 una elecci贸n urgente: 鈥淓sto es un desastre de proporciones y es la gente quien est谩 pagando el precio. Es fundamental que el Reino Unido pueda elegir democr谩ticamente al pr贸ximo primer ministro鈥.

Las pr贸ximas elecciones, si se sigue el calendario electoral normal, reci茅n estar铆an previstas para 2024; los conservadores ganaron de manera abrumadora en 2019. Pero, a estas alturas, es casi imposible afirmar que el pa铆s pueda llegar a ese a帽o sin celebrar comicios con anticipados. De la misma manera que es muy sencillo asegurar, sin temor a equivocarse, que los resultados esta vez ser铆an muy diferentes a los de las 煤ltimas elecciones.

Liz Truss se convirti贸, por ahora, en la primera ministra de m谩s corta vida en la historia brit谩nica. Nada asegura que este dudoso r茅cord no pueda ser superado en el corto plazo. La crisis de representaci贸n que vive el Reino Unido no es diferente a la del resto de Europa, aunque tiene sus particularidades. Tras la muerte de la Reina Isabel II, la Commonwealth parece tener los d铆as contados e, incluso, la existencia misma del Reino como tal tambi茅n. Escocia celebrar谩, en octubre de 2023, un refer茅ndum para elegir sobre su independencia. La presidenta del Sinn F茅in irland茅s, Mary Lou McDonald, actual l铆der de la oposici贸n en Irlanda, se muestra convencida respecto de un pronto refer茅ndum para la reunificaci贸n irlandesa y la consecuente salida de la 贸rbita del Reino Unido.

Sin embargo, los problemas que tiene el pa铆s, por lo pronto, son bastante m谩s urgentes. Una guerra que no tiene muchas perspectivas de terminar en el corto -o, incluso, en el mediano plazo- y el invierno que se aproxima prev茅n tiempos turbulentos para Gran Breta帽a. Como cantaba The Clash en su disco editado en los albores de la explosi贸n punk, en 1976: 鈥淟ondres arde鈥.

*Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta / Foto de portada: Leon Neal 鈥 Getty Images.

Posts Relacionados

Comentarios