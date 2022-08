脕rea Metropolitana de Buenos Aires enferma / cuerpos de sacrificio / da帽o ambiental y da帽o de clase

Contaminaci贸n en los barrios: durmiendo con el enemigo

En las barriadas obreras del 脕rea Metropolitana de Buenos Aires se dan disputas con plantas industriales que presentan 铆ndices altos de contaminaci贸n y h谩biles estrategias para sortear las consecuencias del impacto ambiental y sanitario que ocasionan. Del otro lado, familias enteras que intentan dar pelea mientras hacen frente a enfermedades. Recorrida por los territorios de batallas silenciadas.

por Soledad Iparraguirre

ilustraciones: Martina C煤neo

14 de Julio 2022

Son restos de carb贸n de coque que contaminan Barrio Campamento, al este del municipio bonaerense de Ensenada, naci贸 hace poco menos de un siglo, cuando se constru铆a el puerto de La Plata. Los trabajadores se fueron instalando en carpas (de all铆 el nombre del lugar) que pasaron a ser mayormente casas de chapa. Copetro, la 煤nica productora de carb贸n de coque calcinado del pa铆s, se radic贸 ah铆 en el a帽o 80, con un permiso provisorio de Jorge Rafael Videla. El carb贸n de coque, subproducto de la refinaci贸n del petr贸leo derivado del Polo Petroqu铆mico Berisso/Ensenada, es utilizado en la industria del aluminio y el acero, cuya mayor parte se exporta. As铆, desde hace ya cuatro d茅cadas, los vecinos de Berisso y Ensenada conviven con un polvillo negro en sus hogares emanado por las chimeneas de la empresa.agua, tierra y aire. La planta produce sin descanso, ininterrumpidamente. Los vecinos juntan esos restos de holl铆n y llenan densos frascos de caf茅. El mismo negro y sucio polvillo que ingresa en sus casas y en sus pulmones.

Juan Carlos Bidegain es ge贸logo, miembro de la Comisi贸n de Investigaciones Cient铆ficas (CIC). En 2006 recorri贸 Campamento y realiz贸 un estudio que comprob贸 la existencia de part铆culas minerales respirables a partir de una t茅cnica de laboratorio de microscop铆a electr贸nica y 贸pticas de barrido. Esas micro-part铆culas ingresan en el organismo y, a partir de la deriva de los vientos, pueden viajar cientos de kil贸metros. En el estudio 鈥搉otoriamente silenciado- hall贸 material particulado a casi tres kil贸metros de Copetro.

colectivo Vecinos Contaminados por Copetro. Julieta Kolac es ingeniera agr贸noma e integraDefine a las zonas de sacrificio como 鈥渢erritorios altamente contaminados donde predominan actividades 鈥榩roductivas鈥 extractivas y contaminantes que afectan la calidad de vida da帽ando tanto nuestros cuerpos y psiquis como tambi茅n al ambiente鈥.

Nelva lleg贸 al barrio en 1968 y desde ese entonces vive en la hist贸rica calle Gaggino, -bombardeada el 16 de septiembre del 55 por la Revoluci贸n Libertadora-, a una cuadra de donde se instalara Copetro, acorazada tras un extenso muro anaranjado que dificulta la visi贸n de la planta. Cuenta que las patolog铆as familiares asociadas al aire enfermo que respiran se suceden de generaci贸n en generaci贸n. Los 煤ltimos estudios reflejan la 鈥渃apacidad pulmonar reducida鈥 de una de sus nietas. 鈥淒esde la empresa hasta nos han dicho que los ca帽os de escape de los autos contaminan m谩s que ellos. Son casi cuatro d茅cadas de vivir con el holl铆n permanente en la ropa, en la casa, en cada elemento que usamos en la cocina. Lo nuestro es un grito silenciado鈥, remarca desalentada.

Peligrosas

Ley de Radicaci贸n Industrial La, Ley 11.459, establece distintas categor铆as para los establecimientos industriales seg煤n el material que manipulen, elaboren y almacenen y la calidad o cantidad de sus efluentes al medio ambiente circundante, entre otros requisitos. Las empresas categor铆a 3 son consideradas peligrosas porque su funcionamiento constituye 鈥渦n riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la poblaci贸n u ocasiona da帽os graves a los bienes y al medio ambiente鈥. Por otra parte, el denominado NCA (Nivel de Complejidad Ambiental) es un c谩lculo que se realiza para determinar la categorizaci贸n de dichas industrias, teniendo en cuenta factores como las materias primas, los efluentes, los residuos, la zonificaci贸n, los riesgos al ambiente y a la poblaci贸n, entre otros.

Asimismo, en su art铆culo 4掳 la ley regula la instalaci贸n de los parques industriales y toda forma de agrupaci贸n industrial que se constituye en la Provincia, exigiendo un Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) conjunto y previo a cualquier otra habilitaci贸n municipal o provincial. Dicha certificaci贸n 鈥渄ebe acreditar la aptitud de la zona elegida y la adecuaci贸n del tipo de industrias que podr谩n instalarse en el parque鈥. No son id茅nticas las medidas de mitigaci贸n necesarias para un establecimiento que para un conjunto de ellos, sobre todo si varios pertenecen a la categor铆a que mayor contaminaci贸n generan.

Los ambientes enfermos a causa de la producci贸n industrial de firmas categor铆a 3, -las m谩s peligrosas a la salud y el medio ambiente-, se repiten en la provincia de Buenos Aires como postales tr谩gicas: en el barrio Virrey del Pino en La Matanza; Parada el Gallo en Pilar y La Rotonda en Florencio Varela. Las emanaciones t贸xicas no dan tregua: asma, enfermedades respiratorias, anemias, deterioro cognitivo, leucemias y c谩ncer son algunas de las consecuencias de un modelo industrializado y t贸xico. Son algunas de las enfermedades con las que conviven miles de habitantes en distintos barrios en contacto cont铆nuo con la actividad de empresas contaminantes que, por su impacto en la salud humana y el ambiente debieran estar radicadas en Parques Industriales o en zonas rurales.

En casi todos los casos, las luchas vecinales llevan a帽os o d茅cadas frente a la desidia de los poderes estatales y la inacci贸n u omisi贸n de los organismos de control. Hay, adem谩s, un denominador com煤n: las empresas aducen no violar ninguna ley, asegurando en la mayor铆a de los casos que la instalaci贸n de las firmas es previa a las poblaciones lindantes, pero los datos demuestran que las poblaciones son preexistentes a la radicaci贸n de las mismas.

En territorio bonaerense se multiplican las zonas en las que las vidas se debaten entre las resistencias en disputa, los miedos y la indefensi贸n de vastos sectores postergados y la l贸gica de la impunidad garantizada a las empresas, que contin煤an operando, en absoluta vulneraci贸n del derecho a respirar aire equilibrado y vivir en un medio ambiente apto para el desarrollo humano, -derechos establecidos en el art铆culo 41 de la Constituci贸n Nacional-. Este sufrimiento ambiental tambi茅n lo denuncian los habitantes del barrio 3 de junio de Berazategui, donde ciento veinticinco familias conviven con la contaminaci贸n ante la cercan铆a de los cables de alta tensi贸n; los vecinos del Barrio Qu铆mica en San Nicol谩s debido a la sistem谩tica contaminaci贸n de Atanor, una de las firmas productoras de agrot贸xicos m谩s grande del pa铆s, que registraron unas doscientas muertes asociadas al funcionamiento de la planta y los lugare帽os de Marcos Paz, en lucha por el cierre de un centro de disposici贸n final de residuos peligrosos (incinerador) liberador de dioxinas, sustancias cancer铆genas causantes de diabetes y alteraciones en las funciones endocrina e inmunol贸gica, entre otras patolog铆as.

No tengas m谩s hijos

Ubicado en el kil贸metro 32,5 de la Ruta Provincial N掳 36, La Rotonda es un barrio obrero de treinta y dos manzanas, habitado por m谩s de cuatro mil personas, en su mayor铆a mujeres y ni帽os. El lugar est谩 rodeado de la curtiembre Gibout Hermanos y Laboratorios Qu铆micos Prolac, que se dedica a la clasificaci贸n y tratamiento de residuos especiales, y otras empresas de este tipo, como Industrial Varela, que se presenta en su p谩gina web como 鈥渙perador/reciclador de bater铆as de plomo鈥, y opera en el lugar desde hace tres d茅cadas. Marcela Acosta vive frente a esta 煤ltima y es una de las pioneras en denunciar la contaminaci贸n. Sus tres hijos tuvieron altos niveles de plomo en sangre. Pero Industrial Varela no solo escupe plomo de sus tolvas sino que intoxic贸 los suelos: en los noventa la firma rellen贸 las calles con los desechos de su producci贸n, generando una contaminaci贸n superior a la de un suelo de un Parque Industrial. Es decir, el plomo residual lleg贸 a las napas de agua diseminando la contaminaci贸n por todo el barrio. A ra铆z de la lucha vecinal, el lugar fue declarado en Emergencia Sanitaria en 1997 y bajo Crisis Ambiental en abril de 2006.

-Estamos cansados. Fueron a帽os de correr al hospital con mi hijo Lucas para que le dieran ox铆geno. El due帽o de la firma nos dec铆a que los chicos se habr铆an intoxicado por jugar con las bater铆as de los autos o que los contaminaba la cadenita que usaban. Lleg贸 a decirme que no tuviera m谩s hijos- grafica Acosta. Toda su familia est谩 afectada por plumbemia tambi茅n llamada saturnismo, envenenamiento provocado por altos 铆ndices de plomo en sangre, con s铆ntomas que incluyen retrasos en el desarrollo, irritabilidad y cambios neurol贸gicos.

Leda Gianuzzi es doctora en Qu铆mica y titular de la c谩tedra de Toxicolog铆a de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y dice: 鈥淭rabajamos hace veinte a帽os con la comunidad, recorrimos el barrio, participamos de muchas reuniones con el Comit茅 de Crisis que se arm贸 en su momento, con el Ministerio de Salud y la Secretar铆a de Pol铆tica Ambiental, participando de la realizaci贸n de estudios鈥. 鈥淟a empresa hab铆a rellenado las calles con residuos de plomo y era altamente probable que eso fuera a las napas. Tuvimos acceso a todos los an谩lisis de sangre sobre todo de los ni帽os, hechos por la Facultad de Farmacia y Bioqu铆mica de la UBA, hab铆a niveles bastante altos. Participamos como Taller de Aguas y UNLP. Para los ni帽os esa cantidad de plomo era un futuro problema mental, cognitivo. Es t贸xico sobre todo en las etapas m谩s tempranas de la vida, por eso son los m谩s afectados. Yo dije una serie de cosas y hablamos con la comunidad. A partir de nuestra intervenci贸n suspendieron el Comit茅 de Crisis. Ellos ya ten铆an los resultados de las plumbemias鈥, explica a Crisis.

Mausoleos

Cuando una de las diecis茅is tolvas de la firma Parex Klaukol explot贸 en 2009, Virrey del Pino, en el kil贸metro 44.5 de la ruta provincial N 3, en La Matanza, qued贸 envuelto en una nube de polvo que lo cubri贸 todo. Susana Aranda se asombr贸 de la amabilidad de la firma- dedicada a la producci贸n de pastinas y materiales de construcci贸n-, que provey贸 a los vecinos afectados el pago de dinero y elementos de limpieza. A cambio deb铆an firmar que renunciaban a todo futuro reclamo contra la empresa por contaminaci贸n. Aranda inici贸 un relevamiento y se encontr贸 con una realidad aplastante: en cada casa visitada hab铆a casos de enfermedades respiratorias y/o vecinos fallecidos por leucemias y c谩ncer. 鈥淟as casas pasaron a ser mausoleos, en algunas muri贸 la familia completa鈥, recuerda. Y recuerda a los vecinos que ya no est谩n: de los Cappatelli fallecieron mam谩, pap谩 y dos hijos; de la familia Acosta, mam谩, pap谩 y un hermano. Qued贸 la hija, que fue operada por una malformaci贸n y dej贸 el barrio. Da mucha bronca: son muertes silenciadas鈥. Y la lista sigue.

Desde que se fusion贸 con la multinacional Parex- uno de los mayores productores de morteros a nivel mundial- la planta de La Matanza recrudeci贸 su producci贸n. Al barrio arriban cada d铆a entre 30 y 50 camiones de arena que ser谩 mezclada con agregados t贸xicos, como aditivos, gases y aerosoles. Del tratamiento de ese c贸ctel se desprenden part铆culas de s铆lice cristalina, clasificada como cancer铆geno humano seg煤n las hojas de seguridad de Lafarge North Am茅rica Inc. La emanaci贸n cr贸nica de este compuesto provoca silicosis, una patolog铆a fibr贸sica-cardiovascular de car谩cter irreversible que desarrolla fibrosis nodulares en los pulmones y aumenta el riesgo de contraer tuberculosis.

reclamos y protestas iniciados los 煤ltimos diez a帽os Gerardo Alonso acompa帽贸 a Aranda en cantidad de. Su mujer muri贸 de c谩ncer de pulm贸n a los 40 a帽os. Al poco tiempo falleci贸 su cu帽ada. Sus suegros hab铆an fallecido pocos a帽os atr谩s. Tambi茅n participa en la demanda colectiva presentada hace una d茅cada atr谩s por ciento treinta y siete vecinos. 鈥淎 nadie le importa nuestra vida, hemos probado que Klaukol contamina, pero es tan grande su poder econ贸mico que los jueces duermen la causa mientras morimos al fondo de La Matanza鈥, se帽ala Aranda.

Erica Hanh lleg贸 al barrio rural Parada El Gallo (situado en la ruta Provincial N掳 25, kil贸metro 11,5, partido de Pilar) en 1997, buscando una tranquila vida de campo pero se top贸 con una realidad frustrante que jam谩s imagin贸. Junto a su ex marido y sus hijas supo tener colmenas y algunos animales. 鈥淓studiaba el profesorado de Biolog铆a, and谩bamos a caballo y nos 铆bamos a unas tosqueras que era un lugar muy lindo, hoy convertido en basural鈥, se帽ala. Alrededor del a帽o 2000 empezaron a radicarse las industrias. As铆 empez贸 Tradec, luego una asfaltera. 鈥淓mpezamos con las denuncias por olores nauseabundos pero se perd铆an. Fuimos acumulando m谩s pruebas, empezaron a morirse los animales y buscamos gente que nos pudiera asesorar. Ellos me ense帽aron todo lo que ten铆a que hacer para que los expedientes no se 鈥減ierdan鈥.

Sufrimos amenazas y en lo personal, un claro mensaje para callarme. El propio presidente de Verasur intent贸 atropellarme; vino con su camioneta hasta mi casa y me la tir贸 encima. La denuncia, claro, est谩 cajoneada. Estas industrias no ten铆an certificado de aptitud ambiental y fueron apareciendo, mal hechos, incompletos. La costumbre de esta gente es radicarse en medio de poblaciones que consideran sumisas, no pensaron que 铆bamos a luchar鈥, cuenta Hanh. Me tuve que ir del lugar que eleg铆 para vivir. Mi hija (fallecida hace unos a帽os) fue una de las tantas personas que enfermaron por respirar aire contaminado en ese lugar y ya no est谩n. Los olores fuertes la hac铆an vomitar m谩s que la quimioterapia. Mi hija y otros vecinos fueron poblaci贸n de sacrificio para los negocios de estos se帽ores. Si se hubieran hecho como corresponde los estudios de impacto ambiental y se respetara la legislaci贸n vigente, jam谩s estas empresas se podr铆an haber instalado鈥, se帽ala Hanh. En la actualidad, dirige Organizaci贸n de Ambientalistas Autoconvocados, ONG que se ocupa de brindar asesoramiento jur铆dico a quienes se encuentren afectados por la contaminaci贸n.

Ciegos

Jos茅 Martocci dirige la Cl铆nica Jur铆dica de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jur铆dicas y Sociales, dependiente de la universidad (UNLP). Lleva adelante casos de vulneraci贸n de los derechos ambientales y patrocin贸 a los vecinos en lucha contaminados con plomo en La Rotonda. El reciente fallo en torno a la demanda colectiva presentada conden贸 a la firma Industrial Varela, -recicladora de bater铆as de plomo-, por da帽o ambiental y le dio un a帽o de plazo para que reconvierta su producci贸n en una no contaminante o mude sus instalaciones a un Parque Industrial. En una extensa charla mantenida con Crisis, Martocci da cuenta de una matriz com煤n a la problem谩tica contaminante, al margen de las singularidades propias de cada caso.

鈥淓l dise帽o de nuestra vida social est谩 muy regido por lo productivo, lo industrial, lo econ贸mico. Es tan preeminente esta fuerza que los municipios, las provincias y hasta las propias poblaciones se vuelven ciegos frente al da帽o que producen empresas que son las que llamamos de tercera categor铆a, que son las que producen un da帽o indudable al ambiente. Es la categor铆a m谩s gravosa, la m谩s peligrosa. Es tal el af谩n de desarrollo de lo econ贸mico, de lo industrial que es muy dif铆cil poner en evidencia estos ciclos de ruina. Vos pod茅s entrevistar a gente vecina implicada en el problema que, por ejemplo, tiene sus hijos con plomo. Pero hay un mont贸n de gente del mismo lugar para la que esto no tiene relevancia porque su familia no fue alcanzada por la contaminaci贸n. En las primeras manzanas el impacto es relevante; sobre el final no tanto. Las personas m谩s activas son las de las primeras manzanas y las del fondo no se enteran. La Rotonda es un c铆rculo rodeado de empresas contaminantes. Esta es la tensi贸n que se da dentro de la modernidad鈥.

En su libro Inflamable, el soci贸logo Javier Auyero acu帽a el concepto de sufrimiento ambiental como una 鈥渇orma particular de sufrimiento social causado por acciones contaminantes concretas鈥. Junto a D茅bora A. Swistun, Auyero se propuso el abordaje a partir del trabajo in situ en los barrios Porst, El Danubio, El Tri谩ngulo y la villa adyacente al Polo Petroqu铆mico en Dock Sud. All铆, los vecinos conviven desde hace d茅cadas con altos niveles de plomo en sangre y las patolog铆as derivadas de la exposici贸n al aire y el agua intoxicados, en un contexto de marcada pobreza.

Martocci retoma este concepto y agrega: 鈥淓l da帽o ambiental es un da帽o de clase. El hilo siempre se va a cortar por la poblaci贸n descartable. El que tiene plata interrumpe el da帽o r谩pidamente. Los problemas ambientales existentes en barrios cerrados se resuelven r谩pidamente, ni te enter谩s. Hay, por otra parte, un cambio en la concepci贸n de urbanidad donde la ciudad no es ya el lugar que incluye a todo el mundo sino que la ciudad crea sus propios bolsones de riqueza y pobreza extremas, bolsones de exclusi贸n. Esta misma matriz se encuentra en casi todos los casos de impacto ambiental, si bien el de Industrial Varela es un caso extremo porque el plomo no se disuelve en el organismo provocando un da帽o irreversible鈥.