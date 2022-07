Argelia 60 años después

–

En las calles de Argelia ya no se respira el fervor revolucionario de principios de los sesenta, pero la guerra de independencia contin煤a sobrevolando conversaciones y peri贸dicos. Sigue siendo, hasta hoy, fuente de orgullo de toda la sociedad. Por Julieta Chinchilla (Jacobin).

El 15 de julio de 1962 Argelia declar贸 su independencia luego de m谩s de siete a帽os de guerra revolucionaria, que pusieron fin a 132 a帽os de colonialismo franc茅s. La guerra de independencia hab铆a estallado el 1 de noviembre de 1954, pero habr铆a que esperar a las masacres de Constantina 鈥攅n agosto de 1955鈥 para que el Frente de Liberaci贸n Nacional argelino (FLN) y la guerra desatada comience a resonar entre las bocas y peri贸dicos metropolitanos bajo el eufemismo de 芦los eventos de Argelia禄.

A diferencia de las otras colonias francesas, Argelia ten铆a el estatuto de departamento Franc茅s, es decir, era considerada parte del territorio metropolitano. De all铆 que todos sus asuntos fuesen monitoreados desde el Ministerio del Interior de Francia y no desde el Ministerio de Colonias o de Ultramar. Por otro lado, el 10% de su poblaci贸n eran colonos blancos o pieds-noirs, un grupo social heterog茅neo pero que a su vez pod铆a ser galvanizado por sus privilegios pol铆ticos, jur铆dicos y econ贸micos. S铆, en la Rep煤blica m谩s c茅lebre de Europa exist铆an dos clases de ciudadanos: los de primera y los indig猫nes. Estas caracter铆sticas explican, en buena medida, la elecci贸n del FLN de la estrategia de la lucha armada y la profundizaci贸n del terror por parte del aparato estatal franc茅s.

El FLN prioriz贸 la pr谩ctica sobre la teor铆a; el debate de ideas deb铆a dejarse para m谩s adelante, ya que lo primero era obtener la independencia. De esta forma, seg煤n palabras del historiador Jeffrey Byrne, el FLN reemplaz贸 la ideolog铆a por sus dos principales m茅todos de lucha: la guerrilla y la diplomacia. De este modo fue creando la 芦nueva Argelia禄 al calor de la lucha, mientras que con su campa帽a diplom谩tica consolidaba la soberan铆a en el exterior.

Para dimensionar el impacto de la guerra de Argelia no debe perderse de vista que se desarroll贸 en el contexto de la Guerra Fr铆a, escenario que el FLN supo usar a su favor. En 1955 logr贸 participar del primer Congreso Afroasi谩tico en Bandung en calidad de Movimiento de Liberaci贸n Nacional para dar a conocer su causa. La campa帽a internacional continu贸 con giras por Am茅rica Latina, Asia y 脕frica. Finalmente, estableci贸 芦la oficina argelina禄 en Nueva York, encargada de sumar votos en la Asamblea General de la ONU en favor de la causa independentista.

La solidaridad 谩rabe, representada bajo la ideolog铆a panarabista, fue una de las principales influencias que recibieron los l铆deres del FLN, sobre todo despu茅s de la ascendencia que hab铆a alcanzado el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser en la regi贸n tras la nacionalizaci贸n del Canal de Suez en 1956. Egipto se erigi贸 como uno de los principales aliados del FLN durante la guerra, suministrando armas y apoyo financiero.

La independencia de los vecinos T煤nez y Marruecos en 1956 (aceptada por Francia para concentrar todos sus esfuerzos en Argelia), tambi茅n implic贸 un apoyo log铆stico importante para cuando el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional tuvo que concentrar muchas de sus fuerzas en las fronteras.

Luego vendr铆a el apoyo de la Cuba revolucionaria, expresado en el env铆o de armas a trav茅s de la frontera con Marruecos y en el env铆o de la primera misi贸n internacionalista de m茅dicos tras la independencia.

Una misi贸n tambi茅n de mujeres

Afines de 1956, el FLN decidi贸 trasladar el epicentro de la guerra a las ciudades. El objetivo de lo que luego se conocer铆a como 芦batalla de Argel禄 era que la guerra en la capital funcionara como caja de resonancia a nivel internacional, para poder dar cuenta no solo de la lucha que estaban entablando contra Francia, sino tambi茅n demostrar la unidad del pueblo argelino.

Si bien la participaci贸n masiva de mujeres en las filas del FLN era una realidad, su accionar fue clave para la lucha en la ciudad. Ellas pod铆an esconder armas y bombas bajo el tradicional velo blanco conocido como haik. Cuando este m茅todo fue descubierto, no dudaron en vestirse como europeas para continuar con las acciones.

Como se帽al贸 Frantz Fanon, con esta nueva apariencia las militantes pod铆an entrar a los barrios europeos de Argel sin llamar la atenci贸n: 芦Los militares y las patrullas francesas le sonr铆en al paso, se escuchan cumplidos sobre su f铆sico, pero nadie sospecha que en su bolsa duerme la metralleta禄. Tal vez este protagonismo explique que varias de las mujeres que participaron de estas acciones alcanzaran el nivel de direcci贸n en la estructura que el FLN hab铆a organizado en Argel.

Con la profundizaci贸n de la guerra, las denuncias contra las torturas y desapariciones cobraron envergadura. Las campa帽as por la conmutaci贸n de la pena de muerte a guerrilleras conocidas como 芦las ponedoras de bombas禄 (brillantemente caracterizadas en la pel铆cula de Gillo Pontecorvo, 芦La Batalla de Argel禄, de 1966), cobraron relevancia internacional. Particularmente, la campa帽a por Djamila Boupacha aglutin贸 a un comit茅 de reconocidas personalidades que llevaron a la redacci贸n de un libro, Por Djamila Boupacha de Gis猫le Halimi y Simone de Beauvoir, as铆 como la elaboraci贸n de un retrato de la guerrillera por Pablo Picasso.

Las simpat铆as internacionales que despertaron las argelinas que lucharon contra el colonialismo franc茅s no solo se reflejaron en las campa帽as internacionales: m谩s de una generaci贸n de ni帽as de Medio Oriente y norte de 脕frica lleva el nombre Djamila en honor a las militantes m谩s ic贸nicas de esa guerra; Djamila Bouhired, Djamila Boupacha y Djamila Bouazza. Incluso con el estallido de la revoluci贸n palestina a mediados de la d茅cada de 1960, las mujeres que se sumaban a la lucha eran conocidas como al-Jamilat (芦las Djamilas禄), en honor a las argelinas.

En diciembre de 1960, las mujeres volvieron a ser protagonistas de la guerra en las masivas movilizaciones que se realizaron en Argel, en claro y abierto apoyo de la sociedad civil argelina al FLN y a la causa de la independencia. Era la primera vez que el FLN lograba este tipo de demostraci贸n, clave para reafirmar en todas partes su influencia sobre gran parte de la poblaci贸n argelina.

El final de la guerra

La determinaci贸n del FLN condujo a Francia a atravesar una de sus crisis pol铆ticas m谩s profundas del siglo XX, que implic贸 la creaci贸n de una nueva constituci贸n en 1958 que dar铆a nacimiento a la 5掳 Rep煤blica (vigente hasta nuestros d铆as). Los cambios institucionales, sin embargo, no implicaron un relajamiento de la guerra, m谩s bien lo contrario: el terrorismo de Estado aplicado en Argelia lleg贸 a la propia metr贸poli.El 17 de octubre de 1961 芦se vieron en la plaza del Op茅ra los parias de las villas miserias禄, en palabras del escritor argelino Kateb Yacine. Se movilizaban contra el toque de queda racista contra los franceses musulmanes que viv铆an en Par铆s y por la independencia argelina. La represi贸n fue feroz. Cientos de cad谩veres arrojados al r铆o Sena aparecieron flotando los d铆as siguientes con claras se帽ales de torturas. A帽os despu茅s a煤n se le铆a un grafiti sobre el puente de Saint Michel que dec铆a: 芦Aqu铆 ahogamos argelinos禄. Otras personas movilizadas aquel d铆a jam谩s aparecieron. Todav铆a no se conoce la cifra exacta de las v铆ctimas fatales. Se calculan entre 150 y 200 personas.

En marzo de 1962 el gobierno franc茅s y el FLN firmaron los Acuerdos de Evian, decretando un cese al fuego. El FLN y la presi贸n internacional lograron sentar a la potencia colonial en la mesa de negociaciones para establecer la hoja de ruta que establecer铆a la independencia del pa铆s norafricano. Francia intent贸 mantener bajo su 贸rbita la regi贸n del S谩hara (donde recientemente se hab铆an descubierto grandes yacimientos hidrocarbur铆feros adem谩s de ser escenario de prueba para el arsenal at贸mico franc茅s), pero el FLN pudo mantener en los acuerdos la integridad territorial de Argelia. El 5 de julio fue la fecha elegida por los argelinos para declarar su independencia, haci茅ndola coincidir con el aniversario de la toma de Argel por los franceses, 132 a帽os atr谩s.

El primer a帽o de independencia fue tumultuoso. Una guerra civil enfrent贸 al ala militar contra el ala m谩s pol铆tica del FLN. Muchos de los argelinos que hab铆an colaborado con el Ej茅rcito franc茅s 鈥攃onocidos como harkis鈥, fueron abandonados a su suerte por la antigua metr贸poli. Los que lograron emigrar a Francia fueron alojados en campos hasta bien iniciada la d茅cada de 1970. Los que quedaron en Argelia fueron asesinados. En cuanto a los pieds-noirs, m谩s de dos terceras partes abandonaron Argelia temiendo represalias. Sin ser tampoco bienvenidos en Francia, m谩s de 150 familias decidieron migrar a Argentina a partir de un acuerdo entre el gobierno de aquel pa铆s y el de Francia, donde se asentaron en las Provincias de Formosa, Salta, Entre R铆os, San Juan y R铆o Negro.

Meca del Tercer Mundo

Como la revoluci贸n cubana, la guerra de independencia argelina estimul贸 nuevos imaginarios pol铆ticos y culturales, adem谩s de correr a煤n m谩s el horizonte de lo posible en cuanto a la capacidad de transformar la realidad social. Argelia se convirti贸 en un lugar de peregrinaci贸n para todos los Movimientos de Liberaci贸n Nacional del mundo. Tras ocho a帽os de guerra, el pa铆s estaba destruido, y luego de la salida de los pieds-noirs solo quedaban un pu帽ado de cuadros t茅cnicos. El gobierno, que se propon铆a la construcci贸n de una Argelia 芦谩rabe y socialista禄, acept贸 la llegada de extranjeros que trabajaran en la gestaci贸n del nuevo Estado. Estos j贸venes fueron conocidos como pieds-rouge (芦pies rojos禄), en claro juego de espejos con los antiguos colonos blancos.

A partir de los a帽os de combate contra el Estado franc茅s, el FLN hab铆a entrado en contacto con movimientos de liberaci贸n nacional de todo el mundo: desde Nelson Mandela hasta el Partido Comunista de China. El Movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, ocupaba un lugar muy importante en esta red de solidaridades. Claro ejemplo fue que Ricardo Masetti, fundador de Prensa Latina y bautizado 芦Comandante Segundo禄 por el Che Guevara, se entren贸 junto al FLN a inicios de la d茅cada de 1960, antes de partir hacia la provincia argentina de Salta con el objetivo de instalar un foco guerrillero en ese pa铆s.

Con el correr de los a帽os de guerra y producto de las alianzas establecidas con las nuevas naciones africanas, Argelia tambi茅n se hab铆a africanizado. El mismo Frantz Fanon hab铆a sido embajador del FLN en Accra (Ghana), estableciendo toda una red de relaciones que ser铆an muy importantes para el futuro de varios Movimientos de Liberaci贸n Nacional.

El liderazgo argelino dentro del movimiento panafricanista qued贸 sellado con la organizaci贸n del m铆tico Festival Cultural Panafricano de Argel en 1969. All铆, delegaciones de todos los rincones de 脕frica asistieron a diferentes eventos culturales y pol铆ticos, donde las actuaciones de Miriam Makeba, Archie Shepp y Nina Simone fueron de las m谩s destacadas. Argelinos y argelinas asistieron masivamente a estas jornadas, donde tambi茅n los Black Panthers tuvieron su propia delegaci贸n y pudieron organizar el 芦Centro Afroamericano禄, desde donde se distribu铆a literatura partidaria y se proyectaban pel铆culas hasta altas horas de la noche. Argel se hab铆a convertido en una de las capitales del Tercer Mundo, meca de los revolucionarios.

Entre fines de 1960 y principios de 1970, muchos exiliados pol铆ticos del cono sur encontraron refugio en Argelia. La comunidad argentina en Argel se fue ampliando y juntando con la chilena y la brasile帽a. As铆, los latinoamericanos tambi茅n ampliaron la comunidad cosmopolita de revolucionarios del Tercer Mundo que habitaba el pa铆s norafricano.

El golpe de Estado impulsado en 1965 por Huari Bumedi谩n contra el primer presidente de la Argelia independiente, Ahmed Ben Bella, apenas hab铆a llamado la atenci贸n de los argelinos, que pensaron que aquellos tanques que cruzaban la capital eran parte de la filmaci贸n de la pel铆cula que Gillo Pontecorvo estaba rodando por esos d铆as.

El cambio de gobierno pareci贸 m谩s un reacomodamiento de fuerzas que una fuerte ruptura en el camino trazado para construir el socialismo 谩rabe. Los proyectos de autogesti贸n continuaron. La reforma agraria fue una de las pol铆ticas m谩s perseguidas y tambi茅n uno de los principales fracasos. Los recursos generados por la empresa estatal de hidrocarburos, Sonatrach, comenzaron a tapar muchas de las deficiencias de la pol铆tica de gobierno y a llenar los bolsillos de otros tantos dirigentes.

La revoluci贸n argelina, una cuenta pendiente

Las promesas revolucionarias incumplidas, la crisis econ贸mica que se vislumbraba a finales de 1970 producto de la deuda externa y la muerte de Bumedi谩n en 1979 delinearon el horizonte sombr铆o que se profundizar铆a en las d茅cadas siguientes. La d茅cada de 1980 estuvo atravesada por grandes protestas y represiones. Comenz贸 con las mujeres moviliz谩ndose masivamente contra el nuevo c贸digo de familia de 1984 (que las condenaba a una minoridad civil indefinida) y finaliz贸 con las masivas protestas de la juventud amazigh en 1988, duramente reprimidas.Al calor del descontento, la base social del movimiento islamista comenz贸 a crecer. El FIS (Frente Isl谩mico de Salvaci贸n), gan贸 las primeras elecciones multipartidarias realizadas en el pa铆s y el FLN decidi贸 desconocerlas y clausurar la apertura democr谩tica con un autogolpe. La guerra civil estall贸. Fue tan violenta como la guerra de independencia. El 芦decenio negro禄 dej贸 una dura marca en la sociedad argelina, que entr贸 en el nuevo milenio con nuevo presidente, Abdelaziz Bouteflika.

Bouteflika supo estabilizar pol铆ticamente al pa铆s a partir de pol铆ticas de 芦reconciliaci贸n禄 que m谩s bien estaban basadas en el olvido. La Primavera 脕rabe, que hab铆a comenzado en la vecina T煤nez, se salte贸 a Argelia. El pa铆s tem铆a volver a abrir la espiral de violencia de la d茅cada anterior, adem谩s de que la renta gas铆fera supo ser administrada para descomprimir tensiones.

Sin embargo, en 2019, la sociedad argelina se volc贸 masivamente a las calles diciendo 芦No禄 a un quinto mandato de un presidente que ya no aparec铆a p煤blicamente y se sospechaba que estaba gravemente enfermo. Bouteflika renunci贸 a su candidatura y las calles volvieron a respirar optimismo. El Hirak (como se conoce a este movimiento de protesta) creci贸. El 1 de noviembre de 2019, conmemorando un nuevo aniversario del inicio de la guerra de independencia, m谩s de un mill贸n de argelinos y argelinas se movilizaron con banderas nacionales, banderas amazigh y carteles donde se le铆a 芦los verdaderos herederos del 1 de noviembre禄 y 芦un solo h茅roe: el pueblo禄.

La pandemia y una elecci贸n presidencial boicoteada adormecieron el Hirak, aunque la sociedad argelina parece mantenerse alerta y con intenciones de retomar el camino iniciado en 2019.

Argelia 60 a帽os despu茅s

En el 60潞 aniversario de su independencia, Argelia aparece en los an谩lisis de los principales medios de comunicaci贸n como una de las claves para dar respuesta a la crisis energ茅tica desatada en Europa a partir de la guerra en Ucrania.El pa铆s sufri贸 profundas transformaciones desde aquel 5 de julio de 1962. La dependencia total de la econom铆a a las riquezas hidrocarbur铆feras hizo que el pa铆s cubra solo el 55% de sus necesidades alimentarias, quedando a merced del alza constante de los precios que genera grandes tensiones en una sociedad cada vez m谩s empobrecida. La universidad p煤blica 鈥攓ue sigue siendo r茅mora de los a帽os revolucionarios鈥, ahora forma a muchos y muchas j贸venes que abandonan el pa铆s en busca de empleo y un mejor futuro. La fractura entre el gobierno y la sociedad es palpable.

Elaine Mokhtefi, una antigua simpatizante norteamericana del FLN que vivi贸 en Argelia desde su independencia hasta 1974, me cont贸 que cuando pudo regresar al pa铆s, tras 44 a帽os de haber sido expulsada, no pudo reconocer nada de la sociedad que hab铆a dejado. Su sensaci贸n no se deb铆a solo a que las calles de Argel ahora aparec铆an repletas de gente tras el boom demogr谩fico post independencia, sino a que no quedaba nada del pasado fervor revolucionario que tanto hab铆a contagiado d茅cadas atr谩s. Acuerdo con ella. Los pocos rastros que hab铆a podido encontrar en mis viajes a Argelia era la siempre presente librer铆a del Tiers Monde en la plaza del Emir Abdelkader de Argel, o el Havana Coffee de la calle Ben M鈥檋idi de la ciudad de Oran.

Con Elaine tambi茅n coincidimos que las movilizaciones que estallaron en 2019 parecen recuperar un poco el esp铆ritu independentista. Los y las hirakistas acusan al gobierno de haber 芦secuestrado los valores de noviembre禄, en alusi贸n al mes del estallido de la guerra de independencia. De ah铆 que este movimiento no solo posea un pliego de reclamos pol铆ticos, sociales y econ贸micos, sino que busque dar una disputa de sentido sobre el pasado nacional.

La guerra de independencia de Argelia contin煤a sobrevolando conversaciones y peri贸dicos nacionales. Sigue siendo, hasta hoy, fuente de orgullo de toda la sociedad. La historia, como siempre, sigue abierta.