Argelia: la construcción de un enemigo

Argelia: la construcci贸n de un enemigo

S谩nchez descalifica displicentemente cualquier duda sobre el giro de su gobiernos sobre el S谩hara en el Congreso. Argelia responder铆a cortando las relaciones comerciales.

Tras meses de una pol铆tica que s贸lo puede azuzar los conflictos imperialistas en el Magreb, el gobierno espa帽ol parece empe帽ado en convertir a Argelia en 芦la Rusia del Sur禄 y emprende la construcci贸n de un enemigo en la prensa… y frente a la OTAN.

Tabla de contenidos

Las consecuencias para Argelia del giro sanchista

La peligrosa soledad argelina

S谩nchez ahonda la ruptura

La construcci贸n de un enemigo

驴Y ahora?

驴Qui茅n es el enemigo de qui茅n?

Las consecuencias para Argelia del giro sanchista

Frontera entre Argelia y Marruecos.

El cambio de posicionamiento del gobierno espa帽ol sobre el S谩hara en marzo de 茅ste a帽o fue un golpe directo al equilibrio interimperialista en el Magreb. Llegaba al final de una fase abierta en noviembre de 2020 en la que Marruecos, tras haber reconocido EEUU su dominio del S谩hara a cambio de su apoyo a los 芦Pactos de Abraham禄 con Israel y Emiratos, se rearmaba y llevaba al m谩ximo la tensi贸n b茅lica con su eterno rival imperialista, Argelia.

Este movimiento vino precedido de progresivos recortes de importaciones de gas argelino. Antes del estallido de la guerra en Ucrania, por primera vez las importaciones de Rusia y EEUU sumadas superaban a las originadas en Argelia. Espa帽a no s贸lo azuzaba las tensiones que preparan una guerra en el Magreb, sino que se colocaba en primera l铆nea para sufrir los costes de la guerra de Ucrania.

Para rematar el gobierno espa帽ol pretendi贸 utilizar el gasoducto del Magreb para vender gas a Marruecos. Aclar贸 que no se trataba gas argelino sino de GNL de origen internacional comprado por el Majzen, tra铆do en barco y regasificado en Espa帽a. Pero los n煤meros no sal铆an, al menos en Argel, que amenaz贸 por primera vez a Madrid con una demanda por incumplimiento contractual y el cierre del flujo de gas.

Y si los riesgos parec铆an pocos, el gobierno S谩nchez, que organizar谩 este mes la cumbre de la OTAN en Madrid, se convirti贸 en el principal animador de la nueva pol铆tica africana de la organizaci贸n militar atl谩ntica. Pol铆tica que coloca a los ej茅rcitos europeos en una situaci贸n de asociaci贸n y dependencia de Rabat, al tiempo que los sit煤a alrededor de las fronteras argelinas.

El nuevo mapa resultante no s贸lo reduce al m铆nimo la 芦profundidad estrat茅gica禄 argelina, fundamental para una eventual defensa ante un ataque desde Marruecos, pone en peligro las aspiraciones de Sonatrach de conducir el gas nigeriano hacia Europa. El nuevo juego de alianzas coloca a Marruecos como la alternativa m谩s factible para los europeos y estadounidenses que, l贸gicamente invertir谩n con m谩s facilidad en un gasoducto si sus propias tropas est谩n implicadas en su seguridad.

La peligrosa soledad argelina

El ej茅rcito argelino toma posiciones en las monta帽as de Ain Defla contra una guerrilla islamista financiada por Marruecos. Este apoyo forma parte de la permanente guerra subterr谩nea entre Marruecos y Argelia.

Hist贸ricamente, en los momentos de crisis, Argelia ha recurrido a dos aliados: Rusia, su principal suministrador de armamento, y Egipto, un cliente regular de sus hidrocarburos con quien comparte una lucha com煤n: evitar la consolidaci贸n, especialmente en T煤nez y Libia, de los Hermanos Musulmanes, apoyados por Qatar y Turqu铆a.

Recurrir a Rusia ahora s贸lo podr铆a acabar de poner a Argel en el punto de mira de la OTAN… que es lo que Marruecos intenta forzar. Este mismo fin de semana, los 芦moscas禄, el grupo de desinformaci贸n en redes de la inteligencia marroqu铆 organizaba toda una campa帽a de fake news alrededor de unas maniobras menores en Tinduf cuyo objetivo no era otro que presentar una Argelia apunto de invadir el S谩hara Occidental en v铆speras de la cumbre OTAN de Madrid.

Egipto, que se ha negado expl铆citamente a reconocer el dominio marroqu铆 sobre el S谩hara, sin embargo, tiene su propia crisis en Etiop铆a, en cuya guerra civil ha sido decisivo. Su principal objetivo es enfrentar el peligro existencial que para su agricultura supone el llenado de la Presa del Renacimiento et铆ope. Para ello intenta crear un frente diplom谩tico tanto con los pa铆ses africanos como con Europa.

Marruecos, que tiene una influencia directa sobre la posici贸n de media docena de pa铆ses africanos y que se ve ahora como interlocutor privilegiado de Francia, Espa帽a y la OTAN, ha prometido su apoyo a El Cairo. Es algo m谩s que un gesto. Significa, de hecho, que el apoyo de Egipto a Argelia en una situaci贸n de crisis, no podr谩 ir de momento muy lejos.

Y cuando parec铆a que el escenario no podr铆a ser peor para Argel… S谩nchez entrega los contratos de gas a Qatar y abre la puerta a sus inversiones.

Pero Qatar nunca realiza inversiones de estado donde no puede apuntalar a los Hermanos Musulmanes para que tomen la direcci贸n de la comunidad musulmana local. De hecho, la experiencia francesa ha acabado en una verdadera batalla del estado franc茅s por recuperar los barrios frente al 芦separatismo禄 de esta organizaci贸n, batalla que ha ido pareja a un enfrentamiento imperialista abierto con Turqu铆a y soterrado con Qatar.

Para la burgues铆a argelina, que libr贸 una brutal guerra durante diez a帽os contra la rama local de 芦los hermanos禄, la alianza Espa帽a-Qatar significa algo m谩s que perder un cliente a manos de un viejo enemigo. Significa temer, con raz贸n, que los migrantes argelinos en Espa帽a acaben convirti茅ndose en militantes islamistas bien financiados, adoctrinados y con ganas de volver a casa.

Para rematar, el autogolpe presidencial en T煤nez, apoyado por Argel precisamente por estar orientado a frenar la influencia de los Hermanos Musulmanes empieza a tomar un giro peligroso para sus padrinos. El Presidente Saied intenta imponer una Constituci贸n presidencialista y sin contrapesos que obligar铆a a los enemigos de los Hermanos a poner todas sus apuestas en 茅l y s贸lo en 茅l. Los poderosos sindicatos tunecinos se oponen y tras ellos lo que queda de la vieja burgues铆a de estado. Argel, que sabe que Saied no es Sissi, es decir, que no tiene debajo una clase social entera empuj谩ndole, empieza a inquietarse y ha mandado ya una advertencia seria a T煤nez.

Resumiendo, Argelia nunca estuvo tan sola.

S谩nchez ahonda la ruptura

S谩nchez en Marruecos

Mientras tanto, el martes pasado el Parlamento espa帽ol reprob贸 el giro marroqu铆 de S谩nchez sobre el S谩hara con el inusual voto al alim贸n de PP, Podemos y nacionalistas. Al d铆a siguiente S谩nchez compareci贸, con dos meses de retraso, para 芦explicar禄 el giro geoestrat茅gico espa帽ol (=giro en su estrategia imperialista para el Magreb). Pero en vez de explicar nada, despach贸 con sobradez el tema como si fuera una marcianada de la oposici贸n.

La fecha no estaba elegida al azar. Se trataba de escenificar un 芦carpetazo禄 para poder presentarse hoy en Rabat 芦con todo resuelto禄.

La respuesta argelina lleg贸 en cuesti贸n de horas. Primero vino la suspensi贸n del tratado de cooperaci贸n y amistad firmado en 2002.

La reacci贸n inmediata de la propaganda sanchista fue afirmar que se trataba de un acuerdo meramente simb贸lico. No es cierto. Significa dar por cerrada oficialmente una larga etapa de paz entre los dos pa铆ses.

Antes de los famosos viajes de Alfonso Guerra, Argel hab铆a financiado, entrenado y equipado los principales grupos terroristas que en los 70 atentaban en Espa帽a (MPAIAC, Frente Polisario y ETA) y mantenido abierta en la Organizaci贸n de Estados Africanos la cuesti贸n de la 芦descolonizaci贸n禄 de Canarias. Dicho de otro modo, al suspender el tratado Argel comunica que no se siente ya constre帽ido a la hora de utilizar cualquier medio para defender sus intereses imperialistas frente a la estrategia espa帽ola.

Adem谩s, la suspensi贸n del tratado no qued贸 en lo declarativo. El Banco de Argelia orden贸 a los bancos presentes en el pa铆s congelar las domiciliaciones y las operaciones de comercio exterior de productos y servicios de y hacia Espa帽a a partir de hoy. Es decir, el gobierno argelino cerr贸 todo el comercio bilateral a excepci贸n del gas.

La construcci贸n de un enemigo

Uno de los botes con migrantes argelinos detenidos por salvamento mar铆timo camino de las Baleares.

Faltaron minutos para que El Pa铆s, descubriera que el verdadero 芦peligro migratorio禄 para Espa帽a estaba en Argelia y no en Marruecos y para que las agencias dieran como noticia la invasi贸n de 100 argelinos en botes.

No s贸lo es uno de esos ejercicios orwellianos a los que acostumbra la direcci贸n sanchista de El Pa铆s. Buscan 芦crear el relato禄 para una nueva barbarie: el gobierno espa帽ol pretende ahora que la OTAN considere el no reprimir las migraciones como un acto de 芦guerra h铆brida禄. La mera afirmaci贸n es ya una contradicci贸n en los t茅rminos: si es h铆brida es porque deber铆a conjugar las t茅cnicas tipo 芦Marcha Verde禄 con… acciones militares. Pero el ox铆moron es una marca de la casa OTAN.

Pero recapitulemos. El mensaje es brutal: Espa帽a pretende reservarse el derecho de considerarse agredido militarmente, invocar la ayuda de la OTAN y pedir ayuda armada contra cualquier pa铆s vecino de forma pr谩cticamente arbitraria. Seis botes de remos ya le valdr铆an.

驴Y ahora?

Abdulmadjid Tebboune presidente de Argelia

El voto de reprobaci贸n del giro de S谩nchez anteayer en el Congreso es la primera muestra de que el peligroso giro sanchista sobre el Magreb podr铆a no contar con el apoyo de la burgues铆a espa帽ola en bloque. Lo que hace a煤n m谩s extra帽o que S谩nchez haya sacrificado a la directora del CNI con tal de cubrir las escuchas sufridas por su propio gobierno desde Marruecos.

La prensa espa帽ola habla ya esta ma帽ana de la posibilidad de que la Comisi贸n, a iniciativa del comisario espa帽ol Borrell, establezca sanciones comerciales a Argelia. De hecho el gobierno sanchista tras prometer una 芦respuesta serena y firme禄 ha desplazado al ministro de exteriores a Bruselas para acordar con la Comisi贸n una posible trayectoria de sanciones.

Llevar al l铆mite al r茅gimen de Argel, acogotar sus intereses imperialistas y amenazarle abiertamente, parecer铆a a todas luces irracional cuando, reducida la importaci贸n de gas ruso a m铆nimos, un simple accidente en una central de gas en EEUU pone ya en peligro de desabastecimiento a Europa entera.

Pero el gobierno espa帽ol se comporta como si, en vez de servir sus propios intereses, los del capital espa帽ol, quisiera jugar el papel de avanzada de EEUU, aumentar los costes energ茅ticos hasta hacer inviables las exportaciones alemanas y revolver definitivamente los equilibrios imperialistas en el Magreb aun a costa de una guerra en su frontera sur. No es de extra帽ar que una parte de la clase dirigente espa帽ola empiece a retrartarlo como un 芦manchurian candidate禄.

La prensa del r茅gimen de Argel, se apoya en esta percepci贸n y, filtrando las declaraciones off the record de sus dirigentes, llama al 芦rey Felipe, el Parlamento y la oposici贸n禄 a 芦echar por la puerta al temerario socialista antes de que el pa铆s se sumerja en la oscuridad禄. No es un farol. Argelia ya ha cubierto las ventas que realizaba a Espa帽a en Italia, T煤nez y Mauritania, y bien puede cortar el gas.

Una ruptura del contrato de gas por parte de Argelia y el cierre del gasoducto de Medgaz se producir铆a en un contexto delicado para los pa铆ses europeos que han optado por seguir el camino trazado por Washington en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Gobierno espa帽ol no parece tomarse muy en serio la advertencia del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energ铆a (AIE) que, en una reciente entrevista con el importante semanario alem谩n Der Spiegel , advert铆a de que Europa Occidental y Estados Unidos corr铆an el riesgo de quedarse sin combustible ni electricidad este verano. 驴C贸mo pretende suplir este d茅ficit energ茅tico Pedro S谩nchez, 茅l que pretend铆a revender gas argelino a escondidas a sus chantajistas marroqu铆es?

驴Qui茅n es el enemigo de qui茅n?

Huelga de docentes en Marruecos.

Huelga salvaje de profesores en Argel.

El gobierno espa帽ol est谩 procediendo, paso a paso, a la creaci贸n de un enemigo. Argelia ha pasado de ser el gran negocio latente del capital espa帽ol a un 芦peligro migratorio禄 -y por tanto, seg煤n la nueva doctrina, militar- al que presionar con sanciones europeas y al que rodear de tropas OTAN mientras su vecino, Marruecos, no cesa de organizarle ataques armados por fuerza interpuesta de distinto signo y presionar a todos los niveles. Espa帽a y Marruecos parecen haberse aliado para repetir el gui贸n que ya vimos en Ucrania.

Puede que S谩nchez y sus asesores medi谩ticos sean tan s贸lo un grupo de aventureros o puede que reflejen una apuesta de mayor calado de una parte de la burgues铆a espa帽ola que est茅 intentando aprovechar la guerra ucraniana para ganar puntos frente a Washington a toda costa. Da igual. Tanto la construcci贸n del 芦enemigo argelino禄 por el sanchismo como los llamados a defender al Polisario en nombre del 芦pueblo saharaui禄, conducen al mismo lugar para los trabajadores.

Entre Marruecos y Argelia hay unos 20 millones de familias de clase trabajadora, aproximadamente el doble que en Espa帽a. Treinta millones de familias que s贸lo pueden perder si se dejan arrastrar por la propaganda de sus gobiernos… o la de sus rivales. 30 millones de familias que ven a煤n m谩s amenazadas sus condiciones b谩sicas de vida por las consecuencias de la escalada imperialista y a las que se les presenta el horizonte, cada vez m谩s cercano, de una nueva matanza b茅lica.

El enemigo de todas esas familias trabajadoras no est谩 al otro lado de ninguna frontera, sino en su propio pa铆s, en sus propios gobiernos y empresas, 芦construyendo enemigos禄 en los medios a la medida de los intereses de los grupos de capital y su ansia de mercados y oportunidades de rentabilidad.

Est谩n jugando a llevar la frontera sur de Europa a una situaci贸n similar a la de la frontera Este. As铆 que el ejemplo de Rusia y Ucrania deber铆a bastarnos para entender el papel que nos reservan los cantos patri贸ticos y las protestas de inocencia de nuestros gobiernos. Cada d铆a es m谩s urgente encararlos, enfrentarlos y pararles los p铆es. En cada pa铆s y sin temer ser el primero.