Por Sergio Nicanoff.

Peligrosos criminales pertenecientes a las fuerzas armadas que han asolado un pa铆s, exterminado a las/os resistentes y que condensan en sus rostros y gestos toda la representaci贸n de lo abyecto, del mal encarnado. Un fiscal ya veterano 鈥揇ar铆n en el papel de Julio Strassera- que recibe la enorme carga de juzgarlos y que deber谩 sostenerla apenas con la ayuda de un joven proveniente de familia de estirpe con antepasados militares -Peter Lanzani como Luis Moreno Ocampo- junto a un equipo de novatos/as sin experiencia alguna en procesos pero que a煤n creen en la justicia. Un presidente -Ra煤l Alfons铆n que nunca aparece f铆sicamente pero que siempre est谩 t谩citamente presente- que pese a las presiones de sus pares y la del ala derecha de su partido, encarnada en su Ministro de Interior, respalda la republicana divisi贸n de poderes 鈥揺st谩 clar铆simo, divisi贸n de poderes le dice una arrobada Alejandra Flechner en el papel de esposa del fiscal al razonar lo que le dijo el presidente a su marido al recibirlo poco antes del alegato final- y el desarrollo del juicio m谩s importante de la historia. Una trama que va creciendo , plena de tensiones, que arribara al desenlace de un alegato final de su heroico fiscal que emociona y redime a la justicia como encarnaci贸n de la igualdad jur铆dica de la ciudadan铆a y la tranquilidad de que los cr铆menes finalmente se pagan, pese al sabor amargo de la no condena de algunos de sus miembros. Momentos de angustia, -la selecci贸n de algunos testimonios en el juicio como el de Adriana Calvo resultan sobrecogedores, impactantes y vuelve a traer el horror real del terrorismo de Estado- emoci贸n y humor que descomprime de la mano de un Ricardo Dar铆n que realiza una vez m谩s un papel impecable encarnando sin duda alguna el rostro actoral del sentido com煤n progresista -formal y 鈥渂ien pensante鈥- de una franja importante de la sociedad argentina. La pel铆cula sobre el juicio a las Juntas militares de 1985 de Santiago Mitre muestra el oficio de su director que logra que las m谩s de dos horas de duraci贸n transcurran r谩pidamente. La condici贸n de ese transcurrir sin tropiezos es que el espectador se deje llevar por los diversos cliches, estereotipos, ausencias, medias verdades o rotundas falacias que se van desgranando en el transcurso de la pel铆cula como una suerte de retorno tard铆o de la teor铆a de los dos demonios perge帽ada por el radicalismo con el retorno de la democracia liberal en 1983. Deteng谩monos brevemente en algunos de ellos.

En reiteradas ocasiones se expresa la idea de que el inicio de la violencia pol铆tica en Argentina ha sido producto de la guerrilla. En la versi贸n de la doctrina de seguridad nacional que encarnan los responsables de la masacre y sus defensores en el juicio se trata por supuesto de haber salvado a la patria del ataque de la subversi贸n ap谩trida, postura esbozada de forma burda en m谩s de una oportunidad. En cambio los h茅roes que buscan el castigo de los criminales sostienen 鈥ue esa violencia ha sido iniciada por la guerrilla pero que la represi贸n de los militares se ha desarrollado por fuera de la ley con m茅todos clandestinos, salvajes, horrorosos, cobardes que deben ser penados si queremos vivir en democracia. Ha existido un uso de la fuerza asim茅trico y desproporcionado.

Por supuesto todo intento de reflexi贸n sobre la violencia pol铆tica que salga de la perspectiva de una sociedad sana que ha asistido como observadora impotente e inerme, v铆ctima de la espiral de violencia de guerrilleros y de militares no se puede hallar en todo la pel铆cula. Ni una sola menci贸n al papel del poder econ贸mico, c煤pula de la iglesia cat贸lica, algunas dirigencias pol铆ticas y sindicales o embajadas extranjeras en el genocidio. Nada que ponga alg煤n alerta, m谩s no sea tibio, al mencionar el proyecto dictatorial de desarticular la organizaci贸n, fortaleza y accionar del movimiento obrero y las clases populares, a las comisiones internas y cuerpos de delegados. Que indique alguna pista de su voluntad de fragmentar la sociedad civil, de disciplinarla tras una larga historia de resistencias previas. No, los culpables de la represi贸n est谩n all铆, son exclusivamente los monstruos que est谩n siendo juzgados y al ser condenados la conciencia de la sociedad y la de todos/as nosotros puede tranquilizarse. 驴Alguna imagen que reponga algo de la violencia sistem谩ticamente dise帽ada desde el poder incluso antes del desarrollo de las organizaciones armadas? 驴Alguna alusi贸n aunque sea indirecta, ef铆mera, moment谩nea, de la revancha clasista desplegada con el golpe de 1955 o antes a煤n de los bombardeos y la masacre de civiles en Plaza de Mayo, los asesores franceses y la larga construcci贸n de la tesis del enemigo interno, la proscripci贸n del peronismo, los reiterados golpes de estado, los fusilamientos clandestinos de Jos茅 Le贸n Su谩rez y Lanus, las listas negras, las torturas y detenciones, el proyecto de la dictadura de Ongan铆a de quedarse por d茅cadas en el poder prohibiendo todo tipo de participaci贸n pol铆tica? Ninguna. No existen porque en el imaginario que recorre el film todo se explica y se condensa en esos polos antagonistas 鈥揼uerrilla y militares- con estos 煤ltimos como principales culpables, individuales del genocidio.

Como comenta en alguna oportunidad Moreno Ocampo frente al propagandista de la dictadura Bernardo Neustadt, no es la instituci贸n sino algunos militares. M谩s a煤n, un mensaje evidente de la pel铆cula reside en que las 鈥渂uenas personas鈥 aun cuando pertenezcan a la elite del poder, rechacen el juicio, compartan lazos personales y de negocios con quienes ejercieron el terrorismo de Estado pueden cambiar de opini贸n si conocen la verdad del horror. All铆 est谩 la madre de Moreno Ocampo para demostrarlo, f茅rrea opositora del proceso judicial, modificando su postura y reconcili谩ndose con la decisi贸n de su hijo al conocer el testimonio de Adriana Calvo. S铆, Videla debe ser condenado. Por supuesto no la clase social que construyo e hizo posible el exterminio.

C贸mo sucedi贸 en los 80鈥 y 90鈥 las/os militantes, quienes resistieron, se comprometieron e imaginaron otra sociedad, que en muchos casos optaron por ejercer la violencia como 煤nica alternativa de resistencia y dignidad posibles aparecen despojados, vaciados de toda decisi贸n, de toda opci贸n, acci贸n, gesto que pueda correrlos de su rol de victimas pasivas, indefensas frente al horror. Hay que evitar toda posibilidad de problematizar la sociedad de la 茅poca y de traernos alguna incomodidad que perturbe la din谩mica de redenci贸n de la justicia estatal como epicentro del relato.

A煤n m谩s perturbadora resulta la opci贸n del film de eliminar toda menci贸n de las movilizaciones, la lucha previa contra la dictadura y el clima de 茅poca tras su ca铆da que construyo una dimensi贸n pol铆tico cultural que permeo a gran parte de la sociedad 鈥揳un cediendo en ese momento a ciertos discursos dominantes como no hablar de las opciones pol铆ticas de la generaci贸n masacrada- que fue el verdadero sost茅n que hizo posible la realizaci贸n del juicio. S贸lo las Madres de Plaza de Mayo aparecen pero como meras espectadoras del proceso judicial. Apenas alg煤n comentario a la ausencia de todo compromiso de Strassera en la dictadura, problema que aparecer谩 en alg煤n otro momento de la pel铆cula para ser descartado con el argumento de la imposibilidad de hacer algo en ese momento, para permitir al espectador seguir atrapado por la simpat铆a cascarrabias y la persistencia de nuestro personaje principal. Tranquilos, all铆 est谩 nuestro heroico fiscal y sus j贸venes ayudantes 鈥揺llos s铆 creen en la posibilidad de redimirse de 鈥渘uestras鈥 instituciones y no toman caminos violentos- que har谩n justicia por nosotras/os.

Destinada seguramente a llenar cines y ser aplaudida por gran parte de sus espectadores no es casual que reaparezcan estas miradas y construcciones en el momento actual. La pel铆cula est谩 enmarcada en la perspectiva de Alfons铆n como padre de la democracia, creencia compartida por franjas del Kirchnerismo donde la Coordinadora de los 80鈥 y la C谩mpora de hoy se encuentran con naturalidad en sus pr谩cticas de gestionadores de la estatalidad. Frente a una ultraderecha que crece mundialmente y localmente, frente a 鈥渓os fachos鈥 que mencionan en m谩s de una ocasi贸n algunos de los protagonistas de 1985, la idea es oponer la defensa acr铆tica de las instituciones liberales. Frente a una sociedad brutalmente desigual el metamensaje es dejar en manos de algunas personas nuestros destinos. Nada de tramas colectivas, comunitarias, capaces de construir una praxis que transforme lo existente sino a lo sumo de 鈥渆quipos鈥 como el del fiscal Strassera, pleno de buenas intenciones en el marco de las instituciones vigentes. Podemos aplaudir tranquilizados porque se ha vencido al 鈥渕al鈥 y luego volver a nuestras vidas, votar 鈥揷omo 煤nica acci贸n individual posible- lo que reproduzca el presente estado de cosas siempre y cuando se revista de un lenguaje progresista, ligth, al gusto de la onda new age y de cuidado de la salud palermitana. M谩s a煤n, el relato se puede acomodar perfectamente a las versiones de la derecha supuestamente m谩s benignas, sea un Larreta o una Elisa Carri贸. Como en un juego de espejos los 鈥渇achos鈥 justifican y ratifican un supuesto progresismo.

A estas alturas aclaramos para alg煤n distra铆do/a que sin duda el juicio en su momento fue un paso adelante en la lucha contra los responsables del terrorismo de estado y as铆 fue recibido por la mayor铆a de la sociedad civil. Incluso determinados momentos de la pel铆cula reponen con plenitud la densidad del horror puesta en juego para crear una cultura del terror y del miedo que paralizara toda acci贸n colectiva. Eso puede ser 煤til en especial para las nuevas generaciones. Pero el sentido predominante de su contenido no pasa por all铆 ni por sus virtudes cinematogr谩ficas. Convertido en mero pasado se evita toda posibilidad de ubicar que en m煤ltiples sentidos la dictadura a煤n habita entre nosotros y que en cada instancia de dependencia, explotaci贸n y opresi贸n actual vuelve a emerger. No es con pedagog铆as posibilistas y 鈥渃铆vicas鈥 que s贸lo generan aceptaci贸n y naturalizaci贸n que se podr谩 enfrentar los rasgos m谩s brutales de esa pervivencia.

Desde quienes intentamos transformar el horror existente hoy, de quienes sabemos que los juicios, las condenas, el rechazo al 2脳1 y un largo etc s贸lo fueron posibles por una prolongada y diversa multiplicidad de gestos, espacios, acciones, escraches, disputas de sentido. Que nos resistimos a disociar el pedido de justicia frente a los cr铆menes de los 70鈥 y no miramos para otro lado frente a los Berni, Guernica, gatillos f谩ciles, la desaparici贸n de Julio Lop茅z, gobernadores y Barones del conurbano. Desde ese lugar sostenido con cuerpo, entra帽as y sentires tendremos que seguir atesorando sue帽os, multiplicando panes y peces, reconstruyendo sentidos como ya se hizo frente a las leyes de impunidad y los indultos que esa misma clase pol铆tica y sist茅mica concedi贸 despu茅s del juicio a las juntas. Rescatando nuestra historia no desde el bronce sino desde la empat铆a. Dando las batallas que se nos presentan en el mundo de hoy. Neg谩ndonos a ser espectadores que consuman productos que ya vimos y sufrimos, aunque retornen en envases o pel铆culas seductoras.

