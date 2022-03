–

De parte de Indymedia Argentina March 17, 2022

TeleSISA y Mink´a Comunicación iniciaron la campaña colectiva #NiUnOriginarioSinDNI, para visibilizar que en Argentina existen muchas comunidades indígenas, cuyo miembrxs no tienen su Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta situación ocurre mayormente en las provincias del noroeste desde hace años.

Desde TeleSISA y Mink´a Comunicación explican que diariamente les llegan noticias de que mueren niñxs wichí de hambre, de sed, por enfermedades no tratadas, niñas víctimas de feminicidio, etc, y al escuchar a lxs comunarios encuentran que allí el Estado no está presente cuando una persona, mayormente niñxs, necesita un DNI: “Entonces si no se le otorga a niñxs una identidad (DNI) legal, ¿Cómo podría obtener el resto de sus derechos básicos? (…) Es impensado que en 2022 existan personas que no tengan acceso a un DNI en territorio argentino. En 2021 el caso de la niña M de 7 años que fue secuestrada por un cartonero evidenció que existen argentinxs que no tienen su Documento de Identidad. Si esta situación de abandono sucede en la provincia de Buenos Aires, capital del país, ¿cómo se imaginan que será en el interior del país?”

“La sociedad civilizada y blanca impone una estructura para acceder a lo que necesitamos para vivir, cuya forma es excluyente para algunas personas, y no es casualidad que sean miembrxs de comunidades indígenas las que queden fuera de ciertos derechos. La vulnerabilidad a lxs que se lxs somete esta naturalizado porque vivimos bajo un sistema de dominio racista”, agregan.

Es en este marco que invitan a sumarse a esta campaña: “No importa si sos una persona particular, si sos una organización o medio de comunicación, sumate y entre todxs logremos que nuestros hermanxs indígenas tengan su DNI. (…) Si conoces personas de comunidades indígenas que no tienen DNI déjanos tu denuncia a los siguientes contactos: Whatsapp: +54 9 11 3697-1557 o al mail: niunindigenasindni@gmail.com”.

Para apoyar la campaña con tu firma, ingresa AQUI