Entrevista con Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda :: “Hay inflaci贸n de expectativas, el capitalismo aumenta por las dudas”

M.H: Escribiste: “En las condiciones actuales una disparada del d贸lar hoy a m谩s de 200 pesos nos pone al borde de la hiperinflaci贸n”.

E.L: Lo que tenemos es que estamos en una inflaci贸n en los 煤ltimos doce meses de 52,1% y que est谩 en ascenso. A pesar del control de precios en forma apurada, que ha puesto el gobierno a trav茅s de Feletti, este mes la inflaci贸n estuvo en el 3,5% y el pr贸ximo mes se espera tambi茅n por arriba del 3%.

La inflaci贸n estar谩 por arriba del 50% anualizada, no va a bajar, no va a ser del 45% como supon铆a el gobierno hasta no hace mucho tiempo atr谩s. Hay una presi贸n muy fuerte y eso que uno no puede hablar de una inflaci贸n de costos porque las principales variables de costos est谩n bajo control.

El d贸lar est谩 controlado, hablamos del d贸lar con el que se hacen las transacciones comerciales a 102 pesos, despu茅s los otros d贸lares son financieros. Las tarifas est谩n congeladas, los salarios hace cuatro a帽os que est谩n en baja, incluso hasta la pol铆tica tributaria que podr铆a haber aumentado es la misma de los 煤ltimos a帽os.

No hay inflaci贸n de costos, todos los que plantean que hay mucha emisi贸n monetaria en realidad este a帽o, comparado al pasado, baj贸 mucho. El d茅ficit fiscal de este a帽o parece que va a ser de 3,5%, hay un ajuste tremendo hecho por Guzm谩n.

Hay menos emisi贸n monetaria pero adem谩s lo que se ve es que tampoco hay un aumento brutal del consumo que presione sobre los precios para que los productores los aumenten, entonces no hay una inflaci贸n de demanda.

Si creciera mucho la demanda hoy las empresas en promedio est谩n trabajando al 65% de la capacidad instalada, por lo tanto, pueden abastecerla e incluso el precio por unidad bajar铆a porque al fabricar m谩s unidades los costos fijos los repart铆s entre mayor n煤mero de productos.

Ac谩 lo que hay es una tremenda inflaci贸n de expectativas, se aumenta por las dudas y si ac谩 se llega a escapar el d贸lar sobre una base del 50% de inflaci贸n de este a帽o te imagin谩s a qu茅 valor puede irse.

Est谩 todo atado con alambre, el gobierno tanto en los precios como en el tipo de cambio se est谩 ganando la vida d铆a a d铆a.

M.H: 驴Qu茅 es lo que alimenta la inflaci贸n entonces?

E.L: La inflaci贸n en toda econom铆a capitalista es la resultante de tensiones contradictorias al interior del proceso de producci贸n que expresan distinta hegemon铆a seg煤n sean las caracter铆sticas de la coyuntura.

La teor铆a cl谩sica dice que es el mercado quien impone los precios, es la competencia perfecta entre la oferta y la demanda la que va determinando esos precios, sin embargo, en una sociedad como la nuestra las contradicciones del sistema se expresan en que hay una disputa horizontal y una disputa vertical.

Una disputa horizontal entre los distintos poderes econ贸micos, bloques de la clase capitalista por apropiarse del excedente econ贸mico y el vertical entre patrones y asalariados por apropiarse de la renta que produce el trabajo.

Hay una puja distributiva en dos componentes por un lado inter capitalistas y, por otro lado, de capital y trabajo. Sobre esto gira este problema de las expectativas. Cuando Macri, al principio de su gobierno, hablaba que la devaluaci贸n no iba a influir sobre los precios y sobre el tipo de cambio fue porque ya estaba descontado lo que era una cosa real te贸ricamente y en la pr谩ctica que los grandes capitalistas subieron los precios antes de la devaluaci贸n, durante la devaluaci贸n y despu茅s de la devaluaci贸n. No hay una competencia perfecta en ning煤n lado.

M.H: Se est谩 tejiendo en Am茅rica Latina una alianza anticomunista de la cual una de las expresiones es Milei 驴que nos pod茅s comentar al respecto?

E.L: Milei es producto de una ola derechista a escala mundial. La lucha contra el imaginario comunista, que es un imaginario, en este momento, que se expresa con Vox en Espa帽a, con Orban en Hungr铆a, en Polonia, con Salvini en Italia, en Brasil est谩 Bolsonaro, ahora ha aparecido una figura derechista muy parecido a los nuestros que es Kast en Chile, es una oleada mundial. Nosotros tenemos a Milei que tiene caracter铆sticas propias.

Hay una cuesti贸n bastante contradictoria porque tanto Kast como Milei como Bolsonaro son pro globalizadores y libre comercio a ultranza, en cambio los que est谩n surgiendo por ejemplo en Polonia, en Italia, en Hungr铆a, incluso en Turqu铆a son contrarios a la globalizaci贸n. Fijate que Trump tiene muchos puntos de contacto con Bolsonaro y con Milei, ahora Bolsonaro y Milei son pro globalizaci贸n y Trump es resultado de la lucha contra la globalizaci贸n.

Es una oleada general pero que tiene particularidades en cierta forma, son todos anticomunistas, son todos negadores de derechos, no creen en el cambio clim谩tico, no creen en los DDHH en general, son mis贸ginos. Todas esas caracter铆sticas las mantienen pero en cierto terreno como en la econom铆a unos son liberales y otros son m谩s proteccionistas.

La Haine