–

De parte de ANRed December 31, 2021 6 puntos de vista

En un a帽o se registr贸 la muerte de 68 personas trans, 10 fueron asesinadas. Discriminaci贸n y violencia institucional son los principales motivos. 2021 es el a帽o en que desapareci贸 Tehuel De La Torre. El chico trans de 22 a帽os viv铆a en San Vicente, provincia de Buenos Aires, y hab铆a ido a una supuesta entrevista de trabajo en febrero. Se reuni贸 con Luis Alberto Montes y Oscar Ramos porque le hab铆an ofrecido un trabajo como mozo en un evento. Desde ese d铆a, 11 de marzo de 2021, est谩 desaparecido. Por Agencia Presentes.

Los avances m谩s importantes del 2021

Despu茅s de una larga lucha de los movimientos de derechos humanos, de la diversidad sexual y especialmente de los activismos trans, en junio el Congreso de la Argentina convirti贸 en ley una deuda y un reclamo hist贸rico: la Ley de Cupo e Inclusi贸n Laboral Travesti Trans 鈥淒iana Sacay谩n 鈥 Lohana Berkins鈥 es pionera en el mundo.

Ley de inclusi贸n laboral travesti trans

La ley apunta a la inclusi贸n de las personas travestis, transexuales y transg茅nero habilitadas a trabajar, hayan o no accedido al cambio registral previsto en el art铆culo 3o de la Ley 26.743 de Identidad de G茅nero. En sus art铆culos propone medidas de acci贸n positiva: la inclusi贸n laboral en el Estado Nacional a trav茅s de un cupo m铆nimo del 1 % en los tres poderes que lo integran, los Ministerios P煤blicos, los organismos descentralizados o aut谩rquicos, los entes p煤blicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, en todas las modalidades de contrataci贸n.

En un a帽o, la cantidad de personas travestis y trans con puestos de trabajo en el sector p煤blico nacional se quintuplic贸.

Primer pa铆s de Am茅rica Latina en reconocer identidades no binarias

En julio, el presidente Alberto Fern谩ndez emiti贸 un decreto que estableci贸 que el Registro Nacional de las Personas de Argentina deb铆a adaptar las caracter铆sticas y nomenclaturas de los Documentos Nacionales de Identidad y de los Pasaportes incorporando la opci贸n X para salir del esquema binario de 鈥渇emenino鈥 y 鈥渕asculino鈥, a fin de respetar las identidades de g茅nero vivenciadas por las personas.

Con esta medida el pa铆s se convirti贸 en el primero de Am茅rica Latina en reconocer las identidades por fuera del binomio y ofrecer otra posibilidad para quienes no se identifiquen como var贸n o mujer. Aunque este punto tambi茅n recibi贸 cr铆ticas.

Cr铆menes de odio en Argentina

Durante este a帽o, en regiones bien distantes y distintas del pa铆s, con diferencia de d铆as, ocurrieron decenas de cr铆menes de odio. Algunos terminaron en muerte, otros no. En algunos hubo denuncia y culpables identificados, en otros no. En algunos los perpetradores eran familiares o vecines, en otros la polic铆a.

Seg煤n el informe semestral de la Federaci贸n Argentina LGBT, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2021 hubo al menos 53 cr铆menes de odio en donde la orientaci贸n sexual, la identidad y/o la expresi贸n de g茅nero de todas las v铆ctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneraci贸n de derechos y la violencia.

Como se repite a帽o a a帽o, las v铆ctimas de la mayor cantidad de estos cr铆menes son mujeres trans: 鈥淓l 76% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transg茅neros); en segundo lugar con el 11% se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 9% de los casos le siguen los varones trans; y por 煤ltimo con el 4% las lesbianas鈥, explica el informe.

La organizaci贸n La Rosa Naranja recoge los datos de muertes de personas trans en el pa铆s. Al 29 de diciembre de 2021 contaban 66 mujeres trans, travestis y transg茅nero, y 4 varones trans. De ellas, 10 fueron asesinadas.

Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy: cr铆menes de odio, golpizas, y muertes

Natalia Maldonado, una joven trans de 24 a帽os, estaba sentada con unos amigos en la vereda de Granadero Baigorria, a 20 minutos de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Era 10 de enero, hac铆a calor. Tres personas que pasaban por ah铆 dispararon hacia el grupo al menos 20 veces desde un auto en movimiento. Natalia falleci贸 a poco de ingresar al hospital Eva Per贸n.

Seg煤n los datos de la FALGBT, de todos los cr铆menes de odio registrados el primer semestre, el 66% de los casos fueron lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural.

El 34% restante fue violencia f铆sica que no termin贸 en muerte. Esto le pas贸 a Cristian en Dolores y a Sharon en Tilcara.

Cristian Leonardo Guevara (33) fue v铆ctima de un ataque homoodiante en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires. Acompa帽aba a su prima a buscar a la hija a una fiesta. 鈥淢e golpearon en el piso y me gritaron 鈥榩uto鈥. Les dije 鈥樎縬u茅 pasa, por qu茅 me pegan? Por favor, no me peguen, yo no soy violento鈥 y me contestaron 鈥榩or puto鈥欌.

La golpiza continu贸 hasta que se acercaron su prima y un par de invitados m谩s de la fiesta a tratar de detenerla, entre ellos una ex alumna de Cristian. Cuando logr贸 levantarse, corri贸 hacia su auto. Uno de sus agresores lo persigui贸 y le dijo 鈥渢omatelas ya porque rompemos el auto.鈥

Desde la polic铆a de Dolores, le ofrecieron un bot贸n antip谩nico y se acercaron a su casa con un patrullero. Con el paso de los d铆as, dej贸 de contar con cuidado policial constante. 鈥淎h铆 empec茅 con los ataques de p谩nico. Llevo cuatro, cinco d铆as sin comer porque rechazo la comida, y siento desgano. Siento que incomodo a los dem谩s y que no puedo ser yo鈥, dijo.

El 21 de febrero en Tilcara, provincia de Jujuy, Sharon Renata Mendoza, activista conocida en la zona, Embajadora de la Colectiva LGBT en la Quebrada, y un amigo fueron agredides de forma verbal y f铆sica en la calle. El chico termin贸 inconsciente y tuvo que ser hospitalizado. Sharon es, justamente, una de las animadoras de las acciones de visibilizaci贸n de la diversidad en esa zona.

Dos semanas despu茅s, el 11 de marzo de 2021, desaparecer铆a Tehuel de la Torre. 鈥淪aber qu茅 pas贸 con Tehuel es muy importante para nuestra familia, necesitamos saber qu茅 pas贸 con su cuerpo. Queremos que se haga justicia, que se los condene pero necesitamos que hablen, que digan qu茅 hicieron con Tehuel鈥, dijo Ver贸nica, la hermana a Presentes.

Ahora Montes y Ramos est谩n imputados por 鈥渉omicidio agravado por odio a la identidad de g茅nero鈥, la Justicia deba elevar la causa a juicio, pero todav铆a no hay rastros de d贸nde est谩 el cuerpo.

Unos d铆as antes de la desaparici贸n de Tehuel, el viernes 5 de marzo a las 15:30, la polic铆a encontr贸 el cuerpo de Fabiola Ram铆rez en su casa de barrio Rawson, en la zona sur de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

Aunque en la investigaci贸n est谩 calificada como 鈥渕uerte dudosa鈥, familiares y amigues de Fabiola no tienen dudas: 鈥淔ue asesinada en un crimen de odio. Fueron a matarla y la mataron por ser travesti鈥, asegur贸 a Presentes una de las voceras de los colectivos LGTBIQ+ que acompa帽an a la familia.

Fabiola era una joven trans tambi茅n de 22 a帽os, como Tehuel, y no hab铆a marcha feminista, del Orgullo y por los Derechos Humanos en que no se la viera levantar una bandera por Justicia e Igualdad.

Al d铆a siguiente, la madrugada del 6 de marzo vecines del barrio Jorge Newbery de Mar del Plata fueron alertados por el humo de un incendio que se hab铆a desatado en la casa de la calle 210 y Col贸n. Una vez que el personal de bomberos pudo sofocarlo descubrieron en su interior el cuerpo de Alberto Jes煤s Ochandio, transformista de 68 a帽os.

La autopsia revel贸 que hab铆a sido apu帽alado m谩s de veinte veces. La sa帽a, violencia y la intenci贸n de quemar el cuerpo para borrar huellas es t铆pica de un crimen de odio, saben y denuncian desde el activismo de la ciudad.

Dos d铆as despu茅s del crimen se detuvo al presunto asesino: un joven de 27 a帽os con prendas manchadas de sangre y algunas pertenencias de la v铆ctima. El joven ten铆a una relaci贸n con Jes煤s.

A fines de ese mes, en una fiesta en Fray Luis Beltr谩n, un pueblo de la provincia de Santa Fe, A., una adolescente trans de 16 a帽os, fue atacada por un grupo de j贸venes que no quer铆an que fuera al ba帽o de mujeres.

鈥淰os me谩 afuera en el 谩rbol鈥, le dijeron y despu茅s la golpearon y patearon hasta dejarla inconsciente. 鈥淢i hija est谩 viva de milagro, si una patada se la daban dos cent铆metros m谩s abajo la mataban, me lo dijo el m茅dico鈥, cont贸 a Presentes, Sol D鈥橝lessandro, su mam谩.

Hoy A tiene varias secuelas del ataque que la dej贸 inconsciente, y no s贸lo en el cuerpo. Tiene muchos golpes en la cabeza, en los brazos y las piernas. 鈥淓mocionalmente est谩 aterrada. No quiere salir m谩s鈥, dijo su mam谩.

Un abril tr谩gico para las trans

A mediados de abril, Victoria Nieva, mujer trans de 33 a帽os, fue asesinada en su casa en Aguilares, al sur de la provincia de Tucum谩n. El principal sospechoso es su ex pareja, Claudio Maximiliano Guti茅rrez. Las amigas dicen que ella hab铆a intentado denunciar las violencias que sufr铆a por parte de 茅l, pero que la polic铆a se burlaba de su identidad de g茅nero y no se las tomaba.

Micaela Cat谩n sufri贸, de chica, un entorno de violencias: su padre le pagaba a su madre, su hermana estuvo presa por defenderse de un violador. El 3 de abril de 2021, cuando ten铆a 27 a帽os, su hermana entr贸 a la habitaci贸n y la vio quemada. Muri贸 ocho d铆as despu茅s, con la mitad del cuerpo repleto de quemaduras. Su familia y organizaciones denuncian que se trat贸 de un transfemicidio, y que sospechan que fue su novio.

鈥淰e铆amos en las redes sociales que ella estaba en una relaci贸n de m谩s de diez a帽os. Que ten铆a un v铆nculo construido. Pero nunca nos hubi茅semos imaginado que hacia adentro hab铆a situaciones de violencia. Participaba de los talleres y escuchaba sobre violencia pero nunca habl贸 de ning煤n tipo de situaci贸n de ella. Eso nos hace pensar sobre c贸mo las personas trans naturalizamos la violencia y no podemos reconocer cuando la otra persona que est谩 a nuestro lado no nos ama, sino que nos violenta鈥, cont贸 en ese momento Julieta Paz, presidenta de la organizaci贸n D.I.V.A.S.

Esa primera quincena de abril de 2021 fue especialmente tr谩gica: en Jujuy Yeni M茅ndez sobrevivi贸 a duras penas de un ataque a machetazos. Y, en Tierra del Fuego, Gilda se salv贸 de un intento de homicidio. El mismo lunes 12 fue encontrada muerta Josefina Cruce帽o en Mendoza.

Un fr铆o invierno

El s谩bado 19 de junio a las 3 de la ma帽ana le dispararon en el pecho a Wanda Soraya Tananta Paima, una mujer trans peruana que estaba en la esquina de diagonal 73 y 64 de la ciudad de La Plata.

Seg煤n otras chicas trans que estaban en la zona, un hombre buscaba droga y al no conseguir, le dispar贸: 鈥淐omo nosotras no vendemos, 茅l se fue enojado y al rato regres贸 y le dispar贸 a la Soraya鈥, contaron.

En septiembre del 2020 Soraya hab铆a sido baleada. Era una sobreviviente. A los pocos d铆as hab铆a publicado una foto que dec铆a: 鈥淣ac铆 para ser libre, no asesinada鈥. Ya estaba recuper谩ndose: 鈥淢e balearon hace una semana amiga pero gracias a dios ya me estoy recuperando鈥. Pero al a帽o siguiente ocurri贸 lo mismo, y muri贸. La mataron otra vez.

Violencia institucional y unas 鈥渃ircunstancias poco claras鈥

El 4 de julio, Luz Avapxia, una persona no binaria de 22 a帽os, y su pareja, Pedro Rod, un var贸n homosexual de 30, fueron agredides por un guardia de seguridad del supermercado 鈥淒铆a %鈥 en Constituci贸n, ciudad de Buenos Aires.

Pedro se present贸 a la comisar铆a cercana para hacer una denuncia, pero termin贸 imputado junto al hombre que denunci贸. 鈥淓sto no es un hecho aislado. No es contra m铆 o contra Pedro. Esta es una situaci贸n que va m谩s all谩 de nosotros鈥, dijo Avapxia a Presentes: 鈥淓s una cuesti贸n de identidad, expresi贸n de g茅nero y racismo鈥.

Durante el primer semestre del a帽o, 鈥渆l 57% de los cr铆menes fueron cometidos por personas privadas, el 36% son atribuibles a la violencia estructural por el abandono social a la diversidad sexual, atribuible a la falta hist贸rica de pol铆ticas p煤blicas estatales y el 7% restante es perpetrado por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su funci贸n estatal, configurando todos ellos casos de violencia institucional鈥, explica el informe de la FALGBT.

En julio, dos hechos de violencia policial terminaron con dos muertes: F谩tima Bel茅n Barros y de Vicky N煤帽ez.

El domingo 18 de julio, F谩tima Bel茅n Barrios, una mujer trans de 29 a帽os, falleci贸 en la subcomisar铆a del Barrio Guadalupe, en la localidad de Formosa. Alrededor de las 6 de la ma帽ana, la hab铆an llevado a esa dependencia desde la casa donde viv铆a, a partir de un llamado al 911 de una vecina que alert贸 sobre una pelea. Una hora despu茅s, F谩tima mor铆a en la subcomisar铆a en circunstancias dudosas que hoy se investigan. Su familia apunta a la polic铆a como responsable.

A fin de mes, Vicky N煤帽ez, una joven trans de 27 a帽os, de Paran谩, provincia de Entre R铆os, tambi茅n muri贸 en circunstancias poco claras tras una intervenci贸n policial.

Tuvo un brote psic贸tico, y su familia llam贸 a la polic铆a para pedir asistencia. 鈥淐ayeron tres patrulleros, invadieron la casa donde viv铆a con su pareja, entraron de mala manera. Actuaron de forma muy agresiva espos谩ndola, le lastimaron sus manos, le cortaron la cara, le presionaron el cuello y la tiraron al suelo. Eran muchos polic铆as, Vicky no pod铆a defenderse, al ver tantos se asust贸鈥, explic贸 su mam谩 a Presentes.

Los oficiales, en ese momento, le pidieron a Marcela el Documento Nacional de Identidad de Victoria y en el transcurso que fue a buscarlo vio que su hija no estaba bien: 鈥淔ue un instante, cuando volv铆 no me dejaron acercar, Vicky no respiraba. Me dijeron que ella estaba dormida. Por qu茅 no me dejaron acercarme a verla, tal vez la hubiera podido salvar. Con todo esto, en vez de tenerle confianza a la polic铆a, sucede todo lo contrario, le tenemos miedo鈥.

Agresiones en grupo

En septiembre, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Winfried Fallon, no binarie de 24 a帽os, fue agredide al grito de 鈥減uto de mierda鈥, 鈥渘aciste hombre, no mujer鈥. El video que grab贸 de ese momento se viraliz贸 y lleg贸 hasta el INADI. Unos d铆as despu茅s, el presidente de Argentina, Alberto Fern谩ndez, lo recibi贸 en su despacho.

鈥淢i hijo es un autista de alta inteligencia, es un s铆ndrome de asperger. Es un no binario, no tiene r贸tulos para su sexualidad. Es un ser libre. Cuando nos 铆bamos empezaron a agredirnos, a pegarme. Se puso interponi茅ndose para que no me golpeen. Comenzaron a agredirlo por su sexualidad, por sus modos鈥, cont贸 en ese momento a Presentes su madre, Susana.

En noviembre, un grupo de personas que asistieron a la XXX Marcha del Orgullo denunci贸 que hacia el final de la celebraci贸n recibieron agresiones de parte de empleades de Monday Buenos Aires, un bar ubicado en la esquina de Callao y Rivadavia, en el barrio porte帽o de Balvanera.

Desde rociar con gas pimienta hasta un botellazo en la cabeza de una de las personas afectadas, les agresores actuaron cuando se form贸 un 鈥渆mbudo鈥 de personas en la puerta del local, por el avance de las carrozas.

En Salta, a principios de diciembre, a Tito Costilla, un profesor de baile de 27 a帽os, le quebraron la pierna con un palo, y ya en el piso le siguieron pegando. Est谩n detenidos su vecino y el padre del vecino, quienes lo ven铆an agrediendo desde el 2004, cuando Tito hizo la primera denuncia. En esta nota habl贸 con Presentes mientras estaba internado en el Hospital San Bernardo, de la capital salte帽a. Lxs m茅dicxs le dijeron que la rehabilitaci贸n ser铆a un proceso de al menos 6 meses.

El grito por Tehuel

En todas las provincias argentinas, cada 11 de mes, durante todo el 2021, se organizaron actividades para interpelar al Estado y a la comunidad bajo el grito claro y fuerte: 鈥溌緿贸nde est谩 Tehuel?鈥. Tambi茅n fue una de las consignas clave en la XXX Marcha del Orgullo en Buenos Aires.

La familia y amigues de otro joven desaparecido hace 4 a帽os, Santiago Cancino, este a帽o al fin pudieron tener noticias de 茅l a partir del hallazgo de sus restos. El jueves 3 de junio, en la zona del r铆o Wierna, localidad de Vaqueros (norte con la ciudad de Salta) un jornalero y su hijo encontraron restos 贸seos y algunas pertenencias.

De Tehuel nueve meses despu茅s de su desaparici贸n no ha sido posible saber qu茅 pas贸 con 茅l. Ver贸nica, su hermana pide, insiste, suplica: 鈥淨uiero que los condenen a perpetua y que, de una vez, digan qu茅 hicieron con Tehuel. Sabemos desde el principio, por las pistas que aparecieron, que esto es un homicidio por odio鈥.

El informe de la FALGBT tambi茅n alert贸 sobre el tema: 鈥淧ara finalizar, este observatorio expresa profunda preocupaci贸n por la desaparici贸n de Tehuel de La Torre, joven trans de 22 a帽os de edad, que el 11 de marzo de 2021 sali贸 de su casa tras la promesa de un trabajo y desde entonces se encuentra desaparecido. La desaparici贸n de Tehuel constituye una expresi贸n tangible de la violencia estructural e hist贸rica que sufre la comunidad trans鈥.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/12/30/balance-2021-argentina-marcada-por-la-desaparicion-de-tehuel-y-los-crimenes-de-odio/