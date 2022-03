–

March 3, 2022

El Gobierno suspendi贸 un decreto de la gesti贸n de Mauricio Macri que habilitaba la importaci贸n de residuos sin certificado de inocuidad, pero hace un a帽o y medio que demora la nueva regulaci贸n. Mientras tanto, se importa material reciclable que podr铆a recuperarse en el pa铆s con una Ley de Envases vigente, dando trabajo a recicladores y a una industria con capacidad ociosa.

Por J茅sica Bustos.

En el 2019, un decreto del entonces presidente Mauricio Macri habilit贸 la importaci贸n de residuos, inclu铆do material reciclable, sin impedimentos para aquellos que no contaran con certificado de inocuidad. La noticia fue muy mal recibida por los sectores que se encargan del reciclado y tambi茅n por agrupaciones ambientalistas. A principios de 2020, Alberto Fern谩ndez suspendi贸 la medida y en conjunto con el ministro de Ambiente, Juan Cabandi茅, y el de Industria, Matias Kulfas se comprometi贸 a encontrar una propuesta superadora en 180 d铆as. Al d铆a de hoy no hay informaci贸n oficial p煤blica que aporte detalles de esta situaci贸n y desde las oficinas de la cartera de Ambiente no respondieron al pedido de entrevistas solicitado por Tierra Viva. La Ley de Envases, que permitir铆a reciclar en el pa铆s la basura que se importa, sigue frenada en el Congreso.

Seg煤n la organizaci贸n Taller Ecologista, la gigante alimentaria Arcor importa entre el 35 y el 50 por ciento del papel y cart贸n que ingresa al pa铆s, consumiendo d贸lares de las reservas y compitiendo en el precio con el trabajo de cartoneras y cartoneros. Adem谩s, seg煤n la Alianza Global para Alternativas a la Incineraci贸n (GAIA), en los contenedores de residuos importados, que se negocian entre privados, solo el 50 por ciento de los residuos son reciclables, por lo que el otro rol clave del Estado es establecer los controles sanitarios.

En Argentina se producen diariamente m谩s de 40.000 toneladas de residuos. S贸lo un escaso porcentaje de ese total es recuperado y reciclado para volver a la industria como materia prima. Los rellenos sanitarios, sitios de disposici贸n final de residuos, se encuentran al borde del colapso y contin煤a acumul谩ndose basura en miles de basurales a cielo abierto a lo largo y ancho del pa铆s. Seg煤n datos de la ONU, Argentina s贸lo recicla un seis por ciento de esos desechos.

Por fuera de la regi贸n del AMBA, la gesti贸n de los residuos sigue siendo irregular e incompetente respecto del volumen de basura que se genera a diario. Los sistemas de recolecci贸n se encuentran en su mayor铆a tercerizados, pero en muchos casos dependen directamente del municipio, por lo que la escasez de recursos destinados a la gesti贸n integral de los residuos s贸lidos urbanos contin煤a siendo un problema no s贸lo ambiental, sino tambi茅n de salud.

El problema es global. Toneladas de basura viajan de un continente a otro para ser descartadas. Los pa铆ses en v铆as de desarrollo son hoy el basurero del mundo globalizado. En particular, los de Am茅rica Latina y Asia. Entre 2019 y 2020, Estados Unidos envi贸 miles de toneladas de residuos a pa铆ses con serios problemas para gestionar incluso sus propios desechos.

El aumento del consumo per c谩pita en las grandes urbes hace que la disposici贸n final de los residuos se vuelva cada vez m谩s dif铆cil. Con la crisis clim谩tica pisando los talones, las potencias mundiales salen a buscar alfombras donde esconder lo que barren en casa.

鈥淓l pa铆s sigue teniendo enorme retraso en la gesti贸n de residuos鈥

Seg煤n Cecilia Bianco y Mirko Moskat, integrantes de Taller Ecologista, una agrupaci贸n socioambiental con vasto recorrido en la materia, 鈥渘o ha habido definici贸n al respecto y el pa铆s sigue teniendo enormes retrasos en la gesti贸n de los residuos鈥. Sumado a que la mesa t茅cnica de trabajo de econom铆a circular (creada para avanzar en la propuesta normativa que regule esta tem谩tica) 鈥渁 enero de este a帽o, no est谩 en actividad鈥.

Los especialistas advierten que a la Argentina 鈥渋ngresan en mayor cantidad residuos de papel y cart贸n鈥, como tambi茅n lo hacen 鈥渧idrios, metales, caucho, pl谩sticos y textiles鈥. Aunque aclaran que en el caso de los pl谩sticos, 鈥渓os datos son contradictorios鈥 y el ingreso de este tipo de residuos no tiene un volumen considerable ni alarmante, como lo es en pa铆ses como M茅xico, Ecuador o El Salvador.

En cuanto al papel y el cart贸n, alertan sobre 鈥渓a incidencia en los precios de estos residuos en el mercado interno鈥, lo que 鈥渁fecta negativamente el trabajo que realizan cartoneros y cartoneras鈥 cuyos ingresos dependen fuertemente de la venta del material que recuperan de los residuos que se generan a diario.

Ley de Envases con inclusi贸n social en espera

Durante el 2021, distintas agrupaciones ambientalistas y sectores comprometidos con el reciclaje presionaron fuertemente para que entrara al Congreso Nacional el proyecto de ley de envases con inclusi贸n social. El proyecto ingres贸 con el respaldo del Ministerio de Ambiente y el ex jefe de la bancada oficialista M谩ximo Kirchner. Se trata de un marco regulatorio al enorme negocio que hay detr谩s de la gesti贸n de los residuos con la mira puesta en el importante valor socioambiental del trabajo que hacen diariamente cartoneros y cartoneras en el pa铆s.

Con distintas movilizaciones y di谩logo con sectores no oficialistas, el proyecto consigui贸 dictamen de comisi贸n a fines de noviembre, pero nunca fue puesto en agenda para ser tratado en el recinto parlamentario ni en la pr贸rroga de sesiones de diciembre ni en la convocatoria a extraordinarias de este 2022. El lobby empresario influy贸 en el freno de la normativa, entre las c谩maras empresarias que lo encabezan est谩n la C谩mara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) 鈥搃ntegrada por Arcor鈥.

En este contexto, Bianco y Moskat advierten que a煤n se importan anualmente un promedio de 鈥50 millones de kilogramos de residuos de cart贸n y papel, por un valor de unos nueve millones de d贸lares鈥. Entre las empresas que lo hacen, se destaca la multinacional Arcor que entre sus diferentes empresas controladas suma cada a帽o entre el 鈥35 por ciento y el 50 por ciento del valor de las importaciones de este material鈥.

Entre 2018 y 2021 se sumaron a la lista de importadores la Papelera Tucum谩n e Interpack, 鈥渢otalizando cada una en torno al 16 por ciento de las importaciones鈥, seg煤n informan los integrantes de Taller Ecologista. Respecto a los pl谩sticos, estiman que por a帽o se importa en promedio unos 700 mil d贸lares. 鈥淧etropack, Performance Specialty Products 鈥揺mpresa controlada por la empresa qu铆mica norteamericana Dupont鈥, Tetra Pak y Vitopel鈥, son el pu帽ado de compa帽铆as importadoras.

Consultados sobre las razones por las cuales se compra en el exterior este tipo de residuos, sostienen que 鈥渇rente a una decisi贸n pol铆tica de no gestionar correctamente los residuos que se pueden reciclar, se opta por la importaci贸n鈥 sumado a que resulta ser un tr谩mite m谩s simple a la hora de sostener 鈥渢iempo, escala y precio鈥.

鈥淟a ley de envases promover铆a m谩s reciclado de pl谩sticos鈥

鈥淭odo lo que es reciclable es materia prima secundaria, siempre y cuando haya una industria que lo pueda procesar鈥, asegura Jos茅 Luis Picone, director ejecutivo de la C谩mara Argentina de la Industria de Reciclados Pl谩sticos (Cairplas). Para 茅l, no todo es residuo o basura. Se trata m谩s bien de diferenciar aquellas 鈥渕aterias primas secundarias que tienen un valor que puede recuperarse鈥.

Seg煤n Picone, la industria del reciclado de pl谩sticos 鈥渘o est谩 interesada en importar鈥 ya que hoy recupera 鈥渆ntre un 17 y un 20 por ciento de lo que est谩 en el mercado鈥. Suma tambi茅n que 鈥渉ay much铆simo material disponible鈥, que el problema no es la falta del material sino que 鈥渓o que hay que hacer es reciclar m谩s鈥 porque la industria a煤n cuenta con capacidad ociosa como para incrementar hasta un 40 por ciento de lo que se usa en el pa铆s.

Si bien hace a帽os hay intenciones de reforzar la idea de las cuatro 鈥淩鈥 鈥 Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar- a trav茅s de la educaci贸n ambiental y de las distintas campa帽as de organismos internacionales como la ONU; la globalizaci贸n de los mercados hace que las l贸gicas del capital sigan manejando los hilos de la conciencia ambiental de empresarios y pol铆ticos.

Los pl谩sticos que conocemos tienen como materias primas el petr贸leo, el gas natural, el carb贸n y el cloruro de sodio. 鈥淓l precio de los pl谩sticos reciclados tiene un techo que es el precio del pl谩stico virgen, ese techo depende del crudo. Cuando por ejemplo, el petr贸leo cotiza a 20 d贸lares el barril, no hay industria de reciclado que aguante, porque es m谩s barato comprarlo virgen鈥, advierte Picone.

A pesar de que hoy se avanza en la fabricaci贸n de pl谩sticos con materias primas renovables, la soluci贸n podr铆a encontrarse en la mejora de la competencia y de la log铆stica para reciclar m谩s y mejor. Para evitar as铆 que en el norte del pa铆s, por ejemplo, 鈥渓es resulte mejor sacar fardos de pl谩sticos a Bolivia que pagar el flete hasta el conurbano bonaerense donde se procesan鈥, seg煤n explica Picone.

La industria del reciclado pl谩stico cree que la Ley de Envases podr铆a facilitar y promover la recuperaci贸n de los envases para que estos lleguen a la industria y as铆 poder reciclarse, pero advierte que el proyecto de ley se enfoca en los envases y deja afuera los residuos pl谩sticos en general.

鈥淐ada pa铆s deber铆a poder hacerse cargo de los residuos que genera鈥

Mar铆a Esther Ruiz es bi贸loga, especialista en gesti贸n de residuos s贸lidos urbanos, investigadora de la contaminaci贸n marina por pl谩sticos e integrante de GAIA; una alianza mundial de organizaciones socioambientales. Advierte que la falta de informaci贸n sobre el tratamiento de los residuos pl谩sticos es una constante en todos los pa铆ses, como experiencia del monitoreo que llevan adelante con las organizaciones aliadas.

鈥淟a poca informaci贸n que hay y la poca apertura de las autoridades para brindar informaci贸n hace mucho m谩s dif铆cil el monitoreo鈥, advierte Ruiz. Y en el caso particular de Argentina, se pidi贸 informaci贸n al Ministerio de Ambiente y la respuesta fue 鈥渜ue no pod铆an responder porque eso violar铆a la confidencialidad y datos personales de algunas empresas y podr铆a afectar a los secretos comerciales o industriales鈥.

En 2019, el diario The Guardian public贸 un informe en el que se detalla c贸mo la basura generada en Estados Unidos se exporta a distintos puntos de Am茅rica Latina y el sudeste asi谩tico. M茅xico y Ecuador, los pa铆ses m谩s afectados en la regi贸n.

El boom de la exportaci贸n de basura a Latinoam茅rica tuvo que ver con el cierre decidido por China a principios de 2018. El gigante asi谩tico, principal importador de residuos del mundo, se neg贸 a seguir comprando pl谩sticos de Estados Unidos y Europa, debido a la fuerte presi贸n mundial por el enorme volumen de basura marina. As铆, 脕frica, Am茅rica Latina y el sudeste asi谩tico se transformaron autom谩ticamente en destinos de f谩cil acceso.

Un dep贸sito de materiales contaminados con escaso control

El Convenio de Basilea es un acuerdo entre 170 pa铆ses miembro de Naciones Unidas vigente desde 1992 con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos nocivos provocados por el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. En 2019, mismo a帽o en el que Mauricio Macri autoriz贸 mayor importaci贸n de basura al pa铆s, se aprob贸 una enmienda para incluir a ciertos pl谩sticos a la lista.

La enmienda entr贸 en vigencia el a帽o pasado y pone nuevamente en discusi贸n el tratamiento de los residuos pl谩sticos. La crisis clim谩tica y el efecto que tiene en diferentes comunidades, las lleva muchas veces a aceptar situaciones peligrosas, por lo que la enmienda 鈥渃ontempla la regulaci贸n de ciertos art铆culos de pl谩stico, cuyo reciclaje o incineraci贸n es muy t贸xica鈥, explica Ruiz

Se ha comprobado a trav茅s de las propias empresas importadoras, que la mayor铆a de los residuos que llegan a destino, lo hacen contaminados, sucios o mezclados. 鈥淟as empresas est谩n trayendo residuos de afuera y lo preocupante es que el 50 por ciento de un contenedor que entra es descarte, no se puede utilizar. A pesar de ello, la importaci贸n es tan barata que a las empresas les conviene igual. Estas transacciones no se dan de gobierno a gobierno, son entre empresas privadas, por ello el papel de nuestros gobiernos es regular qu茅 es lo que est谩 llegando鈥, advierte Ruiz.

Adem谩s de la contaminaci贸n generada por el mal tratamiento de los residuos y la l贸gica de producir a bajo costo, este tipo de comercio contribuye con la crisis clim谩tica por todas las emisiones y el combustible en el transporte que se emplea para el traslado del material. 鈥淟os lugares donde se asientan vertederos a cielo abierto o incluso cuando quieren hacer un relleno sanitario y expulsan a las familias que viven ah铆, son zonas de sacrificio, como cuando queman los residuos en una planta cementera o tienes de vecina a una empresa petroqu铆mica鈥, alerta Ruiz y sentencia: 鈥淎ll铆 se est谩n violando los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano, a la salud y a una alimentaci贸n sana鈥.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/argentina-continua-importando-basura-y-la-ley-de-envases-sin-tratar/