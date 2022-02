–

De parte de Nodo50 February 20, 2022 36 puntos de vista

Por Juan Guahán, Resumen Latinoamericano, 19 de febrero de 2022.

Corrientes es una provincia bajo fuego. Con más del 10% de su territorio incendiado hay “relatos” de todo tipo y una manifiesta realidad: el fuego arrasa. Fuego en Corrientes, inundaciones en Petrópolis: Dos caras del mismo cambio climático. Da la impresión que el Acuerdo con el FMI ya estuviera en marcha.

Que la culpa es del gobierno nacional…; que no, que es responsabilidad del gobierno provincial…; que tampoco, que los culpables son los productores que queman sus campos… Éstos son algunos de los múltiples relatos sobre lo que está aconteciendo en esa provincia… y el fuego? Ahh! El fuego sigue, muchas veces fuera de todo control.

Mientras tanto un “ejército” de recursos aspira reemplazar la desidia, irresponsabilidad o ignorancia de múltiples funcionarios y privados que, durante años, ignoraron lo que las evidencias venían presagiando.

Ahora un millar de personas, un centenar de autobombas terrestres, un helicóptero, 6 aviones hidrantes (uno de los cuales se incendió), centenares de rodados, equipos de riego, corren desesperados por detrás de la realidad que se les impone.

Varias provincias mesopotámicas y la patagónica Rio Negro están afectadas por incendios que hoy tienen su epicentro en la provincia de Corrientes. Allí, se estima que se vienen quemando no menos de 20 mil hectáreas diarias. Ya han ardido más de 520 mil hectáreas, alrededor del 10% del total del territorio correntino.

Brigadistas de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Mendoza colaboran con las tareas de los correntinos. Como es nuestra costumbre, con una conmovedora solidaridad colectiva acudimos a la atención de situaciones que no fuimos capaces de prevenir oportunamente. Ante el tamaño y la persistencia de este fenómeno, los brigadistas, vienen, ayudan y se vuelven.

La sequía se viene manifestando desde hace unos 3 años y se incrementó en los últimos meses. El calor superó los 40° y con el mes de enero vino el fuego que –hasta ahora- se ha hecho imparable. El promedio de las caídas de agua, anualmente rondan lo mil milímetros, pero –en este 2022- son cercanas a cero. Recién se espera un cambio con la llegada de lluvias para la semana que hoy se inicia. Como consecuencia de lo anterior la humedad reinante, que suele estar alrededor del 70%, está reducida a un 15%.

La deforestación -fuera de todo control- viene generando una creciente desertificación, a lo que cabe agregar un tradicional e inadecuado uso y tratamiento de la tierra, con sus quemas de pastizales, todo ello se ha constituido como un complemento que profundiza el cambio climático y sus modificaciones en el régimen de lluvias.

Las advertencias de los ambientalista cayeron en saco roto; funcionarios y productores seguían pensando que “siempre fue así” y ahora se pagan las consecuencias de colocar lo inmediato y las ganancias por encima del respeto a la naturaleza y sus cambios.

Las pérdidas económicas son millonarias, ellas se concentran en los sembradíos de arroz, el cultivo de la yerba mate y la muerte de unas 70 mil cabezas de ganado.

Los incendios, actualmente agrupados en unos 15 puntos, ya se manifiestan en el área protegida de la Reserva Provincial del Iberá. Ésta abarca 1.200.000 hectáreas. En sus pantanos y lagunas habitan miles de iguanas, anfibios, ofidios, yacarés y unas 350 especies de aves.

Estos humedales, que siguen esperando la ley que los proteja, se van secando a medida que el fuego los arrasa, agrietando la superficie y dejando señales sobre el tiempo que demandará su plena recuperación.

Es difícil escribir sobre la magnitud de esta situación, ante la precariedad de medios, la desesperación de la población por salvar lo salvable y llorar por lo que el fuego consumía.

Ya han quedado arrasadas por el fuego varias casas y algunas escuelas. Tampoco pudo salvarse la vieja estación del INTA, en la periferia de la ciudad de Mercedes, a 200 kilómetros de la capital correntina y donde transcurriera la trágica muerte del Gauchito Gil.

¡SE SIENTE…SE SIENTE! EL FMI YA ESTÁ PRESENTE

Nada está firmado, pero parece que todo está comprometido y ya se empieza a cumplir.

El acuerdo con el FMI comenzará a tener vigencia cuando se haya promulgado la ley que lo apruebe, si eso finalmente ocurre. Sin embargo el gobierno está dando muestras que ya lo quiere aplicar.

Algunas señales dan evidencia de ello.

El acceso a los dólares está recibiendo diversas restricciones. Esta referencia no se concentra en el hecho de conseguir el billete para ahorrar u otras cuestiones individuales. Se habla de las dificultades para acceder a las divisas necesarias para importar. Se sabe que ello tiene estrechos vínculos con la falta de dólares, pero también sirve al objetivo de acumularlo para pagar vencimientos y reducir el déficit fiscal, aunque suponga ponerle algún freno al crecimiento que hubo en el 2021.

Las restricciones a algunas partidas destinadas a los planes sociales y la decisión del Ministro de Desarrollo de no abrir la posibilidad de nuevas altas para el sector generó un incremento de las protestas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, lo que también se evidenció en el interior, dejando abierta la perspectiva de más confrontaciones.

Algunas parálisis en prestaciones y licitaciones del PAMI puede ser otra manifestación de la misma situación. Por decisión administrativa del Ministro de Economía (145/2022), se redujeron en más de 10 mil millones de pesos los gastos corrientes destinados a la “Asistencia Social” de esa Institución.

Mientras el gobierno se apresura a “cumplir” con lo que todavía no ha sido acordado se profundizan los debates sobre la modalidad que el Ejecutivo usará para aprobar dicho Acuerdo. Esto tiene que ver con la oportunidad y la decisión sobre la Cámara que intervendrá originariamente. Acerca del tiempo, está prácticamente definido que el anuncio se hará el 1° de marzo con el inicio de las Sesiones Ordinarias, dado que se ha desechado el tratamiento en Extraordinarias por el evidenciado fracaso de estas sesiones, que el Ejecutivo había imaginado. En cuanto a la Cámara donde se iniciará el trámite ello se haría por Diputados para condicionar su debate en la Cámara de Senadores, donde la presencia crítica de Cristina es claramente superior.

Como si hiciera falta ponerlo en palabras, el mexicano Alejandro Werner, ex auditor regional del FMI dijo recientemente, que el acuerdo no bajará la inflación, ni permitirá que el crecimiento mantenga el ritmo del año pasado. Respecto a la inflación estimó que ésta puede subir en este año para decaer en el 2023 y en lo hace al crecimiento evalúa que continuará aunque a un ritmo menor al que tuvo en el 2021. Para este mismo economista, estos “beneficios”, demasiado moderados para la profundidad de nuestra crisis, no se podrán exhibir inmediatamente. Según esta apreciación ellos responden a antiguos problemas de los cuales temas recurrentes como el volumen de la deuda, la alta inflación y el bajo crecimiento son sus efectos y no las causas

Más allá de éstas y otras apreciaciones, originadas en costados políticos e ideológicos diferentes, el Ministro Guzmán considera -al igual que el resto del gabinete presidencial- que tales problemas serán resueltos sin necesidad de una política de ajuste.

Quienes consideran que tal perspectiva es buena como discurso pero que no responde a la realidad, afirman que el ajuste no es una posibilidad sino una práctica que se viene ejecutando y que ahora se comienza a profundizar.

Para tales consideraciones el ajuste lo vienen sufriendo los jubilados y pensionados, quienes viven de las changas y los cuentapropistas en sus ingresos y gran parte de la clase media por la mayor presión tributaria.

FUEGO EN CORRIENTES – INUNDACIÓN EN PETRÓPOLIS

DOS CARAS DEL MISMO CAMBIO CLIMÁTICO

Ya se ha comentado lo que están padeciendo los hermanos correntinos, pero no se puede dejar de señalar el parentesco de lo que allí ocurre con los 120 muertos que están dejando las inundaciones de Petrópolis.

Petrópolis, donde hoy residen unas 300 mil personas, fue la residencia de verano de los reyes Pedro I y Pedro II, durante la vigencia del Imperio del Brasil (1822/1889). A título anecdótico se puede agregar que -aún hoy- las residencias del centro de esa Ciudad Imperial pagan a los descendientes de Pedro II el 2,5% del valor de la venta de tales inmuebles.

En esta semana esa zona fue castigada por intensas lluvias, en 3 horas llovió el equivalente al agua que cae durante un mes. Las trágicas consecuencias derivaron en –aproximadamente- 200 deslizamientos de tierra, que aún no se han terminado de remover.

Según la mayor parte de los especialistas el fenómeno que provocó esa situación estaría concentrado en la evolución que están teniendo los “ríos voladores”, formados por las corrientes calientes del atlántico y el amazonas. Su gran protagonista es la transpiración de los árboles amazónicos, aproximadamente mil litros diarios por cada árbol con una copa de 20 metros.

La creciente deforestación a la que es sometido el Amazonas (el año pasado tuvo su mayor deforestación de los últimos 15 años) es una de las claves de esta situación.

Tiempo atrás se dieron datos sobre la relación entre ese mismo fenómeno, originado en la zona de nacimiento del Río Paraná, con la pérdida de caudal del mismo, lo que lleva a que la actual altura del río ronde el “cero”.

Volviendo al tema de los “ríos voladores”, esa formación de vapor agua trepa hasta los 2 kilómetros de altura. Ellos son desplazados por los vientos, desde la zona atlántica del centro-norte brasileño hacia el Pacífico, atravesando territorios de Brasil, Paraguay y Argentina. En su curso chocan con los vientos más fríos del área cordillerana y sufren una especie de rebote con algún desvío hacia el sur, volviendo al Atlántico, por la Cuenca del Plata. Algunos atribuyen a ese fenómeno de la naturaleza la feracidad de esos territorios, destacada en todo el mundo,

La novedad que ahora viene pasando es que –cada vez con mayor frecuencia- vuelcan auténticos ríos de agua en pequeñas superficies, en un muy corto tiempo y con un volumen inesperado. Para dar una idea de este fenómeno digamos que el agua que transportan se puede asemejar a la del Amazonas. De ese modo la “bendición” que supone la humedad que ayuda a los cultivos, que suponen los “ríos voladores”, ahora suelen escaparse de su evolución tradicional, multiplican su volumen y vuelcan su poderosa carga sobre indefensas poblaciones, muchas veces residentes en zonas de riego para la instalación de viviendas.

Es sabido que el cambio climático, con el calentamiento global como bandera, se está manifestando con la recurrente reiteración de “fenómenos naturales” cada vez más intensos y extremos.

La combinación de incendios, con lluvias intensas y sequías duraderas, forma parte de un panorama diario, cuya más eficaz explicación aparece en el aumento de las temperaturas, a las que el actual modelo de desarrollo impide frenar.

La vinculación entre el cambio climático, el aumento de las temperaturas y estas apabullantes caídas de agua aparece con bastante claridad. Ella pone en evidencia la ruptura de un delicado y beneficioso equilibrio que el tiempo construyó y que la brutal deforestación del área amazónica está rompiendo.