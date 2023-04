.

Argentina

Por Alfredo Grande

(APe) 06/04/2023

No son pocas ni pocos los que saben que la 煤nica deuda es la interna . En 1988 se filma La Deuda Interna. Notable pel铆cula basada en una notable novela de Fortunato Ramos. Esa deuda interna fue, es y ser谩 deshonrada.

El hambre es un crimen perpetrado por una banda de asesinos seriales organizados en los partidos burgueses del modo de producci贸n capitalista. No puedo asegurar que esto mejora con socialismo. Pero si puedo asegurar que empeora con m谩s capitalismo.

El punto de encuentro de progresistas, peronistas PJ, socialistas extraviados, radicales m谩s extraviados aun, es la defensa irrestricta del capitalismo y la propiedad privada. Ahora mal: los empobrecidos, 驴qu茅 propiedad privada tienen? La de los gorgojos. La de las calles de barro. La de las viviendas de chapas y toldos. Las de las enfermedades por agrot贸xicos. Y para peor es una propiedad privada colectiva, de enormes comunidades de sub vivientes. Los campos de dispersi贸n para el exterminio planificado. Los criminales de paz. Con la impunidad pol铆tica que solo la democracia puede brindar.

Desde ya que democracia y dictadura no es lo mismo. Pero lo importante, al menos para m铆, es en qu茅 se diferencian. En la gesti贸n econ贸mica social, no. No es lo mismo hacer desaparecer personas, torturarlas, matarlas, que sacarles un plan social. Pero terminan siendo desaparecidos sociales que s贸lo nutren estad铆sticas; el hambre es tortura y la muerte espera aun a metros de la casa rosada.