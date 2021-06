–

De parte de Anarquia.info June 3, 2021 28 puntos de vista

No miento si digo que te recuerdo como si fuera ayer, desde hace ya un cuarto de siglo, casi todos los dias. Alguien podria dudar de esta afirmacion, y me importa un carajo porque, seguramente, no conocio al compa帽ero; y menos aun me conoce a mi (ni a mis mas intimos sentimientos). Detesto las 芦efemerides禄 pero (en esta ocasion鈥) me es imposible evitar teclear estas palabras. Se te trabo el arma y te hirieron en el pecho. Te remataron por la espalda. Justo a ti que poemabas que por la espalda les atacarias!. Asi somos lxs anarcxs: les enfrentamos sabiendo que tenemos todas las de perder pero aun asi nos lanzamos hacia la desigual batalla, cual David frente a Goliat. Tu memoria y tu arrojo, compa帽ero, siguen iluminando nuestra lucha鈥

Era unos a帽os mas joven que tu, a mitad de los noventas鈥 Te revoloteaba una bandada de adolescentes 芦punkis禄 cuando nos conocimos en movidas anarcas. De eso quiero hablar: de anecdotas vivenciales que, hasta hoy, nunca comparti con nadie. Eran cosas, que fluian solo entre nosotrxs, Sergio. Perdoname si abro mi alma dolida y las comparto: si no lo hago ahora tal vez no lo haga ya nunca. Y nunca es demasiado tiempo. No cabe duda de tu insurreccionalismo intuitivo. No necesitabas leer a 芦Alfredo禄; porque la informalidad fluia en tus venas, de manera contagiosa. Y varixs nos apuntamos -sin mas retorno- a la revuelta permanente que (en pleno siglo XXI) lejos esta de cesar. Muy al contrario: crece y fructifica en cada accion insurrecta!.

Lxs 芦viejitxs禄 de la FORA te habilitaron el microfono en aquel memorable acto del 1 de mayo; y alli estabamos lxs compas del grupo 芦X禄 que, si mal no recuerdo, acababamos de presenciar el concierto de un grupo musical llamado 芦Familia Asesina禄 si la memoria no me falla鈥 Lxs complices, moviamos entre la Biblioteca Ingenieros, la FLA y la FORA como perrx por su casa鈥 Eran tiempos agitados que se resumian en dos palabras: ACCION DIRECTA!. Un punto de encuentro obligado, era la feria de fanzines anarquistas de Plaza Congreso en los sabados. Como olvidar a la Sole (si, esa misma que fue 芦suicidada禄 en Turin porque era demasiado hermosa y combativa, a pesar de su inmunda herencia burguesa). Pero vayamos al ajo, de una puta vez鈥

Hay imagenes que se grabaron de manera indeleble en mi. Una fue cuando en la Marcha de la Resistencia de la Plaza de Mayo, te trepaste a esa ruin estatua con una bandera negra, y la colocaste en manos del procer de turno; para regocijo de las tribus acr谩ticas que alli nos encontrabamos鈥 Luego nos fuimos a vagabundear por los 芦res-tau-rants禄 (鈥e escribe asi?) mas oligarcas del entorno. Tu? entrabas a cada uno de ellos, y gritabas -a voz en cuello-: 隆TENGO HAAAMBREEE!. Imaginate las caras de estupefaccion de lxs comensales鈥 No se porque te cai especialmente bien. Tal vez, porque yo amaba a la poesia tanto como tu. Me recitabas tus versos nuevos al oido, antes de escribirlos. Tu aliento sigue presente en mi. Eres eterno, ya lo se鈥

Un dia, poco antes de aquel maldito funeral inesperado, viajaste en tren desde la capital hasta mi casa en provincias. Te recibi con unos mates (y una sonrisa complice) a media-tarde. Tus ojitos brillaban como soles en ebullicion; y fue cuando me lo dijiste: vengo a verte porque eres de mi mas entera confianza compa帽ero. Hay mucha urgencia y lxs pibxs pasan hambre. Yo no lo soporto por mas tiempo; estoy planteandome realizar una expropiacion de alimentos para paliar la situacion鈥 Yo lo amaba tanto que rompi en lagrimas y conteste: hermano tu eres un diamante en bruto. Te necesitamos y ademas nos estan siguiendo (por el tremendo lio que armamos) el 25 de mayo. Esperemos un poco, que nos estan pisando los talones los 芦servicios禄.

De nada sirvieron mis advertencias. El compa帽ero estaba ya decidido y paso a la accion. Lo acribillaron a la salida de un almacen porque se demoro al ver en las estanterias, esos kilogramos de alimentos que hacian falta para paliar el apetito de sus/nuestrxs hermanxs. Contrainfo es un portal que nos es del todo imprescindible. Y mas aun ahora, cuando la 芦represion informatica禄, se ceba para acallarnos. Estamos coordinandonos internacionalmente: la INTERNACIONAL NEGRA crece a cada instante鈥 De Santiasko a Montevideo, desde la CABA hasta nuestras guaridas, en la incontrolable Pampa. Es un hecho que estamos atacando: sus massmierda ocultan la informacion. Por eso es que alentamos a nuestros Nucleos a hacer visibles los embates鈥

El asesinato del compa Santiago Maldonado fue un punto de infleccion y no hablo por boca de ganzo: lo conoci personalmente. Desde algun lugar nos esta preguntando 芦Y tu, donde estas?禄. La respuesta se da en cada ofensiva a lo largo y a lo ancho del territorio que el se propuso liberar鈥 No somos ninguna 芦vanguardia禄. Ni tan siquiera, unxs novisimxs 芦kamikazes禄 de lo anarquico鈥 Somos ANARQUISTAS SIN ADJETIVOS; te suena de algo compi?. Adherimos al Llamado de accion directa internacional del 11 de junio: por todxs nuestrxs presxs y muertxs de ayer y hoy. A la mierda los discursos de estar de acuerdo en todo, y caernos simpaticxs. A la mierda, eso de que que bonito que escribe no sabemos quien鈥 BOMBAS, PU脩ALES, INCENDIOS.

Se cae de maduro que estos parrafos estan a cargo de una individualidad. Lxs demas integrantes de la Celula, me dieron 芦via libre禄 para contar lo que siento ya que soy el mas antiguo de entre lxs mixs y, para mi grata (y libertaria!) sorpresa, secundan este comunicado. Todxs y cada unx de nosotrxs, somos lxs due帽xs de la actual ofensiva. Diversxs y hermosxs鈥 Anarquia.info tambien merece un aplauso por su labor. Contramadriz hace lo suyo. 325 sera vengada: mientras tanto seguimos hablandonos por Attaque multilingue. Indy.mierda Karcelona? Nos da muuucho asco. Mejor, sera evitarla鈥 En todas partes nos hermanamos鈥 Grecia, Indonesia, Alemania, Francia, Chile, Argentina, Mexico, Belgica, Bolivia, Uruguay, EEUU, Irlanda, Papua o Haiti

PD: 鈥l objetivo esta cumplido. Los Nucleos multiformes se expanden por doquier. Nadie 芦manda禄. Algunxs proponen coordinaciones puntuales鈥 Nos amamos/armamos sin conocernos porque se nos da la gana. Punto. Es hermoso. Sabemos que estas palabras atravesaran los muros de las prisiones. A todxs lxs compa帽erxs que resisten en sus jaulas, les decimos que no lxs olvidamos; que cada ataque es un beso/abrazo, y que no bajen los brazos!. Recuerdo esa explosion en Bolonya: astaba alli. Fue la inauguracion de una era anarquica que retumba hasta ahora. Anarquia rima con muchas cosas pero jamas con cobardia. Bakunin, Malatesta, Durruti, Kropotkin. Goldman, Parsons, Bolten, Michel鈥 Amor y Pasion. Accion e Insurreccion: ANARQUIA

NADA HA ACABADO TODO CONTINUA!

ABRAZO A LXS HERMANXS EN GUERRA!!

ADELANTE LA INTERNACIONAL NEGRA!!!

NUCLEO JOAQUIN PENINA

NUCLEO PASCUAL VUOTTO

NUCLEO AMANECER FIORITO

CELULA PAMPA LIBRE (FAI/FRI)