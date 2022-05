Recogi贸 el se帽alamiento Grabois, airado: 鈥-驴D贸nde est谩 la pistola? El interviniente no atin贸 con una repuesta. 鈭捖縋istola? 鈥揝铆, 驴trajiste la pistola para matar a Grobocopatel? insisti贸 Grabois.

Quien recordara el tendal sanitario de la soja y consiguientemente de la acci贸n del 鈥渞ey de la soja鈥, sentado all铆 en la tarima de expositores, aclar贸 que 茅l no ven铆a a matar a nadie, pero s铆 a preguntar y/o denunciar situaciones鈥

La intemperancia de Grabois 鈭抭ue mucho debe haber agradecido Grobocopatel para no tener que dar cuenta del da帽o sanitario, biol贸gico, ambiental, hereditario que el 鈥渃havista鈥 agropecuario argentino ha 鈥渟embrado鈥 en este pa铆s por lo menos a lo largo de todo el siglo XXI, junto con la soja transg茅nica鈭, esa intemperancia que pretend铆a abrir una discusi贸n (matar al sojero o algo as铆) de hecho malogr贸 toda discusi贸n valiosa y le permiti贸 a Grabois 鈥減atotear鈥 el discurso y llevarlo鈥 a ninguna parte.

Porque si de pistola podr铆a haberse hablado, y no en sentido psicoanal铆tico sino crudamente material, la pistola humeante en ese encuentro era la de Grobocopatel.

Porque la agroindustria no es Gandhi en acci贸n o carmelitas descalzas. La agroindustria mata. Y mata en forma de exterminio masivo. Preg煤ntenle a abejorros, guitarreros, mariposas, langostas, grillos, cascarudos, abejas, lepid贸pteros en general e insectos, m谩s en general. Y a ranas, lombrices, roedores. Y miren el atroz registro fotogr谩fico que un investigador, sin pistola y con c谩mara, ha hecho del destrozo ambiental humano de la soja transg茅nica; Pablo Piovano, un fot贸grafo que honra su producci贸n y su sociedad.

Y muchos parecen no darse cuenta que una industria agropecuaria en gran escala contaminante no 鈥渟e casa鈥 con una agricultura org谩nica de peque帽a o peque帽铆sima escala, no contaminante.