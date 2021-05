–

De parte de ANRed May 18, 2021

Los contagios y fallecimientos golpean al pa铆s en el dram谩tico escenario latinoamericano. La derecha sabotea los cuidados con mensajes negacionistas y fantas铆as de superaci贸n neoliberal de la infecci贸n. Frente a las vacilaciones del gobierno redoblan las apuestas destituyentes. La pol铆tica sanitaria del oficialismo es tan ambigua como su manejo de las vacunas. La ilusoria confianza en el capitalismo explica esa conducta. Por Claudio Katz

La segunda ola del Covid ha generado una explosi贸n de contagios con gran saturaci贸n de hospitales y r茅cord de muertos. El pa铆s ha logrado evitar hasta ahora las dantescas escenas que conmovieron a otros pa铆ses de la regi贸n, pero afronta una grav铆sima expansi贸n de la infecci贸n. No hay venta de ox铆geno en las calles, ausencia de camas o decisiones de privar a un internado del respirador. Tampoco hay enfermos en el suelo o cad谩veres apilados en las morgues. Pero al comp谩s de las nuevas cepas se acrecientan los peligros de un escenario dram谩tico.

El rebrote actual fue advertido con antelaci贸n por todos los especialistas, pero el gobierno eludi贸 las restricciones. Pospuso la disminuci贸n de la circulaci贸n, la suspensi贸n de las actividades nocturnas, el cierre de las fronteras y la adopci贸n de cuarentenas focalizadas.

Al concluir una temporada veraniega con decrecientes cuidados, algunos imaginaron que el Covid exceptuar铆a m谩gicamente el pa铆s de su nueva incursi贸n. Las restricciones fueron especialmente soslayadas para no afectar la recuperaci贸n de la econom铆a. Pero la vertiginosa expansi贸n de los casos ha impuesto finalmente la reintroducci贸n de limitaciones en todas las actividades.

El invierno se aproxima con un porcentual muy acotado de la poblaci贸n vacunada. El pa铆s padece la misma carencia de inmunizaciones que afecta al conjunto de Am茅rica Latina, pero cuenta con recursos de abastecimiento externo y producci贸n local que podr铆an revertir ese retraso.

Argentina est谩 ubicada en un lugar intermedio en el ranking global de vacunaci贸n. Afronta en lo inmediato una dram谩tica carrera entre el ritmo de las inmunizaciones y los contagios. En los pr贸ximos dos meses se ver谩 si la multiplicaci贸n de las inyecciones permite contener los fallecimientos. En este marco el Covid se ha convertido en otro epicentro de la confrontaci贸n pol铆tica.

DOS VARIANTES DEL NEGACIONISMO

La derecha transform贸 a la pandemia en un campo de batalla. Desconoce la dimensi贸n cient铆fica y sanitaria del problema y utiliza el desconcierto creado por la infecci贸n para renovar sus mensajes de privatizaci贸n.

Impugna las experiencias de la salud p煤blica y ataca los cuidados requeridos para proteger a la poblaci贸n. Enarbola enf谩ticamente el 鈥渄erecho a trabajar y a consumir鈥, como si la enfermedad permitiera desenvolver libremente esas actividades.

Bolsonaro corporiza ese negacionismo criminal que en Argentina han asumido Macri y Bullrich. Mientras que el lun谩tico brasile帽o recorre las playas con arengas contra el distanciamiento social, sus imitadores porte帽os alientan convocatorias parecidas a trav茅s de los grupos libertarios. Esas vertientes proclaman el ins贸lito derecho de exponer a otros a la muerte, justifican las reuniones sin barbijos y la ausencia de prevenci贸n en las actividades colectivas.

Los neoliberales no s贸lo relativizan los peligros de la infecci贸n. Silencian la tragedia humanitaria de Brasil y encubren la necro-pol铆tica que instrumentan los gobiernos reaccionarios. Olvidan que el Covid ya provoc贸 70.000 fallecidos en el pa铆s. Suelen contraponer la 鈥渓ibertad鈥 que anhelar铆a la sociedad con las 鈥減rohibiciones鈥 que impone el gobierno, como si la enfermedad fuera un hecho irrelevante para el grueso de la poblaci贸n. Por eso no registran el mayoritario cumplimiento de las restricciones que se implementan con seriedad y determinaci贸n.

Los voceros del PRO promueven el negacionismo rehuyendo la argumentaci贸n. Exponen disparates en los medios de comunicaci贸n, sin ning煤n temor a contradecir lo enunciado el d铆a anterior. En este tema han transformado la grieta pol铆tica en una polarizaci贸n afectiva, que excluye por completo las ideas y los razonamientos.

Las palomas de Juntos por el Cambio (Larreta, Vidal, Lousteu) motorizan una variante light de la arremetida contra la salud p煤blica. Con m谩s disfraces auspician la misma violaci贸n de los cuidados sanitarios. Objetaron primero la intensidad de la nueva ola sugiriendo que s贸lo involucraba un repunte pasajero. Luego socavaron las restricciones se帽alando que la poblaci贸n 鈥渟e cuidar铆a por s铆 misma鈥. Finalmente reaccionaron con total pasividad ante el colapso de los hospitales porte帽os. El distrito m谩s rico del pa铆s (y con mayores recursos para prevenir el Covid) se ha transformado nuevamente en el gran diseminador nacional del virus.

Larreta aborda la pandemia como otro t贸pico de la campa帽a electoral. Por eso adopt贸 la bandera de la presencialidad escolar, postulando que all铆 se juega 鈥渆l futuro de chicos鈥. Ha quebrantado todos los protocolos de las burbujas para desplegar un descarado proselitismo en los colegios.

Sus funcionarios recurrieron durante semanas a los datos sesgados para demostrar que la 鈥渆scuela no contagia鈥. Ocultaron las experiencias de los pa铆ses que han confirmado la estrecha relaci贸n existente entre la apertura de los colegios, el aumento de la circulaci贸n y el descontrol del virus.

Con esa evidencia algunos gobiernos de Europa introdujeron el sistema de sem谩foros, para definir par谩metros objetivos de presencia escolar, en funci贸n de los contagios y las hospitalizaciones. Aplicando esos indicadores la actividad educativa de Buenos Aires deber铆a desenvolverse con par谩metros virtuales. Cuando se argumenta que en otros pa铆ses la escolaridad afront贸 menos interrupciones, se olvida que la mortandad generada por el virus no respeta esas peculiaridades.

Larreta se enamor贸 s煤bitamente de la educaci贸n, luego de reducir la inversi贸n en ese sector por debajo de cualquier otro distrito del pa铆s. Tambi茅n vacun贸 a los docentes con mayor tardanza que otras jurisdicciones. Se obsesion贸 con la presencialidad para potenciar el movimiento derechista de padres que confronta con los sindicatos docentes.

Pero su intento de generalizar la grieta en las aulas para afianzar la pr茅dica de Cambiemos es insostenible. Como la explosi贸n de casos impide tapar la realidad con discursos, el mandatario porte帽o se dispone a implementar todas las medidas que cuestion贸 en los 煤ltimos meses. Seguramente aprovechar谩 el blindaje medi谩tico para enmascarar ese recule.

FALSEDADES DE TODA 脥NDOLE

La derecha ha instalado otro cuantioso c煤mulo de mentiras en torno a las vacunas. Repite que el oficialismo fracas贸 en el aprovisionamiento de las inyecciones, sin mostrar alg煤n contraejemplo de 茅xito latinoamericano con sus recetas. Ha silenciado los ensalzados modelos de Chile, Uruguay o Colombia que acumulan inocultables desaciertos.

Los voceros de Cambiemos resaltan el incumplimiento de los convenios de vacunaci贸n del gobierno, omitiendo que esos contratos fueron vulnerados en todo el mundo. El acaparamiento de las inmunizaciones por parte de los pa铆ses ricos impidi贸 la distribuci贸n pareja del apreciado bien. Los derechistas tambi茅n ocultan que en el escenario actual, ninguna aceleraci贸n de los testeos permitir铆a eludir el reinicio de las restricciones.

La decisi贸n oficial de suplir las carencias con la provisi贸n de vacunas Sputnik ha enloquecido a la oposici贸n conservadora. Carri贸 present贸 incluso una denuncia penal para prevenir el 芦envenenamiento禄 que generar铆a esa inyecci贸n. Otros delirantes advirtieron contra la inutilidad de ese remedio en mayores de 60 a帽os, mientras suger铆an alg煤n acto de corrupci贸n en las compras a Mosc煤. S贸lo les falt贸 alertar contra la cepa del comunismo que transmitir铆a el Instituto Gamaleya

Como esas tonter铆as quedaron r谩pidamente desmentidas por la efectividad de la Sputnik, los cruzados de la campa帽a anti-rusa dieron vuelta la p谩gina y optaron por el cuestionamiento inverso. Ahora patalean contra la lenta o parcial aplicaci贸n de esa vacuna.

El papel贸n con el remedio moscovita indujo a una conducta m谩s cautelosa frente a la Sinopharm de China. Los cr铆ticos confundieron su aplicaci贸n con otra vacuna del mismo origen y menor efectividad utilizada en Chile. Intentaron ponderar esta 煤ltima variante, hasta que registraron las ventajas de la inyecci贸n difundida en Argentina.

Todos los traspi茅s de Cambiemos obedecen al disciplinado cumplimiento de las 贸rdenes que emite la embajada estadounidense. Los derechistas han asumido plenamente su nuevo rol de lobistas de Pfizer. Bullrich proclam贸 la conveniencia de entregar las Malvinas a cambio de algunas dosis despachadas desde el Norte. Larreta se reuni贸 con funcionarios de Washington para demandar la reapertura del contrato con el laboratorio yanqui. Y Macri se vacun贸 con otra marca, pero en el propio suelo norteamericano.

Los derechistas evitan recordar que Pfizer estuvo insatisfecha con la inmunidad legal votada en el Congreso, para proteger a la empresa contra los eventuales efectos adversos de su inyecci贸n. La compa帽铆a exigi贸 mayores garant铆as de pago y potenciales embargos del Banco Central que sorprendieron al propio New York Times. Es probable que un gran accionista del laboratorio (el fondo de inversi贸n Black Rock) haya impuesto esas ins贸litas peticiones, luego de las p茅rdidas que afront贸 en el 煤ltimo canje de la deuda.

Los agentes que reclut贸 Pfizer en el PRO tampoco mencionan los incumplimientos internacionales que decidi贸 la empresa, para asegurar la inmunizaci贸n previa de la poblaci贸n estadounidense. La compa帽铆a gan贸, adem谩s, m谩s dinero que sus competidores encareciendo los productos y manejando la confidencialidad, para incrementar la disparidad de precios que impuso a sus clientes. En Europa lleg贸 a intentar un fraude para reducir la provisi贸n de las dosis comprometidas.

La derecha tambi茅n emite fantasiosos mensajes de privatizaci贸n de la vacunaci贸n, para sugerir que bajo su mandato se lograr铆a la r谩pida inmunizaci贸n de la poblaci贸n. Oculta que esa comercializaci贸n no se ha implementado en ning煤n lugar del planeta. Hasta ahora el mercado de vacunas Covid es inexistente y los laboratorios s贸lo suscriben contratos con los estados nacionales.

Ese dato es soslayado para generalizar un id铆lico imaginario de provechosas adquisiciones de vacunas. Las autoridades de CABA tantearon un operativo de esa comercializaci贸n, otorgando privilegios a las empresas de salud prepaga en los primeros d铆as de la inmunizaci贸n.

Con el mismo libreto los comunicadores neoliberales alaban los viajes de vacunaci贸n a Miami. Ese chocante privilegio es abiertamente exaltado por algunos famosos, que presentan esa aplicaci贸n en el exterior como un gran trofeo. Consideran natural la estratificaci贸n social de la protecci贸n frente al virus, suponiendo que los ricos deben gozar de expl铆cita prioridad frente a la gran masa de pobres desechables.

Lo m谩s curioso de esa abominable naturalizaci贸n de la desigualdad social es su coincidencia con furibundas denuncias de los vacunatorios VIP del oficialismo. Los derechistas cuestionan la red de amigos que el gobierno premi贸 con vacunas anticipadas. Esa irregularidad efectivamente ilustr贸 la cultura de favores que impera en el Justicialismo. Pero los opositores ocultan su propio entramado de manejo selectivo de las inmunizaciones, a trav茅s de intendencias afines y comit茅s de la UCR.

Tambi茅n acallaron el cinematogr谩fico traslado de dosis perpetrado por el ministro de salud de Corrientes, en un sospechoso operativo de comercializaci贸n del producto. El oficialismo al menos acot贸 su propio esc谩ndalo con la renuncia de Gin茅s. Macri no se desprend铆a de sus ministros, ni siquiera cuando estaban manchados por los vencimientos de las vacunas o por el hundimiento de un submarino.

La derecha ha resuelto combinar sus conductas alucinadas y sus afirmaciones disparatadas con mensajes depresivos. Busca socavar cualquier expectativa de superaci贸n de la pandemia que favorezca al oficialismo. Teme que una reducci贸n de los fallecidos apuntale ese resultado, en desmedro de sus propios candidatos. Por eso fomenta el descreimiento en los planes de vacunaci贸n y espera lucrar con el des谩nimo que genera la pandemia.

DESTITUCI脫N EN LA MIRA

La campa帽a de los neoliberales prioriza la cohesi贸n de su propia base. Con ese prop贸sito convirtieron a los colegios de CABA en un privilegiado 谩mbito de la acci贸n pol铆tica. Larreta forz贸 la reapertura de las escuelas desconociendo un decreto nacional, para tantear la capacidad de movilizaci贸n de sus seguidores. No le interesa el desorden que genera la coexistencia de colegios cerrados y abiertos, ni el descontrol de la virtualidad o la desatenci贸n del aprendizaje.

Los dirigentes del PRO s贸lo eval煤an el acompa帽amiento a su confrontaci贸n con el gobierno, luego de varios meses de reyertas desiguales. Algunos cacerolazos logaron cierta repercusi贸n y otros chocaron con la indiferencia de la poblaci贸n. El esc谩ndalo con los colegios no ha producido hasta ahora resultados n铆tidos.

Larreta logr贸 una victoria judicial con el aval de los cortesanos a su provocaci贸n. Pero ese respaldo no modifica el balance de fuerzas con el Frente de Todos. Los derechistas apuestan todas sus cartas a los pr贸ximos comicios y esperan repetir el triunfo conseguido por el trumpismo madrile帽o contra otro oficialismo progresista. Pero en ese c谩lculo olvidan las grandes diferencias con el contexto latinoamericano signado por el resurgimiento de la izquierda. Ignoran, adem谩s, el pesado lastre que arrastran por el fracaso de Macri.

La derecha encara la pr贸xima disputa electoral como un eslab贸n de su campa帽a para recuperar el gobierno por cualquier medio. Su proyecto destituyente est谩 a la vista en el virulento tono de los comunicadores televisivos. El a帽o pasado convocaron a incontables marchas anti-todo para denunciar la 芦infectadura鈥 y ahora motorizan acciones de 鈥渄efensa de la rep煤blica鈥 contra el 鈥渢otalitarismo populista鈥.

Han consolidado el sost茅n de la clase media alta y de electores conectados al agro-negocio. Con ese apoyo pretenden reproducir el conflicto de los sojeros con la resoluci贸n 125, que erosion贸 al mandato anterior de Cristina. En Formosa aprovecharon el disgusto suscitado por las restricciones y la represi贸n que implement贸 el gobernador, para ensayar una gran batahola callejera. Retomaron a otra escala el mot铆n previo de los polic铆as que rodearon la quinta de Olivos.

La derecha no limita su acci贸n a las urnas. Socava al gobierno con la descarada complicidad del Poder Judicial y con la cotidiana artiller铆a de los medios de comunicaci贸n. Tiene en carpeta nuevas variantes del mismo lawfare que llev贸 a Macri a la Casa Rosada.

Sus operadores manejan todos los mecanismos para neutralizar con el freno judicial la acci贸n de cualquier gobierno. Utilizan los vetos de la Corte y los pretextos de inconstitucionalidad para amoldar el funcionamiento del estado a su antojo.

Los proyectos que votan los legisladores y deber铆a instrumentar el Ejecutivo quedan siempre sujetos a la decisi贸n final de un reducido entramado de jueces, capitalistas y comunicadores. Con ese dispositivo bloquearon por ejemplo durante el Cristinismo, la implementaci贸n de la ley de medios. La norma que ahora discute el Congreso -para ajustar las disposiciones oficiales frente a la pandemia a criterios objetivos de contagios- ya est谩 sometida a la previsible intromisi贸n de los tribunales.

Los comunicadores alimentan ese perverso dispositivo con la creaci贸n de esc谩ndalos que acent煤an el clima crispaci贸n. Suelen transformar cualquier episodio bizarro en un acontecimiento de enorme gravitaci贸n. La denuncia de vacunaciones irregulares que Beatriz Sarlo imagin贸, desminti贸 y ratific贸 sin pesta帽ar, incentiv贸 por ejemplo una interminable sucesi贸n de tonter铆as del mismo tipo.

Pero el resultado final de todos los operativos reaccionarios es muy dudoso. Los libertarios que ha fomentado la derecha se han tornado tan imprevisibles como sus alocados exponentes televisivos (Milei, Espert). Esos personajes tienden a fracturar al propio bloque neoliberal.

Ese frente perder谩 la br煤jula si los halcones (Bullrich, Macri) contin煤an fijando la agenda de los gobernadores del mismo palo (Larreta, Morales). El naufragio conservador tambi茅n puede irrumpir por una simple disputa por los cargos. Pero lo determinante ser谩 el curso adoptado por el gobierno.

VACILACI脫N, TEMOR Y PASIVIDAD

Alberto Fern谩ndez ha enfrentado la segunda ola del Covid a los tumbos, con grandes vacilaciones a la hora de instrumentar restricciones. Qued贸 muy afectado por el clima que instal贸 la oposici贸n durante la cuarentena del a帽o pasado. En lugar de explicar que ese cierre contribuy贸 a evitar la cat谩strofe sanitaria de Brasil o Per煤, se qued贸 sin respuestas. Ese vac铆o fue cubierto por la verborragia de los negacionistas.

Esa pr茅dica ha paralizado al Poder Ejecutivo que respondi贸 mal y tarde a la llegada de la nueva infecci贸n. Los cierres para reducir la circulaci贸n -que exig铆an los sanitaristas y el oficialismo de la provincia de Buenos Aires- fueron reiteradamente pospuestos. Se soslayaron los controles y se acept贸 la peligrosa movilizaci贸n del turismo, con la consiguiente diseminaci贸n de los contagios.

Esa pasividad se extendi贸 al terreno educativo. La demagogia 鈥減resencialista鈥 escal贸 por la propia complicidad del ministro Trotta, que comparti贸 durante meses el discurso de los derechistas. No propuso alternativas de ense帽anza para la emergencia, ni sostuvo la batalla de los sindicatos docentes.

La misma impotencia gubernamental se verifica en la esfera sanitaria. Los m茅dicos y enfermeros han perdido el acompa帽amiento social que imperaba al comienzo de la pandemia. La desaz贸n que transmiten los medios de comunicaci贸n, ya no es contrarrestada con los masivos aplausos del a帽o pasado. El gobierno no hizo nada para reanimar ese gesto de solidaridad, frente a una derecha que despotrica hasta el hartazgo contra la 鈥渄ictadura de los infectologos鈥.

Es cierto que la pandemia ha obstruido el gran recurso de la movilizaci贸n callejera contra los derechistas. Pero ese impedimento podr铆a contrarrestarse con otros instrumentos que el oficialismo no ha explorado.

Los neoliberales tienen la iniciativa frente un gobierno acobardado. Los mensajes amigables, las contemplaciones y las s煤plicas de Alberto Fern谩ndez s贸lo desmoralizan a sus propios seguidores. Potencian el desenga帽o que inaugur贸 la capitulaci贸n frente al caso Vicent铆n.

El gobierno contin煤a entrampado en desgastantes litigios judiciales. Suplanta el sost茅n popular activo por la expectativa en una negociaci贸n favorable con los cortesanos. Pero pulsea en el terreno que mejor maneja la oposici贸n conservadora. Alberto cosecha derrotas al subordinar las disputas pol铆ticas a los diferendos judiciales. En dos a帽os de gesti贸n no ha removido ning煤n privilegio de la corporaci贸n judicial.

Ciertamente la orientaci贸n sanitaria del gobierno contrasta con la atrocidad criminal de Bolsonaro. Pero no incluye ning煤n componente de la estrategia solidaria que implementa Cuba. Ha transitado por un camino intermedio de protecci贸n fallida, que evit贸 el colapso de los hospitales sin garantizar los cuidados que exige la segunda ola. Esta incapacidad retrata la impotencia del progresismo frente a la derecha.

AMBIG脺EDADES CON LAS VACUNAS

El gobierno ha gestionado la adquisici贸n de vacunas con las mismas inconsistencias que caracterizan a toda su pol铆tica sanitaria. Pero actu贸 con gran autonom铆a externa al concertar convenios que irritaron a los grandes laboratorios de Occidente. Resisti贸 especialmente la presi贸n de esas compa帽铆as para impedir el contrato con Rusia. El veto expl铆cito que interpuso Washington a la adquisici贸n de la Sputnik por parte de los gobiernos estaduales de Brasil ilustra la dimensi贸n de esos aprietes.

Alberto Fern谩ndez opt贸 por la compra de esa vacuna, cuando se desconoc铆a su efectividad y s贸lo Bielorrusia solicitaba su provisi贸n. Actualmente ese producto es apetecido por todos los jugadores del universo farmac茅utico. El gobierno demostr贸 la misma independencia cuando negoci贸 con China la adquisici贸n de varias partidas de Sinopharm.

El oficialismo acord贸, adem谩s, la pr贸xima elaboraci贸n de ambas vacunas en laboratorios instalados en el pa铆s. La Sputnik comenzar谩 a fabricarse en la empresa Richmond (Pilar) y la Sinopharm en el laboratorio Sinergium Biotech (Garin). Si se concreta la r谩pida producci贸n de las dosis previstas, Argentina podr铆a reducir su actual dependencia externa en ese decisivo terreno.

Ese logro permitir铆a afrontar en los pr贸ximos a帽os la previsible demanda de inmunizaciones. En medio del fenomenal retroceso que padece la industria local se ha demostrado que el pa铆s preserva cierta solvencia en el campo farmac茅utico. La elaboraci贸n local de las vacunas propina, adem谩s, un golpe simb贸lico a la impugnaci贸n derechista de cualquier iniciativa nacional. Refuta la presentaci贸n de Argentina como un 鈥減a铆s de mierda鈥 e ilustra la existencia de opciones para el desarrollo colectivo m谩s provechosas que la promocionada emigraci贸n a Miami.

Pero los avances alcanzados con la Sputnik y la Sinopharm contrastan con la escandalosa inutilizaci贸n de 40 millones de dosis de Astrazeneca, que fueron producidas y exportadas durante seis meses por el laboratorio de Sigman. Argentina ha sido el 煤nico pa铆s que fabric贸 vacunas en pleno Covid, sin poder aplicarlas en su propio territorio.

El estado abon贸 50 millones de d贸lares a esa empresa para elaborar la primera fase del remedio. Su envasado deb铆a concretarse en M茅xico para asegurar la inmediata remisi贸n del producto terminado. Este contrato indujo al gobierno a difundir su fallida promesa de acelerada vacunaci贸n de la poblaci贸n de riesgo.

Pero reci茅n ahora comienzan a llegar las primeras partidas de una inyecci贸n que deb铆a aplicarse en enero. La extra帽a maniobra de retenci贸n del producto -primero en M茅xico y luego en Estados Unidos- fue amparada con un sospechoso silencio oficial. Los pretextos que expuso la empresa (鈥渁frontamos inesperados controles de calidad鈥) carecen de credibilidad.

El gobierno estadounidense aprovech贸 la colocaci贸n de un filtro fabricado en su territorio para bloquear el reenv铆o de la vacuna. El producto qued贸 inmovilizado en el Norte, cuando Trump prohibi贸 todas las exportaciones vinculadas al Covid. Washington paraliz贸 esas remisiones para reforzar el monopolio de sus laboratorios, mientras Argentina padec铆a un dram谩tico aumento de los fallecidos.

Frente a esa tropel铆a, la inacci贸n de Alberto Fern谩ndez fue may煤scula. No denunci贸 el bloqueo norteamericano y encubri贸 al socio argentino. Cont贸 en este caso con el llamativo sost茅n de la derecha, que exceptu贸 el tema de su campa帽a contra el gobierno. La animosidad de Macri, Clar铆n y La Naci贸n contra el peronismo nunca franquea el l铆mite de alg煤n roce con la embajada estadounidense.

La pasividad del gobierno frente a las vacunas retenidas en el exterior, contrast贸 con las acciones legales que inici贸 la Uni贸n Europea frente a maniobras semejantes de Astrazeneca. Italia incaut贸 incluso un cargamento de inyecciones que la empresa exportaba a Australia, para penalizar el incumplimiento de un contrato de provisi贸n local.

Alberto Fern谩ndez no consider贸 la propuesta de prohibir la salida del principio activo fabricado en el pa铆s, para exigir la entrega de los productos exportados. Tampoco evalu贸 la posibilidad de completar localmente el envasado de la vacuna. Los nuevos convenios suscriptos con Richmond incluyen esa terminaci贸n, confirmando la factibilidad de realizar ese proceso en Argentina.

La inacci贸n del gobierno durante un semestre ha sido congruente con la b煤squeda del respaldo pol铆tico estadounidense. Alberto y su canciller Sol谩 equilibran los actos de soberan铆a con mensajes de fidelidad a Washington. Por eso los convenios de Sputnik y Sinopharm fueron complementados con la reanudaci贸n de las conversaciones con Pfizer.

El gobierno recibi贸, adem谩s, la visita del Jefe del Comando Sur y habr铆a concertado la adquisici贸n de aviones militares estadounidenses. Estos gestos se inscriben en la prioridad que asigna la Casa Rosada al alivio en los pagos comprometidos con el FMI. La pesadilla de la deuda incide en todas las esfera de la vida nacional. Condiciona tanto la pol铆tica sanitaria como la provisi贸n de vacunas.

LAS PATENTES Y EL CAPITALISMO

El gobierno argentino apoya la suspensi贸n temporaria de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Covid. Se ha sumado al centenar de pa铆ses que demanda esa eliminaci贸n, en el organismo que regula la administraci贸n internacional de las patentes (OMC).

Pero tambi茅n en ese terreno el equipo de Fern谩ndez act煤a con tibieza. S贸lo acompa帽a los proyectos m谩s acotados de flexibilizaci贸n de esas normas y evita sumarse a los pronunciamientos que propician la conversi贸n de la vacuna en un bien p煤blico mundial. India y Sud谩frica encabezan los reclamos para viabilizar la eliminaci贸n transitoria de las patentes, frente a Estados Unidos y la Uni贸n Europa que bloquean frontalmente esa posibilidad.

En el caso precedente del SIDA se logr贸 imponer la fabricaci贸n de un gen茅rico, s贸lo diez a帽os despu茅s de iniciado el reclamo, en un dram谩tico contexto de expansi贸n de la infecci贸n. La urgencia de liberar las patentes del Covid salta a la vista. Cuando se difundi贸 la primera propuesta la pandemia ya hab铆a provocado un mill贸n de muertos y en la actualidad esa cifra se ha triplicado.

La suspensi贸n de la patente permitir铆a multiplicar r谩pidamente el suministro de vacunas. Algunos expertos estiman que por el momento s贸lo se utiliza el 43% de la capacidad instalada en el mundo. Muchas empresas cuentan con el equipamiento necesario para elaborar el producto, pero no tienen acceso a la f贸rmula o a los procedimientos necesarios para concretar esa tarea.

El lobby de los laboratorios difunde cataratas de mentiras para frustrar esa posibilidad. Afirma que la producci贸n no podr谩 incrementarse por falta de infraestructura o conocimientos, en las firmas que operan fuera de su control. Pero olvida que los propios fabricantes ya fragmentan esas elaboraciones en cadenas de valor localizadas en numerosas regiones. Tampoco toma en cuenta la gran variedad de vacunas que han aparecido desde el inicio de la pandemia. Lo 煤nico que impide salvar m谩s vidas es el inagotable apetito de lucro de Pfizer, Moderna, Johnson, Astrazeneca y cia.

Es totalmente falso, que la anulaci贸n de las patentes imposibilitar铆a las inversiones requeridas para crear nuevas vacunas. En el caso del Covid ese costo fue 铆ntegramente asumido por el sector p煤blico. Los laboratorios embolsaron el dinero y duplicaron sus beneficios vendiendo la inyecci贸n a los mismos estados. Se ahorraron los gastos de investigaci贸n y se enriquecieron con los precios de comercializaci贸n de las vacunas. Por eso han logrado r茅cords de ganancias en Wall Street.

Pero el rebrote actual de la pandemia en pa铆ses como la India reaviva la presi贸n para modificar las patentes. Ese gran fabricante internacional de vacunas ha suspendido sus exportaciones ante el agravamiento interno de los contagios. En otras partes del mundo la infecci贸n se recicla con las mutaciones del virus.

Esas adversidades tornan incierto el esperado fin del Covid en los pocos pa铆ses desarrollados, que han inmunizado a su poblaci贸n de riesgo. Esa protecci贸n local no tendr谩 eficacia si la enfermedad persiste en el resto del planeta. Una pandemia global no puede remediarse con meros correctivos nacionales.

La inequidad en la distribuci贸n de vacunas tambi茅n afecta a los centros del capitalismo. Si se confirman las previsiones de lenta inmunizaci贸n de la periferia (entre 2022 y 2024), la recuperaci贸n de la econom铆a global puede quedar obstruida.

El reparto desigual de vacunas es tan escandaloso como disruptivo. Una decena de pa铆ses acapara el 80% de las inyecciones efectivizadas y 130 naciones no han recibido ni una sola aplicaci贸n. Mientras que el Reino Unido ha distribuido 31 dosis por cada 100 personas, Asia no llega a 2 y 脕frica no alcanza a 0,5. El imperialismo de vacunas ha generado un apartheid de esos remedios, que deteriora el esperado rebote de la actividad econ贸mica.

En ese marco la liberaci贸n de las patentes es discutida en la propia c煤spide de la administraci贸n Biden. La Casa Blanca tiene enormes facultades legales para implementar esa decisi贸n y afronta un novedoso escenario de excedentes locales de vacunas. Uno de cada cuatro estadounidenses recibi贸 la inmunizaci贸n completa y m谩s del 40% es portador de una dosis.

Biden necesita, adem谩s, recuperar el espacio geopol铆tico que Estados Unidos perdi贸 frente a Rusia y China. El localismo ego铆sta que despleg贸 Trump ha debilitado seriamente a la primera potencia. Todos saben que durante la pandemia Washington distribuy贸 m谩s cachetadas que auxilios entre sus socios y aliados.

Pero cualquier giro en el explosivo tema de las patentes augura mayores tormentas. Los laboratorios, los bancos y el Wall Street Journal ya se subieron al ring, para impedir cualquier alteraci贸n de los derechos de propiedad. En el establishment europeo se libra una disputa semejante.

La pandemia ha ilustrado c贸mo el capitalismo prioriza las ganancias de las empresas a la vida de la poblaci贸n. Los mercaderes de vacunas acrecentaron sus fortunas a costa del sufrimiento de los infectados.

Alberto Fern谩ndez cuestiona la inmoralidad de ese negocio, pero indulta al sistema. Critica la inequidad internacional en la distribuci贸n de las vacunas sin mencionar al imperialismo y objeta la desmesura de las ganancias sin rechazar el capitalismo. Contin煤a suponiendo que con ese r茅gimen 鈥済anamos todos鈥.

Esa ilusoria confianza en el capitalismo explica los titubeos del gobierno argentino, que las mayor铆as populares est谩n procesando. La dura experiencia del 煤ltimo a帽o obliga a concebir otro sistema econ贸mico-social asentado en principios de cooperaci贸n y la solidaridad.

18-5-2021

