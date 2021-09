Argentina está pasando por una crisis de enorme gravedad y se requiere una fuerza política de izquierda anticapitalista para enfrentarla

Entrevista a Christian Castillo, coordinador de la campa帽a del Frente de Izquierda

Argentina est谩 pasando por una crisis de enorme gravedad y se requiere una fuerza pol铆tica de izquierda anticapitalista para enfrentarla

Mario Hernandez

M.H.: Estamos en comunicaci贸n con Christian Castillo, coordinador de la campa帽a del FITU.

Se me ocurre preguntarte, qu茅 expectativa tiene el Frente de Izquierda ante los millones que est谩n desencantados con el Frente de Todos y aparecen personajes como Milei, Espert, que hablan de libertad, pero en realidad solo quieren profundizar el ajuste.

C.C.: Creo que hay dos cuestiones, por un lado nuestra expectativa es poder canalizar parte importante del descontento que hay, tanto con el gobierno nacional como con Juntos por el Cambio, ya que todav铆a est谩 muy fresca la experiencia de los cuatro a帽os nefastos de Macri y el desencanto que produjo el gobierno de Alberto Fern谩ndez en estos casi dos a帽os de gobierno.

Ese descontento se ve en la situaci贸n de ca铆da del salario, de p茅rdida general de las condiciones del pueblo trabajador que pueda ser canalizado por izquierda. Yo creo que a la vez el fen贸meno que se帽al谩s, del avance de la derecha, est谩 muy empujado medi谩ticamente, que tiene que ver con la crisis de liderazgo de Juntos por el Cambio.

Me parece que se puede hacer un paralelo entre la aparici贸n en el Estado espa帽ol de Vox, a la derecha del Partido Popular con la aparici贸n del fen贸meno, m谩s de Milei que de Espert, pero que tienen elementos similares, la derecha de la derecha, con mucho respaldo medi谩tico. No le critican una los periodistas que lo entrevistan a Milei y canalizando ese sector. Tambi茅n con ciertas lecturas que se hicieron desde la centroizquierda a trav茅s de algunos analistas, afirmando que la rebeld铆a natural juvenil se expresa por derecha, sin distinguir qui茅nes son los j贸venes que est谩n con Milei, que no expresan rebeld铆a sino la prepotencia del privilegiado.

En gran medida se puede entender esto, en parte, como reacci贸n a lo que fue el movimiento feminista en la lucha por el derecho al aborto, f铆jate que la mayor铆a de los seguidores de Milei son varones o mujeres que defienden los privilegios patriarcales.

Esto hay que tenerlo en cuenta, es una radicalizaci贸n por derecha, veremos qu茅 alcance tiene, pero tambi茅n que el ajuste hoy no lo lleva adelante Milei, sino el gobierno de Alberto Fern谩ndez y que lo que tienen en com煤n los dos bloques de coaliciones pol铆ticas dominantes, lo van a terminar compartiendo con Milei.

Tambi茅n porque hay una l铆nea com煤n de acordar con el FMI, que la 煤nica fuerza que se opone es el FIT denunciando el car谩cter ilegal e ileg铆timo de una deuda que deber铆a ser declarada ileg铆tima y odiosa; y que hasta la propia Auditor铆a General de la Naci贸n acaba de se帽alar que es una deuda plagada de irregularidades.

Aun as铆 el gobierno avanza en un acuerdo con el FMI que ser谩 como los acuerdos de siempre, con la exigencia de despedir, reduciendo el d茅ficit hasta llevarlo a cero, probables reformas laborales, si hay cambios impositivos ser谩n a favor de los m谩s ricos, es decir, las recetas t铆picas del FMI.

Le pueden bajar un poco las tasas y a lo sumo dar un per铆odo de gracia, pero lo cierto que cuando empiece a pagar si sum谩s los pagos del FMI a los acreedores privados, Argentina se va a quedar pr谩cticamente sin recursos para poder destinar a mejorar la educaci贸n, la salud, la vivienda popular, ni hablar de las jubilaciones.

Creo que va haber una convergencia de todas las fuerzas que se ubican de una o de otra manera como gestionadoras de este sistema capitalista y frente a esto el FIT en la campa帽a ha hecho enf谩ticamente un planteo de la reducci贸n de la jornada laboral, las seis horas, sin afectar el salario y permitiendo repartir el trabajo entre ocupados y desocupados que creemos que es un planteo central para que lo tome el conjunto del movimiento obrero de nuestro pa铆s y a nivel internacional como bandera de lucha para el pr贸ximo per铆odo.

Porque as铆 como se conquistaron las ocho horas con un gran movimiento hist贸rico de lucha del proletariado internacional creemos que esta debe ser una bandera de lucha de toda la clase obrera internacional para tratar de superar la divisi贸n entre desocupados, precarizados y trabajadores formales pero con ritmos extenuantes de trabajos y bajos salarios.

M.H: La lista del FIT est谩 compuesta de trabajadores, mujeres y j贸venes que impulsan que todo legislador y funcionario cobre como un trabajador y sea revocable por sus electores.

C.C: Esta es una demanda que hist贸ricamente ha tomado el movimiento socialista desde la experiencia de la Comuna de Par铆s, que va en contra del arribismo de la llamada casta pol铆tica que caracteriza a los sistemas pol铆ticos burgueses y a los partidos burgueses donde hay funcionarios que tienen ingresos a nivel gerencial y a partir de ese privilegio construyen lo que se llama una carrera pol铆tica. Hoy son secretarios, ma帽ana ministros, pasado concejales, despu茅s diputados y as铆 van haciendo una carrera donde se mantienen

La derecha libertaria usa esos privilegios de la casta pol铆tica para atacarla pero para encubrir a los due帽os del circo, a los grandes capitalistas para los cuales los gerentes de la casta pol铆tica gestionan en el Estado.

Lo nuestro es mostrar algo muy diferente: que en un Estado de otro tipo de la clase trabajadora por la que nosotros luchamos no habr谩 privilegios para nadie. Fijate el emblema que han sido desde la foto de Olivos hasta el cumplea帽os de Carri贸, los cumplea帽os de los privilegiados en la pandemia que han exasperado con raz贸n a la poblaci贸n, porque justamente hay algunos que se creen que tienen m谩s derechos que otros y eso que se ha expresado no es m谩s que un puntillo de lo que se naturaliza.

Quien est谩 en ejercicio de la funci贸n pol铆tica en puestos de relativo poder tiene privilegios que no tiene el resto de la poblaci贸n y eso tiene que ver con los ingresos. Desde su constituci贸n, primero como FIT y despu茅s como FITU, planteamos este punto program谩tico y lo llevamos adelante cada vez que hemos sido legisladores o cualquiera que llega del Frente de Izquierda sabe que va a cobrar como un trabajador promedio y no va a tener ning煤n privilegio.

Presentamos proyectos en este sentido, obviamente los cajonearon porque esto no le interesa a ning煤n pol铆tico del sistema que se basa en gran parte en construir una casta pol铆tica que en Europa incluso se le daba el nombre de puerta giratoria en el sentido que altos funcionarios del Estado pasaban de la funci贸n p煤blica a la funci贸n privada en las gerencias de grandes empresas, por ejemplo, Schr枚eder, el l铆der de la socialdemocracia alemana que llev贸 adelante gran parte de todas las reformas neoliberales antes de Merkel, termin贸 trabajando para Gazprom; Felipe Gonz谩lez lobista de las grandes empresas espa帽olas por las que viene a reclamar cada vez que asume un nuevo gobierno en la Argentina.

Justamente en contra de eso nosotros planteamos que cualquier puesto que se logre en el Congreso, en una Legislatura, en una Municipalidad, sea siempre un puesto de lucha al servicio y para impulsar la movilizaci贸n del conjunto del pueblo trabajador, del movimiento de mujeres, del movimiento socio-ambiental y todas las demandas de luchas que consideremos progresivas.

M.H: Otras de las propuestas es que el salario m铆nimo sea igual a la canasta familiar, que aumente mensualmente seg煤n el aumento del costo de vida, aumento de las jubilaciones seg煤n la canasta de la tercera edad, por un IFE urgente de $ 50.000 pesos para todas las familias necesitadas. 驴De d贸nde saldr铆an esos fondos?

C.C: De distintos lados. Uno vendr铆a de la suspensi贸n de los fondos de la deuda que podr铆a salir para la cobertura de un IFE en la situaci贸n de emergencia y los salarios, obviamente, afectar las ganancias de los capitalistas. Desde Macri hasta ahora los ingresos de la clase trabajadora cayeron un promedio de un 25/26% y cuando eso ocurri贸 nadie dec铆a de d贸nde sali贸 esa ca铆da que fue a los bolsillos de grandes empresarios que como los datos que ha dado el INDEC hace algunas semanas mostraban como hubo una transferencia de ingresos de los de abajo hacia los que m谩s tienen o del trabajo hacia el capital y nunca se preguntaba la sustentabilidad de eso, sin embargo, cada vez que el campo de la clase trabajadora se plantea algo dicen 驴c贸mo van a hacer?

Bueno, como ganaron ahora que pierdan porque es evidente que es el salario obrero el que viene siendo afectado. Cada vez la gente gana menos y una medida que vos le铆as la actualizaci贸n actual de salario por inflaci贸n, en t茅rminos m谩s t茅cnicos se llama una escala m贸vil de salarios, es la forma de defendernos frente al crecimiento de la inflaci贸n que es una medida central donde se ha conseguido en pa铆ses capitalistas como Italia en la d茅cada de los ochenta y son medidas que se pueden obtener con la lucha de clases para que no siga perdiendo el salario.

Porque hemos tenido unas ca铆das salariales muy grandes y la inflaci贸n creciendo, ha sido el caso argentino una desmentida rotunda a todas las cosas que dec铆an los liberales que los salarios eran los causantes de la inflaci贸n. Tanto con Macri como Alberto los salarios fueron pulverizados y la inflaci贸n se fue para los techos, eso por un tiempo no van a poder seguir dici茅ndolo.

M.H: 驴Qu茅 hacemos con la precarizaci贸n laboral de la juventud?

C.C: Todas las reformas neoliberales han provocado que hoy la juventud no tenga m谩s derechos laborales, o trabaja directamente en la informalidad sin registrar, o lo hace bajo formas de fraude laboral como el monotributo . El aguinaldo, las vacaciones , el derecho a una indemnizaci贸n y hasta la sindicalizaci贸n son cosas que la mayor铆a de la juventud trabajadora no tiene, hasta a veces tener recibo de sueldo se convierte en algo milagroso, extra帽o y para festejar que reciben su primer recibo despu茅s de 10 a帽os de laburo.

La demanda de las seis horas apunta a crear trabajo con derechos no precarizados y tambi茅n mecanismos de blanqueo autom谩tico que se niegan a tener y a lo sumo dicen bueno le daremos alguna prebenda al que blanquee y nunca ocurre y la realidad que el nivel de fraude laboral, porque aparte de lo que ser铆a el blanqueo que ser铆a del que no est谩 registrado, est谩 el fraude laboral que se hace en el propio Estado donde te obligan a ser monotributista para no blanquearte la relaci贸n laboral y en el sector privado las empresas de reparto que han instaurado la tracci贸n a sangre generalizada y no reconocen la relaci贸n laboral.

En el mundo ya hay fallos que obligan a reconocer lo que es un hecho que es una relaci贸n laboral que no se quiere aceptar para no pagar cargas laborales, para no tener que lidiar con la indemnizaci贸n.

Hay que tomar una fuerte decisi贸n y tambi茅n tiene que ser un reclamo del conjunto de la clase trabajadora que ha retrocedido por obra y gracias a las burocracias sindicales que miran para otro lado.

La CGT parec铆a la UIA diciendo que se opone a rebajar la jornada laboral, que lo diga Funes de Rioja es l贸gico, ahora que la central obrera no plantee las demandas de los trabajadores es algo a lo que lamentablemente nos venimos acostumbrando.

M.H: Iglesia y Estado.

C.C: Asuntos separados. Somos la 煤nica fuerza que lo plantea. Los sectores confesionales han venido avanzando e incluso la Municipalidad de La Matanza tiene una secretar铆a de Culto que se las ha dado a las iglesias evangelistas que fueron las que m谩s se opusieron al derecho a la interrupci贸n voluntaria del embarazo.

M.H: Vivienda.

C.C: Plan de emergencia para las tres millones y media de familias que est谩n en emergencia habitacional. De estas tres millones y media de familias, un mill贸n y medio tiene que construir la vivienda desde cero y el resto hay que readecuarlas, urbanizar en algunos casos. No son todos los casos iguales pero la situaci贸n de emergencia habitacional aflige a una cantidad muy grande de la poblaci贸n, deben ser entre doce y quince millones al menos. Es una tarea urgente que permitir铆a crear much铆simos puestos de trabajo.

M.H: Medio Ambiente.

C.C: Las demandas socio ambientales tambi茅n hay responsabilidades en las dos coaliciones dominantes, Milei ni hablar que dice que el cambio clim谩tico es un invento socialista-comunista, pero los que no lo dicen y que desde el discurso se帽alan algunas cuestiones y, sin embargo, defienden las tres patas del modelo extractivita en Argentina que son el fraking en el caso del petr贸leo en Vaca Muerta que ya ha causado un aumento del nivel s铆smico en la regi贸n muy preocupante; el modelo del agro negocio con las fumigaciones de los agroqu铆micos y la miner铆a a cielo abierto.

Las tres patas centrales del extractivismo en la Argentina son defendidas tanto por Juntos por el Cambio como por el Frente de Todos y ni si quiera han permitido avanzar en la sanci贸n de una Ley de humedales cuando el a帽o pasado se perdieron cuatrocientas mil hect谩reas por deforestaciones varias muchas de ellas en los incendios y no se quiere hacer frente a esto, se siguen ocupando humedales para negocios inmobiliarios e, insisto, siguen bloqueando la ley , que no es que la bloquea Milei , la est谩 bloqueando el propio Frente de Todos, la mandaron a cuatro comisiones en la C谩mara de Diputados donde solo tuvo sanci贸n favorable en la Comisi贸n de recursos naturales y medio ambiente y en las otras tres ni se ha tratado, por lo tanto, no basta decir estoy a favor si no llevar adelante esa pr谩ctica en el Congreso para que sea efectivamente votada.

Creo que es hoy una de las leyes prioritarias aunque tambi茅n hay todo un paquete de leyes socio ambientales importantes, relevantes, como extender la Ley 772 de Mendoza a todo el pa铆s que es la que protege el agua y que se defendi贸 con la lucha en las calles contra el lobby tanto del peronismo como del radicalismo que hab铆an votado en la Legislatura mendocina volver atr谩s con esa ley y, sin embargo, en una semana por la enorme rebeli贸n popular tuvieron que volver atr谩s.

En ese caso nuestros compa帽eros diputados y senadores de Mendoza tuvieron un protagonismo importante enfrentando eso donde estaban de acuerdo Su谩rez, el gobernador de la UCR, y Anabel Fern谩ndez Sagasti, presidenta del Partido justicialista de Mendoza y actual candidata a senadora. Ambos apoyaron la liquidaci贸n de la Ley 772.

M.H: 驴Por qu茅 debemos votar al FITU?

C.C: Porque expresamos una izquierda que ha mantenido una coalici贸n desde hace diez a帽os, que la ha ampliado, que ha mostrado su vocaci贸n de unidad y que esta unidad se ha dado alrededor de un programa anticapitalista, socialista, de lucha, por un gobierno de las y los trabajadores y que en esta campa帽a est谩 poniendo una serie de demandas de la clase trabajadora, del movimiento de mujeres, del movimiento socio-ambiental que no sostienen los partidos del sistema.

Y que es la izquierda que tiene la posibilidad real de llegar efectivamente al congreso. Ac谩 en la Ciudad de Buenos Aires la 煤ltima elecci贸n por muy poquito no entr贸 Miriam Bregman as铆 que creemos que en esta oportunidad se puede lograr y en la provincia de Buenos Aires renovar las bancas en la lista que encabezan Nicol谩s Del Ca帽o y Romina del Pl谩 que estamos en condiciones de hacerlo, pero necesitamos el apoyo de quienes van a votar para que lo logremos y que saben que son bancas al servicio de la lucha de clases de la clase trabajadora y el conjunto de movimiento de lucha.

M.H: 驴Queres agregar algo m谩s?

C.C: Mas all谩 de la elecci贸n decir que la Argentina est谩 pasando por una crisis de enorme gravedad y que se requiere de una fuerza pol铆tica de izquierda anticapitalista para enfrentar lo que se viene que es el pacto con el FMI y m谩s estrat茅gicamente un sistema capitalista que est谩 destruyendo el planeta y dando lugar a racionalidades brutales que en el caso de la pandemia lo hemos visto con la concentraci贸n de la vacunas en los pa铆ses m谩s ricos y todav铆a hay parte de la poblaci贸n mundial sin vacunase cuando pod铆an estarlo; y el hecho de no liberar las patentes ha llevado a que la producci贸n no pueda aumentar de doce a sesenta millones de dosis diarias que ya hubieran permitido vacunar al conjunto de la poblaci贸n mundial, esto es una muestra extrema de c贸mo funciona este sistema no en funci贸n de satisfacer las necesidades sociales sino en funci贸n de las ganancias de los grandes monopolios.

Mi茅rcoles 8 a las 17:30. Acto de cierre del Frente de Izquierda Unidad frente al Congreso

Vamos con la Lista 1 A. Vamos contra el ajuste y el FMI

Luego de una enorme campa帽a, los diferentes partidos fundadores del FIT que hemos conformado la lista Unidad, estaremos presentes en este acto de cierre levantando una tribuna de lucha contra los pol铆ticos patronales que pretenden seguir ajustando al pueblo trabajador y continuar postergando las necesidades populares de la mano del FMI.

Estar谩n presentes los principales referentes de la lista Unidad 1 A del FIT-U, de la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman, Gabriel Solano, Mercedes Trimarchi, Vanina Biasi, Alejandrina Barry y Jorge Adaro.

De las listas de la provincia de Buenos Aires, estar谩n presentes Nicol谩s Del Ca帽o, Romina del Pl谩, Juan Carlos Giordano, N茅stor Pitrola, Claudio Dellecarbonara y M贸nica Schlottahuer.

Junto con los compa帽eros que encabezan las listas de la provincia y la Ciudad, estar谩n presentes centenares de compa帽eros que forman parte de las decenas de listas provinciales y municipales, junto con las principales luchas del momento que apoyan la lista Unidad del Frente de Izquierda.

Vamos contra el ajuste y el FMI. Para darle fuerza a la unidad de la izquierda en el Congreso. Vamos con el Frente de Izquierda-Unidad. El voto que les duele a los due帽os del poder.

FIT-U. Lista 1 A. PTS-PO-IS.