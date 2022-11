–

De parte de Nodo50 November 13, 2022 210 puntos de vista

Por Daniel Campione, Tramas / Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2022.

A quien esto escribe no le gusta la utilizaci贸n de palabras fuertes en sus notas y art铆culos, pero no se le ocurre otra m谩s suave.

Felipe Gonz谩lez, el hombre que convirti贸 al Partido Socialista Obrero Espa帽ol (PSOE), partido de Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero, en un basti贸n de las reformas neoliberales vino una vez m谩s a Argentina.

Es conocido su pasado. Fundamentalmente una largu铆sima estad铆a como 鈥減residente鈥, el nombre que asigna la normativa espa帽ola a quien hace las veces de jefe de gobierno o primer ministro. Permaneci贸 en el cargo 14 a帽os, entre 1982 y 1996.

Claro que si se tratara de un l铆der latinoamericano con alguna aspiraci贸n de autonom铆a (y a veces sin ella) tal duraci贸n entra帽ar铆a 鈥渁buso de poder鈥, 鈥渁vasallamiento de las instituciones鈥, 鈥渕anipulaci贸n del electorado鈥 o lisa y llanamente 鈥渄ictadura鈥.

Cuando se trata de dirigentes afines al poder econ贸mico y comunicacional, y sobre todo si es un o una dirigente europea/o que rebasa una d茅cada en el poder, la continuidad sostenida se convierte en 鈥渞ica experiencia鈥, 鈥渃onocimiento profundo de la administraci贸n p煤blica鈥, 鈥渕irada de consumado estadista鈥, etc.

Y all铆 tenemos a Gonz谩lez, celebrado a pesar de su trayectoria. Que por cierto, una vez dejada la funci贸n p煤blica, tuvo entre sus ejes ejercer presi贸n a favor de grandes empresas espa帽olas. En especial, por supuesto, en Nuestra Am茅rica. Qu茅 importa, es un mimado del poder mundial. Se lo invita y se lo agasaja.

Un preferido del gran capital鈥 de muchos otrxs

Lo trajo el 鈥済rupo de los seis鈥, que nuclea a las mayores entidades empresarias, entre ellas la Uni贸n Industrial, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, la C谩mara de la Construcci贸n. Pero no fueron s贸lo grandes capitalistas los asistentes a su larga tenida oratoria: Alrededor de una hora y media.

El lobbysta 鈥渟ocialista鈥 con sus anfitriones de la alta dirigencie empresarial argentina, entre ellos Adelmo Gabbi, Eduardo Eurnekian y Nicol谩s Pino.

Dirigentes del gobierno y oposici贸n fueron a escucharlo. Y 隆c贸mo no! los capitostes sindicales, siempre sumisos con los due帽os del poder. Y no s贸lo personajes del tenor de Armando Cavalieri, sino tambi茅n 鈥渃ombativos鈥 como Hugo Moyano y Juan Carlos Schmid.

Gonz谩lez predic贸 en Buenos Aires (驴Hasta cu谩ndo?), las bondades de la 鈥渢ransici贸n espa帽ola鈥. Se comprende en un punto. 脡l torn贸 al PSOE en sost茅n de la monarqu铆a instaurada por Francisco Franco.

El partido que respald贸 a la IIa Rep煤blica y le dio dos presidentes del Consejo de ministros, trastocado en deferente a 鈥淪u Majestad鈥. Y contribuy贸 activamente al 鈥減acto de silencio鈥. Y a los arreglos econ贸micos para que quienes se beneficiaron bajo el franquismo sigan haci茅ndolo bajo la monarqu铆a que lo hered贸. El significante 鈥淧acto de la Moncloa鈥 suele ser llenado con esos contenidos. Y erigido en objeto de reverencia.

Claro que a los poderes permanentes de Espa帽a le ven铆a m谩s que bien un 鈥渟ocialista鈥 llevando adelante buena parte de su programa. Ya no hab铆a que recurrir a conversos del franquismo, sedicentes 鈥渄em贸cratas de toda la vida鈥. Para qu茅, si pod铆an contar con un jefe de gobierno con credenciales de lucha contra la dictadura. Y hasta v铆nculos con organizaciones obreras de izquierda.

脡se es el sujeto que viene a 鈥渄arnos clase鈥 de 鈥渄emocracia鈥 y 鈥減rogreso鈥, con el benepl谩cito vergonzante de las elites argentinas. Estuvo incluso el 鈥減rogresista鈥 ministro del Interior, Eduardo 鈥淲ado鈥 de Pedro. Y sentado al lado de H茅ctor Daer, bur贸crata entre bur贸cratas de la CGT. Dio el presente asimismo el jefe de gabinete, Juan Manzur.

No juzgamos necesario aburrir a lxs lectorxs con las parrafadas del ex premier. En general recorri贸 los t贸picos del pensamiento pol铆tico de la corriente principal m谩s convencional. No falt贸 alguna diatriba contra el 鈥減opulismo鈥, y referencias gen茅ricas a la necesidad de 鈥渄ejar de pelear y establecer consensos鈥.

Y hasta un gui帽o 鈥減rogre鈥 acerca de la necesidad de distribuir riqueza, como para mejor tranquilizar a alguna parte del auditorio que pudiera sentirse algo fuera de lugar.

鈥淟ecciones鈥 y colonialismo.

Lo que s铆 merece un par de l铆neas es el colonialismo mental de quienes permiten que venga a darnos lecciones de democracia el adalid de una 鈥渢ransici贸n鈥 que pretendi贸 dar eterna impunidad a los cr铆menes de una de las dictaduras m谩s cruentas de la historia europea.

Sobre todo porque quienes lo habilitan son ciudadanos de un pa铆s que, mal que bien, juzg贸 a numerosos represores, sin excluir a quienes estuvieron en la cima de las Fuerzas Armadas y el Estado por esos a帽os.

A煤n con funestas agachadas como el 鈥減unto final鈥, la 鈥渙bediencia debida鈥 y los indultos, la comparaci贸n con la pen铆nsula, donde todav铆a no se han anulado las sentencias de muerte dictadas por tribunales militares u otros 鈥渆speciales鈥, no presenta la menor duda.

Y qu茅 decir del antecedente m谩s tenebroso de Gonz谩lez, la organizaci贸n de los Grupos Antiterroristas de Liberaci贸n (GAL), unidades parapoliciales que en la d茅cada de 1980 llevaron adelante una guerra sucia contra la izquierda abertzale.

***

Estas preferencias no pueden extra帽ar en los grandes capitalistas, que seguramente hubieran preferido el 鈥渙rden鈥 y la 鈥渟eriedad鈥 de la transici贸n espa帽ola.

Lo m谩s significativo es que dirigentes que blasonan de cierta autonom铆a frente al poder econ贸mico y amagan enfrentar a los emporios de la comunicaci贸n, saluden sumisos la visita. La de un emblema de la apostas铆a respecto de quienes, literalmente, se dejaron la piel bajo las garras del franquismo.

驴O es que en el fondo aplauden a Telef贸nica, a Repsol, a Iberdrola y a otros grupos empresarios espa帽oles que movilizan o han movilizado recursos abundantes en la maltrecha sociedad argentina?

Cada visita de Gonz谩lez resulta una burla para las mayor铆as populares de nuestro pa铆s. Se repetir谩n, salvo que se produzcan cambios profundos y destinados a perdurar.

www.tramas.ar