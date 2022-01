–

De parte de A Las Barricadas January 13, 2022 31 puntos de vista

Organizaci贸n Obrera 89 – Enero-Febrer 2022 / FORA

Nuevos modos de pensar a partir de la acci贸n directa y la autogesti贸n colectiva.

Este breve escrito tiene el prop贸sito de compartir algunas reflexiones que surgen puntualmente de ciertos testimonios por parte de trabajadores que llevaron a cabo el proceso de toma y recuperaci贸n en distintos espacios laborales, sean estas f谩bricas o empresas. El hecho precisamente de compartir tales testimonios como material exclusivo desde el que se reflexiona, implica no realizar interpretaciones que se ubiquen 鈥減or encima鈥 o 鈥減or fuera鈥 de la experiencia vivida por parte de quienes la sostuvieron. Esta posici贸n va m谩s all谩 de un respeto (aunque lo incluye) hacia aquello que les propios trabajadores transmitieron respecto de sus pr谩cticas de recuperaci贸n. El punto en cuesti贸n es poder desplegar un campo de pensamiento compartido fundamentalmente en horizontalidad entre quienes encarnaron estos procesos y quienes est茅n interesades en analizarlos.

Se trata de poder escribir acerca de los legados del 2001 como per铆odo particular de la historia argentina contempor谩nea. El fen贸meno conocido como 鈥渟in patr贸n鈥 (en relaci贸n a las f谩bricas y empresas recuperadas) puede ser visto hoy, 20 a帽os despu茅s, como un 鈥測a dado鈥 o una realidad institucionalizada. Sin embargo, lo que se pretende destacar aqu铆 es el proceso colectivo de invenci贸n que las impuls贸 y las llev贸 adelante. Una invenci贸n construida a medida que la pr谩ctica se iba desplegando, sin que en esa construcci贸n se vislumbrara necesariamente, la fundaci贸n de instituci贸n alguna. En cierta manera se podr谩 decir que les trabajadores en estas experiencias se sostuvieron desde un acontecimiento mucho m谩s elemental pero no menos potente y radical: la configuraci贸n de una estrategia de supervivencia. Por este motivo, m谩s que interpretar 鈥渓o que quisieron hacer鈥 es necesario primordialmente difundir lo que han dicho de s铆 mismos. En este sentido, lo que han destacado efectivamente les trabajadores es que la situaci贸n de borde que atravesaron ante la inminente p茅rdida de sus fuentes laborales, les permiti贸 abrir dimensiones hacia nuevos modos de vivir que hasta ese momento eran in茅ditos para cada une de elles. Por consiguiente, ese es el aspecto que les ha impulsado a contar lo que han experimentado y por ello, es indispensable transcribir algunos de sus testimonios declarados al calor de los sucesos:

鈥淓stuvimos toda la noche haciendo banderas con telas que hab铆a, dec铆an Fuera De la R煤a y Fuera Cavallo. El 18 y el 19 tuvimos mucho miedo que vinieran a desalojarnos, en un momento escuchamos como ruido de caballos y pensamos que era gendarmer铆a. Sin embargo cuando los pudimos ver, nos dimos cuenta que eran cacerolas, eran las asambleas que ven铆an a apoyarnos y nosotras no sab铆amos nada metidas aqu铆 adentro.鈥 (Trabajadora de la fabrica que luego fue Cooperativa 18 de diciembre, ex Bruckman)

鈥淒espu茅s de este a帽o y medio de autogesti贸n no me veo volviendo a trabajar bajo patr贸n, esto hay que seguir difundi茅ndolo, todos los trabajadores deber铆an poder sentir lo mismo, no es un privilegio, tengo un compromiso con todo el resto.鈥 (Trabajadora de la Cooperativa 18 de diciembre)

鈥淣os jugamos porque sentimos que era la 煤ltima oportunidad de tener un trabajo digno, una vez que empez贸 la toma sab铆amos que no 铆bamos a volver atr谩s. Solo nos dijimos 鈥渆stamos juntos en esto, de ac谩 nos sacan muertos鈥溾 (Trabajador la empresa Chilavert)

鈥淣os dicen que hacemos acci贸n directa, bueno as铆 ser谩, la acci贸n directa es m谩s que el reclamo, pasamos por encima a cualquier representante鈥 (trabajador de IMPA)

鈥淯na cosa es poner la f谩brica en funcionamiento y otra es que cambiemos la cabeza, eso es m谩s dif铆cil, resistir a que volvamos a ser obedientes a un patr贸n. Adaptamos una consigna que ten铆amos noticia que la dec铆an en Brasil鈥 鈥漁cupar, Resistir y Producir鈥︹漬osotros le agregamos 鈥渧olver a Resistir鈥, afuera de la f谩brica sigue la obediencia y los patrones, entonces es dif铆cil mantener lo que se logra.鈥 (Trabajadora de la Cooperativa 18 de diciembre)

鈥淓n estos primeros meses descubrimos que si tom谩bamos las decisiones en conjunto estas no eran tan erradas, no sab铆amos c贸mo iba a funcionar, pero as铆 sale mejor. Cuando empezamos a producir nos dimos cuenta que con dos d铆as de producci贸n, nos pag谩bamos todos los sueldos.鈥 (Trabajadora de la Cooperativa 18 de diciembre)

鈥淓n las reuniones con otras f谩bricas preferimos que no haya representantes, queremos mandar voceros para que no se decida nada a nuestras espaldas.鈥 (Trabajador de IMPA)

鈥淣o sab铆amos y no sabemos c贸mo esto puede seguir, pero el otro d铆a un militante de un partido me preguntaba si yo era revolucionario, si cre铆a que est谩bamos haciendo la revoluci贸n , y la verdad es que le dije 鈥減ibe en la cabeza de cada uno de nosotros est谩 habiendo una revoluci贸n, y por ah铆 se empieza鈥 (Trabajador de Chilavert)

La selecci贸n de este pu帽ado de frases compartidas es solo una muestra de distintos momentos del proceso de ocupaci贸n, resistencia y autogesti贸n tal como lo reconstruyen en sus relatos, les trabajadores. Tales relatos formaron parte del libro Pol铆tica y Subjetividad como recopilaci贸n de distintos acompa帽amientos durante los primeros cuatro a帽os de dichas experiencias. Lejos se est谩 con esta referencia realizar una especulaci贸n 鈥渁cademicista鈥; por el contrario, la apuesta es compartir c贸mo el saber-hacer colectivo se ha pensado as铆 mismo y c贸mo se han planteado elles la difusi贸n y multiplicaci贸n en diferentes espacios sociales. Desde el comienzo ofrecieron relatar su experiencia en organizaciones obreras, movimientos sociales, universidades, escuelas, barrios y toda aquella instancia colectiva que considere que en horizontalidad y con acci贸n directa se logra correr el l铆mite de lo posible.

Se procura, en estas reflexiones, realizar un recorte que visibilice c贸mo la acci贸n en un colectivo, con frecuencia, est谩 por delante de la teor铆a, o de posiciones demasiado abstractas elaboradas en clave ideol贸gica. Es importante aclarar adem谩s que no se pretende (al menos no en esta oportunidad) hacer foco en las tensiones o contradicciones existentes que bien podr铆an quedar para otra reflexi贸n. En cambio s铆 se cree necesario puntualizar y detenerse en los efectos subjetivos promovidos entre quienes experimentaron estas situaciones de toma y recuperaci贸n. Se apuesta a poder pensar entonces c贸mo estas experiencias empujaron a una invenci贸n autogestiva que se despleg贸 a medida que las dificultades iban apareciendo, es decir, en el curso mismo de los sucesos. En este breve recorte de testimonios que corresponden a sus primeros a帽os, los colectivos de trabajadores no sab铆an exactamente c贸mo iban a continuar los hechos, qu茅 derivas pod铆an tomar sus experiencias. De todos modos, ante ese vac铆o, fue la metodolog铆a de acci贸n directa y horizontalidad, lo que les permiti贸 habilitar ese proceso de invenci贸n y, en tal sentido, eso fue reparador. Si la desobediencia condujo a una resistencia y esta resistencia a la autogesti贸n. 驴Cu谩l ha sido entonces el trazado que les trabajadores pusieron de relieve una y otra vez en su transmisi贸n? La puesta en valor de la acci贸n m谩s all谩 del reclamo hacia alg煤n representante, la posibilidad de deliberar y decidir entre todes horizontalmente, no delegar el poder en nadie, y por supuesto, advertir que la resistencia continuaba porque, como todes les trabajadores (asalariades, desocupades, precarizades, incluides les sin patr贸n) segu铆an viviendo en una sociedad capitalista. 驴Qu茅 se pretende resaltar entonces en cada una de estas cuestiones? Precisamente, que esta metodolog铆a, aun impulsada por un contexto particular (la propia rebeli贸n del 2001), permiti贸 experimentar, en la pr谩ctica, modos de organizaci贸n alternativos a la l贸gica vertical y representativa que cuestion贸 鈥渄e hecho鈥 a la propiedad privada. Este modo de organizarse, de vincularse entre s铆 de les trabajadores por supuesto que no es novedoso: recupera 鈥渆n acto鈥 aquellos m茅todos que han diferenciado al anarco-sindicalismo de otras corrientes obreras. Precisamente en estas experiencias, no fue indispensable que estos colectivos se hayan reivindicado expl铆citamente desde ese lugar, pero sus modos de sentir y de actuar s铆 lo presentaron, s铆 lo pusieron en funcionamiento. En relaci贸n a ello se podr铆a preguntar 驴C贸mo es posible que la pr谩ctica, o bien la acci贸n, pareciera estar por delante de ciertas elaboraciones te贸ricas? Sin pretender capturar o traducir lo que arroj贸 el 鈥渁utoan谩lisis鈥 de les trabajadores de las 鈥淪in Patr贸n鈥, es posible considerar que, tal como elles mismes sostuvieron, fue la propia acci贸n quien ha ido modificando su modo de pensar. Sus cuerpos resistieron desalojos policiales, sus cuerpos se dispusieron a defender su trabajo, sus cuerpos experimentaron relaciones de proximidad y cotidianidad como nunca antes lo hicieron bajo el tradicional dispositivo fabril. Esas m煤ltiples circunstancias fueron las que permitieron abrir dimensiones de solidaridad que tan bien ha descripto y analizado Pierre Kropotkin en su obra El Apoyo Mutuo .

Hoy por hoy podemos decir que cuando alg煤n acontecimiento hace vacilar la l贸gica vertical, cuando alguna urgencia econ贸mica visibiliza la inequidad sostenida por la propiedad privada, re-aparece, en la propia acci贸n, la necesidad de sostenerse colectivamente. Sostenimiento que se puede realizar no solo para defenderse, sino tambi茅n para inventar y modificar el entorno que se habita.

Desde la necesaria humildad y sobriedad con las que merecen ser le铆das estas experiencias, al cumplirse 20 a帽os de la rebeli贸n popular del 2001, compartirlas implica actualizar su legado. Resaltar la metodolog铆a de las Sin Patr贸n es lo que se torna necesario, no para emular rom谩nticamente tales experiencias, sino para re-actualizarlas en cada contexto de lucha donde se procure avanzar sobre situaciones de dominaci贸n y explotaci贸n. Este recorrido de 鈥渢oma de registro鈥 acerca de la posibilidad de construir alternativas de organizaci贸n a la verticalidad y la representaci贸n, es transversal a cada espacio de la vida que se pretenda modificar. Con frecuencia, los colectivos se transforman a s铆 mismos por acciones que emergen a partir de que sus integrantes advierten 鈥渆star en la misma鈥 y que por ende, sus dificultades no son 鈥渋ndividuales鈥. Una vez m谩s se podr铆a sostener entonces que cuando se piensan estrategias a partir de acciones colectivas, se precipita, se activa, ese germinal siempre presente en la condici贸n humana: el rechazo a la obediencia y la conquista de la libertad.

Fernadez, Ana Mar铆a, Pol铆tica y Subjetividad. Asambleas Barriales y f谩bricas recuperadas. Trabajo de investigaci贸n realizado por Docentes y estudiantes de la carrera de Psicolog铆a de la U.B.A., Tinta Lim贸n 2005

Kropotkin Piotr , El Apoyo mutuo, CSIC, Madrid, 2009