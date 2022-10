La inflaci贸n sigue siendo un tema estructural, ya no solo de la coyuntura de Argentina. Es un tema estrat茅gico, de lucha de clases

La inflaci贸n de septiembre en Argentina alcanz贸 al 6,2%, menos que el 7% de agosto y que el 7,4% de julio, lo que le permite decir a las autoridades econ贸micas que la inflaci贸n est谩 bajando. Razonan se帽alando que la inflaci贸n 鈥渆st谩 bajando poco, no alcanza, queremos que baje m谩s, y para eso estamos tomando medidas para estabilizar la econom铆a鈥, con expectativa de reducir poco a poco el registro mensual.

Nos interesa destacar que la palabra de moda ahora es 鈥渆stabilizar鈥, tal como durante la gesti贸n de Mart铆n Guzm谩n, la palabra de orden era 鈥渢ranquilizar鈥 la econom铆a.

El dato de realidad es la econom铆a no se tranquiliz贸. Es m谩s, se 鈥渋ntranquiliz贸鈥 para la mayor铆a de la poblaci贸n argentina que vive de ingresos fijos. Algo notorio con el 83% anualizado de inflaci贸n y un pron贸stico del 100% para el 2022, con bajas en los ingresos populares. Se trata de un gran deterioro de las condiciones de vida de la mayor铆a de la poblaci贸n que vive de ingresos fijos, sean salarios, pensiones, jubilaciones o planes sociales.

La mayor铆a en la Argentina vive de ingresos por ser trabajador o trabajadora, muy pocos bajo convenio colectivo de trabajo, la mayor铆a sin convenio, much铆simos en una situaci贸n de irregularidad, por la no realizaci贸n de aportes correspondientes por parte de las patronales, lo que muestra que en la Argentina hay una gran impunidad en la registraci贸n del trabajo.

As铆, millones de personas no tienen acceso a la seguridad social y ven dificultados sus futuros ingresos previsionales antes las limitaciones que van a tener cuando lleguen a la edad de la jubilaci贸n, por aportes no realizados o aportes realizados en la m铆nima, que no van a permitir condiciones dignas de jubilaci贸n.

Es lo que se verifica en la actualidad, con la mayor铆a de las jubilaciones nacionales, incluso provinciales, que est谩n en la m铆nima, o que est谩n debajo del promedio necesario para satisfacer una canasta del adulto mayor.

Resulta algo que ocurre con el ingreso de la mayor铆a de la poblaci贸n argentina bajo el dato de la 鈥減obreza鈥, que m谩s all谩 del registro estad铆stico, un 40% de la poblaci贸n argentina tiene ingresos por debajo de la pobreza, y para los menores de edad la cifra est谩 por encima del 50%, incluso a煤n m谩s seg煤n sea el territorio.

En efecto, las zonas geogr谩ficas de mayor concentraci贸n de la pobreza en argentina, caso del norte del pa铆s, all铆 los niveles de pobreza infantil y en general son m谩s alarmantes, con escalas que llegan al 60% o 70% de los menores.

Por eso la inflaci贸n es un tema preocupante. No solo preocupa el dato del 6,2%, aun siendo menor al de agosto o al de julio, porque lo que preocupa es una proyecci贸n que seg煤n las estad铆sticas del Banco Central de la Rep煤blica Argentina est谩n por encima del 100% para el a帽o 2022 y augura una din谩mica de evoluci贸n de precios al alza para el 2023.

El ministro de econom铆a Sergio Massa, en Washington, reconoce la especificidad de la inflaci贸n local, m谩s all谩 de la disparada mundial de precios.

La inflaci贸n como fen贸meno de 茅poca

El marco mundial es de crecimiento de los precios, incluso en estas horas se conoci贸 tambi茅n la inflaci贸n estadounidense, y contrario a lo que pronosticaban en EEUU, no hay una tendencia a la disminuci贸n de los precios sino al alza.

La inflaci贸n mundial es un problema de la lucha de clases. Ocurre que solo algunos operadores econ贸micos est谩n en condiciones de incrementar los precios, caso de los alimentos y la energ铆a en el mundo. Detr谩s de ello vemos a las grandes trasnacionales de la alimentaci贸n y de la energ铆a intentando recuperar posiciones luego de la crisis del 2007-2008, la desaceleraci贸n econ贸mica posterior, la gran recesi贸n deliberada que se gest贸 en el 2020 con la pandemia por el COVID-2019.

El repunte de la econom铆a en el 2021 fue una pelea por recuperar niveles de ganancia de manera muy importante, por eso la suba de precios y la inflaci贸n mundial se aceler贸 en el 2021 con la recuperaci贸n econ贸mica.

Ni hablar en este 2022 con la situaci贸n de guerra en Europa donde la cuesti贸n de los precios, sanciones mediante de EEUU y UE a Rusia, que se suman a las sanciones a China, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Irak y a cuanto pa铆s ose una pol铆tica diferenciada de la hegemon铆a del d贸lar a escala global.

Todo eso es parte de la explicaci贸n del crecimiento de los precios a escala mundial.

Por eso decimos que la inflaci贸n es un fen贸meno de lucha de clases mundial, y aqu铆 en la Argentina tambi茅n, porque cuando vemos el resultado de la evoluci贸n de precios e ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o los llamados beneficios sociales que supone la pol铆tica social masiva, nos damos cuenta que hay una ganancia de los ingresos de una minor铆a de la poblaci贸n que concentra lo principal de los medios de producci贸n en la Argentina.

Grandes propietarios de tierra, de comercios, de industrias, de establecimientos de servicios diversos, que presionan por una pol铆tica econ贸mica favorable a la ganancia en t茅rminos generales, a la renta y en desmedro de los ingresos fijos de la mayor铆a de la poblaci贸n.

Insistimos en que la inflaci贸n es una expresi贸n de la lucha de clases que se manifiesta en cu谩nto de la producci贸n social general en la Argentina queda en manos de los propietarios de medios de producci贸n y cu谩nto para quienes solo tienen para ofrecer la venta de su fuerza de trabajo.

En este marco el ministro de econom铆a recibi贸 las noticias del indicador de precios de septiembre estando en Washington, una visita de 3 d铆as, en el marco de la reuni贸n anual del FMI y del Banco Mundial, donde Sergio Massa se reuni贸 con la titular del FMI. En ese marco, el FMI felicito al ministro de econom铆a por los esfuerzos que lleva adelante para cumplir con los acuerdos suscriptos en marzo pasado.

Hay que ser claros, los acuerdos con el FMI son de ajuste y de reestructuraci贸n regresiva de la econom铆a argentina, lo que llaman 鈥渆stabilizar鈥 las cuentas macroecon贸micas de la Argentina.

Se trata de bajar la inflaci贸n, y para eso incluso se est谩 llamando desde el ministerio de econom铆a a reuniones de empresarios con dirigentes sindicales para que morigeren la disputa de apropiaci贸n del ingreso en la reapertura de paritarias. No ser谩 extra帽o volver a escuchar la letan铆a que remite a la responsabilidad por la inflaci贸n a la demanda de mejoras de los ingresos populares.

Algo de esos argumentos estuvieron en el conflicto del sindicato del neum谩tico y ahora se reitera ante la demanda de variadas organizaciones sindicales y territoriales por la mejora del ingreso.

La inflaci贸n sigue siendo un tema estructural, ya no solo de la coyuntura de la Argentina. Es un tema estrat茅gico, de lucha de clases, y claro, los cambios en el gabinete de ministros del gobierno del Frente de Todos son parte de esta din谩mica en v铆speras de un proceso electoral de renovaci贸n presidencial en 2023 y por ende, de debate pol铆tico sobre el rumbo del pa铆s.

Por ello insistimos en que la inflaci贸n es una cuesti贸n pol铆tica, mucho m谩s que una 鈥渃uesti贸n econ贸mica鈥.

Los t茅cnicos en el gobierno, en las patronales, en los medios de comunicaci贸n, insisten en que la solucion es la 鈥渆stabilizaci贸n鈥, y cuando hablan de 鈥渆stabilizaci贸n鈥 o de 鈥渢ranquilizar鈥 la econom铆a argentina, es para satisfacer las demandas de una l贸gica de producci贸n y distribuci贸n que impone el orden capitalista a favor del capital, en contra del trabajo y las condiciones de vida de la mayor铆a de la poblaci贸n.

Salvo que la poblaci贸n m谩s empobrecida ponga l铆mites a esta perspectiva de pol铆tica econ贸mica y genere condiciones para una redistribuci贸n progresiva del ingreso y de la riqueza, lo que supone tambi茅n entramados pol铆ticos adecuados para cambiar el orden econ贸mico, social y pol铆tico en el pa铆s, como parte de cambios profundosfis en el orden global.

Un orden que parece orientarse pol铆ticamente hacia la extrema derecha y que, por ende, convoca a pensar en t茅rminos de contraofensiva popular para una perspectiva mundial y local de reestructuraci贸n solidaria de las relaciones sociales en la producci贸n.

La Haine